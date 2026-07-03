Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Safiullin travolge Fonseca: il russo torna agli ottavi e ritrova il suo torneo. In campo oggi anche Jannik Sinner (LIVE)

Roman Safiullin e Wimbledon continuano a vivere un rapporto speciale. Il russo ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale del torneo londinese per la seconda volta in carriera, superando nettamente João Fonseca con il punteggio di 6-3 6-3 6-3 in 2 ore e 8 minuti.

Una vittoria senza discussioni, costruita con autorità dall’inizio alla fine. Safiullin ha giocato una partita molto solida, ritrovando il livello dei suoi momenti migliori: servizio incisivo, colpi da fondo profondi e continui attacchi verso la rete, che hanno tolto tempo e certezze al giovane brasiliano.

Fonseca non è mai riuscito a sentirsi davvero a proprio agio. Il brasiliano, grande protagonista poche settimane fa al Roland Garros, dove aveva raggiunto i quarti di finale, non ha trovato le giuste contromisure sull’erba. La superficie resta ancora una delle sue sfide più complicate, soprattutto contro un avversario capace di accorciare gli scambi e di mettere costante pressione fin dal primo colpo.

Safiullin, invece, ha confermato ancora una volta quanto Wimbledon sia il torneo in cui riesce a esprimersi meglio. Nel 2023 era arrivato fino ai quarti di finale, fermato poi da Jannik Sinner. In nessun altro Slam è mai riuscito ad andare oltre il secondo turno, mentre all’All England Club ha già raggiunto la seconda settimana in due occasioni.

La sua corsa in questa edizione è ancora più significativa, perché il russo è partito dalle qualificazioni e già al primo turno aveva eliminato un nome importante come Andrey Rublev. Un percorso che racconta bene la sua trasformazione sull’erba londinese, dove riesce a trovare ritmo, fiducia e aggressività con una naturalezza che altrove spesso gli è mancata.

Per Fonseca, invece, arriva uno stop netto ma anche un passaggio utile nel percorso di crescita. Il talento brasiliano ha dimostrato nelle ultime settimane di poter competere ad altissimo livello, ma Wimbledon gli ha ricordato quanto l’adattamento all’erba richieda tempo, esperienza e soluzioni diverse rispetto alla terra battuta o al cemento.

Ora Safiullin attende il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Arthur Rinderknech. Qualunque sarà l’avversario, il russo arriverà al prossimo turno con grande fiducia e con la consapevolezza di aver già rimesso in piedi la propria stagione.

La qualificazione agli ottavi gli garantirà infatti anche il ritorno in top 100, una notizia importante dopo mesi difficili e risultati non all’altezza delle aspettative. Wimbledon, ancora una volta, si conferma il luogo in cui Safiullin riesce a ritrovare se stesso.

Per il russo non è solo una vittoria: è la conferma di una vera affinità con l’erba londinese. In un torneo in cui molti faticano ad adattarsi, Safiullin sembra invece trovare proprio qui il contesto ideale per liberare il proprio tennis.

🇬🇧 Wimbledon Londra, Regno Unito · 3 Luglio 2026 ⛅ 12°C Nuvole intermittenti, poi sole · Picco 28°C CIELO Nuvole intermittenti al mattino, poi parzialmente/prevalentemente soleggiato PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 3 Luglio 08:00 ⛅ 13° 09:00 ⛅ 15° 10:00 ⛅ 17° 11:00 ⛅ 20° 12:00 ⛅ 23° 13:00 ⛅ 25° 14:00 ☀ 26° 15:00 ☀ 27° 17:00 ☀ 28° 21:00 ☀ 25° ✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il terzo turno sull’erba 🎾 Programma del giorno — 3 Luglio 🎾 Wimbledon · Tabellone Principale 3° Turno · Erba WIM R3 ⛅ Variabile/soleggiato

✅ Asciutto

🎾 3° Turno

🌿 Erba

Centre Court – Ore: 2:30pm

A. Rinderknech vs N. Djokovic



Slam Wimbledon A. Rinderknech [25] A. Rinderknech [25] 0 5 4 6 3 N. Djokovic [7] • N. Djokovic [7] 15 7 6 1 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 N. Djokovic 15-0 3-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 A. Rinderknech 30-0 40-0 5-1 → 6-1 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-0 → 5-1 A. Rinderknech 30-0 40-0 4-0 → 5-0 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 A. Rinderknech 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Rinderknech 15-0 40-0 1-3 → 2-3 N. Djokovic 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 A. Rinderknech 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Rinderknech 15-0 15-15 40-15 3-3 → 4-3 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 A. Rinderknech 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Djokovic 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Rinderknech None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

A. Sabalenka vs J. Ostapenko



Il match deve ancora iniziare

F. Auger-Aliassime vs M. Zheng



Il match deve ancora iniziare

No.1 Court – Ore: 2:00pm

D. Kasatkina vs N. Osaka



Slam Wimbledon D. Kasatkina D. Kasatkina 1 3 N. Osaka [14] N. Osaka [14] 6 6 Vincitore: N. Osaka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 30-40 3-5 → 3-6 N. Osaka 15-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 D. Kasatkina 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 N. Osaka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 D. Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 40-30 1-2 → 1-3 D. Kasatkina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 N. Osaka 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 D. Kasatkina 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 N. Osaka 15-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 D. Kasatkina 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 N. Osaka 30-0 30-15 40-30 0-4 → 0-5 D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 0-3 → 0-4 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 D. Kasatkina 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 N. Osaka None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

J. Sinner vs J. Brooksby



Slam Wimbledon J. Sinner [1] • J. Sinner [1] 30 6 6 0 J. Brooksby J. Brooksby 40 4 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Brooksby 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 4-3 → 5-3 J. Brooksby 0-15 0-40 3-3 → 4-3 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Brooksby 15-0 30-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Brooksby 0-15 15-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Brooksby 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 J. Brooksby 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 J. Sinner 0-15 0-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 J. Brooksby 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 2-3 → 3-3 J. Brooksby 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 J. Brooksby 40-0 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 J. Brooksby None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

