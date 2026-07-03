Wimbledon 2026 - Day 5 ATP, Copertina, WTA

Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Safiullin travolge Fonseca: il russo torna agli ottavi e ritrova il suo torneo. In campo oggi anche Jannik Sinner (LIVE)

03/07/2026 15:00 127 commenti
Roman Safiullin nella foto - Foto Getty Images
Roman Safiullin nella foto - Foto Getty Images

Roman Safiullin e Wimbledon continuano a vivere un rapporto speciale. Il russo ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale del torneo londinese per la seconda volta in carriera, superando nettamente João Fonseca con il punteggio di 6-3 6-3 6-3 in 2 ore e 8 minuti.

Una vittoria senza discussioni, costruita con autorità dall’inizio alla fine. Safiullin ha giocato una partita molto solida, ritrovando il livello dei suoi momenti migliori: servizio incisivo, colpi da fondo profondi e continui attacchi verso la rete, che hanno tolto tempo e certezze al giovane brasiliano.

Fonseca non è mai riuscito a sentirsi davvero a proprio agio. Il brasiliano, grande protagonista poche settimane fa al Roland Garros, dove aveva raggiunto i quarti di finale, non ha trovato le giuste contromisure sull’erba. La superficie resta ancora una delle sue sfide più complicate, soprattutto contro un avversario capace di accorciare gli scambi e di mettere costante pressione fin dal primo colpo.

Safiullin, invece, ha confermato ancora una volta quanto Wimbledon sia il torneo in cui riesce a esprimersi meglio. Nel 2023 era arrivato fino ai quarti di finale, fermato poi da Jannik Sinner. In nessun altro Slam è mai riuscito ad andare oltre il secondo turno, mentre all’All England Club ha già raggiunto la seconda settimana in due occasioni.

La sua corsa in questa edizione è ancora più significativa, perché il russo è partito dalle qualificazioni e già al primo turno aveva eliminato un nome importante come Andrey Rublev. Un percorso che racconta bene la sua trasformazione sull’erba londinese, dove riesce a trovare ritmo, fiducia e aggressività con una naturalezza che altrove spesso gli è mancata.

Per Fonseca, invece, arriva uno stop netto ma anche un passaggio utile nel percorso di crescita. Il talento brasiliano ha dimostrato nelle ultime settimane di poter competere ad altissimo livello, ma Wimbledon gli ha ricordato quanto l’adattamento all’erba richieda tempo, esperienza e soluzioni diverse rispetto alla terra battuta o al cemento.

Ora Safiullin attende il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Arthur Rinderknech. Qualunque sarà l’avversario, il russo arriverà al prossimo turno con grande fiducia e con la consapevolezza di aver già rimesso in piedi la propria stagione.

La qualificazione agli ottavi gli garantirà infatti anche il ritorno in top 100, una notizia importante dopo mesi difficili e risultati non all’altezza delle aspettative. Wimbledon, ancora una volta, si conferma il luogo in cui Safiullin riesce a ritrovare se stesso.

Per il russo non è solo una vittoria: è la conferma di una vera affinità con l’erba londinese. In un torneo in cui molti faticano ad adattarsi, Safiullin sembra invece trovare proprio qui il contesto ideale per liberare il proprio tennis.

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Wimbledon
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Centre Court – Ore: 2:30pm
A. Rinderknech FRA vs N. Djokovic SRB

Slam Wimbledon
A. Rinderknech [25]
0
5
4
6
3
N. Djokovic [7]
15
7
6
1
3
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A. Sabalenka IOA vs J. Ostapenko LAT

Il match deve ancora iniziare

F. Auger-Aliassime CAN vs M. Zheng USA

Il match deve ancora iniziare



No.1 Court – Ore: 2:00pm
D. Kasatkina AUS vs N. Osaka JPN

Slam Wimbledon
D. Kasatkina
1
3
N. Osaka [14]
6
6
Vincitore: N. Osaka
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J. Sinner ITA vs J. Brooksby USA

Slam Wimbledon
J. Sinner [1]
30
6
6
0
J. Brooksby
40
4
3
0
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C. Liu USA vs C. Gauff USA

Il match deve ancora iniziare




No.2 Court – Ore: 12:00am
R. Safiullin IOA vs J. Fonseca BRA
Slam Wimbledon
R. Safiullin
6
6
6
J. Fonseca [24]
3
3
3
Vincitore: R. Safiullin
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J. Pegula USA vs J. Bouzas Maneiro ESP

