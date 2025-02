Rotterdam, tris d’assi ai quarti: De Minaur passeggia, Tsitsipas soffre, Rublev convince (Video)

Una giornata intensa all’ABN AMRO Open di Rotterdam ha visto Alex de Minaur e Andrey Rublev qualificarsi per i quarti di finale, insieme a Stefanos Tsitsipas che ha superato Griekspoor in una battaglia di tre set.

De Minaur ha confermato il suo ottimo inizio di stagione (9-1 il record nel 2025) superando la giovane promessa Jakub Mensik con un convincente 6-4, 6-4. L’australiano, finalista lo scorso anno, ha offerto una prestazione impeccabile, non concedendo nemmeno una palla break al potente servitore ceco.

“Non è mai facile giocare contro Jakub, è uno dei migliori al servizio nel Tour”, ha commentato De Minaur. “La chiave in questo tipo di match è mantenere la calma e dirsi che le opportunità in risposta arriveranno. Appena entro in campo, sento scorrere l’adrenalina della competizione… Non importa se mi sento al 100% o un po’ malato, so che farò tutto il possibile per vincere, fa parte del mio DNA.”

L’australiano ha dominato con il servizio, vincendo l’83% dei punti con la prima, e nei quarti affronterà il lucky loser Daniel Altmaier, sorprendente vincitore su Arthur Fils per 6-4, 3-6, 7-5.

Non meno importante la vittoria di Andrey Rublev, campione 2021, che ha superato Fabian Marozsan in due tie-break (7-6(2), 7-6(7)) vendicando la sconfitta subita a inizio anno a Hong Kong. “Non so onestamente come ho gestito il secondo set”, ha ammesso il russo. “Ho iniziato a frustarmi, ma sono riuscito a calmarmi durante il tie-break. Oggi ero più sicuro di me stesso rispetto a Hong Kong.”

Da segnalare anche la vittoria di Stefanos Tsitsipas su Griekspoor per 6-7(5), 7-6(6), 7-5, che gli ha garantito un quarto di finale contro il sorprendente Mattia Bellucci.

De Minaur potrebbe raggiungere Jannik Sinner come giocatore con più vittorie nei tornei ATP 500 dal 2023 (32) se dovesse superare i quarti, confermando il suo ottimo momento di forma dopo aver raggiunto i quarti anche agli Australian Open.





Francesco Paolo Villarico