Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Safiullin travolge Fonseca: il russo torna agli ottavi e ritrova il suo torneo. In campo oggi anche Jannik Sinner (LIVE)

Roman Safiullin nella foto - Foto Getty Images
Roman Safiullin e Wimbledon continuano a vivere un rapporto speciale. Il russo ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale del torneo londinese per la seconda volta in carriera, superando nettamente João Fonseca con il punteggio di 6-3 6-3 6-3 in 2 ore e 8 minuti.
Una vittoria senza discussioni, costruita con autorità dall’inizio alla fine. Safiullin ha giocato una partita molto solida, ritrovando il livello dei suoi momenti migliori: servizio incisivo, colpi da fondo profondi e continui attacchi verso la rete, che hanno tolto tempo e certezze al giovane brasiliano.
Fonseca non è mai riuscito a sentirsi davvero a proprio agio. Il brasiliano, grande protagonista poche settimane fa al Roland Garros, dove aveva raggiunto i quarti di finale, non ha trovato le giuste contromisure sull’erba. La superficie resta ancora una delle sue sfide più complicate, soprattutto contro un avversario capace di accorciare gli scambi e di mettere costante pressione fin dal primo colpo.
Safiullin, invece, ha confermato ancora una volta quanto Wimbledon sia il torneo in cui riesce a esprimersi meglio. Nel
2023 era arrivato fino ai quarti di finale, fermato poi da Jannik Sinner. In nessun altro Slam è mai riuscito ad andare oltre il secondo turno, mentre all’All England Club ha già raggiunto la seconda settimana in due occasioni.
La sua corsa in questa edizione è ancora più significativa, perché il russo è partito dalle qualificazioni e già al primo turno aveva eliminato un nome importante come Andrey Rublev. Un percorso che racconta bene la sua trasformazione sull’erba londinese, dove riesce a trovare ritmo, fiducia e aggressività con una naturalezza che altrove spesso gli è mancata.
Per Fonseca, invece, arriva uno stop netto ma anche un passaggio utile nel percorso di crescita. Il talento brasiliano ha dimostrato nelle ultime settimane di poter competere ad altissimo livello, ma Wimbledon gli ha ricordato quanto l’adattamento all’erba richieda tempo, esperienza e soluzioni diverse rispetto alla terra battuta o al cemento.
Ora Safiullin attende il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Arthur Rinderknech. Qualunque sarà l’avversario, il russo arriverà al prossimo turno con grande fiducia e con la consapevolezza di aver già rimesso in piedi la propria stagione.
La qualificazione agli ottavi gli garantirà infatti anche il ritorno in
top 100, una notizia importante dopo mesi difficili e risultati non all’altezza delle aspettative. Wimbledon, ancora una volta, si conferma il luogo in cui Safiullin riesce a ritrovare se stesso.
Per il russo non è solo una vittoria: è la conferma di una vera affinità con l’erba londinese. In un torneo in cui molti faticano ad adattarsi, Safiullin sembra invece trovare proprio qui il contesto ideale per liberare il proprio tennis.
Wimbledon
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✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il terzo turno sull’erba
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Centre Court – Ore: 2:30pm
A. Rinderknech vs N. Djokovic
Slam Wimbledon
A. Rinderknech [25]
0
5
4
6
3
N. Djokovic [7]
•
15
7
6
1
3
Servizio
Svolgimento
Set 4
N. Djokovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
A. Rinderknech
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
N. Djokovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-0 → 5-1
N. Djokovic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-0 → 4-0
N. Djokovic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Rinderknech
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
A. Rinderknech
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
N. Djokovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Rinderknech
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
N. Djokovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
A. Sabalenka
vs J. Ostapenko
Il match deve ancora iniziare
F. Auger-Aliassime
vs M. Zheng
Il match deve ancora iniziare
No.1 Court – Ore: 2:00pm
D. Kasatkina vs N. Osaka
Slam Wimbledon
D. Kasatkina
1
3
N. Osaka [14]
6
6
Vincitore: N. Osaka
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Kasatkina
0-15
0-30
30-30
30-40
40-40
40-A
A-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
N. Osaka
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
D. Kasatkina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
D. Kasatkina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Kasatkina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
0-3 → 0-4
D. Kasatkina
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
J. Sinner
vs J. Brooksby
Slam Wimbledon
J. Sinner [1]
•
30
6
6
0
J. Brooksby
40
4
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Sinner
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Brooksby
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
J. Sinner
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
J. Sinner
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
J. Brooksby
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Brooksby
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
J. Brooksby
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
2-2 → 2-3
C. Liu
vs C. Gauff
Il match deve ancora iniziare
No.2 Court – Ore: 12:00am
R. Safiullin
vs J. Fonseca
Slam Wimbledon
R. Safiullin
6
6
6
J. Fonseca [24]
3
3
3
Vincitore: R. Safiullin
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Fonseca
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
R. Safiullin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
J. Fonseca
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 4-2
J. Fonseca
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
R. Safiullin
0-15
15-15
30-30
30-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
J. Fonseca
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
R. Safiullin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Fonseca
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 4-3
R. Safiullin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
J. Fonseca
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Safiullin
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
J. Fonseca
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
40-A
3-2 → 4-2
R. Safiullin
None-None
0-15
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
J. Pegula
vs J. Bouzas Maneiro
Slam Wimbledon
J. Pegula [4]
