Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Rafael Jódar rimonta Carreno conquista al terzo turno: ora sfida Mochizuki

Rafael Jodar classe 2006 - Foto Getty Images
Rafael Jódar resta in corsa a Wimbledon 2026. Il giovane madrileno ha completato una grande rimonta contro Pablo Carreño, imponendosi con il punteggio di 3-6 6-3 1-6 6-3 6-4 e conquistando l’accesso al terzo turno, dove affronterà il giapponese Shintaro Mochizuki.
La partita era stata sospesa mercoledì 1 luglio per oscurità, con Carreño avanti
2-1 nel quarto set e apparentemente in controllo sul piano morale e tennistico. Il giorno dopo, però, il match è cambiato completamente.
Jódar è rientrato in campo con un’altra energia. Fin dai primi scambi della ripresa, il madrileno ha ritrovato ritmo, profondità e continuità da fondo, tornando a essere quel giocatore capace di martellare gli avversari grazie a gambe instancabili e colpi pesanti, ma sempre controllati.
Carreño era a pochi game dalla vittoria, ma la pausa ha finito per favorire il più giovane dei due. Jódar ha trovato rapidamente il break nel quarto set e da quel momento ha preso fiducia, alzando progressivamente il livello e portando la sfida al parziale decisivo.
Nel quinto set la pressione è passata tutta sulle spalle di Carreño. Il gijonese ha provato a variare il gioco, cercando palle corte, discese a rete e cambi di ritmo, ma non è riuscito a imporre con continuità i suoi colpi piatti e profondi. Jódar, invece, riusciva sempre più spesso a prendere in mano lo scambio.
Carreño ha resistito a un primo assalto, salvando uno
0-40, ma nel turno di battuta successivo ha ceduto il servizio. Da lì il match è sembrato scivolare nelle mani del madrileno, più lucido, più preciso e soprattutto molto più efficace rispetto alla giornata precedente.
Il finale, però, non è stato privo di tensione. Jódar si è portato avanti 4-1 e doppio break, ma Carreño ha reagito con orgoglio, recuperando fino al 4-3 e rimettendo pressione sul servizio del giovane rivale. Proprio nel momento più delicato, però, Jódar ha trovato aiuto dalla battuta e ha poi chiuso senza ulteriori complicazioni.
La vittoria ha un peso importante non solo per il risultato, ma anche per il modo in cui è arrivata.
Jódar ha saputo ribaltare una partita che sembrava indirizzata, cancellando le cattive sensazioni del giorno precedente e mostrando una maturità notevole nella gestione emotiva della ripresa.
Per Carreño resta l’amarezza di una grande occasione sfumata. L’esperienza e la combattività lo hanno tenuto aggrappato fino all’ultimo, ma non sono bastate contro un avversario che, alla distanza, ha trovato freschezza, coraggio e maggiore incisività.
Al terzo turno Jódar affronterà Shintaro Mochizuki, attuale numero 151 del mondo. Un’occasione importante per provare a spingersi ancora più avanti e raggiungere gli ottavi di finale in uno Slam che sta già regalando al giovane spagnolo un’enorme spinta di fiducia.
La riflessione è inevitabile: a volte nel tennis una sospensione può cambiare tutto. Una notte può spegnere l’inerzia di chi stava comandando e riaccendere le speranze di chi sembrava quasi fuori. Jódar ha saputo usare quella pausa nel modo migliore, trasformando un match complicato in una vittoria da giocatore vero.
Wimbledon
Londra, Regno Unito · 2 Luglio 2026
☁
18°C
Variabile, poi soleggiato · Picco 27°C
CIELO
Nuvoloso al mattino, poi soleggiato nelle ore centrali e pomeridiane
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 2 Luglio
07:00
⛅
19°
08:00
☁
20°
09:00
⛅
22°
10:00
⛅
22°
11:00
⛅
24°
12:00
☀
24°
13:00
☀
25°
14:00
☀
26°
16:00
☀
27°
21:00
☀
23°
✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il secondo turno sull’erba
🎾 Programma del giorno — 2 Luglio
🎾
Wimbledon · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
WIM R2
⛅ Variabile/soleggiato
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🌿 Erba
Centre Court – Ore: 2:30pm
K. Pliskova vs I. Swiatek
Slam Wimbledon
K. Pliskova
1
3
I. Swiatek [3]
6
6
Vincitore: I. Swiatek
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Pliskova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-4 → 3-4
K. Pliskova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
I. Swiatek
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
K. Pliskova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 2-1
I. Swiatek
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
K. Pliskova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Swiatek
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-5 → 1-6
K. Pliskova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
I. Swiatek
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-4 → 1-4
M. Berrettini
vs A. Fils
Slam Wimbledon
M. Berrettini
0
6
7
3
1
A. Fils [20]
•
0
4
5
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 4
M. Berrettini
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Berrettini
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
A. Fils
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
M. Berrettini
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Berrettini
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
6-5 → 7-5
A. Fils
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 3-4
M. Berrettini
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
M. Berrettini
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Fils
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
M. Berrettini
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
C. McNally
vs E. Rybakina
Il match deve ancora iniziare
No.1 Court – Ore: 2:00pm
K. Swan vs M. Keys
Slam Wimbledon
K. Swan
1
4
M. Keys [26]
6
6
Vincitore: M. Keys
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Keys
0-30
15-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
K. Swan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
M. Keys
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-4 → 4-4
M. Keys
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 3-3
K. Swan
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 2-3
M. Keys
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
K. Swan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Swan
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-4 → 1-5
M. Keys
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
1-3 → 1-4
K. Swan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
M. Keys
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
K. Swan
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
M. Keys
None-None
0-15
15-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
V. Royer
vs A. Zverev
Slam Wimbledon
V. Royer
None
1
3
6
A. Zverev [2]
•
None
6
6
7
Vincitore: A. Zverev
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Zverev
None-None
1-0
2-0
3-0
3-1
4-1
5-1
6-1
6-2
6-3
6-6 → 6-7
A. Zverev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
V. Royer
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
V. Royer
