ATP 250 Buenos Aires: Musetti e Darderi “sfidano” Zverev e Rune

L’ATP 250 di Buenos Aires si prepara ad ospitare un tabellone di alto livello sulla terra rossa argentina, con due italiani al via: Lorenzo Musetti, testa di serie numero 3, e Luciano Darderi.

Musetti, beneficiando di un bye al primo turno, inizierà il suo cammino direttamente dagli ottavi contro il vincente tra il francese Corentin Moutet e lo spagnolo Jaume Munar. Per il carrarino un’ottima occasione per ritrovare fiducia sulla sua superficie preferita.

Più complesso il percorso di Darderi, che dovrà vedersela subito con la testa di serie numero 5 Francisco Cerundolo, beniamino del pubblico di casa. Per l’italo-argentino, vincitore lo scorso anno del suo primo titolo ATP a Cordoba, subito un match difficile per uscire dal periodo complesso.

Il torneo vede come prime teste di serie Alexander Zverev e Holger Rune, entrambi esentati dal primo turno. Particolare attenzione anche per l’ultima apparizione in carriera di Diego Schwartzman, che affronterà Nicolas Jarry in quello che si preannuncia come un match molto emotivo.

Tra i possibili outsider, occhi puntati sui padroni di casa Sebastian Baez e Tomas Martin Etcheverry, oltre al cileno Alejandro Tabilo, quarta testa di serie. Il tabellone, fortemente caratterizzato dalla presenza di specialisti della terra battuta, promette grande spettacolo in questa settimana sudamericana.

(1) Alexander Zverevvs ByeRoberto Carballes Baenavs Dusan LajovicQualifier vs Qualifiervs (5) Francisco Cerundolo

(3) Lorenzo Musetti vs Bye

Corentin Moutet vs Jaume Munar

Damir Dzumhur vs Pedro Martinez

(WC) Diego Schwartzman vs (7) Nicolas Jarry

(6) Sebastian Baez vs (WC) Camilo Ugo Carabelli

Facundo Diaz Acosta vs Thiago Seyboth Wild

Alexandre Muller vs Qualifier

Bye vs (4) Alejandro Tabilo

(8) Tomas Martin Etcheverry vs Joao Fonseca

Hugo Gaston vs Qualifier

Mariano Navone vs (WC) Francisco Comesana

Bye vs (2) Holger Rune