6
6
J. Bouzas Maneiro
1
3
Vincitore: J. Pegula
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Bouzas Maneiro
5-2 → 5-3
J. Pegula
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
J. Bouzas Maneiro
3-2 → 4-2
J. Bouzas Maneiro
1-2 → 2-2
J. Pegula
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
J. Bouzas Maneiro
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
J. Pegula
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Bouzas Maneiro
5-1 → 6-1
J. Bouzas Maneiro
4-0 → 4-1
J. Bouzas Maneiro
2-0 → 3-0
J. Bouzas Maneiro
None-None
15-0
30-0
30-15
30-30
0-0 → 1-0
H. Hurkacz
vs T. Paul
Slam Wimbledon
H. Hurkacz
•
30
4
5
T. Paul [21]
15
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Paul
15-0
15-15
30-15
40-15
40-40
A-40
3-2 → 3-3
H. Hurkacz
0-30
15-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
T. Paul
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Paul
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
T. Paul
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
1-2 → 1-3
H. Hurkacz
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
H. Hurkacz
None-None
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
No.3 Court – Ore: 12:00am
B. Bencic vs A. Kalinskaya
Slam Wimbledon
B. Bencic [11]
6
4
7
A. Kalinskaya [19]
4
6
6
Vincitore: B. Bencic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
None-None*
1*-1
2-1*
3-1*
4*-1
4*-2
5-2*
5-3*
5*-4
6*-4
7-4*
7-5*
8*-5
9*-5
9-6*
6-6 → 7-6
A. Kalinskaya
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
4-4 → 4-5
B. Bencic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
A. Kalinskaya
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
B. Bencic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
B. Bencic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Bencic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-5 → 4-6
A. Kalinskaya
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-4 → 4-5
B. Bencic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
A. Kalinskaya
15-0
15-15
30-15
40-15
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Bencic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-3 → 4-4
A. Kalinskaya
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
B. Bencic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-1 → 4-2
A. Kalinskaya
0-15
0-30
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
B. Bencic
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
A. Kalinskaya
None-None
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
J. Struff
vs D. Medvedev
Slam Wimbledon
J. Struff
40
7
7
0
D. Medvedev [8]
•
40
6
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Medvedev
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
3*-2
3*-3
3-4*
4-4*
5*-4
5*-5
6-5*
6-6 → 7-6
J. Struff
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
D. Medvedev
0-15
0-40
15-40
30-40
40-A
3-5 → 4-5
D. Medvedev
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
J. Struff
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
J. Struff
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
D. Medvedev
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
4*-3
5*-3
5-4*
6-4*
6-6 → 7-6
J. Struff
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
J. Struff
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
J. Struff
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
K. Muchova
vs M. Sawangkaew
Il match deve ancora iniziare
Court 12 – Ore: 12:00am
C. Moutet / A. Reymond vs J. Cash / L. Glasspool
Slam Wimbledon
C. Moutet / A. Reymond
6
4
4
J. Cash / L. Glasspool [3]
4
6
6
Vincitore: J. Cash/L. Glasspool
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Cash / L. Glasspool
4-5 → 4-6
C. Moutet / A. Reymond
3-5 → 4-5
J. Cash / L. Glasspool
3-4 → 3-5
C. Moutet / A. Reymond
3-3 → 3-4
J. Cash / L. Glasspool
3-2 → 3-3
C. Moutet / A. Reymond
2-2 → 3-2
J. Cash / L. Glasspool
2-1 → 2-2
C. Moutet / A. Reymond
15-0
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
J. Cash / L. Glasspool
1-0 → 1-1
C. Moutet / A. Reymond
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Cash / L. Glasspool
4-5 → 4-6
C. Moutet / A. Reymond
3-5 → 4-5
J. Cash / L. Glasspool
3-4 → 3-5
C. Moutet / A. Reymond
2-4 → 3-4
J. Cash / L. Glasspool
2-3 → 2-4
C. Moutet / A. Reymond
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
J. Cash / L. Glasspool
1-2 → 1-3
C. Moutet / A. Reymond
0-2 → 1-2
J. Cash / L. Glasspool
0-1 → 0-2
C. Moutet / A. Reymond
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Cash / L. Glasspool
5-4 → 6-4
C. Moutet / A. Reymond
4-4 → 5-4
J. Cash / L. Glasspool
4-3 → 4-4
C. Moutet / A. Reymond
3-3 → 4-3
J. Cash / L. Glasspool
3-2 → 3-3
C. Moutet / A. Reymond
2-2 → 3-2
J. Cash / L. Glasspool
2-1 → 2-2
C. Moutet / A. Reymond
1-1 → 2-1
J. Cash / L. Glasspool
1-0 → 1-1
C. Moutet / A. Reymond
None-None
30-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
E. Alexandrova
vs I. Jovic
Slam Wimbledon
E. Alexandrova [18]
3
6
4
I. Jovic [16]
6
3
6
Vincitore: I. Jovic
Servizio
Svolgimento
Set 3
I. Jovic
15-0
15-15
30-30
30-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
E. Alexandrova
0-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
I. Jovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Alexandrova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 3-2
E. Alexandrova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
E. Alexandrova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Jovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
E. Alexandrova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
I. Jovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
E. Alexandrova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
I. Jovic
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
E. Alexandrova
30-0
30-15
30-30
30-40
A-40
0-1 → 1-1
I. Jovic
None-None
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
A. Davidovich Fokina
vs M. Fucsovics
Slam Wimbledon
A. Davidovich Fokina [22]
30
2
M. Fucsovics
•
40
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Fucsovics
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
A. Davidovich Fokina
1-2 → 2-2
A. Davidovich Fokina
0-1 → 1-1
M. Fucsovics
None-None
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Court 18 – Ore: 12:00am
H. Heliovaara / H. Patten vs M. Kiger / P. Trhac
Slam Wimbledon
H. Heliovaara / H. Patten [1]
None
7
6
7
M. Kiger / P. Trhac
•
None
6
7
6
Vincitore: H. Heliovaara/H. Patten
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Heliovaara / H. Patten
None-None
1-0
1-2
2-2
2-3
2-4
2-5
4-5
4-6
4-7
5-7
6-7
7-7
8-7
9-7
6-6 → 7-6
M. Kiger / P. Trhac