C. Liu vs C. Gauff



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon R. Safiullin R. Safiullin 6 6 6 J. Fonseca [24] J. Fonseca [24] 3 3 3 Vincitore: R. Safiullin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 R. Safiullin 30-0 40-0 5-3 → 6-3 J. Fonseca 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 R. Safiullin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 J. Fonseca 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Fonseca 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 R. Safiullin 0-15 15-15 30-30 30-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Fonseca 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 R. Safiullin 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 J. Fonseca 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 R. Safiullin 30-0 40-15 2-3 → 3-3 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 J. Fonseca 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 1-1 → 1-2 R. Safiullin 15-0 30-0 0-1 → 1-1 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Safiullin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 J. Fonseca 0-15 15-40 30-40 40-40 5-2 → 5-3 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 J. Fonseca 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 40-30 2-2 → 3-2 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 R. Safiullin 0-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 30-30 1-0 → 1-1 R. Safiullin None-None 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

R. Safiullinvs J. Fonseca

J. Pegula vs J. Bouzas Maneiro



Slam Wimbledon J. Pegula [4] J. Pegula [4] 6 6 J. Bouzas Maneiro J. Bouzas Maneiro 1 3 Vincitore: J. Pegula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Pegula 0-15 15-15 30-15 5-3 → 6-3 J. Bouzas Maneiro 0-15 0-30 15-30 40-30 5-2 → 5-3 J. Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 J. Bouzas Maneiro 0-15 0-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 J. Pegula 15-0 30-0 2-2 → 3-2 J. Bouzas Maneiro 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 J. Pegula 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 J. Bouzas Maneiro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Pegula 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Bouzas Maneiro 0-15 0-40 5-1 → 6-1 J. Pegula 15-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 J. Bouzas Maneiro 15-0 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 J. Pegula 15-0 30-0 30-15 40-30 3-0 → 4-0 J. Bouzas Maneiro 15-0 30-0 30-15 30-40 2-0 → 3-0 J. Pegula 15-0 40-0 1-0 → 2-0 J. Bouzas Maneiro None-None 15-0 30-0 30-15 30-30 0-0 → 1-0

H. Hurkacz vs T. Paul



Slam Wimbledon H. Hurkacz • H. Hurkacz 30 4 5 T. Paul [21] T. Paul [21] 15 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 5-5 T. Paul 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-15 4-4 → 5-4 T. Paul 15-0 30-0 4-3 → 4-4 H. Hurkacz 0-15 0-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 40-40 A-40 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 0-30 15-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Paul 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Paul 15-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 H. Hurkacz 15-0 15-15 40-15 3-5 → 4-5 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 H. Hurkacz 15-15 15-30 40-30 2-4 → 3-4 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 H. Hurkacz 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 T. Paul 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 1-3 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 T. Paul 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 H. Hurkacz None-None 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

No.3 Court – Ore: 12:00am

B. Bencic vs A. Kalinskaya



Slam Wimbledon B. Bencic [11] B. Bencic [11] 6 4 7 A. Kalinskaya [19] A. Kalinskaya [19] 4 6 6 Vincitore: B. Bencic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 7-4* 7-5* 8*-5 9*-5 9-6* 6-6 → 7-6 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-4 → 4-5 B. Bencic 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 A. Kalinskaya 15-0 40-0 4-2 → 4-3 B. Bencic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 A. Kalinskaya 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 B. Bencic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Kalinskaya 30-0 40-0 1-1 → 1-2 B. Bencic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 A. Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Bencic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 B. Bencic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 40-30 3-3 → 3-4 B. Bencic 30-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 40-40 A-40 2-2 → 2-3 B. Bencic 0-15 15-15 30-15 1-2 → 2-2 A. Kalinskaya 30-0 40-0 1-1 → 1-2 B. Bencic 15-0 30-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Kalinskaya 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Bencic 15-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 A. Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 B. Bencic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 A. Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 B. Bencic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 A. Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Kalinskaya 0-15 0-30 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 B. Bencic 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Kalinskaya None-None 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

J. Struff vs D. Medvedev



Slam Wimbledon J. Struff J. Struff 40 7 7 0 D. Medvedev [8] • D. Medvedev [8] 40 6 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 D. Medvedev 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 0-1 J. Struff 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Struff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 D. Medvedev 0-15 0-40 15-40 30-40 40-A 3-5 → 4-5 J. Struff 0-15 15-15 30-15 2-5 → 3-5 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 J. Struff 0-15 15-15 40-15 1-4 → 2-4 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 J. Struff 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 D. Medvedev 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 J. Struff 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-30 6-5 → 6-6 J. Struff 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 D. Medvedev 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Struff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 D. Medvedev 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Medvedev 0-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 J. Struff 0-15 0-30 30-30 1-3 → 2-3 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Struff 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Struff None-None 15-15 40-15 0-0 → 1-0

K. Muchova vs M. Sawangkaew



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ore: 12:00am

C. Moutet / A. Reymond vs J. Cash / L. Glasspool



Slam Wimbledon C. Moutet / A. Reymond C. Moutet / A. Reymond 6 4 4 J. Cash / L. Glasspool [3] J. Cash / L. Glasspool [3] 4 6 6 Vincitore: J. Cash/L. Glasspool Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Cash / L. Glasspool 30-0 4-5 → 4-6 C. Moutet / A. Reymond 15-15 40-15 3-5 → 4-5 J. Cash / L. Glasspool 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 C. Moutet / A. Reymond 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 J. Cash / L. Glasspool 15-0 40-0 3-2 → 3-3 C. Moutet / A. Reymond 15-0 15-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 J. Cash / L. Glasspool 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Moutet / A. Reymond 15-0 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Cash / L. Glasspool 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Moutet / A. Reymond 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Cash / L. Glasspool 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 C. Moutet / A. Reymond 15-0 40-0 3-5 → 4-5 J. Cash / L. Glasspool 30-0 40-0 3-4 → 3-5 C. Moutet / A. Reymond 15-15 40-15 2-4 → 3-4 J. Cash / L. Glasspool 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 C. Moutet / A. Reymond 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 J. Cash / L. Glasspool 30-0 30-15 1-2 → 1-3 C. Moutet / A. Reymond 15-0 40-0 0-2 → 1-2 J. Cash / L. Glasspool 0-15 15-15 30-15 0-1 → 0-2 C. Moutet / A. Reymond 15-0 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Cash / L. Glasspool 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 C. Moutet / A. Reymond 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Cash / L. Glasspool 30-0 30-15 30-30 4-3 → 4-4 C. Moutet / A. Reymond 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Cash / L. Glasspool 15-15 40-15 3-2 → 3-3 C. Moutet / A. Reymond 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Cash / L. Glasspool 0-15 15-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Moutet / A. Reymond 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Cash / L. Glasspool 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Moutet / A. Reymond None-None 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

