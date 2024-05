Darderi supera il primo ostacolo a Lione, battendo Daniel in due set

Luciano Darderi, tennista italo-argentino, ha esordito positivamente nell’ATP250 di Lione, sconfiggendo il giapponese Taro Daniel (n.81 del ranking) con il punteggio di 7-5, 7-6 (3). Nonostante una prestazione non eccezionale, Darderi è riuscito a conquistare la 24ª vittoria stagionale su 36 partite disputate, confermando la sua ascesa in classifica (n.46 del mondo virtuale). Agli ottavi di finale Luciano affronterà la testa di serie n.3, Adrian Mannarino, che storicamente non ha mai brillato sulla terra rossa.

Le statistiche evidenziano un aspetto su cui Darderi dovrà lavorare: la percentuale di prime di servizio, ferma al 52%. Tuttavia, il 76% dei punti vinti con la prima e il 50% con la seconda rappresentano dati incoraggianti per il giovane tennista.

Nel primo set, Darderi ha faticato in avvio, subendo un break iniziale da Daniel. Tuttavia, il 22enne è riuscito a recuperare il break di svantaggio nell’ottavo gioco. Nell’undicesimo game, Darderi ha annullato due palle break, per poi strappare il servizio a Daniel nel game successivo, chiudendo il set sul 7-5.

Il secondo parziale ha visto Darderi in difficoltà al servizio, con Daniel che si è portato avanti di un break in due occasioni. L’italo-argentino ha però recuperato nel sesto e nel decimo gioco, annullando anche due set-point. Nel tie-break, Darderi è scappato sul 5-0, assicurandosi un vantaggio significativo. Nonostante un momento di tensione, il 22enne ha chiuso il tie-break per 7-3, aggiudicandosi l’incontro.

ATP Lyon Luciano Darderi Luciano Darderi 7 7 Taro Daniel Taro Daniel 5 6 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* df 3*-0 4*-0 5-0* 5-1* 5*-2 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 6-5 → 6-6 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 T. Daniel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 ace 40-A 4-5 → 5-5 L. Darderi 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 3-3 → 3-4 T. Daniel 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 2-3 → 3-3 L. Darderi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 T. Daniel 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 T. Daniel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 T. Daniel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 L. Darderi 15-0 30-15 ace 40-15 2-4 → 3-4 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-3 → 2-4 L. Darderi 15-0 30-0 40-15 1-3 → 2-3 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 L. Darderi 15-0 30-0 0-2 → 1-2 T. Daniel 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 L. Darderi 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Statistiche 🇮🇹 Luciano Darderi 🇯🇵 Taro Daniel Ace 6 9 Doppi falli 2 3 Percentuale prime di servizio 52% 55% Punti vinti con la prima 76% (34/45) 71% (29/41) Punti vinti con la seconda 50% (21/42) 44% (15/34) Palle break salvate 57% (4/7) 56% (5/9) Punti vinti in risposta sulla prima 29% (12/41) 24% (11/45) Punti vinti in risposta sulla seconda 56% (19/34) 50% (21/42) Palle break convertite 44% (4/9) 43% (3/7) Punti vinti a rete 86% (12/14) 67% (18/27) Vincenti 40 27 Errori non forzati 12 8 Punti vinti al servizio 63% (55/87) 59% (44/75) Punti vinti in risposta 41% (31/75) 37% (32/87) Punti totali vinti 53% (86/162) 47% (76/162) Velocità massima servizio 214 km/h 212 km/h Velocità media prima di servizio 176 km/h 195 km/h Velocità media seconda di servizio 153 km/h 155 km/h





Marco Rossi