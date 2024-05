ATP 250 Ginevra: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenza di Novak Djokovic che entrerà in scena direttamente al secondo turno. Presente Flavio Cobolli nel Md e Mager nelle quali

ATP 250 Ginevra – Tabellone Principale – terra

(1/WC) Djokovic, Novak vs Bye

Hanfmann, Yannick vs (WC) Murray, Andy

Coria, Federico vs (WC) Shapovalov, Denis

Eubanks, Christopher vs (6) Griekspoor, Tallon

(3) Fritz, Taylor vs Bye

Qualifier vs Michelsen, Alex

Qualifier vs Qualifier

Machac, Tomas vs (8) Draper, Jack

(7) Marozsan, Fabian vs Shevchenko, Alexander

Ruusuvuori, Emil vs Giron, Marcos

Karatsev, Aslan vs Cobolli, Flavio

Bye vs (4) Shelton, Ben

(5) Baez, Sebastian vs Nagal, Sumit

Altmaier, Daniel vs Carballes Baena, Roberto

Hijikata, Rinky vs Qualifier

Bye vs (2) Ruud, Casper

(1) Ofner, Sebastianvs (WC) Jebens, HendrikGakhov, Ivanvs (8) Quinn, Ethan

(2) Kovacevic, Aleksandar vs Krueger, Mitchell

(Alt) Wenger, Damien vs (7) Shelbayh, Abdullah

(3) Goffin, David vs Mager, Gianluca

(Alt) Bellier, Antoine vs (6) Brouwer, Gijs

(4) Moreno De Alboran, Nicolas vs (Alt) Kwiatkowski, Thai-Son

(WC) Paul, Jakub vs (5) Ficovich, Juan Pablo

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Aleksandar Kovacevic vs Mitchell Krueger

2. [1] Sebastian Ofner vs [WC] Hendrik Jebens

3. [3] David Goffin vs Gianluca Mager (non prima ore: 15:00)

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Nicolas Moreno De Alboran vs [Alt] Thai-Son Kwiatkowski

2. Ivan Gakhov vs [8] Ethan Quinn