E. Alexandrova vs I. Jovic



Slam Wimbledon E. Alexandrova [18] E. Alexandrova [18] 3 6 4 I. Jovic [16] I. Jovic [16] 6 3 6 Vincitore: I. Jovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 E. Alexandrova 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 I. Jovic 15-0 15-15 30-30 30-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 E. Alexandrova 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 I. Jovic 15-0 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 E. Alexandrova 15-0 15-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 I. Jovic 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 E. Alexandrova 30-0 30-15 0-3 → 1-3 I. Jovic 30-0 40-0 0-2 → 0-3 E. Alexandrova 0-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 I. Jovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 E. Alexandrova 15-0 15-15 15-30 40-30 5-3 → 6-3 I. Jovic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 E. Alexandrova 30-0 40-0 4-2 → 5-2 I. Jovic 0-15 15-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 E. Alexandrova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 I. Jovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 E. Alexandrova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 I. Jovic 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 E. Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 I. Jovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 E. Alexandrova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 I. Jovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 I. Jovic 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 E. Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 I. Jovic 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 E. Alexandrova 30-0 30-15 30-30 30-40 A-40 0-1 → 1-1 I. Jovic None-None 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

A. Davidovich Fokina vs M. Fucsovics



Slam Wimbledon A. Davidovich Fokina [22] A. Davidovich Fokina [22] 30 2 M. Fucsovics • M. Fucsovics 40 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-15 30-30 0-1 → 1-1 M. Fucsovics None-None 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 18 – Ore: 12:00am

H. Heliovaara / H. Patten vs M. Kiger / P. Trhac



Slam Wimbledon H. Heliovaara / H. Patten [1] H. Heliovaara / H. Patten [1] None 7 6 7 M. Kiger / P. Trhac • M. Kiger / P. Trhac None 6 7 6 Vincitore: H. Heliovaara/H. Patten Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Kiger / P. Trhac None-None 7-6 H. Heliovaara / H. Patten None-None 1-0 1-2 2-2 2-3 2-4 2-5 4-5 4-6 4-7 5-7 6-7 7-7 8-7 9-7 6-6 → 7-6 M. Kiger / P. Trhac 15-0 15-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Kiger / P. Trhac 30-0 40-15 5-4 → 5-5 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Kiger / P. Trhac 15-0 40-0 4-3 → 4-4 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Kiger / P. Trhac 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 H. Heliovaara / H. Patten 30-0 2-2 → 3-2 M. Kiger / P. Trhac 15-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 H. Heliovaara / H. Patten 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Kiger / P. Trhac 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3-4* 3*-6 6-6 → 6-7 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 M. Kiger / P. Trhac 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Kiger / P. Trhac 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Kiger / P. Trhac 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 H. Heliovaara / H. Patten 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Kiger / P. Trhac 15-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Kiger / P. Trhac 30-0 30-15 1-1 → 1-2 H. Heliovaara / H. Patten 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Kiger / P. Trhac 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6*-5 6-6 → 7-6 M. Kiger / P. Trhac 0-15 15-15 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 5-5 → 6-5 M. Kiger / P. Trhac 15-0 40-0 5-4 → 5-5 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Kiger / P. Trhac 15-15 30-15 40-30 4-3 → 4-4 H. Heliovaara / H. Patten 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Kiger / P. Trhac 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Kiger / P. Trhac 0-15 15-30 15-40 40-40 2-1 → 2-2 H. Heliovaara / H. Patten 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Kiger / P. Trhac 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 H. Heliovaara / H. Patten None-None 0-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

R. Jodar vs S. Mochizuki



Slam Wimbledon R. Jodar [23] R. Jodar [23] 0 6 6 4 1 S. Mochizuki • S. Mochizuki 15 1 7 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 S. Mochizuki 15-0 1-2 R. Jodar 0-15 0-30 0-40 30-40 1-1 → 1-2 S. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Jodar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 S. Mochizuki 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 R. Jodar 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 R. Jodar 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 S. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 R. Jodar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 S. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 R. Jodar 0-15 0-30 1-1 → 1-2 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Jodar 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 5-6* 6-6 → 6-7 R. Jodar 0-15 15-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 R. Jodar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 S. Mochizuki 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 4-5 R. Jodar 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 S. Mochizuki 30-0 40-0 3-3 → 3-4 R. Jodar 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 R. Jodar 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 R. Jodar 0-15 15-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 S. Mochizuki 0-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 R. Jodar 0-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 S. Mochizuki 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 R. Jodar 15-0 40-15 3-1 → 4-1 S. Mochizuki 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 R. Jodar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Jodar None-None 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

N. Bartunkova vs B. Krejcikova



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ore: 12:00am

N. Kichenok / M. Ninomiya vs A. Muhammad / F. Stollar



Slam Wimbledon N. Kichenok / M. Ninomiya N. Kichenok / M. Ninomiya 5 2 A. Muhammad / F. Stollar [16] A. Muhammad / F. Stollar [16] 7 6 Vincitore: A. Muhammad/F. Stollar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 N. Kichenok / M. Ninomiya 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 A. Muhammad / F. Stollar 15-0 30-0 40-15 2-4 → 2-5 N. Kichenok / M. Ninomiya 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. Muhammad / F. Stollar 15-0 40-0 1-3 → 1-4 N. Kichenok / M. Ninomiya 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Muhammad / F. Stollar 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 N. Kichenok / M. Ninomiya 15-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Muhammad / F. Stollar 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 N. Kichenok / M. Ninomiya 0-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 A. Muhammad / F. Stollar 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 N. Kichenok / M. Ninomiya 0-15 15-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 A. Muhammad / F. Stollar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-40 40-A 3-5 → 4-5 N. Kichenok / M. Ninomiya 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 A. Muhammad / F. Stollar 15-0 30-0 30-15 40-30 3-3 → 3-4 N. Kichenok / M. Ninomiya 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Muhammad / F. Stollar 15-0 30-0 2-2 → 2-3 N. Kichenok / M. Ninomiya 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Muhammad / F. Stollar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 N. Kichenok / M. Ninomiya 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Muhammad / F. Stollar None-None 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

