ITF Leszno e Herrenschwanden: I Main Draw

ITF LESZNO(Pol 75k cemento indoor)

[1] Xinyu Gao vs Nadiya Kolb

Anna Gabric vs Renata Jamrichova

Julia Avdeeva vs Weronika Falkowska

Justina Mikulskyte vs [7] Andrea Lazaro garcia

[3] Celine Naef vs Marina Bassols ribera

Weronika Ewald vs Gina Feistel

Evialina Laskevich vs Amandine Hesse

Hong Yi Cody Wong vs [8] Raluca Georgiana Serban

[6] Anouk Koevermans vs Yuliya Hatouka

Lucija Ciric bagaric vs Urszula Radwanska

Martyna Kubka vs Monika Stankiewicz

Ayla Aksu vs [4] Elsa Jacquemot

[5] Tamara Zidansek vs Polina Iatcenko

Jana Kolodynska vs Ipek Oz

Clervie Ngounoue vs Kaja Juvan

Anna Kmiecik vs [2] Veronika Erjavec

[1] Mariam Bolkvadze vs Ekaterina Kazionova
Jana Otzipka vs Federica Urgesi
Antonia Schmidt vs Tiphanie Lemaire
Paula Cembranos vs [6] Jia-Jing Lu

[3] Sinja Kraus vs Ariana Arseneault

Kamilla Bartone vs Alice Rame

Nahia Berecoechea vs Verena Meliss

Isabella Marton vs [5] Joanna Garland

[8] Anna Rogers vs Angelina Wirges

Arlinda Rushiti vs Fabienne Gettwart

Stephanie Judith Visscher vs Fiona Ganz

Hiroko Kuwata vs [4] Viktoria Hruncakova

[7] Elvina Kalieva vs Silvia Ambrosio

Pia Lovric vs Chelsea Fontenel

Noelia Manta vs Marie Mettraux

Jenny Duerst vs [2] Linda Klimovicova