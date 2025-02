Bellucci non smette di sognare: ‘Ogni giorno una nuova sfida’ (Video della partita)

Mattia Bellucci continua a scrivere la storia al torneo ATP 500 di Rotterdam. Dopo la vittoria su Medvedev, l’azzurro ha eliminato anche Stefanos Tsitsipas con un convincente 6-4 6-2, raggiungendo la sua prima semifinale in un torneo ATP.

“Per essere onesto, all’inizio non mi stavo godendo il match come contro Medvedev”, ha rivelato Bellucci dopo la vittoria. “Ho dovuto fare qualcosa per cambiare la situazione. Sentivo però di star giocando un ottimo tennis, e forse è questo che mi ha dato la spinta.”

Il momento chiave del match è arrivato nel finale del primo set, quando l’italiano ha salvato due palle break sul 4-4 per poi strappare il servizio al greco nel game successivo. Servendo per il set, Bellucci ha nuovamente mostrato nervi saldi, salvando una palla break con un passante di dritto vincente.

“Mi sono goduto ogni momento, anche la fine del primo set quando ero un po’ in difficoltà”, ha spiegato il tennista lombardo. “Anche quando servivo per il set, sentivo le gambe pesanti, ma mi stavo divertendo e questo è quello che sto cercando di fare in ogni partita qui. Sta funzionando, quindi continuerò a farlo anche domani.”

Grazie a questa cavalcata, Bellucci è salito al numero 69 del ranking ATP live, guadagnando 24 posizioni rispetto all’inizio del torneo. “Penso di aver fatto un grande lavoro, anche durante i match, con il mio coach”, ha commentato l’azzurro parlando della sua crescita. “Mi diceva che a volte ero troppo pensieroso in campo e voleva che fossi più libero. Credo di starci riuscendo bene.”

In semifinale affronterà Alex de Minaur, numero 8 del mondo e finalista lo scorso anno: “So che sto giocando contro avversari incredibili e che ogni giorno è una grande sfida, perché non sono ancora a questo livello. Forse posso giocare due o tre partite così, ma devo mantenere alta l’energia. Sono comunque entusiasta di ogni nuovo passo.”





Francesco Paolo Villarico