Slam Wimbledon
J. Pegula [4]
6
6
J. Bouzas Maneiro
1
3
Vincitore: J. Pegula
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H. Hurkacz POL vs T. Paul USA

Slam Wimbledon
H. Hurkacz
30
4
5
T. Paul [21]
15
6
5
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No.3 Court – Ore: 12:00am
B. Bencic SUI vs A. Kalinskaya IOA

Slam Wimbledon
B. Bencic [11]
6
4
7
A. Kalinskaya [19]
4
6
6
Vincitore: B. Bencic
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J. Struff GER vs D. Medvedev IOA

Slam Wimbledon
J. Struff
40
7
7
0
D. Medvedev [8]
40
6
6
1
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K. Muchova CZE vs M. Sawangkaew THA

Il match deve ancora iniziare



Court 12 – Ore: 12:00am
C. Moutet FRA / A. Reymond FRA vs J. Cash GBR / L. Glasspool GBR

Slam Wimbledon
C. Moutet / A. Reymond
6
4
4
J. Cash / L. Glasspool [3]
4
6
6
Vincitore: J. Cash/L. Glasspool
Mostra dettagli

E. Alexandrova IOA vs I. Jovic USA

Slam Wimbledon
E. Alexandrova [18]
3
6
4
I. Jovic [16]
6
3
6
Vincitore: I. Jovic
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A. Davidovich Fokina ESP vs M. Fucsovics HUN

Slam Wimbledon
A. Davidovich Fokina [22]
30
2
M. Fucsovics
40
2
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Court 18 – Ore: 12:00am
H. Heliovaara FIN / H. Patten GBR vs M. Kiger USA / P. Trhac USA

Slam Wimbledon
H. Heliovaara / H. Patten [1]
None
7
6
7
M. Kiger / P. Trhac
None
6
7
6
Vincitore: H. Heliovaara/H. Patten
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R. Jodar ESP vs S. Mochizuki JPN

Slam Wimbledon
R. Jodar [23]
0
6
6
4
1
S. Mochizuki
15
1
7
6
2
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N. Bartunkova CZE vs B. Krejcikova CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – Ore: 12:00am
N. Kichenok UKR / M. Ninomiya JPN vs A. Muhammad USA / F. Stollar HUN

Slam Wimbledon
N. Kichenok / M. Ninomiya
5
2
A. Muhammad / F. Stollar [16]
7
6
Vincitore: A. Muhammad/F. Stollar
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J. de Jong NED / V. Royer FRA vs A. Golubev KAZ / A. Nedovyesov KAZ

Slam Wimbledon
J. de Jong / V. Royer
6
6
A. Golubev / A. Nedovyesov
3
4
Vincitore: J. de Jong/V. Royer
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S. Cirstea ROU / A. Kalinskaya IOA vs A. Kalinina UKR / D. Yastremska UKR

Slam Wimbledon
L. Pigossi / S. Waltert
0
1
A. Kalinina / D. Yastremska
0
3
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Court 5 – Ore: 12:00am
I. Liutarevich IOA / M. Reyes-Varela MEX vs A. Krajicek USA / N. Mektic CRO

Slam Wimbledon
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela
None
7
6
6
A. Krajicek / N. Mektic [14]
None
6
7
7
Vincitore: A. Krajicek/N. Mektic
Mostra dettagli

I. Begu ROU / J. Cristian ROU vs E. Mertens BEL / S. Zhang CHN

Slam Wimbledon
I. Begu / J. Cristian
None
1
1
E. Mertens / S. Zhang [4]
None
6
5
Vincitore:
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S. Hunter AUS / C. McNally USA vs A. Bondar HUN / M. Frech POL

Slam Wimbledon
S. Hunter / C. McNally [14]
30
5
A. Bondar / M. Frech
15
5
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F. Christie GBR / E. Silva GBR vs K. Birrell AUS / T. Gibson AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – Ore: 12:00am
M. Kessler USA / D. Shnaider IOA vs A. Detiuc CZE / I. Khromacheva IOA

Slam Wimbledon
M. Kessler / D. Shnaider
6
6
2
A. Detiuc / I. Khromacheva
7
4
6
Vincitore: A. Detiuc/I. Khromacheva
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T. Griekspoor NED / B. van de Zandschulp NED vs P. Nouza CZE / N. Oberleitner AUT

