Alcaraz sfida De Minaur per il titolo a Rotterdam (Video)

Carlos Alcaraz ha conquistato la sua prima finale dell’anno all’ABN AMRO Open di Rotterdam, superando Hubert Hurkacz in un match spettacolare concluso con il punteggio di 6-4, 6-7(5), 6-3 dopo due ore e 21 minuti di gioco.

La partita

Il match è stato caratterizzato da un inizio difficile per lo spagnolo, con Hurkacz che ha avuto tre palle break per portarsi sul 4-1. Da quel momento, però, Alcaraz ha cambiato marcia, infilando una serie di cinque game consecutivi per aggiudicarsi il primo set con un tennis spettacolare. Dopo aver perso il secondo set al tie-break, il numero 3 del mondo ha dominato il parziale decisivo, partendo con un incredibile parziale di 12 punti a 1 che ha indirizzato definitivamente l’incontro.

La finale

La sfida per il titolo vedrà quindi opposte due delle stelle più brillanti del circuito. Per Alcaraz, già vincitore di 16 titoli ATP tra cemento outdoor, terra battuta ed erba, c’è la possibilità di conquistare il suo primo trofeo indoor e di diventare il primo spagnolo a trionfare a Rotterdam nella storia del torneo, che risale al 1974.

De Minaur, dal canto suo, cerca la rivincita dopo la finale persa lo scorso anno contro Jannik Sinner. L’australiano, che non ha ancora perso un set nel torneo, tornerà al suo best ranking di numero 6 indipendentemente dall’esito della finale, confermando il suo ottimo inizio di 2025 che lo vede leader per numero di vittorie stagionali (11).

Un percorso di crescita

La vittoria di Alcaraz su Hurkacz è stata particolarmente significativa per come è maturata, con lo spagnolo che ha salvato 5 delle 6 palle break concesse, mostrando una solidità mentale impressionante nei momenti chiave. Per il murciano si tratta della prima finale dal successo di Pechino contro Sinner lo scorso ottobre, a conferma di un inizio di stagione in crescendo dopo i quarti raggiunti agli Australian Open.

La finale si preannuncia spettacolare, con due giocatori in grande forma e stili di gioco complementari: la potenza e la creatività di Alcaraz contro la solidità e la velocità di De Minaur, in quello che sarà il primo capitolo di una possibile rivalità nel 2025.

ATP Rotterdam Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 6 6 6 Hubert Hurkacz [8] Hubert Hurkacz [8] 4 7 3 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 H. Hurkacz 15-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 H. Hurkacz 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 df 5-6* 6-6 → 6-7 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 5-6 → 6-6 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 4-4 → 5-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 H. Hurkacz 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-3 → 1-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 H. Hurkacz 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 0-2 → 0-3 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1

Statistica Alcaraz 🇪🇸 Hurkacz 🇵🇱 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 289 270 Ace 5 10 Doppi falli 4 1 Prima di servizio 59/96 (61%) 62/99 (63%) Punti vinti sulla prima 47/59 (80%) 45/62 (73%) Punti vinti sulla seconda 20/37 (54%) 19/37 (51%) Palle break salvate 5/6 (83%) 6/9 (67%) Giochi di servizio giocati 16 15 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 129 89 Punti vinti sulla prima di servizio 17/62 (27%) 12/59 (20%) Punti vinti sulla seconda di servizio 18/37 (49%) 17/37 (46%) Palle break convertite 3/9 (33%) 1/6 (17%) Giochi di risposta giocati 15 16 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti al servizio 67/96 (70%) 64/99 (65%) Punti vinti in risposta 35/99 (35%) 29/96 (30%) Totale punti vinti 102/195 (52%) 93/195 (48%)





Francesco Paolo Villarico