6-5 → 6-6
H. Heliovaara / H. Patten
5-5 → 6-5
M. Kiger / P. Trhac
5-4 → 5-5
H. Heliovaara / H. Patten
4-4 → 5-4
M. Kiger / P. Trhac
4-3 → 4-4
H. Heliovaara / H. Patten
3-3 → 4-3
M. Kiger / P. Trhac
3-2 → 3-3
H. Heliovaara / H. Patten
2-2 → 3-2
M. Kiger / P. Trhac
2-1 → 2-2
H. Heliovaara / H. Patten
1-1 → 2-1
M. Kiger / P. Trhac
1-0 → 1-1
H. Heliovaara / H. Patten
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3-4*
3*-6
6-6 → 6-7
H. Heliovaara / H. Patten
5-6 → 6-6
M. Kiger / P. Trhac
0-15
15-15
15-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
H. Heliovaara / H. Patten
4-5 → 5-5
M. Kiger / P. Trhac
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
4-4 → 4-5
H. Heliovaara / H. Patten
3-4 → 4-4
M. Kiger / P. Trhac
3-3 → 3-4
H. Heliovaara / H. Patten
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
M. Kiger / P. Trhac
2-2 → 2-3
H. Heliovaara / H. Patten
1-2 → 2-2
M. Kiger / P. Trhac
1-1 → 1-2
H. Heliovaara / H. Patten
0-1 → 1-1
M. Kiger / P. Trhac
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
4*-3
5*-3
6-3*
6*-5
6-6 → 7-6
M. Kiger / P. Trhac
0-15
15-15
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 6-6
H. Heliovaara / H. Patten
5-5 → 6-5
M. Kiger / P. Trhac
5-4 → 5-5
H. Heliovaara / H. Patten
4-4 → 5-4
M. Kiger / P. Trhac
4-3 → 4-4
H. Heliovaara / H. Patten
3-3 → 4-3
M. Kiger / P. Trhac
3-2 → 3-3
H. Heliovaara / H. Patten
2-2 → 3-2
M. Kiger / P. Trhac
2-1 → 2-2
H. Heliovaara / H. Patten
1-1 → 2-1
M. Kiger / P. Trhac
1-0 → 1-1
H. Heliovaara / H. Patten
None-None
0-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
R. Jodar
vs S. Mochizuki
Slam Wimbledon
R. Jodar [23]
0
6
6
4
1
S. Mochizuki
•
15
1
7
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 4
R. Jodar
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Mochizuki
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
S. Mochizuki
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
S. Mochizuki
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 3-3
R. Jodar
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
S. Mochizuki
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
R. Jodar
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
3-4*
4-4*
4*-5
5-6*
6-6 → 6-7
S. Mochizuki
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
R. Jodar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
R. Jodar
15-0
15-15
15-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 3-5
S. Mochizuki
0-15
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Jodar
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
R. Jodar
None-None
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
N. Bartunkova
vs B. Krejcikova
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – Ore: 12:00am
N. Kichenok / M. Ninomiya vs A. Muhammad / F. Stollar
Slam Wimbledon
N. Kichenok / M. Ninomiya
5
2
A. Muhammad / F. Stollar [16]
7
6
Vincitore: A. Muhammad/F. Stollar
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Kichenok / M. Ninomiya
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-5 → 2-6
A. Muhammad / F. Stollar
2-4 → 2-5
N. Kichenok / M. Ninomiya
1-4 → 2-4
A. Muhammad / F. Stollar
1-3 → 1-4
N. Kichenok / M. Ninomiya
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
A. Muhammad / F. Stollar
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
N. Kichenok / M. Ninomiya
0-1 → 1-1
A. Muhammad / F. Stollar
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Kichenok / M. Ninomiya
5-6 → 5-7
A. Muhammad / F. Stollar
5-5 → 5-6
N. Kichenok / M. Ninomiya
4-5 → 5-5
A. Muhammad / F. Stollar
15-0
30-0
30-15
40-15
40-40
40-A
3-5 → 4-5
N. Kichenok / M. Ninomiya
3-4 → 3-5
A. Muhammad / F. Stollar
3-3 → 3-4
N. Kichenok / M. Ninomiya
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
A. Muhammad / F. Stollar
2-2 → 2-3
N. Kichenok / M. Ninomiya
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
A. Muhammad / F. Stollar
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
N. Kichenok / M. Ninomiya
0-1 → 1-1
A. Muhammad / F. Stollar
None-None
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
J. de Jong
/ V. Royer vs A. Golubev / A. Nedovyesov
Slam Wimbledon
J. de Jong / V. Royer
6
6
A. Golubev / A. Nedovyesov
3
4
Vincitore: J. de Jong/V. Royer
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. de Jong / V. Royer
5-4 → 6-4
A. Golubev / A. Nedovyesov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
J. de Jong / V. Royer
4-3 → 5-3
A. Golubev / A. Nedovyesov
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
J. de Jong / V. Royer
3-2 → 4-2
A. Golubev / A. Nedovyesov
2-2 → 3-2
J. de Jong / V. Royer
1-2 → 2-2
A. Golubev / A. Nedovyesov
1-1 → 1-2
J. de Jong / V. Royer
15-0
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-A
0-1 → 1-1
A. Golubev / A. Nedovyesov
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. de Jong / V. Royer
5-3 → 6-3
A. Golubev / A. Nedovyesov
5-2 → 5-3
J. de Jong / V. Royer
4-2 → 5-2
A. Golubev / A. Nedovyesov
3-2 → 4-2
J. de Jong / V. Royer
2-2 → 3-2
A. Golubev / A. Nedovyesov
2-1 → 2-2
J. de Jong / V. Royer
1-1 → 2-1
A. Golubev / A. Nedovyesov
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
J. de Jong / V. Royer
None-None
30-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
S. Cirstea
/ A. Kalinskaya vs A. Kalinina / D. Yastremska
Slam Wimbledon
L. Pigossi / S. Waltert
0
1
A. Kalinina / D. Yastremska
•
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Kalinina / D. Yastremska
L. Pigossi / S. Waltert
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
A. Kalinina / D. Yastremska
1-1 → 1-2
Court 5 – Ore: 12:00am
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela vs A. Krajicek / N. Mektic
Slam Wimbledon
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela
None
7
6
6
A. Krajicek / N. Mektic [14]
•
None
6
7
7
Vincitore: A. Krajicek/N. Mektic
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Krajicek / N. Mektic
None-None
0-1
0-2
0-3
1-3
1-4
1-5
1-6
2-6
3-6
3-7
3-8
4-8
4-9
5-9
6-9
7-9
8-9
9-9
9-10
10-10
6-6 → 6-7
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela
5-6 → 6-6
A. Krajicek / N. Mektic
5-5 → 5-6
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela
4-5 → 5-5
A. Krajicek / N. Mektic
4-4 → 4-5
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela
3-4 → 4-4
A. Krajicek / N. Mektic
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
A-40
3-3 → 3-4
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela
15-0
15-15
15-30
40-30
40-A
40-40
A-40
40-40
2-3 → 3-3
A. Krajicek / N. Mektic
2-2 → 2-3
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela
1-2 → 2-2
A. Krajicek / N. Mektic