Slam Wimbledon
T. Griekspoor / B. van de Zandschulp
1
2
P. Nouza / N. Oberleitner
6
6
Vincitore: P. Nouza/N. Oberleitner
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E. Jacquemot FRA / D. Parry FRA vs L. Noskova CZE / R. Sramkova SVK

Slam Wimbledon
E. Jacquemot / D. Parry
0
3
5
L. Noskova / R. Sramkova
0
6
6
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Court 8 – Ore: 12:00am
K. Krawietz GER / T. Puetz GER vs R. Burruchaga ARG / T. Tirante ARG
Slam Wimbledon
K. Krawietz / T. Puetz [7]
5
7
6
R. Burruchaga / T. Tirante
7
6
3
Vincitore: K. Krawietz/T. Puetz
Mostra dettagli

M. Kato JPN / K. Rakhimova UZB vs E. Perez AUS / D. Schuurs NED

Slam Wimbledon
M. Kato / K. Rakhimova
5
5
E. Perez / D. Schuurs [9]
7
7
Vincitore: E. Perez/D. Schuurs
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X. Jiang CHN / Y. Xu CHN vs V. Golubic SUI / T. Valentova CZE

Slam Wimbledon
X. Jiang / Y. Xu
40
2
1
V. Golubic / T. Valentova
A
6
0
Mostra dettagli

Y. Hanfmann GER / J. Struff GER vs V. Kopriva CZE / F. Pieczonka POL

Il match deve ancora iniziare



Court 11 – Ore: 13:30pm
N. Melichar-Martinez USA / E. Routliffe NZL vs M. Kostyuk UKR / E. Ruse ROU

Slam Wimbledon
N. Melichar-Martinez / E. Routliffe [5]
3
4
M. Kostyuk / E. Ruse
6
6
Vincitore: M. Kostyuk/E. Ruse
Mostra dettagli

G. Andreozzi ARG / A. Sutjiadi INA vs M. Guinard FRA / K. Mladenovic FRA

Slam Wimbledon
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
0
4
6
5
M. Guinard / K. Mladenovic
0
6
4
4
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L. Miedler AUT / H. Guo CHN vs A. Molteni ARG / D. Jurak Schreiber CRO

Il match deve ancora iniziare




Court 14 – Ore: 12:00am
J. Paul SUI / R. Seggerman USA vs C. Harrison USA / N. Skupski GBR
Slam Wimbledon
J. Paul / R. Seggerman
6
6
C. Harrison / N. Skupski [5]
7
7
Vincitore: C. Harrison/N. Skupski
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J. Peers AUS / K. Swan GBR vs E. Roger-Vasselin FRA / L. Siegemund GER

Slam Wimbledon
J. Peers / K. Swan
None
7
4
6
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
None
6
6
7
Vincitore: E. Roger-Vasselin/L. Siegemund
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L. Glasspool GBR / T. Mihalikova SVK vs K. Krawietz GER / V. Williams USA

Slam Wimbledon
L. Glasspool / T. Mihalikova [7]
40
5
K. Krawietz / V. Williams
15
4
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F. Cabral POR / E. Perez AUS vs D. Pel NED / L. Kichenok UKR

Il match deve ancora iniziare



Court 15 – Ore: 12:00am
I. Buse PER / M. Trungelliti ARG vs F. Cabral POR / L. Miedler AUT

Slam Wimbledon
I. Buse / M. Trungelliti
6
4
1
F. Cabral / L. Miedler [11]
4
6
6
Vincitore: F. Cabral/L. Miedler
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L. Johnson GBR / E. Appleton GBR vs J. Tracy USA / A. Danilina KAZ

Slam Wimbledon
L. Johnson / E. Appleton
5
4
J. Tracy / A. Danilina [8]
7
6
Vincitore: J. Tracy/A. Danilina
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S. Errani ITA / J. Paolini ITA vs M. Kozyreva IOA / I. Shymanovich IOA

Slam Wimbledon
N. Fossa Huergo / T. Korpatsch
0
6
4
0
M. Kozyreva / I. Shymanovich
0
3
6
0
Mostra dettagli




Court 16 – Ore: 12:00am
M. Arevalo ESA / M. Pavic CRO vs D. Stevenson GBR / M. Willis GBR
Slam Wimbledon
M. Arevalo / M. Pavic [6]
6
6
6
D. Stevenson / M. Willis
1
7
4
Vincitore: M. Arevalo/M. Pavic
Mostra dettagli

