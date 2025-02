Goncalo Oliveira sospeso per doping: positivo alla metanfetamina

L’ITIA (International Tennis Integrity Agency) ha annunciato una nuova sospensione per doping nel tennis professionistico. Dopo i recenti casi che hanno coinvolto Jannik Sinner e Iga Swiatek, questa volta a finire nel mirino dell’agenzia antidoping è Goncalo Oliveira, tennista 29enne nato in Portogallo ma che rappresentava il Venezuela.

Il giocatore è risultato positivo alla metanfetamina, una sostanza proibita, in un controllo che non è stato giustificato da alcuna esenzione terapeutica.

Questo nuovo caso, seppur di minor risonanza rispetto a quelli dei numeri uno del mondo Sinner e due Swiatek, dimostra come l’ITIA continui nella sua opera di vigilanza e controllo per garantire la pulizia dello sport, indipendentemente dal ranking o dalla notorietà degli atleti coinvolti.

L’agenzia ha così confermato la sanzione per il giocatore sudamericano, aggiungendo un nuovo capitolo alla lista dei casi di doping nel tennis professionistico.





Marco Rossi