1-1 → 1-2
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela
0-1 → 1-1
A. Krajicek / N. Mektic
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
0-1*
0-2*
1*-2
2*-2
2-3*
2-4*
3*-4
4*-4
4-5*
6-6 → 6-7
A. Krajicek / N. Mektic
6-5 → 6-6
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
A. Krajicek / N. Mektic
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela
4-4 → 5-4
A. Krajicek / N. Mektic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela
3-3 → 4-3
A. Krajicek / N. Mektic
3-2 → 3-3
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela
2-2 → 3-2
A. Krajicek / N. Mektic
2-1 → 2-2
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela
1-1 → 2-1
A. Krajicek / N. Mektic
1-0 → 1-1
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6 → 7-6
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela
5-6 → 6-6
A. Krajicek / N. Mektic
5-5 → 5-6
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela
4-5 → 5-5
A. Krajicek / N. Mektic
4-4 → 4-5
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
A. Krajicek / N. Mektic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
A. Krajicek / N. Mektic
2-2 → 2-3
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela
1-2 → 2-2
A. Krajicek / N. Mektic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela
0-1 → 1-1
A. Krajicek / N. Mektic
0-0 → 0-1
I. Begu
/ J. Cristian vs E. Mertens / S. Zhang
Slam Wimbledon
I. Begu / J. Cristian
None
1
1
E. Mertens / S. Zhang [4]
•
None
6
5
Vincitore:
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Begu / J. Cristian
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-5 → 1-5
E. Mertens / S. Zhang
0-4 → 0-5
I. Begu / J. Cristian
0-3 → 0-4
E. Mertens / S. Zhang
0-2 → 0-3
I. Begu / J. Cristian
0-1 → 0-2
E. Mertens / S. Zhang
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Begu / J. Cristian
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-5 → 1-6
E. Mertens / S. Zhang
1-4 → 1-5
I. Begu / J. Cristian
0-4 → 1-4
E. Mertens / S. Zhang
0-3 → 0-4
I. Begu / J. Cristian
0-2 → 0-3
E. Mertens / S. Zhang
0-1 → 0-2
I. Begu / J. Cristian
None-None
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
S. Hunter
/ C. McNally vs A. Bondar / M. Frech
Slam Wimbledon
S. Hunter / C. McNally [14]
30
5
A. Bondar / M. Frech
•
15
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Hunter / C. McNally
5-4 → 5-5
A. Bondar / M. Frech
5-3 → 5-4
S. Hunter / C. McNally
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-2 → 5-3
A. Bondar / M. Frech
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-1 → 5-2
S. Hunter / C. McNally
4-1 → 5-1
A. Bondar / M. Frech
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-1 → 4-1
S. Hunter / C. McNally
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
A. Bondar / M. Frech
1-1 → 2-1
S. Hunter / C. McNally
0-1 → 1-1
A. Bondar / M. Frech
None-None
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
F. Christie
/ E. Silva vs K. Birrell / T. Gibson
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – Ore: 12:00am
M. Kessler / D. Shnaider vs A. Detiuc / I. Khromacheva
Slam Wimbledon
M. Kessler / D. Shnaider
6
6
2
A. Detiuc / I. Khromacheva
7
4
6
Vincitore: A. Detiuc/I. Khromacheva
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Kessler / D. Shnaider
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
A. Detiuc / I. Khromacheva
2-4 → 2-5
M. Kessler / D. Shnaider
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
A. Detiuc / I. Khromacheva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
M. Kessler / D. Shnaider
1-2 → 1-3
A. Detiuc / I. Khromacheva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-1 → 1-2
M. Kessler / D. Shnaider
15-0
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
A. Detiuc / I. Khromacheva
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Kessler / D. Shnaider
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
A. Detiuc / I. Khromacheva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
M. Kessler / D. Shnaider
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
A. Detiuc / I. Khromacheva
4-2 → 4-3
M. Kessler / D. Shnaider
3-2 → 4-2
A. Detiuc / I. Khromacheva
3-1 → 3-2
M. Kessler / D. Shnaider
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
A. Detiuc / I. Khromacheva
2-0 → 2-1
M. Kessler / D. Shnaider
1-0 → 2-0
A. Detiuc / I. Khromacheva
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
1-5*
1*-6
6-6 → 6-7
A. Detiuc / I. Khromacheva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
6-5 → 6-6
M. Kessler / D. Shnaider
5-5 → 6-5
A. Detiuc / I. Khromacheva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
M. Kessler / D. Shnaider
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
4-4 → 5-4
A. Detiuc / I. Khromacheva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 4-4
M. Kessler / D. Shnaider
2-4 → 3-4
A. Detiuc / I. Khromacheva
2-3 → 2-4
M. Kessler / D. Shnaider
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 2-3
A. Detiuc / I. Khromacheva
2-1 → 2-2
M. Kessler / D. Shnaider
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
A. Detiuc / I. Khromacheva
1-0 → 1-1
M. Kessler / D. Shnaider
0-0 → 1-0
T. Griekspoor
/ B. van de Zandschulp vs P. Nouza / N. Oberleitner
Slam Wimbledon
T. Griekspoor / B. van de Zandschulp
1
2
P. Nouza / N. Oberleitner
6
6
Vincitore: P. Nouza/N. Oberleitner
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Nouza / N. Oberleitner
2-5 → 2-6
T. Griekspoor / B. van de Zandschulp
2-4 → 2-5
P. Nouza / N. Oberleitner
2-3 → 2-4
T. Griekspoor / B. van de Zandschulp
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
P. Nouza / N. Oberleitner
1-2 → 1-3
T. Griekspoor / B. van de Zandschulp
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-A
1-1 → 1-2
P. Nouza / N. Oberleitner
1-0 → 1-1
T. Griekspoor / B. van de Zandschulp
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Nouza / N. Oberleitner
15-0
15-15
30-30
30-40
A-40
1-5 → 1-6
T. Griekspoor / B. van de Zandschulp
15-0
40-0
40-15
40-40
40-A
1-4 → 1-5
P. Nouza / N. Oberleitner
1-3 → 1-4
T. Griekspoor / B. van de Zandschulp
30-0
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
P. Nouza / N. Oberleitner
1-1 → 1-2
T. Griekspoor / B. van de Zandschulp
0-15
15-15
40-15
40-30
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
P. Nouza / N. Oberleitner
None-None
0-15
15-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
E. Jacquemot
/ D. Parry vs L. Noskova / R. Sramkova
Slam Wimbledon
E. Jacquemot / D. Parry
•
0
3
5
L. Noskova / R. Sramkova
0
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Noskova / R. Sramkova
5-5 → 5-6
E. Jacquemot / D. Parry
