Wimbledon 2026 - Day 4 ATP, Copertina, WTA

Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Rafael Jódar rimonta Carreno conquista al terzo turno: ora sfida Mochizuki

02/07/2026 17:00 95 commenti
Rafael Jodar classe 2006 - Foto Getty Images
Rafael Jodar classe 2006 - Foto Getty Images

Rafael Jódar resta in corsa a Wimbledon 2026. Il giovane madrileno ha completato una grande rimonta contro Pablo Carreño, imponendosi con il punteggio di 3-6 6-3 1-6 6-3 6-4 e conquistando l’accesso al terzo turno, dove affronterà il giapponese Shintaro Mochizuki.

La partita era stata sospesa mercoledì 1 luglio per oscurità, con Carreño avanti 2-1 nel quarto set e apparentemente in controllo sul piano morale e tennistico. Il giorno dopo, però, il match è cambiato completamente.

Jódar è rientrato in campo con un’altra energia. Fin dai primi scambi della ripresa, il madrileno ha ritrovato ritmo, profondità e continuità da fondo, tornando a essere quel giocatore capace di martellare gli avversari grazie a gambe instancabili e colpi pesanti, ma sempre controllati.

Carreño era a pochi game dalla vittoria, ma la pausa ha finito per favorire il più giovane dei due. Jódar ha trovato rapidamente il break nel quarto set e da quel momento ha preso fiducia, alzando progressivamente il livello e portando la sfida al parziale decisivo.

Nel quinto set la pressione è passata tutta sulle spalle di Carreño. Il gijonese ha provato a variare il gioco, cercando palle corte, discese a rete e cambi di ritmo, ma non è riuscito a imporre con continuità i suoi colpi piatti e profondi. Jódar, invece, riusciva sempre più spesso a prendere in mano lo scambio.

Carreño ha resistito a un primo assalto, salvando uno 0-40, ma nel turno di battuta successivo ha ceduto il servizio. Da lì il match è sembrato scivolare nelle mani del madrileno, più lucido, più preciso e soprattutto molto più efficace rispetto alla giornata precedente.

Il finale, però, non è stato privo di tensione. Jódar si è portato avanti 4-1 e doppio break, ma Carreño ha reagito con orgoglio, recuperando fino al 4-3 e rimettendo pressione sul servizio del giovane rivale. Proprio nel momento più delicato, però, Jódar ha trovato aiuto dalla battuta e ha poi chiuso senza ulteriori complicazioni.

La vittoria ha un peso importante non solo per il risultato, ma anche per il modo in cui è arrivata. Jódar ha saputo ribaltare una partita che sembrava indirizzata, cancellando le cattive sensazioni del giorno precedente e mostrando una maturità notevole nella gestione emotiva della ripresa.

Per Carreño resta l’amarezza di una grande occasione sfumata. L’esperienza e la combattività lo hanno tenuto aggrappato fino all’ultimo, ma non sono bastate contro un avversario che, alla distanza, ha trovato freschezza, coraggio e maggiore incisività.

Al terzo turno Jódar affronterà Shintaro Mochizuki, attuale numero 151 del mondo. Un’occasione importante per provare a spingersi ancora più avanti e raggiungere gli ottavi di finale in uno Slam che sta già regalando al giovane spagnolo un’enorme spinta di fiducia.

La riflessione è inevitabile: a volte nel tennis una sospensione può cambiare tutto. Una notte può spegnere l’inerzia di chi stava comandando e riaccendere le speranze di chi sembrava quasi fuori. Jódar ha saputo usare quella pausa nel modo migliore, trasformando un match complicato in una vittoria da giocatore vero.

🇬🇧
Wimbledon
Londra, Regno Unito  ·  2 Luglio 2026

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Variabile, poi soleggiato  ·  Picco 27°C
CIELO Nuvoloso al mattino, poi soleggiato nelle ore centrali e pomeridiane
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 2 Luglio
07:00
19°
08:00
20°
09:00
22°
10:00
22°
11:00
24°
12:00
24°
13:00
25°
14:00
26°
16:00
27°
21:00
23°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il secondo turno sull’erba
🎾  Programma del giorno — 2 Luglio
🎾
Wimbledon · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
WIM R2
⛅  Variabile/soleggiato
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🌿  Erba

Centre Court – Ore: 2:30pm
K. Pliskova CZE vs I. Swiatek POL

Slam Wimbledon
K. Pliskova
1
3
I. Swiatek [3]
6
6
Vincitore: I. Swiatek
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M. Berrettini ITA vs A. Fils FRA

Slam Wimbledon
M. Berrettini
0
6
7
3
1
A. Fils [20]
0
4
5
6
0
Mostra dettagli

C. McNally USA vs E. Rybakina KAZ

Il match deve ancora iniziare



No.1 Court – Ore: 2:00pm
K. Swan GBR vs M. Keys USA

Slam Wimbledon
K. Swan
1
4
M. Keys [26]
6
6
Vincitore: M. Keys
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V. Royer FRA vs A. Zverev GER

Slam Wimbledon
V. Royer
None
1
3
6
A. Zverev [2]
None
6
6
7
Vincitore: A. Zverev
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J. Mensik CZE vs G. Dimitrov BUL

Il match deve ancora iniziare




No.2 Court – Ore: 12:00am
T. Fritz USA vs P. Kypson USA
Slam Wimbledon
T. Fritz [6]
6
6
7
P. Kypson
2
2
5
Vincitore: T. Fritz
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R. Jodar ESP vs P. Carreno Busta ESP

Slam Wimbledon
R. Jodar [23]
3
6
1
6
6
P. Carreno Busta
6
3
6
3
4
Vincitore: R. Jodar
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A. Anisimova USA vs S. Kenin USA

Slam Wimbledon
A. Anisimova [6]
6
4
7
S. Kenin
2
6
6
Vincitore: A. Anisimova
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F. Tiafoe USA vs J. Choinski GBR

Slam Wimbledon
F. Tiafoe [17]
None
0
J. Choinski
None
0
Mostra dettagli

J. Paolini ITA vs V. Golubic SUI

Il match deve ancora iniziare




No.3 Court – Ore: 12:00am
A. de Minaur AUS vs A. Mannarino FRA
Slam Wimbledon
A. de Minaur [5]
6
6
6
A. Mannarino
3
2
2
Vincitore: A. de Minaur
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A. Eala PHI vs M. Joint AUS

Slam Wimbledon
A. Eala [29]
3
6
6
M. Joint
6
2
0
Vincitore: A. Eala
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J. Duckworth AUS vs F. Cobolli ITA

Slam Wimbledon
J. Duckworth
40
6
6
4
F. Cobolli [9]
40
7
3
3
Mostra dettagli

C. Osorio COL vs L. Noskova CZE

Il match deve ancora iniziare




Court 12 – Ore: 12:00am
D. Shnaider IOA vs L. Samsonova IOA
Slam Wimbledon
D. Shnaider [15]
4
6
2
L. Samsonova
6
4
6
Vincitore: L. Samsonova
Mostra dettagli

B. Nakashima USA vs J. Struff GER

Slam Wimbledon
B. Nakashima [28]
6
6
6
7
6
J. Struff
4
7
7
6
7
Vincitore: J. Struff
Mostra dettagli

J. Fearnley GBR vs J. Munar ESP

Slam Wimbledon
J. Fearnley
40
4
6
1
J. Munar
A
6
7
2
Mostra dettagli

S. Cirstea ROU vs K. Birrell AUS

Il match deve ancora iniziare

K. Jacquet FRA vs A. Bublik KAZ

Il match deve ancora iniziare



Court 18 – Ore: 12:00am
A. Fery GBR vs O. Virtanen FIN

Slam Wimbledon
A. Fery
5
7
6
6
O. Virtanen
7
6
3
3
Vincitore: A. Fery
Mostra dettagli