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
A. Zverev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
V. Royer
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-3 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Royer
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
A. Zverev
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
V. Royer
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Royer
15-0
15-15
30-15
40-15
40-40
40-A
40-40
40-A
1-5 → 1-6
V. Royer
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 1-4
V. Royer
None-None
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 1-0
J. Mensik
vs G. Dimitrov
Il match deve ancora iniziare
No.2 Court – Ore: 12:00am
T. Fritz
vs P. Kypson
Slam Wimbledon
T. Fritz [6]
6
6
7
P. Kypson
2
2
5
Vincitore: T. Fritz
Servizio
Svolgimento
Set 3
P. Kypson
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
6-5 → 7-5
P. Kypson
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
P. Kypson
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
P. Kypson
15-0
15-15
15-30
15-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Kypson
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
T. Fritz
15-0
15-15
30-15
40-15
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Kypson
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
P. Kypson
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 4-2
P. Kypson
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
P. Kypson
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
T. Fritz
None-None
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
R. Jodar
vs P. Carreno Busta
Slam Wimbledon
R. Jodar [23]
3
6
1
6
6
P. Carreno Busta
6
3
6
3
4
Vincitore: R. Jodar
Servizio
Svolgimento
Set 5
P. Carreno Busta
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 5-4
R. Jodar
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
P. Carreno Busta
4-2 → 4-3
P. Carreno Busta
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
P. Carreno Busta
1-1 → 2-1
R. Jodar
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
P. Carreno Busta
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 4
R. Jodar
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
P. Carreno Busta
5-2 → 5-3
R. Jodar
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
P. Carreno Busta
3-2 → 4-2
R. Jodar
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
P. Carreno Busta
2-1 → 2-2
R. Jodar
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
P. Carreno Busta
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
R. Jodar
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 3
P. Carreno Busta
1-5 → 1-6
R. Jodar
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
P. Carreno Busta
1-3 → 1-4
P. Carreno Busta
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
R. Jodar
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
P. Carreno Busta
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Jodar
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
P. Carreno Busta
5-2 → 5-3
R. Jodar
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
P. Carreno Busta
4-1 → 4-2
P. Carreno Busta
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
R. Jodar
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
P. Carreno Busta
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Carreno Busta
3-5 → 3-6
P. Carreno Busta
15-0
30-0
40-0
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
P. Carreno Busta
2-2 → 2-3
R. Jodar
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
P. Carreno Busta
2-0 → 2-1
R. Jodar
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
P. Carreno Busta
None-None
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
A. Anisimova
vs S. Kenin
Slam Wimbledon
A. Anisimova [6]
6
4
7
S. Kenin
2
6
6
Vincitore: A. Anisimova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
None*-None
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
4-1*
5-1*
5*-2
6*-2
7-2*
7-3*
8*-3
9*-3
6-6 → 7-6
A. Anisimova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 4-3
S. Kenin
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 3-3
A. Anisimova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
A-40
1-3 → 2-3
S. Kenin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Kenin
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
A. Anisimova
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
S. Kenin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
A-40
2-1 → 2-2
A. Anisimova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
A. Anisimova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Kenin
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
A. Anisimova
30-0
30-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
S. Kenin
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-1 → 3-1
A. Anisimova
None-None
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
F. Tiafoe
vs J. Choinski
Slam Wimbledon
F. Tiafoe [17]
None
0
J. Choinski
•
None
0
J. Paolini
vs V. Golubic
Il match deve ancora iniziare
No.3 Court – Ore: 12:00am
A. de Minaur
vs A. Mannarino
Slam Wimbledon
A. de Minaur [5]
6
6
6
A. Mannarino
3
2
2
Vincitore: A. de Minaur
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. de Minaur
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. de Minaur
15-0
15-15
15-30
15-40
40-40
A-40
40-40
5-2 → 6-2
A. de Minaur
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
A. de Minaur
15-0
30-0
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. de Minaur
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
A-40
5-3 → 6-3
A. Mannarino
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
A. de Minaur
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
A. Mannarino
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
A. de Minaur
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
A. Eala
vs M. Joint
Slam Wimbledon
A. Eala [29]
3
6
6
M. Joint
6
2
0
Vincitore: A. Eala
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Eala
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-0 → 6-0
A. Eala
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-0 → 4-0
M. Joint
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
M. Joint
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Eala
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
A. Eala
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
M. Joint
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
A. Eala
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
M. Joint
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
A. Eala
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
M. Joint
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Eala
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
A. Eala
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
A. Eala
15-0
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
A. Eala
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
A. Eala
None-None
0-15
0-30
15-30
15-40
