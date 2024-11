ATP Finals – Torino 2024: Il programma completo delle Semifinali. In serata Jannik Sinner

Centre Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [8] Kevin Krawietz / Tim Puetz vs [5] Max Purcell / Jordan Thompson

2. [2] Alexander Zverev vs [5] Taylor Fritz (non prima ore: 14:30)

3. [7] Harri Heliovaara / Henry Patten vs (non prima ore: 18:00)

4. [1] Jannik Sinner vs (non prima ore: 20:30)