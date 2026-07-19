Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 19 Luglio 2026

19/07/2026 09:17 1 commento
Pierluigi Basile
Pierluigi Basile

ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Gubbio (Italia), terra battuta – Finale
18:15 Basile P. ITA vs Rapagnetta D. ITA

Il match deve ancora iniziare




ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Kursumlijska Banja 9 (Serbia), terra battuta – Finale
09:30 Delage P. FRA vs Tortora D. ITA
ITF M15 Kursumlijska Banja - 2026-07-12T00:00:00Z
Davide Tortora
40
6
5
Pierre Delage
30
2
3
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ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Nova Gorica (Slovenia), terra battuta – Finale
10:00 Sakellaridis D. GRE vs Castagnola L. ITA
ITF M15 Nova Gorica - 2026-07-13T00:00:00Z
Luca Castagnola
1
1
Dimitris Sakellaridis
6
6
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ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Uriage (Francia), terra battuta – Finale
10:30 Weis A. ITA vs Cuenin S. FRA
ITF M25 Uriage - 2026-07-12T00:00:00Z
Sean Cuenin
0
4
6
1
Alexander Weis
0
6
2
0
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ITF DONNE – SINGOLARE: W35 Torino (Italia), terra battuta – Finale
10:00 Stoyanov A. NED vs Ricci B. ITA
ITF W35 Torino - 2026-07-13T00:00:00Z
Beatrice Ricci
15
1
2
Antonia Stoyanov
40
6
5
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1 commento

Alain 19-07-2026 10:25

non so se era stato scritto ma Davide Tortora è ex NCAA (Mississipi Bulldogs), Univeristy of South Florida

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