0-0 → 0-1
J. Duckworth
vs F. Cobolli
Slam Wimbledon
J. Duckworth
40
6
6
4
F. Cobolli [9]
•
40
7
3
3
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Cobolli
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
F. Cobolli
15-15
15-30
30-30
30-40
A-40
3-2 → 3-3
J. Duckworth
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
J. Duckworth
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
F. Cobolli
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Cobolli
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-3 → 6-3
J. Duckworth
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
4*-3
4*-4
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
J. Duckworth
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
F. Cobolli
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
J. Duckworth
None-None
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
C. Osorio
vs L. Noskova
Il match deve ancora iniziare
Court 12 – Ore: 12:00am
D. Shnaider
vs L. Samsonova
Slam Wimbledon
D. Shnaider [15]
4
6
2
L. Samsonova
6
4
6
Vincitore: L. Samsonova
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Shnaider
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-4 → 2-5
L. Samsonova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
L. Samsonova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
D. Shnaider
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Samsonova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-3 → 5-3
D. Shnaider
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
L. Samsonova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
D. Shnaider
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
D. Shnaider
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Samsonova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
D. Shnaider
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
L. Samsonova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
D. Shnaider
None-None
15-0
15-15
15-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
B. Nakashima
vs J. Struff
Slam Wimbledon
B. Nakashima [28]
6
6
6
7
6
J. Struff
4
7
7
6
7
Vincitore: J. Struff
Servizio
Svolgimento
Set 5
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
3-4*
4-4*
5*-4
6*-4
7-4*
7-5*
7*-6
7*-7
7-8*
7-9*
6-6 → 6-7
B. Nakashima
0-15
0-30
15-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
J. Struff
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
B. Nakashima
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Servizio
Svolgimento
Set 4
Tiebreak
None*-None
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
3-2*
3-3*
4*-3
5*-3
6-3*
6*-5
6*-6
7-6*
6-6 → 7-6
J. Struff
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
6-5 → 6-6
B. Nakashima
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
J. Struff
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
J. Struff
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Struff
0-30
0-40
15-0
30-15
40-15
15-15
15-30
0-15
30-30
40-30
40-40
A-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
None-None
0-1
0-2
1-2
1-3
2-3
3-3
3-4
3-5
3-6
5-6
6-6
6-7
40-0
40-40
40-A
30-0
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0
1-1
2-2
3-2
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7
5-7
7-7
8-7
9-7
J. Struff
None-None
1-0
2-0
2-1
3-1
4-1
4-2
4-3
4-4
5-4
6-4
6-5
6-6 → 6-7
B. Nakashima
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
J. Struff
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
1-0*
2-0*
2*-1
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
6-4*
6*-5
6*-6
6-7*
6-6 → 6-7
J. Struff
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
B. Nakashima
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
4-4 → 5-4
J. Struff
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
J. Struff
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
J. Struff
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Struff
0-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
B. Nakashima
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
B. Nakashima
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
J. Fearnley
vs J. Munar
Slam Wimbledon
J. Fearnley
40
4
6
1
J. Munar
•
A
6
7
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Munar
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
J. Munar
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
J. Fearnley
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
3-5*
3*-6
6-6 → 6-7
J. Fearnley
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
J. Munar
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
J. Fearnley
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
J. Fearnley
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
A-40
2-3 → 3-3
J. Fearnley
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
J. Fearnley
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
J. Munar
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Munar
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 4-5
J. Fearnley
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
A-40
2-5 → 3-5
J. Fearnley
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
J. Fearnley
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
J. Fearnley
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
J. Munar
None-None
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
S. Cirstea
vs K. Birrell
Il match deve ancora iniziare
K. Jacquet
vs A. Bublik
Il match deve ancora iniziare
Court 18 – Ore: 12:00am
A. Fery vs O. Virtanen
Slam Wimbledon
A. Fery
5
7
6
6
O. Virtanen
7
6
3
3
Vincitore: A. Fery
Servizio
Svolgimento
Set 4
A. Fery
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
O. Virtanen
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
A. Fery
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
A. Fery
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Fery
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
A. Fery
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
O. Virtanen
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
3-2*
3-3*
4*-3
5*-3
6-3*
6-6 → 7-6
A. Fery
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Fery
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-5 → 5-6
O. Virtanen
15-15
30-15
30-30
30-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
O. Virtanen
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
A-40
40-40
40-A
40-40
2-1 → 2-2
A. Fery
None-None
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
A. Blinkova
vs M. Kostyuk
Slam Wimbledon
A. Blinkova
7
3
3
M. Kostyuk [12]
6
6
6
Vincitore: M. Kostyuk
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Blinkova
0-15
15-15
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 3-5
M. Kostyuk
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
1-5 → 2-5
M. Kostyuk
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
A. Blinkova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Blinkova
0-15
15-15
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
3-5 → 3-6