C. Dolehide USA / A. Parks USA vs E. Pridankina IOA / Q. Tang CHN

Slam Wimbledon
C. Dolehide / A. Parks
5
6
6
E. Pridankina / Q. Tang
7
2
2
Vincitore: C. Dolehide/A. Parks
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J. Zielinski POL / S. Hsieh TPE vs M. Willis GBR / H. Watson GBR

Slam Wimbledon
J. Zielinski / S. Hsieh
40
0
M. Willis / H. Watson
30
0
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Court 17 – Ore: 12:00am
A. Guarachi CHI / A. Rosolska POL vs G. Dabrowski CAN / L. Stefani BRA
Slam Wimbledon
A. Guarachi / A. Rosolska
2
2
G. Dabrowski / L. Stefani [2]
6
6
Vincitore: G. Dabrowski/L. Stefani
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A. Pavlasek CZE / P. Rikl CZE vs R. Hijikata AUS / M. Polmans AUS

Slam Wimbledon
A. Pavlasek / P. Rikl
6
6
R. Hijikata / M. Polmans
3
4
Vincitore: A. Pavlasek/P. Rikl
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H. Patten GBR / O. Nicholls GBR vs E. King USA / G. Dabrowski CAN

Slam Wimbledon
H. Patten / O. Nicholls [4]
0
5
E. King / G. Dabrowski
0
5
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127 commenti. Lasciane uno!

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Sangalletto (Guest) 03-07-2026 17:16

Scritto da Jack1

Scritto da sin&son
Perche’ Errani paolini si sono ritirate dal doppio?

Paolini si è ritirata per non rischiare l’infortunio visto che ancora non è al 100%. Credo che il doppio Errani Paolini finisca oggi per sempre. Non credo che la Errani l’abbia presa bene la cosa.

Sai qualcosa che noi non sappiamo? O improvvisi?

 127
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Rovescio al tramonto 03-07-2026 17:14

Se serve cosi, chi lo ferma.

 126
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MarcoP 03-07-2026 17:13

Scritto da Daniel
Dopo fonseca oggi cadrà anche jodar,tennisti entrambi molto sopravvalutati..

Non mi sembra che siano sopravvalutati.

Fonseca sull’erba non sa ancora giocare.
Jodar è giovane (nei primi Wimbledon anche Sinner perdeva qualche partita).

 125
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zedarioz 03-07-2026 17:13

E si conferma la regola che dopo due set, comunque vada, si ferma a rinfrescarsi.

 124
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zedarioz 03-07-2026 17:13

Lo staff di Sinner mangia barrette per solidarietà

 123
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Daniel (Guest) 03-07-2026 17:09

Dopo fonseca oggi cadrà anche jodar,tennisti entrambi molto sopravvalutati..

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zedarioz 03-07-2026 17:09

Mi spiace che qualche stimato utente di questo sito, non parlo dei soliti provocatori, dice che non gli piace vedere Sinner. Oggi sta facendo vedere un repertorio tecnico di grandissimo livello. Poi i gusti non si discutono ovviamente, ma è un peccato.

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+1: Rovescio al tramonto
Ozzastru (Guest) 03-07-2026 17:09

Anche Struff non male…

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Jack1 03-07-2026 17:06

Scritto da sin&son
Perche’ Errani paolini si sono ritirate dal doppio?

Paolini si è ritirata per non rischiare l’infortunio visto che ancora non è al 100%. Credo che il doppio Errani Paolini finisca oggi per sempre. Non credo che la Errani l’abbia presa bene la cosa.

 119
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MarcoP 03-07-2026 17:04

Scritto da maverikkk
Brooksby sta giocando al massimo, Jannik tiene…e si crea, all’improvviso, il break a 0.

E sta sudando un bel po’ l’anericano, lo vedo spesso in affanno tra un punto e l’altro.

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Peter Parker 03-07-2026 17:04

Jannik controlla l’ avversario come vuole.Alza il livello a suo piacimento.Questo Sinner…

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Vae victis (Guest) 03-07-2026 17:00

Felice per il silenzioso e modesto roman agli antipodi del fracassone carioca che ha spesso bisogno di un sano ridimensionamento…roman è un tipo che stimo molto, un ottimo tennis purtroppo spesso un po’ troppo leggero visto i tempi che corrono…

 116
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Pat (Guest) 03-07-2026 16:59

Scritto da Pat

Scritto da Pat
Sorprendente questo Brooksky ,palleggia proprio bene, serve la versione migliore di Sinner per venirne fuori.