J. de Jong / V. Royer vs A. Golubev / A. Nedovyesov



Slam Wimbledon J. de Jong / V. Royer J. de Jong / V. Royer 6 6 A. Golubev / A. Nedovyesov A. Golubev / A. Nedovyesov 3 4 Vincitore: J. de Jong/V. Royer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. de Jong / V. Royer 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Golubev / A. Nedovyesov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 J. de Jong / V. Royer 15-0 30-0 4-3 → 5-3 A. Golubev / A. Nedovyesov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 J. de Jong / V. Royer 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 A. Golubev / A. Nedovyesov 0-15 0-30 2-2 → 3-2 J. de Jong / V. Royer 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Golubev / A. Nedovyesov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. de Jong / V. Royer 15-0 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-A 0-1 → 1-1 A. Golubev / A. Nedovyesov 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. de Jong / V. Royer 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Golubev / A. Nedovyesov 30-0 40-0 5-2 → 5-3 J. de Jong / V. Royer 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 A. Golubev / A. Nedovyesov 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 J. de Jong / V. Royer 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Golubev / A. Nedovyesov 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. de Jong / V. Royer 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Golubev / A. Nedovyesov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. de Jong / V. Royer None-None 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

S. Cirstea / A. Kalinskaya vs A. Kalinina / D. Yastremska



Slam Wimbledon L. Pigossi / S. Waltert L. Pigossi / S. Waltert 0 1 A. Kalinina / D. Yastremska • A. Kalinina / D. Yastremska 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Kalinina / D. Yastremska 1-3 L. Pigossi / S. Waltert 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 A. Kalinina / D. Yastremska 30-15 40-30 1-1 → 1-2

Court 5 – Ore: 12:00am

I. Liutarevich / M. Reyes-Varela vs A. Krajicek / N. Mektic



Slam Wimbledon I. Liutarevich / M. Reyes-Varela I. Liutarevich / M. Reyes-Varela None 7 6 6 A. Krajicek / N. Mektic [14] • A. Krajicek / N. Mektic [14] None 6 7 7 Vincitore: A. Krajicek/N. Mektic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Krajicek / N. Mektic None-None 6-7 A. Krajicek / N. Mektic None-None 0-1 0-2 0-3 1-3 1-4 1-5 1-6 2-6 3-6 3-7 3-8 4-8 4-9 5-9 6-9 7-9 8-9 9-9 9-10 10-10 6-6 → 6-7 I. Liutarevich / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Krajicek / N. Mektic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 I. Liutarevich / M. Reyes-Varela 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Krajicek / N. Mektic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 I. Liutarevich / M. Reyes-Varela 0-15 0-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Krajicek / N. Mektic 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 3-3 → 3-4 I. Liutarevich / M. Reyes-Varela 15-0 15-15 15-30 40-30 40-A 40-40 A-40 40-40 2-3 → 3-3 A. Krajicek / N. Mektic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 I. Liutarevich / M. Reyes-Varela 15-15 30-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Krajicek / N. Mektic 15-0 30-0 40-15 1-1 → 1-2 I. Liutarevich / M. Reyes-Varela 15-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Krajicek / N. Mektic 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 4-5* 6-6 → 6-7 A. Krajicek / N. Mektic 30-0 40-0 6-5 → 6-6 I. Liutarevich / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 A. Krajicek / N. Mektic 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 I. Liutarevich / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 4-4 → 5-4 A. Krajicek / N. Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 I. Liutarevich / M. Reyes-Varela 40-0 3-3 → 4-3 A. Krajicek / N. Mektic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 I. Liutarevich / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 30-15 2-2 → 3-2 A. Krajicek / N. Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 I. Liutarevich / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Krajicek / N. Mektic 15-0 30-15 1-0 → 1-1 I. Liutarevich / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 I. Liutarevich / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 A. Krajicek / N. Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 I. Liutarevich / M. Reyes-Varela 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Krajicek / N. Mektic 15-0 30-0 4-4 → 4-5 I. Liutarevich / M. Reyes-Varela 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 A. Krajicek / N. Mektic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 I. Liutarevich / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Krajicek / N. Mektic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 I. Liutarevich / M. Reyes-Varela 15-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Krajicek / N. Mektic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 I. Liutarevich / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 0-1 → 1-1 A. Krajicek / N. Mektic None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

I. Begu / J. Cristian vs E. Mertens / S. Zhang



Slam Wimbledon I. Begu / J. Cristian I. Begu / J. Cristian None 1 1 E. Mertens / S. Zhang [4] • E. Mertens / S. Zhang [4] None 6 5 Vincitore: Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 E. Mertens / S. Zhang 15-0 40-0 None-None 1-5 I. Begu / J. Cristian 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-5 → 1-5 E. Mertens / S. Zhang 15-0 15-15 40-15 0-4 → 0-5 I. Begu / J. Cristian 0-30 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 E. Mertens / S. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 I. Begu / J. Cristian 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 E. Mertens / S. Zhang 15-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 I. Begu / J. Cristian 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-5 → 1-6 E. Mertens / S. Zhang 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 I. Begu / J. Cristian 15-0 40-0 40-15 0-4 → 1-4 E. Mertens / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 I. Begu / J. Cristian 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 E. Mertens / S. Zhang 0-15 15-15 40-30 0-1 → 0-2 I. Begu / J. Cristian None-None 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

S. Hunter / C. McNally vs A. Bondar / M. Frech



Slam Wimbledon S. Hunter / C. McNally [14] S. Hunter / C. McNally [14] 30 5 A. Bondar / M. Frech • A. Bondar / M. Frech 15 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Bondar / M. Frech 0-15 0-30 15-30 5-5 S. Hunter / C. McNally 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 A. Bondar / M. Frech 15-0 30-0 40-15 5-3 → 5-4 S. Hunter / C. McNally 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 5-3 A. Bondar / M. Frech 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-1 → 5-2 S. Hunter / C. McNally 15-0 30-0 30-30 40-30 4-1 → 5-1 A. Bondar / M. Frech 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 S. Hunter / C. McNally 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Bondar / M. Frech 15-0 15-15 15-40 1-1 → 2-1 S. Hunter / C. McNally 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Bondar / M. Frech None-None 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

