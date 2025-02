Esordio in salita per Alcaraz a Rotterdam: van de Zandschulp battuto in tre set (Video)

Carlos Alcaraz ha iniziato il suo cammino all’ABN AMRO Open di Rotterdam con una vittoria sofferta ma importante. Il numero uno del seeding ha avuto bisogno di due ore e 33 minuti per avere la meglio sul padrone di casa Botic van de Zandschulp, sconfitto con il punteggio di 7-6(3), 3-6, 6-1 in un match dai due volti.

Prima partita indoor del 2025 per il campione spagnolo e le difficoltà si sono viste tutte. Indossando una striscia nasale per facilitare la respirazione, Alcaraz ha faticato enormemente a trovare il giusto ritmo per gran parte dell’incontro, commettendo un numero inusuale di errori – ben 40 non forzati nei primi due set – che hanno tenuto vivo l’olandese.

Il primo set è stato il più combattuto, con entrambi i giocatori che hanno avuto le loro chance. Van de Zandschulp ha sprecato un set point commettendo uno degli otto doppi falli totali della sua partita, permettendo ad Alcaraz di piazzare il controbreak e portare il parziale al tie-break, vinto poi dallo spagnolo per 7-3.

Il secondo set ha visto un calo evidente del numero 3 del mondo, che ha continuato a commettere errori permettendo all’olandese di prendere il controllo degli scambi. Van de Zandschulp, ancora alla ricerca della prima vittoria nel 2025, ne ha approfittato chiudendo 6-3 e portando il match al set decisivo.

La vera svolta dell’incontro è arrivata nel terzo set, quando finalmente Alcaraz ha ritrovato il suo tennis migliore. Come spesso gli capita nei momenti di difficoltà, il murciano ha alzato drasticamente il livello del suo gioco, dominando con un netto 6-1 che non ha lasciato scampo all’avversario.

Una vittoria che assume un significato particolare per Alcaraz sul cemento indoor, superficie dove curiosamente, nonostante i suoi 16 titoli ATP, non ha mai raggiunto una finale in carriera. Il torneo di Rotterdam rappresenta quindi un’opportunità per sfatare questo tabù, anche se il cammino è ancora lungo.

Al secondo turno lo spagnolo affronterà il vincente del match tra il qualificato italiano Andrea Vavassori e Felix Auger-Aliassime, con quest’ultimo già protagonista di un ottimo inizio di 2025 con due titoli conquistati. Un test importante per verificare la crescita di Alcaraz sul veloce indoor, superficie dove ha ancora ampi margini di miglioramento.

ATP Rotterdam Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 7 3 6 Botic van de Zandschulp Botic van de Zandschulp 6 6 1 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-1 → 6-1 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-0 → 3-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-0 → 3-0 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-5 → 3-5 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 B. van de Zandschulp 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 3-5 → 4-5 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 1-2 → 2-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Statistica Alcaraz 🇪🇸 van de Zandschulp 🇳🇱 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 254 241 Ace 3 4 Doppi falli 5 8 Prima di servizio 53/95 (56%) 63/100 (63%) Punti vinti sulla prima 36/53 (68%) 41/63 (65%) Punti vinti sulla seconda 22/42 (52%) 16/37 (43%) Palle break salvate 4/7 (57%) 5/9 (56%) Giochi di servizio giocati 14 14 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 165 144 Punti vinti sulla prima di servizio 22/63 (35%) 17/53 (32%) Punti vinti sulla seconda di servizio 21/37 (57%) 20/42 (48%) Palle break convertite 4/9 (44%) 3/7 (43%) Giochi di risposta giocati 14 14 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti al servizio 58/95 (61%) 57/100 (57%) Punti vinti in risposta 43/100 (43%) 37/95 (39%) Totale punti vinti 101/195 (52%) 94/195 (48%)





Francesco Paolo Villarico