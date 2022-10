Challenger Ortisei: Ecco tutte le wild card Md e Qualificazioni

Tutto è pronto in Val Gardena per la 13ª edizione dello Sparkasse Challenger Val Gardena Südtirol.

Il torneo di tennis più importante dell’Alto Adige inizia domenica con le qualificazioni. Le partite del main draw partiranno lunedì. Al torneo di Ortisei, dotato di un montepremi complessivo di 45.730 euro, Andreas Seppi, stella di casa e vincitore a Ortisei nel 2013 e nel 2014, chiuderà la sua splendida carriera da professionista dopo oltre 20 anni. Il suo primo match è previsto per martedì 25 ottobre verso le ore 19.

La Federazione Italiana Tennis ha assegnato le tre wild card per il main draw a Luca Nardi, Stefani Travaglia e Mattia Bellucci. Nardi, 19 anni, è uno dei giovani talenti più brillanti del tennis azzurro. È classificato al 130° posto nel mondo, il che significa che sarà la testa di serie n. 4 a Ortisei dietro a Tomas Machac, Nicolas Jarry e Fernando Verdasco salvo a rinunce dell’ultimo momento. Questa settimana Nardi ha perso contro Corentin Moutet al torneo ATP di Napoli dopo una dura battaglia. Travaglia è ora solo numero 316 nel computer dell’ATP, ma il 30enne era ancora classificato 60 all’inizio del 2021. Questa settimana ha giocato il challenger di Vilnius in Lituania e ha raggiunto il secondo turno. Bellucci ha 21 anni, sta giocando il suo migliore tennis in carriera ed è classificato al 186° posto, il suo best ranking da lunedì scorso, dopo il trionfo nel Challenger di Saint-Tropez. Oggi giocherà al challenger di Vilnius per un posto in semifinale e per ottenere la sua ottava vittoria consecutiva.

Nel tabellone di qualificazione, che sarà sorteggiato sabato alle ore 18 saranno presenti anche due giocatori locali. Due wild card sono state assegnate ai gardenesi Patric Prinoth e Gabriel Moroder.

“Abbiamo contattato per una wild card nelle quali anche Alexander Weis, il terzo giocatore altoatesino nel ranking mondiale”, dice Ambros Hofer, il direttore del torneo. Il bolzanino, numero 415 del mondo, ha rinunciato perché oggi sarà impegnato nella semifinale al 25mila su terra a Santa Margherita di Pula in Sardegna.