A. Blinkova IOA vs M. Kostyuk UKR

Slam Wimbledon
A. Blinkova
7
3
3
M. Kostyuk [12]
6
6
6
Vincitore: M. Kostyuk
Mostra dettagli

J. Lehecka CZE vs A. Molcan SVK

Slam Wimbledon
J. Lehecka [13]
30
3
A. Molcan
40
2
Mostra dettagli




Court 4 – Ore: 12:00am
A. Danilina KAZ / A. Krunic SRB vs L. Fernandez CAN / Y. Putintseva KAZ
Slam Wimbledon
A. Danilina / A. Krunic [3]
6
1
6
L. Fernandez / Y. Putintseva
2
6
3
Vincitore: A. Danilina/A. Krunic
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Y. Starodubtseva UKR / P. Stearns USA vs I. Haverlag NED / P. Udvardy HUN

Slam Wimbledon
Y. Starodubtseva / P. Stearns
6
4
6
I. Haverlag / P. Udvardy
4
6
4
Vincitore: Y. Starodubtseva/P. Stearns
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S. Arends NED / D. Pel NED vs T. Griekspoor NED / B. van de Zandschulp NED

Slam Wimbledon
S. Arends / D. Pel [15]
4
4
T. Griekspoor / B. van de Zandschulp
6
6
Vincitore: T. Griekspoor/B. van de Zandschulp
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Y. Hanfmann GER / J. Struff GER vs V. Kopriva CZE / F. Pieczonka POL

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – Ore: 12:00am
R. Galloway USA / J. Peers AUS vs M. Granollers ESP / H. Zeballos ARG

Slam Wimbledon
R. Galloway / J. Peers
6
3
M. Granollers / H. Zeballos [2]
7
6
Vincitore: M. Granollers/H. Zeballos
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I. Liutarevich IOA / M. Reyes-Varela MEX vs B. Bonzi FRA / A. Rinderknech FRA

Il match deve ancora iniziare

S. Doumbia FRA / F. Reboul FRA vs V. Kirkov USA / B. Stevens NED

Slam Wimbledon
S. Doumbia / F. Reboul [13]
2
7
6
V. Kirkov / B. Stevens
6
5
3
Vincitore: S. Doumbia/F. Reboul
Mostra dettagli

K. Siniakova CZE / T. Townsend USA vs H. Chan TPE / C. Tauson DEN

Slam Wimbledon
K. Siniakova / T. Townsend [1]
0
6
2
H. Chan / C. Tauson
0
4
0
Mostra dettagli




Court 6 – Ore: 12:00am
A. Goransson SWE / E. King USA vs P. Nouza CZE / N. Oberleitner AUT
Slam Wimbledon
A. Goransson / E. King
7
6
3
P. Nouza / N. Oberleitner
6
7
6
Vincitore: P. Nouza/N. Oberleitner
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S. Aoyama JPN / E. Liang TPE vs J. Bouzas Maneiro ESP / Z. Sonmez TUR

Slam Wimbledon
S. Aoyama / E. Liang [13]
5
6
6
J. Bouzas Maneiro / Z. Sonmez
7
2
2
Vincitore: S. Aoyama/E. Liang
Mostra dettagli

R. Burruchaga ARG / T. Tirante ARG vs R. Collignon BEL / D. Prizmic CRO

Il match deve ancora iniziare

N. Bartunkova CZE / A. Eala PHI vs S. Kenin USA / J. Ostapenko LAT

Il match deve ancora iniziare




Court 7 – Ore: 12:00am
T. Arribage FRA / A. Olivetti FRA vs O. Luz BRA / R. Matos BRA
Slam Wimbledon
T. Arribage / A. Olivetti [10]
6
6
O. Luz / R. Matos
3
2
Vincitore: T. Arribage/A. Olivetti
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E. Chong HKG / A. Tikhonova IOA vs E. Cocciaretto ITA / A. Li USA

Slam Wimbledon
E. Chong / A. Tikhonova
6
7
E. Cocciaretto / A. Li
3
6
Vincitore: E. Chong/A. Tikhonova
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R. Cash USA / J. Tracy USA vs N. Barrientos COL / N. Borges POR

Slam Wimbledon
R. Cash / J. Tracy [12]
6
6
N. Barrientos / N. Borges
3
4
Vincitore: R. Cash/J. Tracy
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I. Neel EST / G. Olmos MEX vs E. Hozumi JPN / F. Wu TPE

Slam Wimbledon
I. Neel / G. Olmos
6
6
E. Hozumi / F. Wu
3
2
Vincitore: I. Neel/G. Olmos
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Court 8 – Ore: 12:00am
N. Balaji IND / M. Demoliner BRA vs S. Gille BEL / S. Verbeek NED

Slam Wimbledon
N. Balaji / M. Demoliner
6
6
4
S. Gille / S. Verbeek
3
7
6
Vincitore: S. Gille/S. Verbeek
Mostra dettagli

H. Guo CHN / K. Mladenovic FRA vs J. Burrage GBR / M. Stojsavljevic GBR

Slam Wimbledon
H. Guo / K. Mladenovic [10]
6
7
J. Burrage / M. Stojsavljevic
3
5
Vincitore: H. Guo/K. Mladenovic
Mostra dettagli

A. Dudeney GBR / M. Xu GBR vs S. Hsieh TPE / X. Wang CHN

Slam Wimbledon
A. Dudeney / M. Xu
3
4
S. Hsieh / X. Wang
6
6
Vincitore: S. Hsieh/X. Wang
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J. Maleckova CZE / M. Skoch CZE vs T. Mihalikova SVK / O. Nicholls GBR

Slam Wimbledon
J. Maleckova / M. Skoch
40
6
3
T. Mihalikova / O. Nicholls [12]
40
2
4
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Court 10 – Ore: 12:00am
C. Frantzen GER / R. Haase NED vs R. Ho TPE / H. Jebens GER

Slam Wimbledon
C. Frantzen / R. Haase
4
6
R. Ho / H. Jebens
6
7
Vincitore: R. Ho/H. Jebens
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L. Kichenok UKR / D. Krawczyk USA vs O. Oliynykova UKR / R. Zarazua MEX

Slam Wimbledon
L. Kichenok / D. Krawczyk [11]
6
6
O. Oliynykova / R. Zarazua
1
0
Vincitore: L. Kichenok/D. Krawczyk
Mostra dettagli

J. Rojer NED / T. Winegar USA vs Y. Bhambri IND / M. Venus NZL

Slam Wimbledon
J. Rojer / T. Winegar
6
6
Y. Bhambri / M. Venus
3
4
Vincitore: J. Rojer/T. Winegar
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A. Potapova AUT / L. Tagger AUT vs M. Bouzkova CZE / S. Sorribes Tormo ESP

Slam Wimbledon
A. Potapova / L. Tagger
2
0
M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo
6
6
Vincitore: M. Bouzkova/S. Sorribes Tormo
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Court 11 – Ore: 12:00am
D. Jurak Schreiber CRO / A. Ruzic CRO vs U. Eikeri NOR / Q. Gleason USA

Slam Wimbledon
D. Jurak Schreiber / A. Ruzic
0
3
U. Eikeri / Q. Gleason [15]
6
6
Vincitore: U. Eikeri/Q. Gleason
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I. Buse PER / M. Trungelliti ARG vs M. Fucsovics HUN / F. Marozsan HUN

