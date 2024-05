Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 10. Alexander Zverev “salva” il torneo di Roma. Finale per lui. Sfiderà Nicolas Jarry per il titolo (Video)

Nicolas Jarry, 28 anni, ha scritto venerdì la pagina più bella della sua carriera, qualificandosi per la prima volta per la finale di un ATP Masters 1000 agli Internazionali BNL d’Italia. È il primo cileno a raggiungere la finale di un Masters 1000 da quando Fernando Gonzalez ha giocato per il titolo contro Rafael Nadal nel 2007. proprio a Roma!

In una semifinale molto equilibrata e intensa, il cileno, attualmente numero 24 dell’ATP ma con un rientro garantito nella top 20, ha sconfitto l’americano Tommy Paul, 16° nell’ATP, con il punteggio di 6-3, 6-7(3) 6-3, in 2 ore e 50 minuti di battaglia. In un duello in cui entrambi lottavano per la loro prima finale Masters 1000, alla fine è stato il cileno ad essere più tenace, anche dopo aver sprecato uno svantaggio di 4-2 nel secondo set.

Jarry affronterà Zverev nella finale di domenica, in quello che sarà il settimo incontro tra i due. Il tedesco guida i confronti diretto per 4-2.

Alexander Zverev, numero cinque del mondo, lotterà per il suo secondo titolo in carriera all’ATP 1000 di Roma dopo aver posto fine alla favola di Alejandro Tabilo.

Il tennista tedesco, campione nel 2017, è sopravvissuto a un intenso duello di due set, ma alla fine ha avuto la meglio sul cileno con i parziali di 1-6, 7-6(4) 6-2, dopo 2 ore e 20 minuti di gioco.

Tabilo ha giocato nuovamente a un livello impressionante per più di metà dell’incontro, tuttavia, nel tie-break del secondo set, ha accusato il momento e, dopo che Sascha ha portato il duello al terzo e decisivo set, non ha più permesso a Tabilo di impensierirlo.

Zverev ora attenderà il vincitore del confronto tra Nicolas Jarry e Tommy Paul e, in caso di vittoria del titolo, supererà Daniil Medvedev nel ranking e si assicurerà di arrivare al Roland Garros al quarto posto.

1. [8] Caroline Dolehide/ Desirae Krawczykvs Sara Errani/ Jasmine Paolini

2. [29] Alejandro Tabilo vs [3] Alexander Zverev (non prima ore: 15:30)



3. Xinyu Wang / Saisai Zheng vs [3] Coco Gauff / Erin Routliffe (non prima ore: 19:00)



4. [21] Nicolas Jarry vs [14] Tommy Paul (non prima ore: 20:30)