M. Kostyuk
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
M. Kostyuk
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
M. Kostyuk
15-0
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
A. Blinkova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
1*-0
2-1*
2-2*
3*-2
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6 → 7-6
A. Blinkova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
A. Blinkova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
5-4 → 5-5
M. Kostyuk
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
A. Blinkova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
3-4 → 4-4
A. Blinkova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
M. Kostyuk
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
A. Blinkova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 2-2
M. Kostyuk
None-None
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
A-40
0-0 → 0-1
J. Lehecka
vs A. Molcan
Slam Wimbledon
J. Lehecka [13]
30
3
A. Molcan
•
40
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Molcan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
A. Molcan
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
J. Lehecka
None-None
0-15
15-15
40-15
0-0 → 1-0
Court 4 – Ore: 12:00am
A. Danilina
/ A. Krunic
vs L. Fernandez
/ Y. Putintseva
Slam Wimbledon
A. Danilina / A. Krunic [3]
6
1
6
L. Fernandez / Y. Putintseva
2
6
3
Vincitore: A. Danilina/A. Krunic
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Danilina / A. Krunic
5-3 → 6-3
L. Fernandez / Y. Putintseva
5-2 → 5-3
A. Danilina / A. Krunic
4-2 → 5-2
L. Fernandez / Y. Putintseva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
A. Danilina / A. Krunic
2-2 → 3-2
L. Fernandez / Y. Putintseva
2-1 → 2-2
A. Danilina / A. Krunic
1-1 → 2-1
L. Fernandez / Y. Putintseva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
A. Danilina / A. Krunic
15-15
30-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Fernandez / Y. Putintseva
15-0
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-5 → 1-6
A. Danilina / A. Krunic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-5 → 1-5
L. Fernandez / Y. Putintseva
0-4 → 0-5
A. Danilina / A. Krunic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-3 → 0-4
L. Fernandez / Y. Putintseva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
A. Danilina / A. Krunic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
L. Fernandez / Y. Putintseva
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Danilina / A. Krunic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-2 → 6-2
L. Fernandez / Y. Putintseva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
A. Danilina / A. Krunic
3-2 → 4-2
L. Fernandez / Y. Putintseva
15-0
15-15
15-30
15-40
40-40
A-40
40-40
3-1 → 3-2
A. Danilina / A. Krunic
0-15
15-0
30-15
40-15
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
L. Fernandez / Y. Putintseva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
A. Danilina / A. Krunic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
L. Fernandez / Y. Putintseva
0-0 → 1-0
Y. Starodubtseva
/ P. Stearns vs I. Haverlag / P. Udvardy
Slam Wimbledon
Y. Starodubtseva / P. Stearns
6
4
6
I. Haverlag / P. Udvardy
4
6
4
Vincitore: Y. Starodubtseva/P. Stearns
Servizio
Svolgimento
Set 3
Y. Starodubtseva / P. Stearns
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
I. Haverlag / P. Udvardy
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Y. Starodubtseva / P. Stearns
4-3 → 5-3
I. Haverlag / P. Udvardy
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Y. Starodubtseva / P. Stearns
2-3 → 3-3
I. Haverlag / P. Udvardy
2-2 → 2-3
Y. Starodubtseva / P. Stearns
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
I. Haverlag / P. Udvardy
1-1 → 2-1
Y. Starodubtseva / P. Stearns
0-1 → 1-1
I. Haverlag / P. Udvardy
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Starodubtseva / P. Stearns
4-5 → 4-6
I. Haverlag / P. Udvardy
4-4 → 4-5
Y. Starodubtseva / P. Stearns
3-4 → 4-4
I. Haverlag / P. Udvardy
3-3 → 3-4
Y. Starodubtseva / P. Stearns
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
I. Haverlag / P. Udvardy
2-2 → 2-3
Y. Starodubtseva / P. Stearns
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
I. Haverlag / P. Udvardy
1-1 → 1-2
Y. Starodubtseva / P. Stearns
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
I. Haverlag / P. Udvardy
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Starodubtseva / P. Stearns
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-4 → 6-4
I. Haverlag / P. Udvardy
5-3 → 5-4
Y. Starodubtseva / P. Stearns
4-3 → 5-3
I. Haverlag / P. Udvardy
4-2 → 4-3
Y. Starodubtseva / P. Stearns
3-2 → 4-2
I. Haverlag / P. Udvardy
3-1 → 3-2
Y. Starodubtseva / P. Stearns
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-0 → 3-1
I. Haverlag / P. Udvardy
2-0 → 3-0
Y. Starodubtseva / P. Stearns
1-0 → 2-0
I. Haverlag / P. Udvardy
None-None
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
S. Arends
/ D. Pel vs T. Griekspoor / B. van de Zandschulp
Slam Wimbledon
S. Arends / D. Pel [15]
4
4
T. Griekspoor / B. van de Zandschulp
6
6
Vincitore: T. Griekspoor/B. van de Zandschulp
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Griekspoor / B. van de Zandschulp
4-5 → 4-6
S. Arends / D. Pel
3-5 → 4-5
T. Griekspoor / B. van de Zandschulp
3-4 → 3-5
S. Arends / D. Pel
2-4 → 3-4
T. Griekspoor / B. van de Zandschulp
15-0
15-15
30-30
30-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
S. Arends / D. Pel
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
T. Griekspoor / B. van de Zandschulp
1-2 → 1-3
S. Arends / D. Pel
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
T. Griekspoor / B. van de Zandschulp
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-0 → 1-1
S. Arends / D. Pel
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Griekspoor / B. van de Zandschulp
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
S. Arends / D. Pel
3-5 → 4-5
T. Griekspoor / B. van de Zandschulp
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-5 → 3-5
S. Arends / D. Pel
1-5 → 2-5
T. Griekspoor / B. van de Zandschulp
1-4 → 1-5
S. Arends / D. Pel
0-4 → 1-4
T. Griekspoor / B. van de Zandschulp
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-3 → 0-4
S. Arends / D. Pel
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 0-3
T. Griekspoor / B. van de Zandschulp
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
0-1 → 0-2
S. Arends / D. Pel
None-None
0-15
15-15
15-30
15-40
0-0 → 0-1
Y. Hanfmann
/ J. Struff vs V. Kopriva / F. Pieczonka
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – Ore: 12:00am
R. Galloway / J. Peers vs M. Granollers / H. Zeballos
Slam Wimbledon
R. Galloway / J. Peers
6
3
M. Granollers / H. Zeballos [2]
7
6
Vincitore: M. Granollers/H. Zeballos
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Granollers / H. Zeballos
3-5 → 3-6
R. Galloway / J. Peers
0-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-5 → 3-5
