Masters e WTA 1000 di Roma: Il programma completo di Venerdì 17 Maggio 2024

Center Court – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [8] Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk vs Sara Errani / Jasmine Paolini

2. [29] Alejandro Tabilo vs [3] Alexander Zverev (non prima ore: 15:30)

3. Xinyu Wang / Saisai Zheng vs [3] Coco Gauff / Erin Routliffe (non prima ore: 19:00)

4. [21] Nicolas Jarry vs [14] Tommy Paul (non prima ore: 20:30)