Il match deve ancora iniziare

M. Kempen BEL / A. Panova IOA vs I. Jovic USA / M. Linette POL

Slam Wimbledon
M. Kempen / A. Panova
6
6
7
I. Jovic / M. Linette
7
1
5
Vincitore: M. Kempen/A. Panova
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P. Carreno Busta ESP / J. Munar ESP vs G. Andreozzi ARG / M. Guinard FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 14 – Ore: 12:00am
G. Diallo CAN vs L. Sonego ITA

Slam Wimbledon
G. Diallo
6
6
6
7
2
L. Sonego
7
4
7
6
6
Vincitore: L. Sonego
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K. Khachanov IOA vs Y. Hanfmann GER

Slam Wimbledon
K. Khachanov [19]
30
6
6
2
Y. Hanfmann
40
3
4
2
Mostra dettagli

E. Mertens BEL vs M. Timofeeva UZB

Slam Wimbledon
E. Mertens [25]
40
1
M. Timofeeva
30
3
Mostra dettagli



Court 15 – Ore: 12:00am
D. Snigur UKR vs L. Jeanjean FRA

Slam Wimbledon
D. Snigur
6
6
L. Jeanjean
4
3
Vincitore: D. Snigur
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Z. Bergs BEL vs J. Faria POR

Slam Wimbledon
Z. Bergs
7
4
6
6
J. Faria
6
6
2
3
Vincitore: Z. Bergs
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K. Rakhimova UZB vs M. Sakkari GRE

Slam Wimbledon
K. Rakhimova
30
3
5
M. Sakkari
30
6
0
Mostra dettagli

E. Alexandrova IOA / M. Joint AUS vs V. Erjavec SLO / P. Marcinko CRO

Slam Wimbledon
E. Alexandrova / M. Joint
30
3
V. Erjavec / P. Marcinko
0
2
Mostra dettagli



Court 16 – Ore: 12:00am
T. Grant ITA vs M. Bouzkova CZE

Slam Wimbledon
T. Grant
5
3
M. Bouzkova [21]
7
6
Vincitore: M. Bouzkova
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M. Bolkvadze GEO vs A. Krueger USA

Slam Wimbledon
M. Bolkvadze
1
0
A. Krueger
6
6
Vincitore: A. Krueger
Mostra dettagli

Q. Halys FRA vs M. Giron USA

Slam Wimbledon
Q. Halys
6
3
4
M. Giron
7
6
6
Vincitore: M. Giron
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M. Brooks GBR / A. Rajecki GBR vs L. Siegemund GER / V. Zvonareva IOA

Slam Wimbledon
M. Brooks / A. Rajecki
40
4
0
L. Siegemund / V. Zvonareva [7]
15
6
0
Mostra dettagli



Court 17 – Ore: 12:00am
E. Navarro USA vs O. Selekhmeteva ESP

Slam Wimbledon
E. Navarro [23]
3
6
6
O. Selekhmeteva
6
4
1
Vincitore: E. Navarro
Mostra dettagli

Z. Svajda USA vs K. Majchrzak POL

Slam Wimbledon
Z. Svajda
2
6
6
6
6
K. Majchrzak
6
2
7
4
3
Vincitore: Z. Svajda
Mostra dettagli

H. Dart GBR / M. Lumsden GBR vs A. Sutjiadi INA / J. Tjen INA

Slam Wimbledon
H. Dart / M. Lumsden
A
3
2
A. Sutjiadi / J. Tjen
40
6
3
Mostra dettagli

K. Piter POL / A. Siskova CZE vs K. Boulter GBR / H. Watson GBR

Slam Wimbledon
K. Piter / A. Siskova
15
0
K. Boulter / H. Watson
30
0
Mostra dettagli

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95 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

robdes12 02-07-2026 18:13

Scritto da Pier no guest
Francamente andrei piano a dare per certa la vittoria di Matteo perché sul piano del gioco si erba non c’è paragone ma se fisicamente Fils sta bene è una rogna perché a resistenza ed esplosività siamo su piani ben diversi.

Sull’esplosività non dico nulla, ma sulla resistenza dove sarebbe tutta questa superiorità? Mi pare che Matteo abbia fatto vedere di poter giocare con efficacia a lungo già a Parigi. E’ stato fortunato Fils a non subire il controbreak, anche lui s’è scusato per quel servizio “forse” dentro (data l’approssimazione del falco quella palla poteva essere sia dentro come fuori). Come vedi lotta c’è ancora, non è che i turni di Fils vadano via lisci come l’olio.

 95
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PliskoNotBot (Guest) 02-07-2026 18:13

Kenin ha giocato una gran partita inaspettata visto l’orribile stato di forma di quest’anno, ma non avevo dubbi che arrivata al tiebreak finale del terzo si sarebbe sciolta. Un gran peccato come molte altre sue partite, ma spero le dia un po’ di fiducia (e magari dovrebbe un po’ dimagrire anche).

 94
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Pier no guest 02-07-2026 18:08

Francamente andrei piano a dare per certa la vittoria di Matteo perché sul piano del gioco si erba non c’è paragone ma se fisicamente Fils sta bene è una rogna perché a resistenza ed esplosività siamo su piani ben diversi.

 93
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+1: piper
Mauro N (Guest) 02-07-2026 18:02

Scritto da Mauro N
Flavio ha salvato il tie break e set da top 10, giocando il suo miglior tennis sotto pressione nel momento più importante.

Ok non parlo più…Oggi il modestissimo australiano è impossessato da Federer

 92
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robdes12 02-07-2026 17:50

Oddio, la partita non è finita, però questi due set attestano, così come i quarti di Parigi, che Berrettini in buona salute è ancora un giocatore ben più che competitivo. Peccato che non abbia potuto giocare almeno un torneo su erba prima di Wimbledon, il che, dati i nomi che li hanno vinti, fa pensare che un Matteo in questo stato di forma avrebbe avuto ben pochi problemi a vincerne almeno uno. Adesso ha un ranking discreto, ma troppo riduttivo per un giocatore di questa caratura.

 91
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+1: Marco M.
OneMore (Guest) 02-07-2026 17:49

Scritto da roberto

Scritto da No Way

Scritto da walden

Scritto da Lorenzo
In un post dove si commentano i risultati odierni e le partite in atto, ancora a menarla con Sinner e i suoi malanni.
Assurdo.

e allora vattene, che stiamo meglio tutti, per quello che scrivi, poi…

Roba che questo sito è impestato dei tuoi commenti saccenti, e ti permetti di scrivere a un utente di andarsene “che stiamo meglio tutti”… Ma tutti chi scusa, a nome di chi parli? Chi sono i tuoi elettori?

concordo. si può non essere d’accordo con gli altri utenti ma questa uscita è davvero infelice

Non è infelice, è semplice ignoranza, chiamiamola con il suo nome

 90
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-1: Detuqueridapresencia
Inox 02-07-2026 17:48

@ No Way (#4645974)

Non so.. se uno scrive solo è sempre per dare contro a Sinner inopinatamente, mi chiedo che senso ha la sua presenza

 89
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+1: Marco M., Detuqueridapresencia
italo (Guest) 02-07-2026 17:48

Scritto da Tonino
@ italo (#4645921)
Se volevi portargli sfiga a Sinner ci sei riuscito, complimenti…

a me se sinner vince il torneo o meno non interessa.
a differenza tua, che sei tifoso, sono un semplice appassionato di tennis e con una certa obiettività posso ribadire che se sta bene non ha avversari tecnici che lo possono fermare.
potrebbe incontrare Zverev.. o Fritz ma con entrambi ci va a nozze.
Certo sarebbe bello rivedere Berrettini in finale slam. ma la sua arma migliore, il servizio, si scontrerebbero con la migliore risposta del circuito

 88
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Il mio personalissimo cartellino (Guest) 02-07-2026 17:47

Questo Berrettini non ha molto da invidiare a quello che fece sfracelli qui a Wimbledon

 87
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Silvy__89 02-07-2026 17:47

Ammetto che pensavo che Fils potesse essere più pericoloso. Lo avevo sopravvalutato. Bravo Matteo!

