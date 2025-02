ATP 250 Delray Beach: Arnaldi unico italiano al via, Fritz e Paul guidano il seeding

Al via l’ATP 250 di Delray Beach, con Matteo Arnaldi come unico rappresentante italiano nel tabellone principale. Il ligure, testa di serie numero 4, entrerà in gara direttamente al secondo turno grazie a un bye.

Il torneo americano vede come principali favoriti i padroni di casa Taylor Fritz e Tommy Paul, rispettivamente prima e seconda testa di serie. Entrambi beneficiano di un bye al primo turno e guidano un contingente americano particolarmente nutrito che include anche Brandon Nakashima, Marcos Giron e il giovane Alex Michelsen.

Per Arnaldi, reduce dal torneo di Dallas, un’ottima occasione per continuare il suo momento positivo. Il suo percorso inizierà dal vincente tra la wild card americana Learner Tien e l’australiano Adam Walton.

Tra i nomi interessanti del tabellone spicca il ritorno di Reilly Opelka, presente grazie a una wild card, e la presenza di Kei Nishikori, che continua il suo percorso di rientro nel circuito. Da seguire anche Alejandro Davidovich Fokina, ottava testa di serie, e Cameron Norrie, che dovrà sfidare un qualificato

Il torneo rappresenta un’importante tappa del calendario sul cemento americano, con diversi giocatori che cercheranno di trovare la migliore condizione in vista dei Masters 1000 di Indian Wells e Miami.

(1) Taylor Fritzvs ByeYunchaokete Buvs Rinky HijikataKei Nishikorivs (WC) Mackenzie McDonaldJames Duckworthvs (8) Alejandro Davidovich Fokina

(4) Matteo Arnaldi vs Bye

(WC) Learner Tien vs Adam Walton

Christopher Eubanks vs (WC) Reilly Opelka

Qualifier vs (6) Brandon Nakashima

(5) Marcos Giron vs Gabriel Diallo

Qualifier vs Cameron Norrie

Alexander Shevchenko vs Qualifier

Bye vs (3) Alex Michelsen

(7) Miomir Kecmanovic vs Borna Gojo

Yoshihito Nishioka vs Aleksandar Vukic

Qualifier vs Arthur Rinderknech

Bye vs (2) Tommy Paul