4-5 → 5-5
L. Noskova / R. Sramkova
3-5 → 4-5
E. Jacquemot / D. Parry
2-5 → 3-5
L. Noskova / R. Sramkova
0-15
15-15
15-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
E. Jacquemot / D. Parry
1-4 → 2-4
L. Noskova / R. Sramkova
1-3 → 1-4
E. Jacquemot / D. Parry
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
L. Noskova / R. Sramkova
1-1 → 1-2
E. Jacquemot / D. Parry
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
0-1 → 1-1
L. Noskova / R. Sramkova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Jacquemot / D. Parry
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
L. Noskova / R. Sramkova
3-4 → 3-5
E. Jacquemot / D. Parry
15-0
30-15
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
L. Noskova / R. Sramkova
3-2 → 3-3
E. Jacquemot / D. Parry
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
L. Noskova / R. Sramkova
1-2 → 2-2
E. Jacquemot / D. Parry
0-2 → 1-2
L. Noskova / R. Sramkova
0-1 → 0-2
E. Jacquemot / D. Parry
None-None
0-15
0-30
0-40
15-40
0-0 → 0-1
Court 8 – Ore: 12:00am
K. Krawietz
/ T. Puetz
vs R. Burruchaga
/ T. Tirante
Slam Wimbledon
K. Krawietz / T. Puetz [7]
5
7
6
R. Burruchaga / T. Tirante
7
6
3
Vincitore: K. Krawietz/T. Puetz
Servizio
Svolgimento
Set 3
K. Krawietz / T. Puetz
5-3 → 6-3
R. Burruchaga / T. Tirante
5-2 → 5-3
K. Krawietz / T. Puetz
4-2 → 5-2
R. Burruchaga / T. Tirante
15-0
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
A-40
4-1 → 4-2
K. Krawietz / T. Puetz
3-1 → 4-1
R. Burruchaga / T. Tirante
2-1 → 3-1
K. Krawietz / T. Puetz
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
R. Burruchaga / T. Tirante
1-0 → 1-1
K. Krawietz / T. Puetz
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
2-1*
3-1*
4*-2
4-3*
4-4*
5*-4
5*-5
6-5*
6-6 → 7-6
K. Krawietz / T. Puetz
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
5-6 → 6-6
R. Burruchaga / T. Tirante
5-5 → 5-6
K. Krawietz / T. Puetz
4-5 → 5-5
R. Burruchaga / T. Tirante
4-4 → 4-5
K. Krawietz / T. Puetz
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
R. Burruchaga / T. Tirante
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
K. Krawietz / T. Puetz
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
R. Burruchaga / T. Tirante
2-2 → 2-3
K. Krawietz / T. Puetz
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
R. Burruchaga / T. Tirante
1-1 → 2-1
K. Krawietz / T. Puetz
0-1 → 1-1
R. Burruchaga / T. Tirante
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Krawietz / T. Puetz
5-6 → 5-7
R. Burruchaga / T. Tirante
5-5 → 5-6
K. Krawietz / T. Puetz
4-5 → 5-5
R. Burruchaga / T. Tirante
4-4 → 4-5
K. Krawietz / T. Puetz
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
R. Burruchaga / T. Tirante
0-15
15-15
15-30
30-40
A-40
3-3 → 3-4
K. Krawietz / T. Puetz
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
R. Burruchaga / T. Tirante
2-2 → 2-3
K. Krawietz / T. Puetz
1-2 → 2-2
R. Burruchaga / T. Tirante
1-1 → 1-2
K. Krawietz / T. Puetz
0-1 → 1-1
R. Burruchaga / T. Tirante
0-0 → 0-1
M. Kato
/ K. Rakhimova vs E. Perez / D. Schuurs
Slam Wimbledon
M. Kato / K. Rakhimova
5
5
E. Perez / D. Schuurs [9]
7
7
Vincitore: E. Perez/D. Schuurs
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Kato / K. Rakhimova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-6 → 5-7
E. Perez / D. Schuurs
5-5 → 5-6
M. Kato / K. Rakhimova
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
E. Perez / D. Schuurs
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-5 → 4-5
M. Kato / K. Rakhimova
3-4 → 3-5
E. Perez / D. Schuurs
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
M. Kato / K. Rakhimova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-4 → 2-4
E. Perez / D. Schuurs
1-3 → 1-4
M. Kato / K. Rakhimova
15-0
15-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
E. Perez / D. Schuurs
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
M. Kato / K. Rakhimova
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
E. Perez / D. Schuurs
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Kato / K. Rakhimova
5-6 → 5-7
E. Perez / D. Schuurs
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
M. Kato / K. Rakhimova
4-5 → 5-5
E. Perez / D. Schuurs
4-4 → 4-5
M. Kato / K. Rakhimova
3-4 → 4-4
E. Perez / D. Schuurs
15-0
15-15
15-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
M. Kato / K. Rakhimova
3-2 → 3-3
E. Perez / D. Schuurs
3-1 → 3-2
M. Kato / K. Rakhimova
2-1 → 3-1
E. Perez / D. Schuurs
2-0 → 2-1
M. Kato / K. Rakhimova
1-0 → 2-0
E. Perez / D. Schuurs
None-None
15-0
15-15
15-30
15-40
0-0 → 1-0
X. Jiang
/ Y. Xu vs V. Golubic / T. Valentova
Slam Wimbledon
X. Jiang / Y. Xu
40
2
1
V. Golubic / T. Valentova
•
A
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Golubic / T. Valentova
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
X. Jiang / Y. Xu
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Golubic / T. Valentova
2-5 → 2-6
X. Jiang / Y. Xu
2-4 → 2-5
V. Golubic / T. Valentova
2-3 → 2-4
X. Jiang / Y. Xu
2-2 → 2-3
V. Golubic / T. Valentova
2-1 → 2-2
X. Jiang / Y. Xu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
V. Golubic / T. Valentova
1-0 → 1-1
X. Jiang / Y. Xu
None-None
15-15
30-15
40-30
0-0 → 1-0
Y. Hanfmann
/ J. Struff vs V. Kopriva / F. Pieczonka
Il match deve ancora iniziare
Court 11 – Ore: 13:30pm
N. Melichar-Martinez / E. Routliffe vs M. Kostyuk / E. Ruse
Slam Wimbledon
N. Melichar-Martinez / E. Routliffe [5]
3
4
M. Kostyuk / E. Ruse
6
6
Vincitore: M. Kostyuk/E. Ruse
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Kostyuk / E. Ruse
4-5 → 4-6
N. Melichar-Martinez / E. Routliffe
4-4 → 4-5
M. Kostyuk / E. Ruse
4-3 → 4-4
N. Melichar-Martinez / E. Routliffe
3-3 → 4-3
M. Kostyuk / E. Ruse
3-2 → 3-3
N. Melichar-Martinez / E. Routliffe
2-2 → 3-2
M. Kostyuk / E. Ruse
2-1 → 2-2
N. Melichar-Martinez / E. Routliffe
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
M. Kostyuk / E. Ruse
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
1-0 → 1-1
N. Melichar-Martinez / E. Routliffe
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Kostyuk / E. Ruse
3-5 → 3-6
N. Melichar-Martinez / E. Routliffe
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
M. Kostyuk / E. Ruse
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
N. Melichar-Martinez / E. Routliffe
15-0
30-0
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
M. Kostyuk / E. Ruse
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
N. Melichar-Martinez / E. Routliffe
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
M. Kostyuk / E. Ruse
1-1 → 1-2
N. Melichar-Martinez / E. Routliffe
0-1 → 1-1
M. Kostyuk / E. Ruse
None-None
15-0