 86
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roberto (Guest) 02-07-2026 17:44

la palla del contro break sul 6-5 ha dimostrato in modo clamoroso come l’impugnatura di Fils sia completamente sbagliata per l’erba.
il francese sembra un leone in gabbia ma giocando cosi’ non ha una chance

 85
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robdes12 02-07-2026 17:36

Ma che partita sta giocando Berrettini. Non siamo più abituati a vedere in campo questo tipo di tennis. Il povero Fils è ossessianato da tutti questi tagli e alternanze colpi radenti, rallentati, picchiati. Pare di vedere un dotatissimo principiante contro un guru del tennis.

 84
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NonSoloSinner (Guest) 02-07-2026 17:31

Jodar è forte, ma forse lo abbiamo un po’ sopravvalutato

 83
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robdes12 02-07-2026 17:29

Scritto da Tonino
@ italo (#4645921)
Se volevi portargli sfiga a Sinner ci sei riuscito, complimenti…

Perchè gli avrebbe portato sfiga? Ho temuto, leggendo, che Jannik si fosse ritirato dal torneo.

 82
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Tonino (Guest) 02-07-2026 17:28

A Zverev hanno preparato un’autostrada, quasi meglio di quello che succedeva al titolare del n.2 …

 81
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Silvy__89 02-07-2026 17:25

Cioè Jodar ieri aveva un piede e mezzo fuori dal torneo.
Si salva solo grazie all’interruzione per oscurità

 80
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tinapica 02-07-2026 17:25

Diallo-Sonego, per me, comprese le mie emozioni, finora, incontro dell’anno, giocato da due giocatori indomiti.
Forza Giovane cuore granata!

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+1: etberit
Daniel (Guest) 02-07-2026 17:24

@ Senjey93 (#4645953)

Fils Jodar al massimo può essere la finale di un challenger….

 78
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Tonino (Guest) 02-07-2026 17:21

@ italo (#4645921)
Se volevi portargli sfiga a Sinner ci sei riuscito, complimenti…

 77
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walden 02-07-2026 17:21

Scritto da Giostefa
@ enzolab (#4645841)
La Giorgi è nata il 30/12/1991 e si è ritirata l’11/04/2024… Quindi non si è ritirata a 30 anni…Altrimenti non avrebbe vinto il WTA 250 di Merida il 26/02/2023. Le date non possono essere smentite mentre le opinioni sì! La Giorgi non è mai migliorata? I fatti parrebbero dire altro:il WTA 1000 di Montreal-cioe il torneo più importante della sua carriera-lo ha vinto il 15/08/2021(cioe a pochi mesi dai 30 anni)… È chiaro che ognuno può pensarla come vuole ma date e risultati possono raccontare una realtà diversa dalle opinioni espresse da una persona… Fortuna che ci sono persone che erano convinte che di lei ci si sarebbe dimenticati in poco tempo. A poco più di 2 anni dal suo ritiro pare non sia così…

a me sembra che pochi si ricordino quando è nata e cosa ha vinto…tranne qualche fan….infatti ha bisogno di qualche improvvisa comparsata, per far parlare di se…

 76
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+1: Detuqueridapresencia
Mauro N (Guest) 02-07-2026 17:20

Flavio ha salvato il tie break e set da top 10, giocando il suo miglior tennis sotto pressione nel momento più importante.

 75
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+1: Detuqueridapresencia
Bagel 02-07-2026 17:18

Scritto da robdes12

Scritto da Bagel
Sonny c’é! Due vittorie che sono ossigeno puro per la sua annata. Ora con Fritz é chiuso ma intanto é risalito al 110 della race. L’obiettivo top 100 entro fine anno (che secondo me é adeguato ad un’annata sfortunata come questa) non sembra più così ostico come lo era prima di questo torneo

ma è anche 80 in quella generale. Ha tempo per salire ancora così da evitare, in un prossimo futuro, di dover giocare qualificazioni. Il suo è un tennis di resistenza, gli anni passano ed è meglio non dover faticare prima dell’inizio dei tornei.
Ps. Ma quanto sta giocando bene Matteo, un vero gioco da erba, o per lo meno da erba contemporanea. La superficie che faceva dannare i terraioli, Nadal compreso, da tempo è stata ‘ingentilita’.

Si, io per lui guardo la race perché anche l’anno scorso il grosso dei punti lo fece da Wimbledon in poi per cui é nei prossimi mesi che rischia di uscirci, fino ad ora pur coi problemi fisici la classifica é scesa ma non in modo drammatico.
Peró é vero che 80 del mondo significa partire dalle quali dei prossimi 1000 e 500, quindi ribadisco 100 punti (per ora) fondamentali in questo torneo

 74
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+1: Marco M., Detuqueridapresencia
roberto (Guest) 02-07-2026 17:13

Scritto da No Way

Scritto da walden

Scritto da Lorenzo
In un post dove si commentano i risultati odierni e le partite in atto, ancora a menarla con Sinner e i suoi malanni.
Assurdo.

e allora vattene, che stiamo meglio tutti, per quello che scrivi, poi…

Roba che questo sito è impestato dei tuoi commenti saccenti, e ti permetti di scrivere a un utente di andarsene “che stiamo meglio tutti”… Ma tutti chi scusa, a nome di chi parli? Chi sono i tuoi elettori?

concordo. si può non essere d’accordo con gli altri utenti ma questa uscita è davvero infelice

 73
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-1: Detuqueridapresencia
No Way (Guest) 02-07-2026 17:07

Scritto da walden

Scritto da Lorenzo
In un post dove si commentano i risultati odierni e le partite in atto, ancora a menarla con Sinner e i suoi malanni.
Assurdo.

e allora vattene, che stiamo meglio tutti, per quello che scrivi, poi…

Roba che questo sito è impestato dei tuoi commenti saccenti, e ti permetti di scrivere a un utente di andarsene “che stiamo meglio tutti”… Ma tutti chi scusa, a nome di chi parli? Chi sono i tuoi elettori?

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-1: Detuqueridapresencia, Marco M., Tennista dastrapazzo
robdes12 02-07-2026 17:04

Scritto da Bagel
Sonny c’é! Due vittorie che sono ossigeno puro per la sua annata. Ora con Fritz é chiuso ma intanto é risalito al 110 della race. L’obiettivo top 100 entro fine anno (che secondo me é adeguato ad un’annata sfortunata come questa) non sembra più così ostico come lo era prima di questo torneo

ma è anche 80 in quella generale. Ha tempo per salire ancora così da evitare, in un prossimo futuro, di dover giocare qualificazioni. Il suo è un tennis di resistenza, gli anni passano ed è meglio non dover faticare prima dell’inizio dei tornei.
Ps. Ma quanto sta giocando bene Matteo, un vero gioco da erba, o per lo meno da erba contemporanea. La superficie che faceva dannare i terraioli, Nadal compreso, da tempo è stata ‘ingentilita’.

