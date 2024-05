Roland Garros – Italiani: I risultati completi dei giocatori italiani impegnati nel Day 5. L’avventura di Darderi si ferma al secondo turno. Out anche Fognini, Errani e Sonego (In campo altri 4 azzurri – LIVE)

📺❤️ LiveTennis TV – Dal Roland Garros – Parla Flavio Cobolli dal nostro inviato Enrico Milani

saluta il Roland Garros 2024 al secondo turno, sconfitto nettamente dallo statunitense, testa di serie numero 14, con il punteggio di 6-1, 6-0, 6-2 in appena un’ora e mezza di gioco. Una prestazione opaca quella del ligure, che non è riuscito a contrastare l’ottimo tennis espresso dall’avversario.Il primo set ha visto Fognini tenere il servizio a zero nel primo game, ma poi Paul ha preso il controllo del match. Nel quarto gioco, durato ben 20 punti, l’americano ha strappato il servizio all’azzurro alla quarta palla break, involarsi sul 6-1 in 34 minuti.Il secondo parziale è stato ancora più a senso unico, con Paul che ha breakkato Fognini a 15 in apertura e poi ancora nel terzo game, dopo averlo trascinato ai vantaggi. L’americano ha chiuso il set con un eloquente 6-0 in soli 26 minuti.Nella terza frazione, Fognini ha provato a reagire, tenendo il servizio a zero nel primo game e a 15 nel terzo. Sul 2-1 per l’azzurro, però, è arrivata la pioggia a interrompere il match. Al rientro in campo, Paul ha ripreso a macinare il suo tennis, tenendo il servizio ai vantaggi e poi vincendo 16 degli ultimi 18 punti giocati, con due break a zero, per chiudere sul 6-2 in mezz’ora.Le statistiche evidenziano la netta superiorità di Paul, che ha vinto 83 punti contro i 44 di Fognini. L’azzurro ha messo a segno 14 vincenti, ma ha commesso ben 35 errori gratuiti, vincendo solo il 39% dei punti con la prima di servizio, contro il 77% dello statunitense, che non ha concesso nemmeno una palla break, sfruttandone invece 7 delle 11 avute a disposizione.Al terzo turno, Tommy Paul affronterà il vincente del match tra l’argentino Francisco Cerundolo, testa di serie numero 23, e il qualificato austriaco Filip Misolic. Per Fabio Fognini, invece, l’avventura parigina si conclude con una sconfitta pesante.

Si conclude al secondo turno il percorso di Luciano Darderi al Roland Garros 2024. Dopo aver conquistato la sua prima vittoria in carriera in uno Slam all’esordio contro Hijikata, l’italo-argentino si è dovuto arrendere all’esperienza dell’olandese Tallon Griekspoor, che si è imposto in tre set con il punteggio di 7-6(2), 6-3, 6-3 in due ore e 4 minuti di gioco.

Griekspoor, attuale numero 25 del ranking ATP, ha offerto una prestazione molto solida al servizio, concedendo a Darderi un solo break, poi recuperato nel primo set conclusosi al tie-break. L’olandese ha dimostrato di trovarsi a suo agio in questo contesto, gestendo al meglio i momenti cruciali della partita.

Dopo l’interruzione per pioggia, Griekspoor è rientrato in campo con maggiore determinazione, chiudendo l’incontro senza particolari difficoltà. Il classe ’96 di Haarlem si è guadagnato così l’opportunità di giocare sul Philippe Chatrier o sul Suzanne Lenglen, dove al terzo turno affronterà il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 4 del torneo.

Nonostante la sconfitta, Luciano Darderi può essere soddisfatto della sua esperienza al Roland Garros. Il nativo di Villa Gesell, in Argentina, ha dimostrato di poter competere ad alti livelli e la vittoria ottenuta al primo turno rappresenta un traguardo importante nella sua giovane carriera.

Ora, per l’italo-argentino, è tempo di guardare avanti e di concentrarsi sui prossimi appuntamenti della stagione, forte della consapevolezza di poter crescere ancora e di poter dire la sua anche nei tornei più prestigiosi del circuito.

Si ferma al secondo turno anche la corsa di Lorenzo Sonego a Roland Garros. Il torinese è sconfitto dal cinese Zhizhen Zhang in quattro set, 7-5 3-6 6-1 6-4 il punteggio dell’incontro, vittima del maltempo di questi giorni. L’azzurro ha disputato una partita coraggiosa ma non così lucida, troppi gli errori col diritto in spinta e anche in costruzione dello scambio, contro un avversario potente che a sua volta può diventare falloso se lo si tiene nello scambio, a colpire molte palle. Purtroppo Sonego ha spesso affrettato i tempi dell’attacco e in risposta non è riuscito ad essere incisivo e costante. Solo nel secondo set il piemontese ha servito bene e spinto con meno rischi; dal terzo set ha perso smalto e sicurezza, finendo per sbagliare troppo. Una prestazione complessivamente deludente, con troppi alti e bassi.