M. Granollers / H. Zeballos
2-4 → 2-5
R. Galloway / J. Peers
1-4 → 2-4
M. Granollers / H. Zeballos
1-3 → 1-4
R. Galloway / J. Peers
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
M. Granollers / H. Zeballos
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
R. Galloway / J. Peers
0-1 → 0-2
M. Granollers / H. Zeballos
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
0-1*
1-1*
1*-2
3-2*
3-3*
4*-3
4*-4
4-5*
4-6*
5*-6
6-6 → 6-7
M. Granollers / H. Zeballos
6-5 → 6-6
R. Galloway / J. Peers
5-5 → 6-5
M. Granollers / H. Zeballos
5-4 → 5-5
R. Galloway / J. Peers
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
M. Granollers / H. Zeballos
4-3 → 4-4
R. Galloway / J. Peers
3-3 → 4-3
M. Granollers / H. Zeballos
3-2 → 3-3
R. Galloway / J. Peers
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
M. Granollers / H. Zeballos
2-1 → 2-2
R. Galloway / J. Peers
1-1 → 2-1
M. Granollers / H. Zeballos
1-0 → 1-1
R. Galloway / J. Peers
None-None
15-0
30-0
30-15
0-0 → 1-0
I. Liutarevich
/ M. Reyes-Varela vs B. Bonzi / A. Rinderknech
Il match deve ancora iniziare
S. Doumbia
/ F. Reboul vs V. Kirkov / B. Stevens
Slam Wimbledon
S. Doumbia / F. Reboul [13]
2
7
6
V. Kirkov / B. Stevens
6
5
3
Vincitore: S. Doumbia/F. Reboul
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Doumbia / F. Reboul
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
V. Kirkov / B. Stevens
0-15
0-30
15-30
30-40
A-40
5-2 → 5-3
S. Doumbia / F. Reboul
4-2 → 5-2
V. Kirkov / B. Stevens
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
S. Doumbia / F. Reboul
2-2 → 3-2
V. Kirkov / B. Stevens
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
2-1 → 2-2
S. Doumbia / F. Reboul
1-1 → 2-1
V. Kirkov / B. Stevens
1-0 → 1-1
S. Doumbia / F. Reboul
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Kirkov / B. Stevens
6-5 → 7-5
S. Doumbia / F. Reboul
5-5 → 6-5
V. Kirkov / B. Stevens
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
S. Doumbia / F. Reboul
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
V. Kirkov / B. Stevens
3-4 → 4-4
S. Doumbia / F. Reboul
3-3 → 3-4
V. Kirkov / B. Stevens
2-3 → 3-3
S. Doumbia / F. Reboul
1-3 → 2-3
V. Kirkov / B. Stevens
1-2 → 1-3
S. Doumbia / F. Reboul
1-1 → 1-2
V. Kirkov / B. Stevens
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-0 → 1-1
S. Doumbia / F. Reboul
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Kirkov / B. Stevens
2-5 → 2-6
S. Doumbia / F. Reboul
1-5 → 2-5
V. Kirkov / B. Stevens
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 1-5
S. Doumbia / F. Reboul
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 1-4
V. Kirkov / B. Stevens
1-2 → 1-3
S. Doumbia / F. Reboul
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
V. Kirkov / B. Stevens
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
S. Doumbia / F. Reboul
0-0 → 1-0
K. Siniakova
/ T. Townsend vs H. Chan / C. Tauson
Slam Wimbledon
K. Siniakova / T. Townsend [1]
0
6
2
H. Chan / C. Tauson
•
0
4
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Siniakova / T. Townsend
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
H. Chan / C. Tauson
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Siniakova / T. Townsend
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 6-4
H. Chan / C. Tauson
5-3 → 5-4
K. Siniakova / T. Townsend
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
H. Chan / C. Tauson
0-15
0-30
30-30
30-40
A-40
4-2 → 4-3
K. Siniakova / T. Townsend
3-2 → 4-2
H. Chan / C. Tauson
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
A-40
3-1 → 3-2
K. Siniakova / T. Townsend
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
H. Chan / C. Tauson
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
K. Siniakova / T. Townsend
1-0 → 2-0
H. Chan / C. Tauson
None-None
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Court 6 – Ore: 12:00am
A. Goransson
/ E. King
vs P. Nouza
/ N. Oberleitner
Slam Wimbledon
A. Goransson / E. King
7
6
3
P. Nouza / N. Oberleitner
6
7
6
Vincitore: P. Nouza/N. Oberleitner
Servizio
Svolgimento
Set 3
P. Nouza / N. Oberleitner
3-5 → 3-6
A. Goransson / E. King
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
P. Nouza / N. Oberleitner
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
A. Goransson / E. King
2-3 → 3-3
P. Nouza / N. Oberleitner
1-3 → 2-3
A. Goransson / E. King
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
P. Nouza / N. Oberleitner
1-1 → 1-2
A. Goransson / E. King
0-1 → 1-1
P. Nouza / N. Oberleitner
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
4-1*
5-1*
5*-2
5*-3
5-4*
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
7-7*
7*-8
6-6 → 6-7
P. Nouza / N. Oberleitner
6-5 → 6-6
A. Goransson / E. King
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
P. Nouza / N. Oberleitner
5-4 → 5-5
A. Goransson / E. King
4-4 → 5-4
P. Nouza / N. Oberleitner
4-3 → 4-4
A. Goransson / E. King
3-3 → 4-3
P. Nouza / N. Oberleitner
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
A. Goransson / E. King
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
P. Nouza / N. Oberleitner
2-1 → 2-2
A. Goransson / E. King
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
P. Nouza / N. Oberleitner
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
A. Goransson / E. King
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
3*-3
3-4*
3-5*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
7*-7
8-7*
6-6 → 7-6
A. Goransson / E. King
5-6 → 6-6
P. Nouza / N. Oberleitner
5-5 → 5-6
A. Goransson / E. King
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-5 → 5-5
P. Nouza / N. Oberleitner
4-4 → 4-5
A. Goransson / E. King
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
P. Nouza / N. Oberleitner
3-3 → 3-4
A. Goransson / E. King
2-3 → 3-3
P. Nouza / N. Oberleitner
2-2 → 2-3
A. Goransson / E. King
1-2 → 2-2
P. Nouza / N. Oberleitner
1-1 → 1-2
A. Goransson / E. King
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
P. Nouza / N. Oberleitner
None-None
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
S. Aoyama
/ E. Liang vs J. Bouzas Maneiro / Z. Sonmez
Slam Wimbledon
S. Aoyama / E. Liang [13]
5
6
6
J. Bouzas Maneiro / Z. Sonmez
7
2
2
Vincitore: S. Aoyama/E. Liang
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Bouzas Maneiro / Z. Sonmez
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
S. Aoyama / E. Liang
15-0
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
J. Bouzas Maneiro / Z. Sonmez
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
S. Aoyama / E. Liang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
J. Bouzas Maneiro / Z. Sonmez
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
S. Aoyama / E. Liang
0-15
0-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
J. Bouzas Maneiro / Z. Sonmez
1-0 → 1-1
S. Aoyama / E. Liang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Bouzas Maneiro / Z. Sonmez
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
S. Aoyama / E. Liang
4-2 → 5-2