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zedarioz 02-07-2026 16:58

Un ottimo Berrettini nel primo set. Questa è la sua superficie. Fils invece sembra un pesce fuor d’acqua, gioca troppo di forza mentre qui ci vuole la mano e ci vogliono le variazioni.

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Dad (Guest) 02-07-2026 16:57

Scritto da Dad

Scritto da Senjey93
Sono mesi che lo ripeto: FILS-JODAR sarà la finale di Wimbledon. Il temp, come sempre, è galantuomo.

Scritto da italo
Fils non è un giocatore da erba e chi pensa che sia favorito contro Berrettini non ha capito nulla di tennis.
il romano può spingersi almeno ai quarti… lo ritengo superiore anche a Mensik, se sta bene ovviamente

Quoto Italo naturalmente

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Dad (Guest) 02-07-2026 16:57

Scritto da Senjey93
Sono mesi che lo ripeto: FILS-JODAR sarà la finale di Wimbledon. Il temp, come sempre, è galantuomo.

Scritto da italo
Fils non è un giocatore da erba e chi pensa che sia favorito contro Berrettini non ha capito nulla di tennis.
il romano può spingersi almeno ai quarti… lo ritengo superiore anche a Mensik, se sta bene ovviamente

68
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Inox 02-07-2026 16:55

@ Giostefa (#4645928)

A me tennisticamente (esteticamente va da se)la Camila piaceva molto, gioie e dolori ma quando era in palla devastante..

 67
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+1: etberit, Marco M.
Giuliano da Viareggio (Guest) 02-07-2026 16:51

SONEGO AL TERZO TURNO DI WIMBLEDON!!!!! GRANDISSIMO RISULTATO PER LUI…..Speriamo possano raggiungerlo anche Berretto e Cobbo, per formare il quartetto con SINNERRRRRR!!!!!!!!!
Sarebbe veramente un successo della squadra azzurra qui a Londra……

 66
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roberto (Guest) 02-07-2026 16:51

il francese ha aperture troppo ampie per dare fastidio a un Berrettini centrato

 65
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Bagel 02-07-2026 16:51

Sonny c’é! Due vittorie che sono ossigeno puro per la sua annata. Ora con Fritz é chiuso ma intanto é risalito al 110 della race. L’obiettivo top 100 entro fine anno (che secondo me é adeguato ad un’annata sfortunata come questa) non sembra più così ostico come lo era prima di questo torneo

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+1: Marco M.
Senjey93 (Guest) 02-07-2026 16:50

Sono mesi che lo ripeto: FILS-JODAR sarà la finale di Wimbledon. Il temp, come sempre, è galantuomo.

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-1: Marco M.
robdes12 02-07-2026 16:50

Scritto da italo
chi parla male di Jodar sotto sotto lo teme in prospettiva Sinner.
ma state tranquilli che, per tipo di gioco, non può impensierirlo.
A dispetto della ruggine dei primi 2 turni, l’unico vero avversario dell’altoatesino rimane la sua salute.

Oddio, non mi pare che Jannik tiri la prima costantemente fra i 160 e poco più di 180 kmh nè abbia quel ritmo medio e quel gioco attendista di Carreno. Guarda la partita di Matteo con Fils e ti dovresti accorgere che il ritmo è decisamente più vivace di quella dei due spagnoli. Jòdar è valido, questo è indubbio, ma a me pare che siano proprio i suoi sostenitori a ritenerlo, per adesso, più forte di quel che è. Non mi pare che, per adesso, abbia la stanza da letto piena zeppa di scalpi eccellenti. Semmai lui è finito sulla parete dei vari Sinner, Darderi, Fils, Zverev.

 62
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italo (Guest) 02-07-2026 16:47

Fils non è un giocatore da erba e chi pensa che sia favorito contro Berrettini non ha capito nulla di tennis.
il romano può spingersi almeno ai quarti… lo ritengo superiore anche a Mensik, se sta bene ovviamente

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Giambitto 02-07-2026 16:45

E zitto zitto il Polipo arriva al terzo turno meritando la vittoria. Della compagnia ; Arnaldi Darderi Cobolli Bellucci,gran stato di forma sull’erba, era il meno accreditato ed invece si regala Fritz. Bravo.

 60
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+1: etberit
Silvy__89 02-07-2026 16:39

Bravo Lorenzo! E uno è andato

 59
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Il GUEst 02-07-2026 16:38

Scritto da italo
Più vedo giocare Sonego e più sono convinto che l’erba è la sua superfice migliore.
E mi sorprende che quest’anno sia stato incostante.. uno come lui, sempre attaccato al punto è a cavallo della centesima posizione.

Beh c’è da dire però che quest’anno è stato fermo 3 mesi per un infortunio al polso, direi che è una buona attenuante per le difficoltà riscontrate quest’anno, ora sembra di nuovo sul pezzo, peccato che al prossimo turno se la vedrà con Fritz, a mio avviso il favorito della parte bassa per arrivare in finale

 58
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JOA20 (Guest) 02-07-2026 16:36

Scritto da italo
Più vedo giocare Sonego e più sono convinto che l’erba è la sua superfice migliore.
E mi sorprende che quest’anno sia stato incostante.. uno come lui, sempre attaccato al punto è a cavallo della centesima posizione.

Sonny è così, prestazioni maiuscole intervallate da periodi in cui non vince più di due partite di fila. Oggi poteva chiuderla in 4 set ma vabbè, non mi ha mai dato l’impressione di essere inferiore a Diallo. Ottima resa al servizio, sia con la prima che con la seconda

 57
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Giostefa (Guest) 02-07-2026 16:23

@ enzolab (#4645841)

La Giorgi è nata il 30/12/1991 e si è ritirata l’11/04/2024… Quindi non si è ritirata a 30 anni…Altrimenti non avrebbe vinto il WTA 250 di Merida il 26/02/2023. Le date non possono essere smentite mentre le opinioni sì! La Giorgi non è mai migliorata? I fatti parrebbero dire altro:il WTA 1000 di Montreal-cioe il torneo più importante della sua carriera-lo ha vinto il 15/08/2021(cioe a pochi mesi dai 30 anni)… È chiaro che ognuno può pensarla come vuole ma date e risultati possono raccontare una realtà diversa dalle opinioni espresse da una persona… Fortuna che ci sono persone che erano convinte che di lei ci si sarebbe dimenticati in poco tempo. A poco più di 2 anni dal suo ritiro pare non sia così…

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+1: Marco M., Inox, etberit
italo (Guest) 02-07-2026 16:13

chi parla male di Jodar sotto sotto lo teme in prospettiva Sinner.
ma state tranquilli che, per tipo di gioco, non può impensierirlo.
A dispetto della ruggine dei primi 2 turni, l’unico vero avversario dell’altoatesino rimane la sua salute.

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italo (Guest) 02-07-2026 16:06

Più vedo giocare Sonego e più sono convinto che l’erba è la sua superfice migliore.
E mi sorprende che quest’anno sia stato incostante.. uno come lui, sempre attaccato al punto è a cavallo della centesima posizione.

 54
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walden 02-07-2026 16:05

E Nonno Struff batte Nakashima… qualcuno ha notizia di Fonti magiche sulle Alpi Bavaresi?