F. Christie / E. Silva vs K. Birrell / T. Gibson



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ore: 12:00am

M. Kessler / D. Shnaider vs A. Detiuc / I. Khromacheva



Slam Wimbledon M. Kessler / D. Shnaider M. Kessler / D. Shnaider 6 6 2 A. Detiuc / I. Khromacheva A. Detiuc / I. Khromacheva 7 4 6 Vincitore: A. Detiuc/I. Khromacheva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 M. Kessler / D. Shnaider 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 A. Detiuc / I. Khromacheva 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 M. Kessler / D. Shnaider 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 A. Detiuc / I. Khromacheva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Kessler / D. Shnaider 0-15 0-30 15-40 1-2 → 1-3 A. Detiuc / I. Khromacheva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 M. Kessler / D. Shnaider 15-0 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Detiuc / I. Khromacheva 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Kessler / D. Shnaider 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Detiuc / I. Khromacheva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Kessler / D. Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 A. Detiuc / I. Khromacheva 15-0 15-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Kessler / D. Shnaider 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Detiuc / I. Khromacheva 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 M. Kessler / D. Shnaider 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Detiuc / I. Khromacheva 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 M. Kessler / D. Shnaider 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 A. Detiuc / I. Khromacheva 0-15 0-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 A. Detiuc / I. Khromacheva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 6-5 → 6-6 M. Kessler / D. Shnaider 0-15 15-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Detiuc / I. Khromacheva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 M. Kessler / D. Shnaider 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 4-4 → 5-4 A. Detiuc / I. Khromacheva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 M. Kessler / D. Shnaider 30-0 30-15 30-30 2-4 → 3-4 A. Detiuc / I. Khromacheva 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Kessler / D. Shnaider 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Detiuc / I. Khromacheva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 M. Kessler / D. Shnaider 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Detiuc / I. Khromacheva 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Kessler / D. Shnaider None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

T. Griekspoor / B. van de Zandschulp vs P. Nouza / N. Oberleitner



Slam Wimbledon T. Griekspoor / B. van de Zandschulp T. Griekspoor / B. van de Zandschulp 1 2 P. Nouza / N. Oberleitner P. Nouza / N. Oberleitner 6 6 Vincitore: P. Nouza/N. Oberleitner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 P. Nouza / N. Oberleitner 0-15 15-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 T. Griekspoor / B. van de Zandschulp 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 P. Nouza / N. Oberleitner 15-15 30-15 2-3 → 2-4 T. Griekspoor / B. van de Zandschulp 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 P. Nouza / N. Oberleitner 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 T. Griekspoor / B. van de Zandschulp 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-A 1-1 → 1-2 P. Nouza / N. Oberleitner 0-15 15-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Griekspoor / B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 P. Nouza / N. Oberleitner 15-0 15-15 30-30 30-40 A-40 1-5 → 1-6 T. Griekspoor / B. van de Zandschulp 15-0 40-0 40-15 40-40 40-A 1-4 → 1-5 P. Nouza / N. Oberleitner 15-0 30-15 40-30 1-3 → 1-4 T. Griekspoor / B. van de Zandschulp 30-0 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 P. Nouza / N. Oberleitner 15-0 30-0 1-1 → 1-2 T. Griekspoor / B. van de Zandschulp 0-15 15-15 40-15 40-30 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Nouza / N. Oberleitner None-None 0-15 15-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

E. Jacquemot / D. Parry vs L. Noskova / R. Sramkova



Slam Wimbledon E. Jacquemot / D. Parry • E. Jacquemot / D. Parry 0 3 5 L. Noskova / R. Sramkova L. Noskova / R. Sramkova 0 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 E. Jacquemot / D. Parry 5-6 L. Noskova / R. Sramkova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 E. Jacquemot / D. Parry 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 L. Noskova / R. Sramkova 15-0 15-15 30-40 3-5 → 4-5 E. Jacquemot / D. Parry 15-15 30-15 2-5 → 3-5 L. Noskova / R. Sramkova 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 E. Jacquemot / D. Parry 30-0 40-0 1-4 → 2-4 L. Noskova / R. Sramkova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 E. Jacquemot / D. Parry 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 L. Noskova / R. Sramkova 15-0 30-0 1-1 → 1-2 E. Jacquemot / D. Parry 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 0-1 → 1-1 L. Noskova / R. Sramkova 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Jacquemot / D. Parry 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 L. Noskova / R. Sramkova 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 E. Jacquemot / D. Parry 15-0 30-15 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 L. Noskova / R. Sramkova 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 E. Jacquemot / D. Parry 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Noskova / R. Sramkova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 E. Jacquemot / D. Parry 0-15 15-15 40-15 0-2 → 1-2 L. Noskova / R. Sramkova 15-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 E. Jacquemot / D. Parry None-None 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon K. Krawietz / T. Puetz [7] K. Krawietz / T. Puetz [7] 5 7 6 R. Burruchaga / T. Tirante R. Burruchaga / T. Tirante 7 6 3 Vincitore: K. Krawietz/T. Puetz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 R. Burruchaga / T. Tirante 0-15 0-30 30-30 5-2 → 5-3 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 15-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 R. Burruchaga / T. Tirante 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 4-1 → 4-2 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 40-30 3-1 → 4-1 R. Burruchaga / T. Tirante 0-15 15-15 30-15 30-40 2-1 → 3-1 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 R. Burruchaga / T. Tirante 30-0 40-0 1-0 → 1-1 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 2-1* 3-1* 4*-2 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 5-6 → 6-6 R. Burruchaga / T. Tirante 15-0 15-15 15-30 40-30 5-5 → 5-6 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 30-15 40-30 4-5 → 5-5 R. Burruchaga / T. Tirante 15-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 R. Burruchaga / T. Tirante 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 R. Burruchaga / T. Tirante 30-0 40-0 2-2 → 2-3 K. Krawietz / T. Puetz 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 R. Burruchaga / T. Tirante 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 K. Krawietz / T. Puetz 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Burruchaga / T. Tirante 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 R. Burruchaga / T. Tirante 30-0 40-0 5-5 → 5-6 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 40-0 4-5 → 5-5 R. Burruchaga / T. Tirante 15-0 30-15 4-4 → 4-5 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 R. Burruchaga / T. Tirante 0-15 15-15 15-30 30-40 A-40 3-3 → 3-4 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 R. Burruchaga / T. Tirante 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 R. Burruchaga / T. Tirante 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 R. Burruchaga / T. Tirante None-None 15-0 30-0 0-0 → 0-1