Brooksky*,scusate dell’errore,non lo conoscevo, intanto Jannik fa break,ottimo.

Il correttore grrrrr

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maverikkk 03-07-2026 16:59

Brooksby sta giocando al massimo, Jannik tiene…e si crea, all’improvviso, il break a 0.

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+1: MarcoP
Pat (Guest) 03-07-2026 16:59

Scritto da Pat
Sorprendente questo Brooksky ,palleggia proprio bene, serve la versione migliore di Sinner per venirne fuori.

Brooksky*,scusate dell’errore,non lo conoscevo, intanto Jannik fa break,ottimo.

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robdes12 03-07-2026 16:58

Scritto da Swisss
Ad oggi, la finale più ovvia è il derby iberico JODAR-FOKINA.

Mi pare stiano dalla stessa parte del tabellone. Difficile che arrivino in finale tutti e due, a meno che non giochino il doppio insieme.

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+1: MarcoP
Jack1 03-07-2026 16:57

Scritto da Swisss
Ad oggi, la finale più ovvia è il derby iberico JODAR-FOKINA.

Un commento talmente inutile che non ti si fila nessuno, solo io che non sto facendo nulla al momento ti rispondo. ehehe

 111
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Il mio personalissimo cartellino (Guest) 03-07-2026 16:56

11 break su 29 game mi sembra un po’ eccessivo per una partita sull’erba.

 110
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Aquila. (Guest) 03-07-2026 16:53

Sono sorpreso dei commenti anche da professionisti su Sinner non al top del suo gioco in questo torneo. Ricordo a tutti che Sinner ha impostato la sua stagione sul Roland Garros, adesso deve resettare il suo dritto arrotato, utile su terra (la palla rimbalza alta e obbliga il giocatore a rimanere molto dietro la riga di fondo campo) su erba invece ottiene solo un rimbalzo con una altezza ideale per colpire la palla senza retrocedere, su questo campo è importante colpire il più piatto possibile la palla, che rimane bassa e difficile aggredirla……Detto questo diamo tempo a Sinner di resettare i suoi colpi e adattarsi meglio su erba

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Pat (Guest) 03-07-2026 16:50

Sorprendente questo Brooksky ,palleggia proprio bene, serve la versione migliore di Sinner per venirne fuori.

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Daniel (Guest) 03-07-2026 16:49

Ahahahah Fonseca–

 107
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NonSoloSinner (Guest) 03-07-2026 16:47

Magari si riprende, ma Nole sembra già cotto

 106
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NonSoloSinner (Guest) 03-07-2026 16:44

Scritto da enzolab
Il mio naso non tradisce. Lo scorso anno sembrava che il brasiliano Fonseca fosse il campione del futuro, il sicuro terzo dopo Jannik e Carlos. In quell’occasione scrissi: è bravo, però qualcosa non mi convince, non sembra avere il fisico del campione. Addirittura mi parse di scorgere un minimo di piattismo plantare. Oggi sembra essersi eclissato, superato nettamente dell’anziano russo Saffiulin. Si riprenderà? È possibile, ma ai vertici non c’è lo vedo enzo

Non fare il radicale Enzo, anche Jannik alla sua età faceva fatica negli slam… dagli un paio di anni almeno

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marchetti vattuone (Guest) 03-07-2026 16:39

E’ decisamente migliorata la risposta di Jannik, riuscisse a anche a variare un pò di più il suo gioco con qualche palla corta e variazione in genere, tipo discesa a rete ecc, aiuterebbe a semplificare la vita a lui e a noi..!
Comunque è ancora lontano dalla forma ideale, che arriverà, speriamo, nella seconda settimana.

 104
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Swisss (Guest) 03-07-2026 16:32

Ad oggi, la finale più ovvia è il derby iberico JODAR-FOKINA.

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sin&son (Guest) 03-07-2026 16:32

Perche’ Errani paolini si sono ritirate dal doppio?

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Peter Parker 03-07-2026 16:32

Scritto da tanimodi
Questa versione di Sinner rischia di essere umiliata da questo Jodar

Ahahahah,bella battuta

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