 53
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+1: Marco M.
walden 02-07-2026 16:04

Scritto da Scaino
Carogna Bestia detto Scansone

cosa avevo scritto… Carregno, il re degli scansatori… vittoria regalata a Jodar, che continua ad avere fortuna…ma prima o poi finirà…

 52
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+1: Detuqueridapresencia
walden 02-07-2026 16:03

Scritto da Arrotino
Scusate, ma Diallo ha qualche problema ? E il pugnetto a ogni punto, dico ogni punto, vinto ?

viene da un brutto periodo, ma sinceramnete a me da fastidio…

 51
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Giuliano da Viareggio (Guest) 02-07-2026 15:55

Scritto da Simona

Scritto da Just Is back

Scritto da Just Is back

Scritto da Giuliano da Viareggio
Redazione: Buse-Trungelliti nel campo 11 e’ chiaramente un refuso da cancellare, entrambi gia’ eliminati!

Beh, dovresti cancellare il tuo commento :-; visto che di doppio trattasi

Ehm, si sono appena ritirati gli ungheresi

resta il fatto che Buse-Trungelliti stanno giocando un doppio, non un singolare come pensava erroneamente “Giuliano da Viareggio”

Simona sei gentilissima! Veramente detto con il cuore……

 50
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Joe (Guest) 02-07-2026 15:55

Scritto da walden

Scritto da Atom
Questa Grant e’ una potenziale campionessa ma va sgrezzata tanto . Gioca svagata

Più che svagata, direi che le manca un po’ di concentrazione, gioca istintiva, ma d’altronde non è certo una veterana, certo alla sua età l’Andreeva o la Jovic, per citare le ultime emerse, erano ben altro (la Jovic è sua coetanea ed è già in top20), ma a parte questi fenomeni, non ce ne sono molte altre.
Ancora un po’ rozza, servizio su cui lavorare, ma la base c’è.

concordo sulle potenzialità. Al netto di qualche dubbio sulle capacità di marcati miglioramenti negli spostamenti, confesso di far fatica a individuare la sua mentalità, percepisco segnali contraddittori (ma è un mio problema). Quel che è certo, vista questa partita, che basta davvero poco per essere competiva a un ottimo livello. L’avversaria di oggi ha vinto la partita per due semplici fattori: è una giocatrice che conosce molto bene l’erba e ha gestito il resto con esperienza. La partita poteva benissimo finire in modo diverso. Ma non è un singolo risultato che serve alla Grant.

 49
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andrewthefirst 02-07-2026 15:54

Scritto da Arrotino
Scusate, ma Diallo ha qualche problema ? E il pugnetto a ogni punto, dico ogni punto, vinto ?

anche sinner…

 48
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-1: Detuqueridapresencia, Marco M., Inox
Arrotino (Guest) 02-07-2026 15:47

Scusate, ma Diallo ha qualche problema 😆 ? E il pugnetto a ogni punto, dico ogni punto, vinto :mrgreen: ?

 47
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Kenobi 02-07-2026 15:38

Se dico che Jódar è fortunello nei tabelloni qualcuno se la prende ?
Ma poi Busta trova sempre il suo connazionale ?

 46
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Scaino 02-07-2026 15:34

Carogna Bestia detto Scansone

 45
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Non tennista (Guest) 02-07-2026 15:15

WinItaly_ex_Berga 02-07-2026 12:45
Prova del 9 per Otto.
*****************************
= 72
Sono bravo in aritmetica

 44
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+1: andrewthefirst, Inox
OspiteSgradito (Guest) 02-07-2026 14:53

@ Atom (#4645815)

Scritto da Atom
Questa Grant e’ una potenziale campionessa ma va sgrezzata tanto . Gioca svagata

Ha 18 anni ed è al primo slam.
Le basi ci sono.
La costruzione del tutto richiede tempo, dedizione e sacrifici.
Ha fatto un’ ottima figura.

 43
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Ozzastru (Guest) 02-07-2026 14:50

Bene Lorenzo che vince il secondo TB con lo stesso punteggio del primo. 2set a 1 per il momento..

 42
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Simona (Guest) 02-07-2026 14:38

Scritto da Just Is back

Scritto da Just Is back

Scritto da Giuliano da Viareggio
Redazione: Buse-Trungelliti nel campo 11 e’ chiaramente un refuso da cancellare, entrambi gia’ eliminati!

Beh, dovresti cancellare il tuo commento :-; visto che di doppio trattasi

Ehm, si sono appena ritirati gli ungheresi

resta il fatto che Buse-Trungelliti stanno giocando un doppio, non un singolare come pensava erroneamente “Giuliano da Viareggio”

 41
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Lorenzo (Guest) 02-07-2026 14:27

Scritto da walden

Scritto da Lorenzo
In un post dove si commentano i risultati odierni e le partite in atto, ancora a menarla con Sinner e i suoi malanni.
Assurdo.

e allora vattene, che stiamo meglio tutti, per quello che scrivi, poi…

Ho scritto semplicemente un evidenza.
Buon proseguimento di commenti e soprattutto buon proseguimento di torneo a Sinner.

 40
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-1: Detuqueridapresencia, Marco M.
MAURO (Guest) 02-07-2026 14:26

Scritto da walden

Scritto da Atom
Questa Grant e’ una potenziale campionessa ma va sgrezzata tanto . Gioca svagata

Più che svagata, direi che le manca un po’ di concentrazione, gioca istintiva, ma d’altronde non è certo una veterana, certo alla sua età l’Andreeva o la Jovic, per citare le ultime emerse, erano ben altro (la Jovic è sua coetanea ed è già in top20), ma a parte questi fenomeni, non ce ne sono molte altre.
Ancora un po’ rozza, servizio su cui lavorare, ma la base c’è.

Ah meno male che ti leggo, amico, ero preoccupato.
Post esemplare.

 39
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-1: Detuqueridapresencia
Koko (Guest) 02-07-2026 14:11

In realtà è proprio la ricerca della palla corta non troppo corta che l’ ha condannata. Un Sinnerismo da miglioramento da mostrare ai detrattori che Sinner può permettersi con i più deboli in cui prova e riprova con alterne fortune dall’ alto di colpi imparabili come il servizio che riducono i problemi se li perde e lei meno contro le marpione Ceche! Dovrebbe focalizzarsi sul suo gioco di base nel chiudere i punti perché ingannare le esperte con colpucci furbi da diciottenne è dura.

 38
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-1: Detuqueridapresencia, Inox, lele83
walden 02-07-2026 14:02

Scritto da Atom
Questa Grant e’ una potenziale campionessa ma va sgrezzata tanto . Gioca svagata

Più che svagata, direi che le manca un po’ di concentrazione, gioca istintiva, ma d’altronde non è certo una veterana, certo alla sua età l’Andreeva o la Jovic, per citare le ultime emerse, erano ben altro (la Jovic è sua coetanea ed è già in top20), ma a parte questi fenomeni, non ce ne sono molte altre.
Ancora un po’ rozza, servizio su cui lavorare, ma la base c’è.

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+1: Detuqueridapresencia, Inox
-1: Purple Rain
Atom (Guest) 02-07-2026 13:48

Quanto ha regalato questa Grant !

 36
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italo (Guest) 02-07-2026 13:47

termina la corsa della Grant, che anche oggi, mi sento di promuovere.
nonostante l’handicap del servizio è sempre stata li’ contro un avversaria, leggerina si’, ma a suo agio e in fiducia su questi campi.
Spero solo che lo staff dell’italo-americana non tenti di “giorgizzare” troppo il suo gioco perchè non si può sempre concludere lo scambio in 2-3 colpi.
è un discorso di tennis percentuale.. e la carriera di camila è li’ come monito

 35
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Just Is back (Guest) 02-07-2026 13:39

Scritto da Just Is back

Scritto da Giuliano da Viareggio
Redazione: Buse-Trungelliti nel campo 11 e’ chiaramente un refuso da cancellare, entrambi gia’ eliminati!