K. Krawietz/ T. Puetzvs R. Burruchaga/ T. Tirante

M. Kato / K. Rakhimova vs E. Perez / D. Schuurs



Slam Wimbledon M. Kato / K. Rakhimova M. Kato / K. Rakhimova 5 5 E. Perez / D. Schuurs [9] E. Perez / D. Schuurs [9] 7 7 Vincitore: E. Perez/D. Schuurs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Kato / K. Rakhimova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 E. Perez / D. Schuurs 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Kato / K. Rakhimova 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 E. Perez / D. Schuurs 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 M. Kato / K. Rakhimova 0-30 0-40 3-4 → 3-5 E. Perez / D. Schuurs 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 M. Kato / K. Rakhimova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-4 → 2-4 E. Perez / D. Schuurs 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Kato / K. Rakhimova 15-0 15-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 E. Perez / D. Schuurs 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Kato / K. Rakhimova 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 E. Perez / D. Schuurs 15-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Kato / K. Rakhimova 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 5-7 E. Perez / D. Schuurs 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Kato / K. Rakhimova 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 E. Perez / D. Schuurs 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Kato / K. Rakhimova 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 E. Perez / D. Schuurs 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Kato / K. Rakhimova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 E. Perez / D. Schuurs 15-15 40-15 3-1 → 3-2 M. Kato / K. Rakhimova 30-0 40-0 2-1 → 3-1 E. Perez / D. Schuurs 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 M. Kato / K. Rakhimova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 E. Perez / D. Schuurs None-None 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

X. Jiang / Y. Xu vs V. Golubic / T. Valentova



Slam Wimbledon X. Jiang / Y. Xu X. Jiang / Y. Xu 40 2 1 V. Golubic / T. Valentova • V. Golubic / T. Valentova A 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 V. Golubic / T. Valentova 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 X. Jiang / Y. Xu 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 V. Golubic / T. Valentova 15-0 30-0 30-15 2-5 → 2-6 X. Jiang / Y. Xu 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 V. Golubic / T. Valentova 0-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 X. Jiang / Y. Xu 0-15 0-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 V. Golubic / T. Valentova 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 X. Jiang / Y. Xu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 V. Golubic / T. Valentova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 X. Jiang / Y. Xu None-None 15-15 30-15 40-30 0-0 → 1-0

Y. Hanfmann / J. Struff vs V. Kopriva / F. Pieczonka



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ore: 13:30pm

N. Melichar-Martinez / E. Routliffe vs M. Kostyuk / E. Ruse



Slam Wimbledon N. Melichar-Martinez / E. Routliffe [5] N. Melichar-Martinez / E. Routliffe [5] 3 4 M. Kostyuk / E. Ruse M. Kostyuk / E. Ruse 6 6 Vincitore: M. Kostyuk/E. Ruse Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Kostyuk / E. Ruse 15-0 15-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 N. Melichar-Martinez / E. Routliffe 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 M. Kostyuk / E. Ruse 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 N. Melichar-Martinez / E. Routliffe 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Kostyuk / E. Ruse 15-0 40-0 3-2 → 3-3 N. Melichar-Martinez / E. Routliffe 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Kostyuk / E. Ruse 0-15 15-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 N. Melichar-Martinez / E. Routliffe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Kostyuk / E. Ruse 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 N. Melichar-Martinez / E. Routliffe 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Kostyuk / E. Ruse 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 N. Melichar-Martinez / E. Routliffe 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Kostyuk / E. Ruse 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 N. Melichar-Martinez / E. Routliffe 15-0 30-0 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 M. Kostyuk / E. Ruse 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 N. Melichar-Martinez / E. Routliffe 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Kostyuk / E. Ruse 15-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 N. Melichar-Martinez / E. Routliffe 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Kostyuk / E. Ruse None-None 15-0 30-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

G. Andreozzi / A. Sutjiadi vs M. Guinard / K. Mladenovic



Slam Wimbledon G. Andreozzi / A. Sutjiadi • G. Andreozzi / A. Sutjiadi 0 4 6 5 M. Guinard / K. Mladenovic M. Guinard / K. Mladenovic 0 6 4 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 G. Andreozzi / A. Sutjiadi 5-4 M. Guinard / K. Mladenovic 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 5-3 → 5-4 G. Andreozzi / A. Sutjiadi 15-0 30-0 30-30 40-30 4-3 → 5-3 M. Guinard / K. Mladenovic 15-15 15-30 40-30 4-2 → 4-3 G. Andreozzi / A. Sutjiadi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 M. Guinard / K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 G. Andreozzi / A. Sutjiadi 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Guinard / K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 G. Andreozzi / A. Sutjiadi 0-15 15-15 30-15 0-1 → 1-1 M. Guinard / K. Mladenovic 15-0 15-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Andreozzi / A. Sutjiadi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Guinard / K. Mladenovic 0-15 15-15 40-15 5-3 → 5-4 G. Andreozzi / A. Sutjiadi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 4-3 → 5-3 M. Guinard / K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 G. Andreozzi / A. Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Guinard / K. Mladenovic 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 2-2 → 2-3 G. Andreozzi / A. Sutjiadi 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 2-2 M. Guinard / K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 G. Andreozzi / A. Sutjiadi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Guinard / K. Mladenovic 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Andreozzi / A. Sutjiadi 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 M. Guinard / K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 G. Andreozzi / A. Sutjiadi 15-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Guinard / K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 3-3 → 3-4 G. Andreozzi / A. Sutjiadi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Guinard / K. Mladenovic 15-0 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 G. Andreozzi / A. Sutjiadi 15-0 40-0 40-15 40-30 A-40 0-3 → 1-3 M. Guinard / K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 G. Andreozzi / A. Sutjiadi 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Guinard / K. Mladenovic None-None 15-0 30-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

L. Miedler / H. Guo vs A. Molteni / D. Jurak Schreiber



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon J. Paul / R. Seggerman J. Paul / R. Seggerman 6 6 C. Harrison / N. Skupski [5] C. Harrison / N. Skupski [5] 7 7 Vincitore: C. Harrison/N. Skupski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 J. Paul / R. Seggerman 15-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 C. Harrison / N. Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Paul / R. Seggerman 0-15 15-15 30-15 4-5 → 5-5 C. Harrison / N. Skupski 15-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Paul / R. Seggerman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 C. Harrison / N. Skupski 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Paul / R. Seggerman 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 C. Harrison / N. Skupski 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Paul / R. Seggerman 15-0 30-0 1-2 → 2-2 C. Harrison / N. Skupski 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Paul / R. Seggerman 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 C. Harrison / N. Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 C. Harrison / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Paul / R. Seggerman 15-0 40-0 5-5 → 6-5 C. Harrison / N. Skupski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-4 → 5-5 J. Paul / R. Seggerman 15-0 40-0 4-4 → 5-4 C. Harrison / N. Skupski 0-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Paul / R. Seggerman 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 C. Harrison / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Paul / R. Seggerman 30-0 40-0 2-2 → 3-2 C. Harrison / N. Skupski 15-0 30-0 2-1 → 2-2 J. Paul / R. Seggerman 15-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Harrison / N. Skupski 15-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Paul / R. Seggerman None-None 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

