Challenger 75 New Delhi: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Un azzurro nel Md e uno nelle quali

Challenger 75 New Delhi – Tabellone Principale – hard

(1) Vit Kopriva vs Corentin Denolly

(WC) Ramkumar Ramanathan vs Dalibor Svrcina

Qualifier vs Rio Noguchi

August Holmgren vs (6) Shintaro Mochizuki

(4) Lloyd Harris vs (WC) Mukund Sasikumar

Michael Geerts vs Zsombor Piros

Jay Clarke vs Qualifier

Kyrian Jacquet vs (7) Sho Shimabukuro

(8) Timofey Skatov vs (WC) Karan Singh

Marek Gengel vs Qualifier

Qualifier vs Valentin Vacherot

Ergi Kirkin vs (3) Tristan Schoolkate

(5) Elmer Moller vs (SE) Elias Ymer

Qualifier vs (Alt) Oleksandr Ovcharenko

Enrico Dalla Valle vs James McCabe

Qualifier vs (2) Billy Harris

(1) Enzo Couacaudvs Yurii DzhavakianHiroki Moriyavs (12) Andre Ilagan

(2) Sascha Gueymard Wayenburg vs (Alt) Olaf Pieczkowski

Hynek Barton vs (8) Egor Gerasimov

(3) Blake Ellis vs (Alt) Aryan Shah

(WC) Aditya Govila vs (7) Masamichi Imamura

(4) Jacopo Berrettini vs Dominik Palan

Eric Vanshelboim vs (11) Evgenii Tiurnev

(5) Alexey Zakharov vs (WC) Sidharth Rawat

Egor Agafonov vs (10) Kris Van Wyk

(6) Kimmer Coppejans vs (WC) Parth Aggarwal

(WC) Chirag Duhan vs (9) Jiri Vesely

Aditya Govilavs Masamichi Imamuravs Dominik PalanChirag Duhanvs Jiri VeselyKimmer Coppejansvs Parth Aggarwal

Court 1 – ore 06:00

Blake Ellis vs Aryan Shah

Eric Vanshelboim vs Evgenii Tiurnev

Alexey Zakharov vs Sidharth Rawat

Hiroki Moriya vs Andre Ilagan

Court 2 – ore 06:00

Sascha Gueymard Wayenburg vs Olaf Pieczkowski

Hynek Barton vs Egor Gerasimov

Egor Agafonov vs Kris Van Wyk

Enzo Couacaud vs Yurii Dzhavakian