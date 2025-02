ATP 500 Rotterdam e Dallas: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. Alcaraz devastante a Rotterdam, Martinez ko in 71 minuti (Video)

Carlos Alcaraz ha raggiunto la sua prima semifinale stagionale all’ABN AMRO Open di Rotterdam, superando il connazionale Pedro Martinez con un netto 6-2 6-1 in appena 71 minuti di gioco.

Dopo il match in tre set contro van de Zandschulp all’esordio e la vittoria convincente su Vavassori, il numero uno del seeding ha offerto una prestazione magistrale contro Martinez, costretto a rincorrere per tutto l’incontro le accelerazioni del più giovane connazionale.

“Oggi ho giocato davvero un ottimo tennis, a un livello molto alto”, ha commentato Alcaraz. “Ho fatto le cose giuste, ero molto concentrato prima del match sul mio gioco. Ho cercato di mettere tutto in campo oggi, essere aggressivo, spingere il mio avversario al limite in ogni punto. Penso di aver giocato il match perfetto e sono felice di continuare a migliorare ogni giorno. Spero di giocare ancora meglio in semifinale.”

Per Alcaraz si tratta della dodicesima vittoria consecutiva contro connazionali ed è diventato il quarto spagnolo a raggiungere le semifinali nel torneo olandese dopo il suo coach Juan Carlos Ferrero (2004), Rafael Nadal (2009) e Pablo Carreno Busta (2020).

A caccia del suo primo titolo da Pechino dello scorso ottobre, il murciano affronterà in semifinale il vincente tra Hubert Hurkacz e il campione 2021 Andrey Rublev. Una prestazione dominante, sottolineata dai 17 vincenti nel solo primo set e nessuna palla break concessa all’avversario.

Per Martinez, nonostante le belle vittorie su Bautista Agut e Rune questa settimana che lo hanno portato al numero 40 del ranking live, sfuma ancora una volta il sogno della prima semifinale ATP in carriera.

🇳🇱 ATP 500 Rotterdam Olanda

Cemento (indoor) 🏟️ Quarti di Finale Torneo indoor – Meteo non influente sullo svolgimento

Centre Court – ore 11:00

Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin



ATP Rotterdam Marcelo Arevalo / Mate Pavic [1] Marcelo Arevalo / Mate Pavic [1] 6 7 Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin 4 6 Vincitore: Arevalo / Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 5-6 → 6-6 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 1-1 → 2-1 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 4-4 → 5-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-3 → 2-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Daniel Altmaier vs Alex de Minaur (Non prima 13:00)



ATP Rotterdam Daniel Altmaier Daniel Altmaier 1 4 Alex de Minaur [3] Alex de Minaur [3] 6 6 Vincitore: de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 4-3 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. de Minaur 15-0 30-0 2-1 → 2-2 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 D. Altmaier 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-4 → 1-5 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Altmaier 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. de Minaur 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Stefanos Tsitsipas vs Mattia Bellucci (Non prima 14:30)



ATP Rotterdam Stefanos Tsitsipas [6] Stefanos Tsitsipas [6] 4 2 Mattia Bellucci Mattia Bellucci 6 6 Vincitore: Bellucci Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 40-0 2-5 → 2-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-5 → 2-5 M. Bellucci 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-3 → 1-4 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 1-1 → 1-2 M. Bellucci 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 4-5 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 M. Bellucci 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Carlos Alcaraz vs Pedro Martinez (Non prima 19:30)



ATP Rotterdam Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 6 6 Pedro Martinez Pedro Martinez 2 1 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 4-1 → 5-1 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 3-1 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 P. Martinez 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 4-1 → 5-1 P. Martinez 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 3-1 → 4-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 3-1 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Andrey Rublev vs Hubert Hurkacz



ATP Rotterdam Andrey Rublev [4] • Andrey Rublev [4] 15 7 3 3 Hubert Hurkacz [8] Hubert Hurkacz [8] 15 6 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Rublev 15-0 15-15 3-5 H. Hurkacz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 H. Hurkacz 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 ace 3-2 → 3-3 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 H. Hurkacz 15-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-3 → 3-4 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* ace 0*-3 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 A. Rublev 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 H. Hurkacz 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-4 → 5-5 A. Rublev 0-15 df 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 4-4 → 5-4 H. Hurkacz 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 4-2 → 4-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-0 → 3-1 A. Rublev 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 H. Hurkacz 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 1 – ore 11:00

Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori (Non prima 15:00)



ATP Rotterdam Jakob Schnaitter / Mark Wallner Jakob Schnaitter / Mark Wallner 6 3 Simone Bolelli / Andrea Vavassori [3] Simone Bolelli / Andrea Vavassori [3] 7 6 Vincitore: Bolelli / Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-5 → 3-6 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 3-5 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 J. Schnaitter / Wallner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Schnaitter / Wallner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 J. Schnaitter / Wallner 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 S. Bolelli / Vavassori 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-4 → 5-5 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 S. Bolelli / Vavassori 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Schnaitter / Wallner 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 2-3 → 3-3 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Schnaitter / Wallner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Schnaitter / Wallner 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

🇺🇸 ATP 500 Dallas USA

Cemento (indoor) 🏟️ Quarti di Finale Torneo indoor – Meteo non influente sullo svolgimento

Center Court – ore 19:00

Matteo Arnaldi vs Jaume Munar



ATP Dallas Matteo Arnaldi [8] Matteo Arnaldi [8] 4 6 3 Jaume Munar Jaume Munar 6 3 6 Vincitore: Munar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 J. Munar 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-4 → 2-5 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 2-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Munar 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Munar 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 4-3 → 5-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 J. Munar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Munar 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Munar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 J. Munar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Munar 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-3 → 2-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 J. Munar 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 J. Munar 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Yoshihito Nishioka vs Casper Ruud



ATP Dallas Yoshihito Nishioka • Yoshihito Nishioka 0 5 2 Casper Ruud [2] Casper Ruud [2] 30 7 3 Vincitore: Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Y. Nishioka 0-15 0-30 2-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 C. Ruud 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Y. Nishioka 0-15 0-30 0-40 30-40 5-4 → 5-5 C. Ruud 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Austin Krajicek / Rajeev Ram vs Robert Cash / JJ Tracy



ATP Dallas Austin Krajicek / Rajeev Ram [4] Austin Krajicek / Rajeev Ram [4] 0 0 Robert Cash / JJ Tracy Robert Cash / JJ Tracy 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Tommy Paul vs Reilly Opelka (Non prima 02:00)



Il match deve ancora iniziare

Denis Shapovalov vs Tomas Machac



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – ore 21:00

Rafael Matos / Marcelo Melo vs Christian Harrison / Evan King