J. Paul/ R. Seggermanvs C. Harrison/ N. Skupski

J. Peers / K. Swan vs E. Roger-Vasselin / L. Siegemund



Slam Wimbledon J. Peers / K. Swan J. Peers / K. Swan None 7 4 6 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund • E. Roger-Vasselin / L. Siegemund None 6 6 7 Vincitore: E. Roger-Vasselin/L. Siegemund Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund None-None 6-7 J. Peers / K. Swan None-None 0-1 0-2 0-3 1-3 1-4 1-5 1-6 2-6 4-6 4-7 4-8 5-8 6-8 6-9 6-6 → 6-7 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Peers / K. Swan 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Peers / K. Swan 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Peers / K. Swan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Peers / K. Swan 15-0 30-15 30-30 30-40 A-40 2-2 → 3-2 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Peers / K. Swan 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund 15-0 30-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Peers / K. Swan 15-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 J. Peers / K. Swan 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A A-40 40-40 40-A A-40 3-5 → 4-5 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 J. Peers / K. Swan 0-15 15-15 15-30 40-30 2-4 → 3-4 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund 15-0 15-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 J. Peers / K. Swan 0-15 0-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Peers / K. Swan 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Peers / K. Swan 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 J. Peers / K. Swan 15-15 30-15 40-30 5-6 → 6-6 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 J. Peers / K. Swan 15-0 30-0 4-5 → 5-5 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund 15-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 J. Peers / K. Swan 0-15 15-15 30-15 3-4 → 4-4 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund 0-15 15-15 30-15 3-3 → 3-4 J. Peers / K. Swan 30-0 40-0 2-3 → 3-3 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund 15-0 15-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Peers / K. Swan 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Peers / K. Swan 0-15 30-15 40-30 0-1 → 1-1 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund None-None 15-0 40-0 0-0 → 0-1

L. Glasspool / T. Mihalikova vs K. Krawietz / V. Williams



Slam Wimbledon L. Glasspool / T. Mihalikova [7] • L. Glasspool / T. Mihalikova [7] 40 5 K. Krawietz / V. Williams K. Krawietz / V. Williams 15 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Glasspool / T. Mihalikova 30-0 40-0 40-15 5-4 K. Krawietz / V. Williams 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 L. Glasspool / T. Mihalikova 15-15 30-15 4-3 → 5-3 K. Krawietz / V. Williams 15-0 40-0 4-2 → 4-3 L. Glasspool / T. Mihalikova 15-0 30-0 40-15 3-2 → 4-2 K. Krawietz / V. Williams 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 L. Glasspool / T. Mihalikova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 K. Krawietz / V. Williams 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Glasspool / T. Mihalikova 15-0 30-0 0-1 → 1-1 K. Krawietz / V. Williams None-None 30-0 40-0 0-0 → 0-1

F. Cabral / E. Perez vs D. Pel / L. Kichenok



Il match deve ancora iniziare

Court 15 – Ore: 12:00am

I. Buse / M. Trungelliti vs F. Cabral / L. Miedler



Slam Wimbledon I. Buse / M. Trungelliti I. Buse / M. Trungelliti 6 4 1 F. Cabral / L. Miedler [11] F. Cabral / L. Miedler [11] 4 6 6 Vincitore: F. Cabral/L. Miedler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 F. Cabral / L. Miedler 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 I. Buse / M. Trungelliti 15-0 30-15 0-5 → 1-5 F. Cabral / L. Miedler 0-15 15-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 I. Buse / M. Trungelliti 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-3 → 0-4 F. Cabral / L. Miedler 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 I. Buse / M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 F. Cabral / L. Miedler 0-15 15-30 30-30 30-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 I. Buse / M. Trungelliti 15-15 15-40 30-40 4-5 → 4-6 F. Cabral / L. Miedler 0-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 I. Buse / M. Trungelliti 15-0 30-0 3-4 → 4-4 F. Cabral / L. Miedler 15-0 40-0 3-3 → 3-4 I. Buse / M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 F. Cabral / L. Miedler 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 I. Buse / M. Trungelliti 15-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 F. Cabral / L. Miedler 15-0 30-0 1-1 → 1-2 I. Buse / M. Trungelliti 0-15 15-15 30-15 0-1 → 1-1 F. Cabral / L. Miedler 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 I. Buse / M. Trungelliti 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 F. Cabral / L. Miedler 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 I. Buse / M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 F. Cabral / L. Miedler 15-0 15-15 30-15 40-30 3-3 → 3-4 I. Buse / M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 F. Cabral / L. Miedler 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 I. Buse / M. Trungelliti 30-0 40-0 40-30 A-40 1-2 → 2-2 F. Cabral / L. Miedler 15-0 30-15 30-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 I. Buse / M. Trungelliti 15-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Cabral / L. Miedler None-None 15-0 40-0 0-0 → 0-1

L. Johnson / E. Appleton vs J. Tracy / A. Danilina



Slam Wimbledon L. Johnson / E. Appleton L. Johnson / E. Appleton 5 4 J. Tracy / A. Danilina [8] J. Tracy / A. Danilina [8] 7 6 Vincitore: J. Tracy/A. Danilina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Tracy / A. Danilina 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 L. Johnson / E. Appleton 15-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 J. Tracy / A. Danilina 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 L. Johnson / E. Appleton 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 J. Tracy / A. Danilina 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 L. Johnson / E. Appleton 15-0 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 2-2 → 3-2 J. Tracy / A. Danilina 0-15 15-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Johnson / E. Appleton 0-15 15-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Tracy / A. Danilina 15-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Johnson / E. Appleton 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Tracy / A. Danilina 15-0 40-0 5-6 → 5-7 L. Johnson / E. Appleton 15-0 15-15 30-30 40-30 40-A 5-5 → 5-6 J. Tracy / A. Danilina 15-0 40-0 5-4 → 5-5 L. Johnson / E. Appleton 15-0 30-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 J. Tracy / A. Danilina 30-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Johnson / E. Appleton 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 3-3 → 4-3 J. Tracy / A. Danilina 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Johnson / E. Appleton 15-0 30-0 40-15 2-2 → 3-2 J. Tracy / A. Danilina 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Johnson / E. Appleton 15-0 30-0 1-1 → 2-1 J. Tracy / A. Danilina 15-0 30-0 1-0 → 1-1 L. Johnson / E. Appleton None-None 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

