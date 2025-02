Italia protagonista nell’Atp di Rotterdam: Berrettini vede il passaggio del turno, quote sfavorevoli per Sonego e Vavassori (con il programma di domani)

Tanta Italia nel tabellone dell’Atp di Rotterdam che parte oggi, lunedì 3 febbraio, con il primo turno. Occhi puntati su Matteo Berrettini, impegnato contro l’idolo di casa Tallon Griekspoor. Per i bookmaker partita equilibrata ma favorevole all’azzurro: nel primo scontro diretto tra i due prevale l’azzurro a 1,65 contro il 2,21 del padrone di casa. Per il risultato finale comanda il 2-0 del tennista romano a 2,55, mentre sale a 3,65 una vittoria al terzo set. Partita in salita invece per Lorenzo Sonego, reduce dal grande Australian Open: il torinese insegue in quota, 2,75, contro Holger Rune, sconfitto da Jannik Sinner a Melbourne. Ancora più ardua l’impresa del qualificato Andrea Vavassori, impeganto contro Felix Auger-Aliassime, con il canadese offerto a 1,10 contro il 6,20 dell’impresa dell’azzurro.

Per quanto riguarda l’antepost per la vittoria del torneo, comanda Carlos Alcaraz, favorito numero uno a 2,50, sul vincitore del 2023, Danil Medvedev dato vincente a 4,50. Più lontani gli azzurri: Berrettini è tra gli outsider a 21 volte la posta, sale a 61 Lorenzo Sonego.

Centre Court – ore 11:00

Jiri Lehecka vs Alexei Popyrin

David Goffin vs Alex de Minaur (Non prima 13:00)

Andrey Rublev vs Zhizhen Zhang (Non prima 14:30)

Carlos Alcaraz vs Botic van de Zandschulp (Non prima 19:30)

Lorenzo Sonego vs Holger Rune

Court 1 – ore 14:00

Alexander Bublik vs Jakub Mensik

Robin Haase / Sem Verbeek vs Julian Cash / Lloyd Glasspool (Non prima 16:00)

Hubert Hurkacz / Jakub Mensik vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori

Pedro Martinez vs Roberto Bautista Agut