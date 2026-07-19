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Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 19 Luglio 2026
19/07/2026 09:17 1 commento
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Gubbio (Italia), terra battuta – Finale
18:15 Basile P. vs Rapagnetta D.
Il match deve ancora iniziare
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Kursumlijska Banja 9 (Serbia), terra battuta – Finale
09:30 Delage P. vs Tortora D.
ITF M15 Kursumlijska Banja - 2026-07-12T00:00:00Z
Davide Tortora
40
6
5
Pierre Delage•
30
2
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Pierre Delage
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3
Davide Tortora
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Pierre Delage
15-0
15-15
30-15
40-15
4-2 → 4-3
Davide Tortora
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-1 → 4-2
Pierre Delage
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Davide Tortora
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Pierre Delage
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Davide Tortora
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Pierre Delage
0-15
0-30
0-40
15-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-2
Davide Tortora
15-0
30-0
40-0
5-2 → 6-2
Pierre Delage
0-15
15-15
30-15
40-15
5-1 → 5-2
Davide Tortora
15-0
30-0
30-15
40-15
4-1 → 5-1
Pierre Delage
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-0 → 4-1
Davide Tortora
15-0
30-0
40-0
3-0 → 4-0
Pierre Delage
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Davide Tortora
15-0
30-0
30-15
40-15
1-0 → 2-0
Pierre Delage
15-0
15-15
15-30
15-40
0-0 → 1-0
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Nova Gorica (Slovenia), terra battuta – Finale
10:00 Sakellaridis D. vs Castagnola L.
ITF M15 Nova Gorica - 2026-07-13T00:00:00Z
Luca Castagnola
1
1
Dimitris Sakellaridis
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
1-6
Luca Castagnola
0-15
15-15
15-30
15-40
1-5 → 1-6
Dimitris Sakellaridis
0-15
0-30
0-40
15-40
0-5 → 1-5
Luca Castagnola
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-4 → 0-5
Dimitris Sakellaridis
15-0
30-0
40-0
0-3 → 0-4
Luca Castagnola
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Dimitris Sakellaridis
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Luca Castagnola
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
1-6
Dimitris Sakellaridis
15-0
30-0
40-0
1-5 → 1-6
Luca Castagnola
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Dimitris Sakellaridis
15-0
15-15
30-15
40-15
1-3 → 1-4
Luca Castagnola
0-15
0-30
15-30
15-40
1-2 → 1-3
Dimitris Sakellaridis
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Luca Castagnola
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Dimitris Sakellaridis
15-0
40-0
0-0 → 0-1
ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Uriage (Francia), terra battuta – Finale
10:30 Weis A. vs Cuenin S.
ITF M25 Uriage - 2026-07-12T00:00:00Z
Sean Cuenin
0
4
6
1
Alexander Weis•
0
6
2
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Alexander Weis
1-0
Sean Cuenin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-2
Alexander Weis
15-0
15-15
15-30
30-40
5-2 → 6-2
Sean Cuenin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Alexander Weis
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Sean Cuenin
0-15
15-15
30-15
40-15
3-1 → 4-1
Alexander Weis
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Sean Cuenin
15-0
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Alexander Weis
15-0
30-0
40-0
1-0 → 1-1
Sean Cuenin
30-0
30-15
30-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
4-6
Alexander Weis
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Sean Cuenin
15-0
40-0
3-5 → 4-5
Alexander Weis
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Sean Cuenin
15-0
30-0
15-0
30-0
40-0
2-4 → 3-4
Alexander Weis
0-15
15-15
30-15
40-15
2-3 → 2-4
Sean Cuenin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Alexander Weis
0-15
0-30
15-40
1-2 → 2-2
Sean Cuenin
40-A
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Alexander Weis
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
1-0 → 1-1
Sean Cuenin
30-0
40-0
0-0 → 1-0
ITF DONNE – SINGOLARE: W35 Torino (Italia), terra battuta – Finale
10:00 Stoyanov A. vs Ricci B.
ITF W35 Torino - 2026-07-13T00:00:00Z
Beatrice Ricci
15
1
2
Antonia Stoyanov•
40
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Antonia Stoyanov
0-15
15-15
30-15
40-15
2-5
Beatrice Ricci
15-0
15-15
15-30
15-40
2-4 → 2-5
Antonia Stoyanov
30-0
40-0
40-15
2-3 → 2-4
Beatrice Ricci
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Antonia Stoyanov
15-0
15-0
15-15
30-15
40-15
1-2 → 1-3
Beatrice Ricci
15-15
15-30
15-40
1-1 → 1-2
Antonia Stoyanov
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Beatrice Ricci
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
1-6
Antonia Stoyanov
30-0
30-15
40-15
1-5 → 1-6
Beatrice Ricci
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-4 → 1-5
Antonia Stoyanov
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-4 → 1-4
Beatrice Ricci
15-0
15-15
15-30
15-40
0-3 → 0-4
Antonia Stoyanov
15-0
30-0
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Beatrice Ricci
0-15
0-30
0-40
0-1 → 0-2
Antonia Stoyanov
0-15
15-15
30-15
0-0 → 0-1
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
1 commento
non so se era stato scritto ma Davide Tortora è ex NCAA (Mississipi Bulldogs), Univeristy of South Florida