Beh, dovresti cancellare il tuo commento :-; visto che di doppio trattasi

Ehm, si sono appena ritirati gli ungheresi

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enzolab (Guest) 02-07-2026 13:38

@ italo (#4645826)

Bravo, anche a me, vedendogli fare tanti errori, è venuta in mente la Giorgi. Camila si è ritirata a 30 anni, senza mai migliorare. Speriamo che la Grant non segue le sue orme. La ceca è una giocatrice regolare, niente di piú. enzo

 33
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Sequel (Guest) 02-07-2026 13:36

E la ragazzina hai un grande braccio ma purtroppo il suo punto debole sono le gambe in una casa in cui il padre Era un campione di pallacanestro quindi sensibilità nel braccio ma gambe carenti e riprova e tutto ciò si vede anche le palle corte e sono sempre ottime ma le tira un po’ mirando un po’ scolastiche

 32
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Una Tantum (Guest) 02-07-2026 13:36

Mi sembra evidente quale sia il principale difetto di Tyra: la mobilità. Soprattutto quando si hanno due gambe massiccie come le sue. Non sempre nel tennis agilità e potenza vanno d’accordo. Se da una parte quando colpisce da ferma è in grado di esplodere vincenti strabilianti dall’altra va in affanno quando deve correre o piegarsi. Anche i doppi falli e l’icerto lancio di palla possono dipendere da quello. Comunque è molto giovane e sottoposta a precisi programmi di allenamento si può migliorare. Per ora meno male che è riuscita a recuperare il break nel secondo set. Forza Tyra, non mollare.

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Sequel (Guest) 02-07-2026 13:29

E la ragazzina hai un grande braccio ma purtroppo il suo punto debole sono le gambe in una casa in cui il padre Era un campione di pallacanestro quindi sensibilità nel braccio ma gambe carenti e riprova e tutto ciò si vede anche le palle corte e sono sempre ottime ma le tira un po’ mirandoci un po’ scolastiche

 30
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IvanIlTerribile (Guest) 02-07-2026 13:24

La Grant è molto giovane e giustamente ancora poco esperta. Entrambe stanno facendo fatica a gestire il vento che va e viene e ovviamente l’altra è un po’ più abituata.
Poi perde sistematicamente tutti o quasi i punti un po’ “strani”.
Ma secondo me è normale, sono tutte situazioni che, crescendo, tenderanno a migliorare. L’importante è continuare a fare esperienza e restare sempre lì mentalmente nella partita, forza!

 29
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+1: Enrico82
Krik Kroc 02-07-2026 13:21

Scritto da franco
Sinner ha superato due turni salvandosi con il servizio. Non si può pretendere che Tyra che ha 7 anni di meno possa essere al suo livello. Ci darai tante soddisfazioni (Tyra Caterina) in futuro e comunque non penso che con Bouzkova sia già finita.

Promette molto bene, quando entra la prima ha un dritto esplosivo. Ma troppi doppi falli, e poi caratterialmente sembra soffrire quando è in svantaggio. Comunque su servizio deve lavorare molto, molto. Quando sarà sicura del suo servizio sarà pronta per diventare una protagonista del tennis femminile

 28
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walden 02-07-2026 13:16

Scritto da Lorenzo
In un post dove si commentano i risultati odierni e le partite in atto, ancora a menarla con Sinner e i suoi malanni.
Assurdo.

e allora vattene, che stiamo meglio tutti, per quello che scrivi, poi…

 27
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+1: Detuqueridapresencia
-1: Purple Rain
franco (Guest) 02-07-2026 13:15

Sinner ha superato due turni salvandosi con il servizio. Non si può pretendere che Tyra che ha 7 anni di meno possa essere al suo livello. Ci darai tante soddisfazioni (Tyra Caterina) in futuro e comunque non penso che con Bouzkova sia già finita.

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-1: Detuqueridapresencia
italo (Guest) 02-07-2026 13:14

la grant sta facendo una marea di doppi falli. lo spirito di camila si sta impossando di lei?
soprattutto sta continuamente sbagliando il lancio di palla… mi chiedo… ma non c’è un limite in cui l’arbitro può intervenire su questo tipo di errore?
fossi l’avversaria chiederei

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Non tennista (Guest) 02-07-2026 13:14

Quanti lanci di palla ripetuti si possono fare prima di prendere un warning?
Perchè anche l’avversaria si potrebbe stufare e quindi protestare

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Atom (Guest) 02-07-2026 13:12

Grant ha fatto 8 doppi falli . Gioca meglio e perde . Gli occorre un vero coach …….questa diventa forte

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mutt (Guest) 02-07-2026 13:06

Set un po’ buttato con tanti errori di Caterina, oggi il servizio non entra

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Sequel (Guest) 02-07-2026 13:05

Purtroppo Caterina vorrebbe risolvere tutto in due colpi ma al terzo colpo e matematico ti butta la palla in rete o fuori deve lavorare molto sugli spostamenti perche ha le gambe a occhio e croce mi sembrano un po’ sorde e Tozze però con la testa si riesce a superare questo ed altro

 21
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Atom (Guest) 02-07-2026 13:03

Questa Grant e’ una potenziale campionessa ma va sgrezzata tanto . Gioca svagata

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fate come il koala se non vi vuole non provate a ucciderla: mettetevi a dormire ( (Guest) 02-07-2026 12:50

La Grant, se non si infortuna, è top ten in 2 anni. Mi gioco la suocera!

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humbert50 (Guest) 02-07-2026 12:49

Non la vedo, ma le scriteriate sono sempre il meglio di questo sport.
Speriamo di tornare alle partite senza senso di qualcuna…
Camila per sempre.

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Just Is back (Guest) 02-07-2026 12:45

Scritto da Giuliano da Viareggio
Redazione: Buse-Trungelliti nel campo 11 e’ chiaramente un refuso da cancellare, entrambi gia’ eliminati!

Beh, dovresti cancellare il tuo commento :-; visto che di doppio trattasi

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WinItaly_ex_Berga 02-07-2026 12:45

Prova del 9 per Otto.

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Calvin (Guest) 02-07-2026 12:44

Peccato per il break da 40-0, ma è proprio in queste cose che si vede la giovane età.

Comunque sta facendo vedere che a tennis con una to 25 (pure discretamente erbivora) ci può giocare già più o meno alla pari.

 15
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Lorenzo (Guest) 02-07-2026 12:34

In un post dove si commentano i risultati odierni e le partite in atto, ancora a menarla con Sinner e i suoi malanni.
Assurdo.

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+1: Scaino, Purple Rain
-1: JannikUberAlles, Detuqueridapresencia, Passatore Cortese, Marco M.
Giampi 02-07-2026 12:23

Scritto da Giambitto

Scritto da Giampi

Scritto da Giambitto
Ritorno sulle dichiarazioni di Sinner testuale: ABBIAMO CAPITO COSA È SUCCESSO A PARIGI MA POTREBBE RICAPITARE. Quindi potrebbe ricapitare di dover ritirarsi sul 2/0 5/1 terzo set. Mi chiedo con che animo è sceso e scenderà in campo avendo questa spada di Damocle nel cervello. Sono molto preoccupato.

