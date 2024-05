Bolelli e Vavassori illuminano Roma: semifinale nel doppio agli Internazionali d’Italia 2024

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno raggiunto la semifinale nel torneo di doppio degli Internazionali d’Italia 2024. La coppia azzurra ha infiammato il Pietrangeli, superando con il punteggio di 6-4 6-2 il duo composto dall’olandese Wesley Koolhof e dal croato Nikola Mektic, teste di serie numero 7 e quarti nella Race per le Finals.

Il 38enne bolognese, già due volte semifinalista a Roma ma in coppia con Fabio Fognini, e il 28enne torinese si troveranno ora di fronte il salvadoregno Marcelo Arevalo e il croato Mate Pavic per un posto in finale. Le due coppie si sono già affrontate un mese fa al Masters 1000 di Montecarlo, quando gli italiani furono sconfitti in due set ai quarti di finale.

Bolelli e Vavassori cercheranno di invertire il risultato di quell’incontro e di continuare a far sognare il pubblico romano, spingendosi fino all’atto conclusivo del torneo di casa. Una semifinale che vale doppio per il tennis italiano, sempre più protagonista anche nelle specialità di doppio.

ATP Rome Wesley Koolhof / Nikola Mektic [7] Wesley Koolhof / Nikola Mektic [7] 4 2 Simone Bolelli / Andrea Vavassori Simone Bolelli / Andrea Vavassori 6 6 Vincitore: Bolelli / Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-3 → 2-3 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 W. Koolhof / Mektic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 df 1-1 → 1-2 S. Bolelli / Vavassori 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 W. Koolhof / Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 S. Bolelli / Vavassori 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 3-5 W. Koolhof / Mektic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 1-4 → 2-4 W. Koolhof / Mektic 15-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 1-3 → 1-4 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 W. Koolhof / Mektic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1





Marco Rossi