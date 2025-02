ATP 250 Marsiglia: Il Tabellone Principale. Medvedev richiede ed ottiene wild card. Sonego e Nardi al via per i colori italiani

ATP 250 Marsiglia – Tabellone Principale – indoor hard

(WC) (1) Daniil Medvedev vs Bye

Qualifier / Special Exempt vs Harold Mayot

Jan-Lennard Struff vs Qualifier / Special Exempt

Qualifier / Special Exempt vs (6) Giovanni Mpetshi Perricard

(3) Karen Khachanov vs Bye

(Alt) Raphael Collignon vs Hamad Medjedovic

Luca Nardi vs Daniel Altmaier

Otto Virtanen vs (5) Sebastian Korda

(8) Nuno Borges vs (WC) Stan Wawrinka

Qualifier / Special Exempt vs Zizou Bergs

Zhizhen Zhang vs Quentin Halys

Bye vs (4) Hubert Hurkacz

(7) Lorenzo Sonego vs Botic van de Zandschulp

Lucas Pouille vs Benjamin Bonzi

Alexander Bublik vs (WC) Richard Gasquet

Bye vs (2) Ugo Humbert