J. Bouzas Maneiro / Z. Sonmez
0-15
0-30
0-40
15-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 4-2
S. Aoyama / E. Liang
3-1 → 4-1
J. Bouzas Maneiro / Z. Sonmez
3-0 → 3-1
S. Aoyama / E. Liang
2-0 → 3-0
J. Bouzas Maneiro / Z. Sonmez
15-0
30-0
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
S. Aoyama / E. Liang
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Bouzas Maneiro / Z. Sonmez
5-6 → 5-7
S. Aoyama / E. Liang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-5 → 5-6
J. Bouzas Maneiro / Z. Sonmez
30-0
40-0
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
S. Aoyama / E. Liang
4-4 → 5-4
J. Bouzas Maneiro / Z. Sonmez
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 4-4
S. Aoyama / E. Liang
3-3 → 3-4
J. Bouzas Maneiro / Z. Sonmez
3-2 → 3-3
S. Aoyama / E. Liang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-A
3-1 → 3-2
J. Bouzas Maneiro / Z. Sonmez
2-1 → 3-1
S. Aoyama / E. Liang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
J. Bouzas Maneiro / Z. Sonmez
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
S. Aoyama / E. Liang
None-None
0-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
R. Burruchaga
/ T. Tirante vs R. Collignon / D. Prizmic
Il match deve ancora iniziare
N. Bartunkova
/ A. Eala vs S. Kenin / J. Ostapenko
Il match deve ancora iniziare
Court 7 – Ore: 12:00am
T. Arribage
/ A. Olivetti
vs O. Luz
/ R. Matos
Slam Wimbledon
T. Arribage / A. Olivetti [10]
6
6
O. Luz / R. Matos
3
2
Vincitore: T. Arribage/A. Olivetti
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Arribage / A. Olivetti
5-2 → 6-2
O. Luz / R. Matos
15-0
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
T. Arribage / A. Olivetti
3-2 → 4-2
O. Luz / R. Matos
2-2 → 3-2
T. Arribage / A. Olivetti
0-15
0-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
O. Luz / R. Matos
1-1 → 1-2
T. Arribage / A. Olivetti
0-1 → 1-1
O. Luz / R. Matos
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Arribage / A. Olivetti
5-3 → 6-3
O. Luz / R. Matos
4-3 → 5-3
T. Arribage / A. Olivetti
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
4-2 → 4-3
O. Luz / R. Matos
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
T. Arribage / A. Olivetti
3-1 → 4-1
O. Luz / R. Matos
2-1 → 3-1
T. Arribage / A. Olivetti
1-1 → 2-1
O. Luz / R. Matos
1-0 → 1-1
T. Arribage / A. Olivetti
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
E. Chong
/ A. Tikhonova vs E. Cocciaretto / A. Li
Slam Wimbledon
E. Chong / A. Tikhonova
6
7
E. Cocciaretto / A. Li
3
6
Vincitore: E. Chong/A. Tikhonova
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
1-0*
2-0*
3*-0
3*-1
4-1*
4-2*
5*-2
6*-2
6-3*
6-6 → 7-6
E. Cocciaretto / A. Li
6-5 → 6-6
E. Chong / A. Tikhonova
5-5 → 6-5
E. Cocciaretto / A. Li
5-4 → 5-5
E. Chong / A. Tikhonova
5-3 → 5-4
E. Cocciaretto / A. Li
4-3 → 5-3
E. Chong / A. Tikhonova
0-15
0-30
0-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
3-3 → 4-3
E. Cocciaretto / A. Li
3-2 → 3-3
E. Chong / A. Tikhonova
2-2 → 3-2
E. Cocciaretto / A. Li
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
E. Chong / A. Tikhonova
0-2 → 1-2
E. Cocciaretto / A. Li
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-1 → 0-2
E. Chong / A. Tikhonova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Cocciaretto / A. Li
5-3 → 6-3
E. Chong / A. Tikhonova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
4-3 → 5-3
E. Cocciaretto / A. Li
4-2 → 4-3
E. Chong / A. Tikhonova
3-2 → 4-2
E. Cocciaretto / A. Li
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
E. Chong / A. Tikhonova
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
E. Cocciaretto / A. Li
1-1 → 1-2
E. Chong / A. Tikhonova
1-0 → 1-1
E. Cocciaretto / A. Li
0-0 → 1-0
R. Cash
/ J. Tracy vs N. Barrientos / N. Borges
Slam Wimbledon
R. Cash / J. Tracy [12]
6
6
N. Barrientos / N. Borges
3
4
Vincitore: R. Cash/J. Tracy
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Cash / J. Tracy
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
N. Barrientos / N. Borges
5-3 → 5-4
R. Cash / J. Tracy
4-3 → 5-3
N. Barrientos / N. Borges
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
R. Cash / J. Tracy
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
N. Barrientos / N. Borges
3-1 → 3-2
R. Cash / J. Tracy
3-0 → 3-1
N. Barrientos / N. Borges
2-0 → 3-0
R. Cash / J. Tracy
1-0 → 2-0
N. Barrientos / N. Borges
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Cash / J. Tracy
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
5-3 → 6-3
N. Barrientos / N. Borges
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 5-3
R. Cash / J. Tracy
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
N. Barrientos / N. Borges
3-2 → 4-2
R. Cash / J. Tracy
15-0
30-0
30-15
40-15
40-40
A-40
2-2 → 3-2
N. Barrientos / N. Borges
2-1 → 2-2
R. Cash / J. Tracy
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
N. Barrientos / N. Borges
1-0 → 1-1
R. Cash / J. Tracy
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
I. Neel
/ G. Olmos vs E. Hozumi / F. Wu
Slam Wimbledon
I. Neel / G. Olmos
6
6
E. Hozumi / F. Wu
3
2
Vincitore: I. Neel/G. Olmos
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Neel / G. Olmos
5-2 → 6-2
E. Hozumi / F. Wu
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
I. Neel / G. Olmos
3-2 → 4-2
E. Hozumi / F. Wu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
I. Neel / G. Olmos
2-1 → 2-2
E. Hozumi / F. Wu
1-1 → 2-1
I. Neel / G. Olmos
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
E. Hozumi / F. Wu
30-0
30-15
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Neel / G. Olmos
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
E. Hozumi / F. Wu
4-3 → 5-3
I. Neel / G. Olmos
3-3 → 4-3
E. Hozumi / F. Wu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-3 → 3-3
I. Neel / G. Olmos
1-3 → 2-3
E. Hozumi / F. Wu
1-2 → 1-3
I. Neel / G. Olmos
0-2 → 1-2
E. Hozumi / F. Wu
0-1 → 0-2
I. Neel / G. Olmos
None-None
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Court 8 – Ore: 12:00am
N. Balaji / M. Demoliner vs S. Gille / S. Verbeek
Slam Wimbledon
N. Balaji / M. Demoliner
6
6
4
S. Gille / S. Verbeek
3
7
6
Vincitore: S. Gille/S. Verbeek
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Gille / S. Verbeek
4-5 → 4-6
N. Balaji / M. Demoliner
3-5 → 4-5
S. Gille / S. Verbeek
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
N. Balaji / M. Demoliner
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
S. Gille / S. Verbeek
2-3 → 2-4
N. Balaji / M. Demoliner
1-3 → 2-3
S. Gille / S. Verbeek
1-2 → 1-3
N. Balaji / M. Demoliner
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
S. Gille / S. Verbeek
0-1 → 0-2
N. Balaji / M. Demoliner
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
1*-4
1*-5
2-5*
2-6*
6-6 → 6-7
N. Balaji / M. Demoliner
5-6 → 6-6
S. Gille / S. Verbeek
5-5 → 5-6
N. Balaji / M. Demoliner
4-5 → 5-5
S. Gille / S. Verbeek
4-4 → 4-5
N. Balaji / M. Demoliner
3-4 → 4-4
S. Gille / S. Verbeek
