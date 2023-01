Indietro negli anni: Gasquet batte Norrie e vince un titolo quasi 5 anni dopo. Il francese vince Auckland recuperando nel terzo set uno svantaggio di 1 a 4

Richard Gasquet, 36 anni, ha vinto sabato il 16° titolo della sua carriera, il primo dal giugno 2018, ed ha trionfato in modo sorprendente all’ATP 250 di Auckland, in Nuova Zelanda.

Il francese, 67° ATP ma tornato nella top 50 dopo questo successo, ha sorpreso in finale il britannico Cameron Norrie, 12° ATP e cresciuto in questa nazione (ha rappresentato la Nuova Zelanda fino a 17 anni) per 4-6, 6-4, 6-4, in 2h30. La vittoria è stata ancora più incredibile se si considera che Gasquet era sotto 1-4 nel terzo set.

Richard salirà al 42° posto ATP, il suo miglior ranking da settembre 2019.

ATP Auckland Richard Gasquet Richard Gasquet 4 6 6 Cameron Norrie [2] Cameron Norrie [2] 6 4 4 Vincitore: Gasquet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 R. Gasquet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 4-4 → 5-4 R. Gasquet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 C. Norrie 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-4 → 3-4 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 R. Gasquet 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 R. Gasquet 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 R. Gasquet 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 5-3 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 C. Norrie 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Gasquet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. Norrie 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Gasquet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 C. Norrie 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 3-5 → 4-5 R. Gasquet 30-0 ace 40-0 2-5 → 3-5 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 R. Gasquet 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 R. Gasquet 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1