Amico mio ma ti è chiaro che due giorni fa ha rischiato di rompersi il ginocchio o no? Ti è chiaro che minimo sarebbe stato fuori un anno e chissà come tornava? Ti è chiaro che questo non è un “problema di salute” ma un concatenarsi di fattori che possono, come ha detto “capitare” di nuovo? Se anche dovesse succedere due volte l’anno ci dobbiamo strappare i capelli? Manca proprio il senso delle proporzioni…Io, in cambio di una carriera senza infortuni muscolari o tendinei firmo subito e firma anche Sinner e dovresti firmare pure tu. Del resto, pure lui cinque-sei partite all’anno le dovrà pure perdere…

Caro Caro Giampi nessuno sano di testa non metterebbe la firma e quando gli si è girato il ginocchio mi si è fermato il cuore come se fosse mio figlio.

Appunto..mettiamo le cose nelle giuste proporzioni. Senza scomodare Alcaraz che vedremo quando e “come” tornerà basti pensare a come sta il povero Draper che sta vedendo sfumare una carriera ad alto livello..

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Giambitto 02-07-2026 12:04

Scritto da Giampi

Scritto da Giambitto
Ritorno sulle dichiarazioni di Sinner testuale: ABBIAMO CAPITO COSA È SUCCESSO A PARIGI MA POTREBBE RICAPITARE. Quindi potrebbe ricapitare di dover ritirarsi sul 2/0 5/1 terzo set. Mi chiedo con che animo è sceso e scenderà in campo avendo questa spada di Damocle nel cervello. Sono molto preoccupato.

Amico mio ma ti è chiaro che due giorni fa ha rischiato di rompersi il ginocchio o no? Ti è chiaro che minimo sarebbe stato fuori un anno e chissà come tornava? Ti è chiaro che questo non è un “problema di salute” ma un concatenarsi di fattori che possono, come ha detto “capitare” di nuovo? Se anche dovesse succedere due volte l’anno ci dobbiamo strappare i capelli? Manca proprio il senso delle proporzioni…Io, in cambio di una carriera senza infortuni muscolari o tendinei firmo subito e firma anche Sinner e dovresti firmare pure tu. Del resto, pure lui cinque-sei partite all’anno le dovrà pure perdere…

Caro Caro Giampi nessuno sano di testa non metterebbe la firma e quando gli si è girato il ginocchio mi si è fermato il cuore come se fosse mio figlio.

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+1: Passatore Cortese
JOA20 (Guest) 02-07-2026 11:51

Scritto da Giambitto
Ritorno sulle dichiarazioni di Sinner testuale: ABBIAMO CAPITO COSA È SUCCESSO A PARIGI MA POTREBBE RICAPITARE. Quindi potrebbe ricapitare di dover ritirarsi sul 2/0 5/1 terzo set. Mi chiedo con che animo è sceso e scenderà in campo avendo questa spada di Damocle nel cervello. Sono molto preoccupato.

Parli di uno che ha giocato per quasi un anno con la possibilità di una squalifica per doping e ha comunque vinto un paio di Slam, qualche 1000, le Finals e la Davis. Certo è un problema diverso ma non ho dubbi che Sinner imparerà a gestire anche questa roba

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+1: JannikUberAlles, Marco M., Silvy__89
Giampi 02-07-2026 10:50

Scritto da Giambitto
Ritorno sulle dichiarazioni di Sinner testuale: ABBIAMO CAPITO COSA È SUCCESSO A PARIGI MA POTREBBE RICAPITARE. Quindi potrebbe ricapitare di dover ritirarsi sul 2/0 5/1 terzo set. Mi chiedo con che animo è sceso e scenderà in campo avendo questa spada di Damocle nel cervello. Sono molto preoccupato.

Amico mio ma ti è chiaro che due giorni fa ha rischiato di rompersi il ginocchio o no? Ti è chiaro che minimo sarebbe stato fuori un anno e chissà come tornava? Ti è chiaro che questo non è un “problema di salute” ma un concatenarsi di fattori che possono, come ha detto “capitare” di nuovo? Se anche dovesse succedere due volte l’anno ci dobbiamo strappare i capelli? Manca proprio il senso delle proporzioni…Io, in cambio di una carriera senza infortuni muscolari o tendinei firmo subito e firma anche Sinner e dovresti firmare pure tu. Del resto, pure lui cinque-sei partite all’anno le dovrà pure perdere…

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+1: walden
Luciano65 (Guest) 02-07-2026 10:43

Scritto da Giuliano da Viareggio
Redazione: Buse-Trungelliti nel campo 11 e’ chiaramente un refuso da cancellare, entrambi gia’ eliminati!

giocano insieme nel doppio…

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Passatore Cortese 02-07-2026 10:21

Scritto da Giambitto
Ritorno sulle dichiarazioni di Sinner testuale: ABBIAMO CAPITO COSA È SUCCESSO A PARIGI MA POTREBBE RICAPITARE. Quindi potrebbe ricapitare di dover ritirarsi sul 2/0 5/1 terzo set. Mi chiedo con che animo è sceso e scenderà in campo avendo questa spada di Damocle nel cervello. Sono molto preoccupato.

Sono d’accordo con te, come si fa a non essere preoccupati dopo queste dichiarazioni?

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Inox 02-07-2026 10:17

@ Giambitto (#4645726)

Perché ti aspettavi cose diverse, io l’ho detto subito che questa sarebbe stata la sua spada di Damocle, si vede che è nel suo destino averne una..

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Silvy__89 02-07-2026 10:14

Oggi tranne Matteo che ha una partita molto complicata, gli altri mi sembra abbiano avversari ampiamente alla loro portata. Per me anche la Grant avrà le sue possibilità

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Giambitto 02-07-2026 10:02

Ritorno sulle dichiarazioni di Sinner testuale: ABBIAMO CAPITO COSA È SUCCESSO A PARIGI MA POTREBBE RICAPITARE. Quindi potrebbe ricapitare di dover ritirarsi sul 2/0 5/1 terzo set. Mi chiedo con che animo è sceso e scenderà in campo avendo questa spada di Damocle nel cervello. Sono molto preoccupato.

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+1: Passatore Cortese
-1: Silvy__89
Leprotto (Guest) 02-07-2026 09:26

La mattina si lavora. Breve spuntino e si comincia con Wimbledon e alla sera campionato del mondo di calcio. Chiedimi se sono felice?

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OspiteSgradito (Guest) 02-07-2026 09:13

Berrettini ha un match complesso.
Se Fils gioca come può e sa (e come ha fatto contro Collignon) non vedo come Matteo possa farcela.
Ma è appunto un “se” e col Francese spesso mezzo rotto il “mai dire mai” è d’ obbligo.
Sonego secondo me batte Diallo. Il canadese era sotto un treno contro Bonzi, poi ritiratosi. Lo vidi contro Draper a Eastbourne e mi è parso più arruffone del solito.
Flavio lo vedo teso. Il tornado Parigino lo ha destabilizzato e ci sta. Oggi trova un avversario che sa servire, ma nulla di più o quasi. Su questa superficie Cobolli ha comunque battuto gente come Cilic e Mensik che servono ancora meglio dell’ Australiano. Dipende da lui e dalla sua condizione, soprattutto mentale.
Paolini ha l’ intelligenza tattica per non farsi irretire dalla Golubic che spesso va invece a nozze con ste ragazzette sparapalle. La vedo favorita.
Resta Grant. Probabilmente perde, ma sono (quasi) certo che se la giocherà. Son sempre donnine e fino all’ ultimo punto la partita non è chiusa.

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Edoardo (Guest) 02-07-2026 09:09

Vai Caterina, missione quasi impossibile ma lei ci deve credere sempre!!!

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Giuliano da Viareggio (Guest) 02-07-2026 07:35

Redazione: Buse-Trungelliti nel campo 11 e’ chiaramente un refuso da cancellare, entrambi gia’ eliminati!

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