30-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
G. Andreozzi
/ A. Sutjiadi vs M. Guinard / K. Mladenovic
Slam Wimbledon
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
•
0
4
6
5
M. Guinard / K. Mladenovic
0
6
4
4
Servizio
Svolgimento
Set 3
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
M. Guinard / K. Mladenovic
0-15
0-30
15-30
15-40
40-40
5-3 → 5-4
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
4-3 → 5-3
M. Guinard / K. Mladenovic
4-2 → 4-3
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-2 → 4-2
M. Guinard / K. Mladenovic
3-1 → 3-2
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
M. Guinard / K. Mladenovic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
0-1 → 1-1
M. Guinard / K. Mladenovic
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
M. Guinard / K. Mladenovic
5-3 → 5-4
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
4-3 → 5-3
M. Guinard / K. Mladenovic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
2-3 → 3-3
M. Guinard / K. Mladenovic
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
A-40
2-2 → 2-3
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
1-2 → 2-2
M. Guinard / K. Mladenovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
M. Guinard / K. Mladenovic
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
4-5 → 4-6
M. Guinard / K. Mladenovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
3-4 → 4-4
M. Guinard / K. Mladenovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
3-3 → 3-4
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
M. Guinard / K. Mladenovic
1-3 → 2-3
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
15-0
40-0
40-15
40-30
A-40
0-3 → 1-3
M. Guinard / K. Mladenovic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
0-1 → 0-2
M. Guinard / K. Mladenovic
None-None
15-0
30-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
L. Miedler
/ H. Guo vs A. Molteni / D. Jurak Schreiber
Il match deve ancora iniziare
Court 14 – Ore: 12:00am
J. Paul
/ R. Seggerman
vs C. Harrison
/ N. Skupski
Slam Wimbledon
J. Paul / R. Seggerman
6
6
C. Harrison / N. Skupski [5]
7
7
Vincitore: C. Harrison/N. Skupski
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
1*-4
1*-5
2-5*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
J. Paul / R. Seggerman
5-6 → 6-6
C. Harrison / N. Skupski
5-5 → 5-6
J. Paul / R. Seggerman
4-5 → 5-5
C. Harrison / N. Skupski
4-4 → 4-5
J. Paul / R. Seggerman
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
C. Harrison / N. Skupski
3-3 → 3-4
J. Paul / R. Seggerman
2-3 → 3-3
C. Harrison / N. Skupski
2-2 → 2-3
J. Paul / R. Seggerman
1-2 → 2-2
C. Harrison / N. Skupski
1-1 → 1-2
J. Paul / R. Seggerman
0-1 → 1-1
C. Harrison / N. Skupski
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
2-4*
2*-5
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
C. Harrison / N. Skupski
6-5 → 6-6
J. Paul / R. Seggerman
5-5 → 6-5
C. Harrison / N. Skupski
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
5-4 → 5-5
J. Paul / R. Seggerman
4-4 → 5-4
C. Harrison / N. Skupski
4-3 → 4-4
J. Paul / R. Seggerman
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
C. Harrison / N. Skupski
3-2 → 3-3
J. Paul / R. Seggerman
2-2 → 3-2
C. Harrison / N. Skupski
2-1 → 2-2
J. Paul / R. Seggerman
1-1 → 2-1
C. Harrison / N. Skupski
1-0 → 1-1
J. Paul / R. Seggerman
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
J. Peers
/ K. Swan vs E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
Slam Wimbledon
J. Peers / K. Swan
None
7
4
6
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
•
None
6
6
7
Vincitore: E. Roger-Vasselin/L. Siegemund
Servizio
Svolgimento
Set 3
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
J. Peers / K. Swan
None-None
0-1
0-2
0-3
1-3
1-4
1-5
1-6
2-6
4-6
4-7
4-8
5-8
6-8
6-9
6-6 → 6-7
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
6-5 → 6-6
J. Peers / K. Swan
5-5 → 6-5
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
5-4 → 5-5
J. Peers / K. Swan
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
J. Peers / K. Swan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 4-3
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
3-2 → 3-3
J. Peers / K. Swan
15-0
30-15
30-30
30-40
A-40
2-2 → 3-2
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
J. Peers / K. Swan
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
1-0 → 1-1
J. Peers / K. Swan
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
4-5 → 4-6
J. Peers / K. Swan
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
A-40
40-40
40-A
A-40
3-5 → 4-5
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
3-4 → 3-5
J. Peers / K. Swan
2-4 → 3-4
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
2-3 → 2-4
J. Peers / K. Swan
2-2 → 2-3
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
2-1 → 2-2
J. Peers / K. Swan
1-1 → 2-1
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
1-0 → 1-1
J. Peers / K. Swan
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
1-2*
2-2*
3*-2
4*-2
4-3*
4-4*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
J. Peers / K. Swan
5-6 → 6-6
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
J. Peers / K. Swan
4-5 → 5-5
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
4-4 → 4-5
J. Peers / K. Swan
3-4 → 4-4
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
3-3 → 3-4
J. Peers / K. Swan
2-3 → 3-3
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
2-2 → 2-3
J. Peers / K. Swan
1-2 → 2-2
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
1-1 → 1-2
J. Peers / K. Swan
0-1 → 1-1
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
0-0 → 0-1
L. Glasspool
/ T. Mihalikova vs K. Krawietz / V. Williams
Slam Wimbledon
L. Glasspool / T. Mihalikova [7]
•
40
5
K. Krawietz / V. Williams
15
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Glasspool / T. Mihalikova
K. Krawietz / V. Williams
5-3 → 5-4
L. Glasspool / T. Mihalikova
4-3 → 5-3
K. Krawietz / V. Williams
4-2 → 4-3
L. Glasspool / T. Mihalikova
3-2 → 4-2
K. Krawietz / V. Williams
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
L. Glasspool / T. Mihalikova
1-2 → 2-2
K. Krawietz / V. Williams
1-1 → 1-2
L. Glasspool / T. Mihalikova
0-1 → 1-1
K. Krawietz / V. Williams
0-0 → 0-1
F. Cabral
/ E. Perez vs D. Pel / L. Kichenok
Il match deve ancora iniziare
Court 15 – Ore: 12:00am
I. Buse / M. Trungelliti vs F. Cabral / L. Miedler
Slam Wimbledon
I. Buse / M. Trungelliti
6
4
1
F. Cabral / L. Miedler [11]
4
6
6
Vincitore: F. Cabral/L. Miedler
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Cabral / L. Miedler
1-5 → 1-6
I. Buse / M. Trungelliti
0-5 → 1-5