S. Errani / J. Paolini vs M. Kozyreva / I. Shymanovich



Slam Wimbledon N. Fossa Huergo / T. Korpatsch N. Fossa Huergo / T. Korpatsch 0 6 4 0 M. Kozyreva / I. Shymanovich • M. Kozyreva / I. Shymanovich 0 3 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Kozyreva / I. Shymanovich 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3

Slam Wimbledon M. Arevalo / M. Pavic [6] M. Arevalo / M. Pavic [6] 6 6 6 D. Stevenson / M. Willis D. Stevenson / M. Willis 1 7 4 Vincitore: M. Arevalo/M. Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Arevalo / M. Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 D. Stevenson / M. Willis 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 D. Stevenson / M. Willis 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 M. Arevalo / M. Pavic 0-15 15-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 D. Stevenson / M. Willis 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Stevenson / M. Willis 0-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Stevenson / M. Willis 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 D. Stevenson / M. Willis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 6-5 → 6-6 M. Arevalo / M. Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 D. Stevenson / M. Willis 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 D. Stevenson / M. Willis 40-0 40-15 4-3 → 4-4 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 D. Stevenson / M. Willis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 D. Stevenson / M. Willis 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Stevenson / M. Willis 0-15 30-15 1-0 → 1-1 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 D. Stevenson / M. Willis 15-0 15-15 15-40 5-1 → 6-1 M. Arevalo / M. Pavic 30-0 30-15 40-30 4-1 → 5-1 D. Stevenson / M. Willis 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 M. Arevalo / M. Pavic 30-0 40-0 3-0 → 4-0 D. Stevenson / M. Willis 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 M. Arevalo / M. Pavic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 D. Stevenson / M. Willis None-None 0-15 0-30 0-40 30-40 0-0 → 1-0

M. Arevalo/ M. Pavicvs D. Stevenson/ M. Willis

C. Dolehide / A. Parks vs E. Pridankina / Q. Tang



Slam Wimbledon C. Dolehide / A. Parks C. Dolehide / A. Parks 5 6 6 E. Pridankina / Q. Tang E. Pridankina / Q. Tang 7 2 2 Vincitore: C. Dolehide/A. Parks Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 E. Pridankina / Q. Tang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 C. Dolehide / A. Parks 15-0 40-0 4-2 → 5-2 E. Pridankina / Q. Tang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 C. Dolehide / A. Parks 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 E. Pridankina / Q. Tang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 C. Dolehide / A. Parks 0-15 15-15 40-15 1-1 → 2-1 E. Pridankina / Q. Tang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Dolehide / A. Parks 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. Pridankina / Q. Tang 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 C. Dolehide / A. Parks 15-0 30-0 4-2 → 5-2 E. Pridankina / Q. Tang 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 C. Dolehide / A. Parks 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 E. Pridankina / Q. Tang 30-0 40-0 3-0 → 3-1 C. Dolehide / A. Parks 0-15 15-15 15-30 30-30 2-0 → 3-0 E. Pridankina / Q. Tang 0-30 15-30 30-40 1-0 → 2-0 C. Dolehide / A. Parks 15-15 15-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 E. Pridankina / Q. Tang 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 C. Dolehide / A. Parks 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 E. Pridankina / Q. Tang 15-0 30-15 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 C. Dolehide / A. Parks 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 E. Pridankina / Q. Tang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 C. Dolehide / A. Parks 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 E. Pridankina / Q. Tang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 C. Dolehide / A. Parks 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 E. Pridankina / Q. Tang 0-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 C. Dolehide / A. Parks 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 E. Pridankina / Q. Tang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 C. Dolehide / A. Parks None-None 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

J. Zielinski / S. Hsieh vs M. Willis / H. Watson



Slam Wimbledon J. Zielinski / S. Hsieh • J. Zielinski / S. Hsieh 40 0 M. Willis / H. Watson M. Willis / H. Watson 30 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Zielinski / S. Hsieh None-None 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0

Slam Wimbledon A. Guarachi / A. Rosolska A. Guarachi / A. Rosolska 2 2 G. Dabrowski / L. Stefani [2] G. Dabrowski / L. Stefani [2] 6 6 Vincitore: G. Dabrowski/L. Stefani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 G. Dabrowski / L. Stefani 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 A. Guarachi / A. Rosolska 15-0 30-0 30-15 30-30 2-4 → 2-5 G. Dabrowski / L. Stefani 15-0 15-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Guarachi / A. Rosolska 0-15 30-15 40-30 1-3 → 2-3 G. Dabrowski / L. Stefani 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Guarachi / A. Rosolska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 1-1 → 1-2 G. Dabrowski / L. Stefani 0-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Guarachi / A. Rosolska 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 G. Dabrowski / L. Stefani 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 A. Guarachi / A. Rosolska 15-0 40-0 1-5 → 2-5 G. Dabrowski / L. Stefani 15-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 A. Guarachi / A. Rosolska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 1-4 G. Dabrowski / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 A. Guarachi / A. Rosolska 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 G. Dabrowski / L. Stefani 30-0 40-0 40-15 40-40 0-1 → 0-2 A. Guarachi / A. Rosolska None-None 0-15 15-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

A. Guarachi/ A. Rosolskavs G. Dabrowski/ L. Stefani

A. Pavlasek / P. Rikl vs R. Hijikata / M. Polmans



Slam Wimbledon A. Pavlasek / P. Rikl A. Pavlasek / P. Rikl 6 6 R. Hijikata / M. Polmans R. Hijikata / M. Polmans 3 4 Vincitore: A. Pavlasek/P. Rikl Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Pavlasek / P. Rikl 0-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 R. Hijikata / M. Polmans 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Pavlasek / P. Rikl 15-0 40-0 4-3 → 5-3 R. Hijikata / M. Polmans 0-30 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Pavlasek / P. Rikl 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 2-3 → 3-3 R. Hijikata / M. Polmans 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Pavlasek / P. Rikl 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 R. Hijikata / M. Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Pavlasek / P. Rikl 15-0 30-15 0-1 → 1-1 R. Hijikata / M. Polmans 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Pavlasek / P. Rikl 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 R. Hijikata / M. Polmans 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 A. Pavlasek / P. Rikl 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 R. Hijikata / M. Polmans 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 A. Pavlasek / P. Rikl 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 R. Hijikata / M. Polmans 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Pavlasek / P. Rikl 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Hijikata / M. Polmans 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Pavlasek / P. Rikl None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

H. Patten / O. Nicholls vs E. King / G. Dabrowski