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
N. Balaji / M. Demoliner
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
S. Gille / S. Verbeek
2-2 → 2-3
N. Balaji / M. Demoliner
1-2 → 2-2
S. Gille / S. Verbeek
1-1 → 1-2
N. Balaji / M. Demoliner
0-1 → 1-1
S. Gille / S. Verbeek
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Balaji / M. Demoliner
5-3 → 6-3
S. Gille / S. Verbeek
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
N. Balaji / M. Demoliner
3-3 → 4-3
S. Gille / S. Verbeek
3-2 → 3-3
N. Balaji / M. Demoliner
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
S. Gille / S. Verbeek
2-1 → 2-2
N. Balaji / M. Demoliner
1-1 → 2-1
S. Gille / S. Verbeek
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
N. Balaji / M. Demoliner
None-None
15-0
30-15
30-30
0-0 → 1-0
H. Guo
/ K. Mladenovic vs J. Burrage / M. Stojsavljevic
Slam Wimbledon
H. Guo / K. Mladenovic [10]
6
7
J. Burrage / M. Stojsavljevic
3
5
Vincitore: H. Guo/K. Mladenovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Guo / K. Mladenovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 7-5
J. Burrage / M. Stojsavljevic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-5 → 6-5
H. Guo / K. Mladenovic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
J. Burrage / M. Stojsavljevic
4-4 → 4-5
H. Guo / K. Mladenovic
3-4 → 4-4
J. Burrage / M. Stojsavljevic
2-4 → 3-4
H. Guo / K. Mladenovic
1-4 → 2-4
J. Burrage / M. Stojsavljevic
1-3 → 1-4
H. Guo / K. Mladenovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
J. Burrage / M. Stojsavljevic
0-2 → 0-3
H. Guo / K. Mladenovic
0-15
0-30
15-30
15-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
J. Burrage / M. Stojsavljevic
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Guo / K. Mladenovic
5-3 → 6-3
J. Burrage / M. Stojsavljevic
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-2 → 5-3
H. Guo / K. Mladenovic
4-2 → 5-2
J. Burrage / M. Stojsavljevic
4-1 → 4-2
H. Guo / K. Mladenovic
3-1 → 4-1
J. Burrage / M. Stojsavljevic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 3-1
H. Guo / K. Mladenovic
2-0 → 3-0
J. Burrage / M. Stojsavljevic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
H. Guo / K. Mladenovic
None-None
0-15
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
A. Dudeney
/ M. Xu vs S. Hsieh / X. Wang
Slam Wimbledon
A. Dudeney / M. Xu
3
4
S. Hsieh / X. Wang
6
6
Vincitore: S. Hsieh/X. Wang
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Hsieh / X. Wang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
A. Dudeney / M. Xu
3-5 → 4-5
S. Hsieh / X. Wang
2-5 → 3-5
A. Dudeney / M. Xu
1-5 → 2-5
S. Hsieh / X. Wang
1-4 → 1-5
A. Dudeney / M. Xu
1-3 → 1-4
S. Hsieh / X. Wang
1-2 → 1-3
A. Dudeney / M. Xu
0-2 → 1-2
S. Hsieh / X. Wang
0-1 → 0-2
A. Dudeney / M. Xu
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Hsieh / X. Wang
3-5 → 3-6
A. Dudeney / M. Xu
2-5 → 3-5
S. Hsieh / X. Wang
2-4 → 2-5
A. Dudeney / M. Xu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-4 → 2-4
S. Hsieh / X. Wang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
A. Dudeney / M. Xu
1-2 → 1-3
S. Hsieh / X. Wang
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
A. Dudeney / M. Xu
0-1 → 0-2
S. Hsieh / X. Wang
None-None
0-15
15-15
30-15
0-0 → 0-1
J. Maleckova
/ M. Skoch vs T. Mihalikova / O. Nicholls
Slam Wimbledon
J. Maleckova / M. Skoch
•
40
6
3
T. Mihalikova / O. Nicholls [12]
40
2
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Maleckova / M. Skoch
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
T. Mihalikova / O. Nicholls
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
J. Maleckova / M. Skoch
1-4 → 2-4
T. Mihalikova / O. Nicholls
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
J. Maleckova / M. Skoch
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
T. Mihalikova / O. Nicholls
1-1 → 1-2
J. Maleckova / M. Skoch
0-1 → 1-1
T. Mihalikova / O. Nicholls
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Maleckova / M. Skoch
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
T. Mihalikova / O. Nicholls
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
J. Maleckova / M. Skoch
3-2 → 4-2
T. Mihalikova / O. Nicholls
3-1 → 3-2
J. Maleckova / M. Skoch
2-1 → 3-1
T. Mihalikova / O. Nicholls
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
J. Maleckova / M. Skoch
0-1 → 1-1
T. Mihalikova / O. Nicholls
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Court 10 – Ore: 12:00am
C. Frantzen / R. Haase vs R. Ho / H. Jebens
Slam Wimbledon
C. Frantzen / R. Haase
4
6
R. Ho / H. Jebens
6
7
Vincitore: R. Ho/H. Jebens
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
3-6*
4-6*
6-6 → 6-7
R. Ho / H. Jebens
15-0
30-15
40-30
40-40
A-40
6-5 → 6-6
C. Frantzen / R. Haase
5-5 → 6-5
R. Ho / H. Jebens
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
C. Frantzen / R. Haase
4-4 → 5-4
R. Ho / H. Jebens
4-3 → 4-4
C. Frantzen / R. Haase
3-3 → 4-3
R. Ho / H. Jebens
3-2 → 3-3
C. Frantzen / R. Haase
2-2 → 3-2
R. Ho / H. Jebens
2-1 → 2-2
C. Frantzen / R. Haase
1-1 → 2-1
R. Ho / H. Jebens
1-0 → 1-1
C. Frantzen / R. Haase
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Ho / H. Jebens
4-5 → 4-6
C. Frantzen / R. Haase
3-5 → 4-5
R. Ho / H. Jebens
3-4 → 3-5
C. Frantzen / R. Haase
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 3-4
R. Ho / H. Jebens
3-2 → 3-3
C. Frantzen / R. Haase
2-2 → 3-2
R. Ho / H. Jebens
2-1 → 2-2
C. Frantzen / R. Haase
1-1 → 2-1
R. Ho / H. Jebens
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
C. Frantzen / R. Haase
0-0 → 1-0
L. Kichenok
/ D. Krawczyk vs O. Oliynykova / R. Zarazua
Slam Wimbledon
L. Kichenok / D. Krawczyk [11]
6
6
O. Oliynykova / R. Zarazua
1
0
Vincitore: L. Kichenok/D. Krawczyk
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Oliynykova / R. Zarazua
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-0 → 6-0
L. Kichenok / D. Krawczyk
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-0 → 5-0
O. Oliynykova / R. Zarazua
3-0 → 4-0
L. Kichenok / D. Krawczyk
2-0 → 3-0
O. Oliynykova / R. Zarazua
1-0 → 2-0
L. Kichenok / D. Krawczyk
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Oliynykova / R. Zarazua
5-1 → 6-1
L. Kichenok / D. Krawczyk
4-1 → 5-1
O. Oliynykova / R. Zarazua
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
L. Kichenok / D. Krawczyk
2-1 → 3-1
O. Oliynykova / R. Zarazua
1-1 → 2-1
L. Kichenok / D. Krawczyk
0-1 → 1-1
O. Oliynykova / R. Zarazua
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
A-40
0-0 → 0-1
J. Rojer
/ T. Winegar vs Y. Bhambri / M. Venus
Slam Wimbledon
J. Rojer / T. Winegar
6
6
Y. Bhambri / M. Venus
3
4
Vincitore: J. Rojer/T. Winegar
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Rojer / T. Winegar
5-4 → 6-4
Y. Bhambri / M. Venus
5-3 → 5-4
J. Rojer / T. Winegar
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Y. Bhambri / M. Venus
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
J. Rojer / T. Winegar
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Y. Bhambri / M. Venus