Dopo la pioggia di ieri, l’incontro riprende sul 4-3, con il cinese alla battuta in vantaggio di un break. Lorenzo fa in tempo a strappare il contro break con un bell’attacco chiuso di volo, prima di un nuovo stop per la pioggia. Il match riprende dopo qualche ora e, servendo sul 5 pari, Lorenzo incappa in un pessimo game con scelte errate e senza l’aiuto del servizio, tanto che subisce un break a zero. Sonego ha una chance per riaprire il parziale ma non la sfrutta e Zhang chiude per 7 giochi a 5. Nel secondo set Sonego è in difficoltà a contenere la potenza col diritto del cinese, e col rovescio fa molta fatica a spingere la palla con precisione. Meglio nei suoi game di battuta, pronto ad attaccare la rete e sostenuto da un buon rendimento della prima palla. La chance per l’azzurro arriva nel sesto game: Zhang è meno preciso, improvvisa troppo giocate con poco margine e Lorenzo sfrutta la seconda palla break facendo giocare una volée al corpo al cinese che non riesce a gestire. 4-2 Sonego. Il torinese è bravo a restare solido, gioca schemi facili, non rischia molto e serve bene. Chiude il secondo set per 6-3 al secondo set point.

L’azzurro commette troppi errori col diritto all’avvio del terzo set. Concede una palla break in apertura, è bravo a salvarsi con un diritto vincente lungo linea dopo un servizio al corpo. Purtroppo il break arriva alla seconda chance, prova lo stesso schema ma stavolta il diritto è in corridoio, per il 2-0 Zhang. Sonego ha perso sicurezza, sbaglia nella costruzione e subisce un altro break per il 4-0 a favore del cinese. Cerca una reazione il torinese, strappa due palle break nel quinto game ma non riesce a sfruttarle. Zhang si aggiudica il terzo set per 6-1, la strada per “Sonny” è molto in salita. Purtroppo Sonego inizia malissimo anche il quarto set: break immediato a 15 che manda al comando Zhang, già forte di due set. Lorenzo ha smarrito lucidità nella scelta di gioco, forza troppo e commette errori evitabili. Sul 1-3 si ritrova sotto 0-30 con diritti sparati lunghi, quindi ne sbaglia uno in rete non forzando l’errore di rovescio di Zhang. Un altro errore col diritto, in corridoio, sul 15-40 costa a Sonego il 4-1 “pesante”. Lorenzo lotta nel sesto game, uno dei più lunghi del match, e alla fine strappa un break che lo tiene in vita (2-4). Il gioco si interrompe di nuovo per un’acquazzone, alla ripresa Zhang è solido al servizio e chiude per 6-4. Eliminazione amara per Sonego, incapace di tenere alto il livello.

Si ferma al secondo turno l’avventura di Sara Errani al Roland Garros 2024. Dopo aver superato tre turni di qualificazione e un match di main draw, la tennista italiana è stata sconfitta dalla statunitense Emma Navarro in due set, con il punteggio di 6-2, 7-5, in un’ora e 20 minuti di gioco.

Nel primo set, Navarro ha preso il controllo del match, strappando il servizio a Errani e chiudendo sul 6-2 in mezz’ora. Il secondo parziale è stato più equilibrato, con le due giocatrici che si sono scambiate break fino al 5-5. Alla fine, però, è stata l’americana a piazzare lo strappo decisivo, vincendo per 7-5 al primo match point.

Nonostante la sconfitta, Errani può essere soddisfatta del suo percorso al Roland Garros, dove potrà ancora togliersi delle soddisfazioni nel torneo di doppio insieme a Jasmine Paolini. Resta, tuttavia, in bilico la sua qualificazione olimpica in singolare, mentre è certa la partecipazione al torneo di doppio a cinque cerchi con Paolini, grazie ai risultati ottenuti al Foro Italico.

Roland Garros (🇫🇷 Francia) – 2° Turno, terra battuta

Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00

4. Gael Monfils vs Lorenzo Musetti (non prima 20:15)



—

Court 14 – Ore: 11:00

3. Flavio Cobolli vs Holger Rune



—

Court 6 – Ore 11:00

1. Alexandre Muller vs Matteo Arnaldi



4. Hailey Baptiste vs Jasmine Paolini



—

Court 2 – Ore: 11:00

2. Luciano Darderi vs Tallon Griekspoor



—

Court 3 – Ore: 11:00

2. Sara Errani vs Emma Navarro



—

Court 5 – Ore: 11:00

2. Cristina Bucsa vs Elisabetta Cocciaretto



—

Court 8 – Ore: 11:00

3. Fabio Fognini vs Tommy Paul



—

Court 10 – Ore: 11:00

3. Thanasi Kokkinakis vs Giulio Zeppieri



—

Court 12 – Ore: 11:00

2. Lorenzo Sonego vs Zhizhen Zhang



Roland Garros (🇫🇷 Francia) – 1° Turno, terra battuta

Court 13 – Ore 11:00

4. Makoto Ninomiya / Eri Hozumi vs Kimberley Zimmermann / Lucia Bronzetti