F. Cabral / L. Miedler
0-4 → 0-5
I. Buse / M. Trungelliti
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
0-3 → 0-4
F. Cabral / L. Miedler
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
I. Buse / M. Trungelliti
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
F. Cabral / L. Miedler
0-15
15-30
30-30
30-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Buse / M. Trungelliti
4-5 → 4-6
F. Cabral / L. Miedler
4-4 → 4-5
I. Buse / M. Trungelliti
3-4 → 4-4
F. Cabral / L. Miedler
3-3 → 3-4
I. Buse / M. Trungelliti
2-3 → 3-3
F. Cabral / L. Miedler
2-2 → 2-3
I. Buse / M. Trungelliti
1-2 → 2-2
F. Cabral / L. Miedler
1-1 → 1-2
I. Buse / M. Trungelliti
0-1 → 1-1
F. Cabral / L. Miedler
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Buse / M. Trungelliti
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
F. Cabral / L. Miedler
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
I. Buse / M. Trungelliti
3-4 → 4-4
F. Cabral / L. Miedler
3-3 → 3-4
I. Buse / M. Trungelliti
2-3 → 3-3
F. Cabral / L. Miedler
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
I. Buse / M. Trungelliti
1-2 → 2-2
F. Cabral / L. Miedler
15-0
30-15
30-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
I. Buse / M. Trungelliti
0-1 → 1-1
F. Cabral / L. Miedler
0-0 → 0-1
L. Johnson
/ E. Appleton vs J. Tracy / A. Danilina
Slam Wimbledon
L. Johnson / E. Appleton
5
4
J. Tracy / A. Danilina [8]
7
6
Vincitore: J. Tracy/A. Danilina
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Tracy / A. Danilina
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
L. Johnson / E. Appleton
3-5 → 4-5
J. Tracy / A. Danilina
3-4 → 3-5
L. Johnson / E. Appleton
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
3-3 → 3-4
J. Tracy / A. Danilina
15-0
15-15
15-30
15-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
L. Johnson / E. Appleton
15-0
30-15
40-30
40-40
40-A
40-40
2-2 → 3-2
J. Tracy / A. Danilina
2-1 → 2-2
L. Johnson / E. Appleton
1-1 → 2-1
J. Tracy / A. Danilina
1-0 → 1-1
L. Johnson / E. Appleton
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Tracy / A. Danilina
5-6 → 5-7
L. Johnson / E. Appleton
15-0
15-15
30-30
40-30
40-A
5-5 → 5-6
J. Tracy / A. Danilina
5-4 → 5-5
L. Johnson / E. Appleton
4-4 → 5-4
J. Tracy / A. Danilina
4-3 → 4-4
L. Johnson / E. Appleton
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
40-40
3-3 → 4-3
J. Tracy / A. Danilina
3-2 → 3-3
L. Johnson / E. Appleton
2-2 → 3-2
J. Tracy / A. Danilina
2-1 → 2-2
L. Johnson / E. Appleton
1-1 → 2-1
J. Tracy / A. Danilina
1-0 → 1-1
L. Johnson / E. Appleton
None-None
30-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
S. Errani
/ J. Paolini vs M. Kozyreva / I. Shymanovich
Slam Wimbledon
N. Fossa Huergo / T. Korpatsch
0
6
4
0
M. Kozyreva / I. Shymanovich
•
0
3
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Kozyreva / I. Shymanovich
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Court 16 – Ore: 12:00am
M. Arevalo
/ M. Pavic
vs D. Stevenson
/ M. Willis
Slam Wimbledon
M. Arevalo / M. Pavic [6]
6
6
6
D. Stevenson / M. Willis
1
7
4
Vincitore: M. Arevalo/M. Pavic
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Arevalo / M. Pavic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 6-4
D. Stevenson / M. Willis
5-3 → 5-4
M. Arevalo / M. Pavic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
D. Stevenson / M. Willis
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 4-3
M. Arevalo / M. Pavic
2-3 → 3-3
D. Stevenson / M. Willis
2-2 → 2-3
M. Arevalo / M. Pavic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
D. Stevenson / M. Willis
1-1 → 1-2
M. Arevalo / M. Pavic
0-1 → 1-1
D. Stevenson / M. Willis
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
1-0*
2-0*
2*-1
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
3*-5
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
D. Stevenson / M. Willis
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
6-5 → 6-6
M. Arevalo / M. Pavic
5-5 → 6-5
D. Stevenson / M. Willis
5-4 → 5-5
M. Arevalo / M. Pavic
4-4 → 5-4
D. Stevenson / M. Willis
4-3 → 4-4
M. Arevalo / M. Pavic
3-3 → 4-3
D. Stevenson / M. Willis
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
M. Arevalo / M. Pavic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
D. Stevenson / M. Willis
2-1 → 2-2
M. Arevalo / M. Pavic
1-1 → 2-1
D. Stevenson / M. Willis
1-0 → 1-1
M. Arevalo / M. Pavic
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Stevenson / M. Willis
5-1 → 6-1
M. Arevalo / M. Pavic
4-1 → 5-1
D. Stevenson / M. Willis
4-0 → 4-1
M. Arevalo / M. Pavic
3-0 → 4-0
D. Stevenson / M. Willis
2-0 → 3-0
M. Arevalo / M. Pavic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
D. Stevenson / M. Willis
None-None
0-15
0-30
0-40
30-40
0-0 → 1-0
C. Dolehide
/ A. Parks vs E. Pridankina / Q. Tang
Slam Wimbledon
C. Dolehide / A. Parks
5
6
6
E. Pridankina / Q. Tang
7
2
2
Vincitore: C. Dolehide/A. Parks
Servizio
Svolgimento
Set 3
E. Pridankina / Q. Tang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-2 → 6-2
C. Dolehide / A. Parks
4-2 → 5-2
E. Pridankina / Q. Tang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
C. Dolehide / A. Parks
3-1 → 4-1
E. Pridankina / Q. Tang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
C. Dolehide / A. Parks
1-1 → 2-1
E. Pridankina / Q. Tang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
C. Dolehide / A. Parks
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Pridankina / Q. Tang
5-2 → 6-2
C. Dolehide / A. Parks
4-2 → 5-2
E. Pridankina / Q. Tang
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
C. Dolehide / A. Parks
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
E. Pridankina / Q. Tang
3-0 → 3-1
C. Dolehide / A. Parks
2-0 → 3-0
E. Pridankina / Q. Tang
1-0 → 2-0
C. Dolehide / A. Parks
15-15
15-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Pridankina / Q. Tang
5-6 → 5-7
C. Dolehide / A. Parks
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 5-6
E. Pridankina / Q. Tang
15-0
30-15
30-30
30-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
C. Dolehide / A. Parks
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
E. Pridankina / Q. Tang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
C. Dolehide / A. Parks
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
E. Pridankina / Q. Tang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
C. Dolehide / A. Parks
15-0
30-0
30-15
30-30
40-40
40-A
3-1 → 3-2
E. Pridankina / Q. Tang
2-1 → 3-1
C. Dolehide / A. Parks
2-0 → 2-1
E. Pridankina / Q. Tang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
C. Dolehide / A. Parks
None-None
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 1-0
J. Zielinski
/ S. Hsieh vs M. Willis / H. Watson
Slam Wimbledon
J. Zielinski / S. Hsieh
•
40
0
M. Willis / H. Watson
30
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Zielinski / S. Hsieh
None-None
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
Court 17 – Ore: 12:00am
A. Guarachi
/ A. Rosolska
vs G. Dabrowski
/ L. Stefani
Slam Wimbledon
A. Guarachi / A. Rosolska
2
2
G. Dabrowski / L. Stefani [2]
6
6
Vincitore: G. Dabrowski/L. Stefani
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Dabrowski / L. Stefani
2-5 → 2-6
A. Guarachi / A. Rosolska
2-4 → 2-5
G. Dabrowski / L. Stefani
2-3 → 2-4
A. Guarachi / A. Rosolska
1-3 → 2-3
G. Dabrowski / L. Stefani
1-2 → 1-3
A. Guarachi / A. Rosolska
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-A
1-1 → 1-2
G. Dabrowski / L. Stefani
1-0 → 1-1
A. Guarachi / A. Rosolska
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Dabrowski / L. Stefani
2-5 → 2-6
A. Guarachi / A. Rosolska
1-5 → 2-5
G. Dabrowski / L. Stefani
1-4 → 1-5
A. Guarachi / A. Rosolska
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-4 → 1-4
G. Dabrowski / L. Stefani
0-3 → 0-4
A. Guarachi / A. Rosolska
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 0-3
G. Dabrowski / L. Stefani
0-1 → 0-2
A. Guarachi / A. Rosolska
None-None
0-15
15-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
A. Pavlasek
/ P. Rikl vs R. Hijikata / M. Polmans
Slam Wimbledon
A. Pavlasek / P. Rikl
6
6
R. Hijikata / M. Polmans
3
4
Vincitore: A. Pavlasek/P. Rikl
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Pavlasek / P. Rikl
5-4 → 6-4
R. Hijikata / M. Polmans
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
A-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
A. Pavlasek / P. Rikl
4-3 → 5-3
R. Hijikata / M. Polmans
0-30
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 4-3
A. Pavlasek / P. Rikl
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
2-3 → 3-3
R. Hijikata / M. Polmans
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
A. Pavlasek / P. Rikl
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
R. Hijikata / M. Polmans
1-1 → 1-2
A. Pavlasek / P. Rikl
0-1 → 1-1
R. Hijikata / M. Polmans
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Pavlasek / P. Rikl
5-3 → 6-3
R. Hijikata / M. Polmans
5-2 → 5-3
A. Pavlasek / P. Rikl
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
R. Hijikata / M. Polmans
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
A. Pavlasek / P. Rikl
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
R. Hijikata / M. Polmans
2-1 → 2-2
A. Pavlasek / P. Rikl
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
R. Hijikata / M. Polmans
1-0 → 1-1
A. Pavlasek / P. Rikl
0-0 → 1-0
H. Patten
/ O. Nicholls vs E. King / G. Dabrowski
Slam Wimbledon
H. Patten / O. Nicholls [4]
•
0
5
E. King / G. Dabrowski
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. King / G. Dabrowski
4-5 → 5-5
H. Patten / O. Nicholls
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
E. King / G. Dabrowski
3-4 → 3-5
H. Patten / O. Nicholls
2-4 → 3-4
E. King / G. Dabrowski
2-3 → 2-4
H. Patten / O. Nicholls
1-3 → 2-3
E. King / G. Dabrowski
1-2 → 1-3
H. Patten / O. Nicholls
1-1 → 1-2
E. King / G. Dabrowski
1-0 → 1-1
H. Patten / O. Nicholls
None-None
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Sai qualcosa che noi non sappiamo? O improvvisi?
Se serve cosi, chi lo ferma.
Non mi sembra che siano sopravvalutati.
Fonseca sull’erba non sa ancora giocare.
Jodar è giovane (nei primi Wimbledon anche Sinner perdeva qualche partita).
E si conferma la regola che dopo due set, comunque vada, si ferma a rinfrescarsi.
Lo staff di Sinner mangia barrette per solidarietà
Dopo fonseca oggi cadrà anche jodar,tennisti entrambi molto sopravvalutati..
Mi spiace che qualche stimato utente di questo sito, non parlo dei soliti provocatori, dice che non gli piace vedere Sinner. Oggi sta facendo vedere un repertorio tecnico di grandissimo livello. Poi i gusti non si discutono ovviamente, ma è un peccato.
Anche Struff non male…
Paolini si è ritirata per non rischiare l’infortunio visto che ancora non è al 100%. Credo che il doppio Errani Paolini finisca oggi per sempre. Non credo che la Errani l’abbia presa bene la cosa.
E sta sudando un bel po’ l’anericano, lo vedo spesso in affanno tra un punto e l’altro.
Jannik controlla l’ avversario come vuole.Alza il livello a suo piacimento.Questo Sinner…
Felice per il silenzioso e modesto roman agli antipodi del fracassone carioca che ha spesso bisogno di un sano ridimensionamento…roman è un tipo che stimo molto, un ottimo tennis purtroppo spesso un po’ troppo leggero visto i tempi che corrono…
Il correttore grrrrr
Brooksby sta giocando al massimo, Jannik tiene…e si crea, all’improvviso, il break a 0.
Brooksky*,scusate dell’errore,non lo conoscevo, intanto Jannik fa break,ottimo.
Mi pare stiano dalla stessa parte del tabellone. Difficile che arrivino in finale tutti e due, a meno che non giochino il doppio insieme.
Un commento talmente inutile che non ti si fila nessuno, solo io che non sto facendo nulla al momento ti rispondo. ehehe
11 break su 29 game mi sembra un po’ eccessivo per una partita sull’erba.
Sono sorpreso dei commenti anche da professionisti su Sinner non al top del suo gioco in questo torneo. Ricordo a tutti che Sinner ha impostato la sua stagione sul Roland Garros, adesso deve resettare il suo dritto arrotato, utile su terra (la palla rimbalza alta e obbliga il giocatore a rimanere molto dietro la riga di fondo campo) su erba invece ottiene solo un rimbalzo con una altezza ideale per colpire la palla senza retrocedere, su questo campo è importante colpire il più piatto possibile la palla, che rimane bassa e difficile aggredirla……Detto questo diamo tempo a Sinner di resettare i suoi colpi e adattarsi meglio su erba
Sorprendente questo Brooksky ,palleggia proprio bene, serve la versione migliore di Sinner per venirne fuori.
Ahahahah Fonseca–
Magari si riprende, ma Nole sembra già cotto
Non fare il radicale Enzo, anche Jannik alla sua età faceva fatica negli slam… dagli un paio di anni almeno
E’ decisamente migliorata la risposta di Jannik, riuscisse a anche a variare un pò di più il suo gioco con qualche palla corta e variazione in genere, tipo discesa a rete ecc, aiuterebbe a semplificare la vita a lui e a noi..!
Comunque è ancora lontano dalla forma ideale, che arriverà, speriamo, nella seconda settimana.
Ad oggi, la finale più ovvia è il derby iberico JODAR-FOKINA.
Perche’ Errani paolini si sono ritirate dal doppio?
Ahahahah,bella battuta