2-2 → 2-3
J. Rojer / T. Winegar
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Y. Bhambri / M. Venus
1-1 → 1-2
J. Rojer / T. Winegar
0-1 → 1-1
Y. Bhambri / M. Venus
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Rojer / T. Winegar
5-3 → 6-3
Y. Bhambri / M. Venus
5-2 → 5-3
J. Rojer / T. Winegar
4-2 → 5-2
Y. Bhambri / M. Venus
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
J. Rojer / T. Winegar
2-2 → 3-2
Y. Bhambri / M. Venus
2-1 → 2-2
J. Rojer / T. Winegar
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Y. Bhambri / M. Venus
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
J. Rojer / T. Winegar
None-None
0-15
15-15
40-15
0-0 → 1-0
A. Potapova
/ L. Tagger vs M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo
Slam Wimbledon
A. Potapova / L. Tagger
2
0
M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo
6
6
Vincitore: M. Bouzkova/S. Sorribes Tormo
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-5 → 0-6
A. Potapova / L. Tagger
30-0
40-0
40-15
40-40
40-A
0-4 → 0-5
M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo
0-3 → 0-4
A. Potapova / L. Tagger
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-2 → 0-3
M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo
0-1 → 0-2
A. Potapova / L. Tagger
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo
2-5 → 2-6
A. Potapova / L. Tagger
1-5 → 2-5
M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-4 → 1-5
A. Potapova / L. Tagger
1-3 → 1-4
M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 1-3
A. Potapova / L. Tagger
0-2 → 1-2
M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo
0-1 → 0-2
A. Potapova / L. Tagger
None-None
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Court 11 – Ore: 12:00am
D. Jurak Schreiber / A. Ruzic vs U. Eikeri / Q. Gleason
Slam Wimbledon
D. Jurak Schreiber / A. Ruzic
0
3
U. Eikeri / Q. Gleason [15]
6
6
Vincitore: U. Eikeri/Q. Gleason
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Jurak Schreiber / A. Ruzic
3-5 → 3-6
U. Eikeri / Q. Gleason
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
D. Jurak Schreiber / A. Ruzic
3-3 → 3-4
U. Eikeri / Q. Gleason
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
D. Jurak Schreiber / A. Ruzic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
U. Eikeri / Q. Gleason
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
D. Jurak Schreiber / A. Ruzic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
U. Eikeri / Q. Gleason
0-1 → 0-2
D. Jurak Schreiber / A. Ruzic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
U. Eikeri / Q. Gleason
0-5 → 0-6
D. Jurak Schreiber / A. Ruzic
0-4 → 0-5
U. Eikeri / Q. Gleason
0-3 → 0-4
D. Jurak Schreiber / A. Ruzic
0-2 → 0-3
U. Eikeri / Q. Gleason
0-1 → 0-2
D. Jurak Schreiber / A. Ruzic
None-None
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
I. Buse
/ M. Trungelliti vs M. Fucsovics / F. Marozsan
Il match deve ancora iniziare
M. Kempen
/ A. Panova vs I. Jovic / M. Linette
Slam Wimbledon
M. Kempen / A. Panova
6
6
7
I. Jovic / M. Linette
7
1
5
Vincitore: M. Kempen/A. Panova
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Kempen / A. Panova
6-5 → 7-5
I. Jovic / M. Linette
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 6-5
M. Kempen / A. Panova
4-5 → 5-5
I. Jovic / M. Linette
4-4 → 4-5
M. Kempen / A. Panova
0-15
0-30
0-40
15-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
I. Jovic / M. Linette
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
M. Kempen / A. Panova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 3-3
I. Jovic / M. Linette
2-2 → 3-2
M. Kempen / A. Panova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
I. Jovic / M. Linette
1-1 → 1-2
M. Kempen / A. Panova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
I. Jovic / M. Linette
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Kempen / A. Panova
5-1 → 6-1
I. Jovic / M. Linette
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-0 → 5-1
M. Kempen / A. Panova
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-0 → 5-0
I. Jovic / M. Linette
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-0 → 4-0
M. Kempen / A. Panova
2-0 → 3-0
I. Jovic / M. Linette
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
M. Kempen / A. Panova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
0*-2
0-3*
0-4*
0*-5
0*-6
6-6 → 6-7
M. Kempen / A. Panova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-6 → 6-6
I. Jovic / M. Linette
5-5 → 5-6
M. Kempen / A. Panova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-4 → 5-5
I. Jovic / M. Linette
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
M. Kempen / A. Panova
4-3 → 5-3
I. Jovic / M. Linette
4-2 → 4-3
M. Kempen / A. Panova
3-2 → 4-2
I. Jovic / M. Linette
3-1 → 3-2
M. Kempen / A. Panova
2-1 → 3-1
I. Jovic / M. Linette
1-1 → 2-1
M. Kempen / A. Panova
0-1 → 1-1
I. Jovic / M. Linette
None-None
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
P. Carreno Busta
/ J. Munar vs G. Andreozzi / M. Guinard
Il match deve ancora iniziare
Court 14 – Ore: 12:00am
G. Diallo vs L. Sonego
Slam Wimbledon
G. Diallo
6
6
6
7
2
L. Sonego
7
4
7
6
6
Vincitore: L. Sonego
Servizio
Svolgimento
Set 5
G. Diallo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-5 → 2-6
G. Diallo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 2-4
L. Sonego
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
G. Diallo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 4
Tiebreak
None*-None
1-0*
2-0*
2*-1
2*-2
3-2*
4-2*
4*-3
5*-3
6-3*
6-4*
6*-5
6*-6
7-6*
6-6 → 7-6
G. Diallo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
G. Diallo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
L. Sonego
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
G. Diallo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
G. Diallo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
G. Diallo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
G. Diallo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Sonego
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
30-0
40-0
0-15
15-30
15-40
40-15
0-30
40-30
40-40
40-A
None-None
0-1
0-2
1-2
2-2
2-3
2-4
3-4
3-5
3-6
4-6
5-6
6-6
6-7
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
G. Diallo
None-None
0-1
1-1
1-2
1-3
1-4
2-4
2-5
2-6
3-6
4-6
6-6 → 6-7
L. Sonego
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
L. Sonego
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 2-3
G. Diallo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
G. Diallo
15-0
15-15
30-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Diallo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
G. Diallo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
0-1*
0-2*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
3*-5
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
L. Sonego
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
G. Diallo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
K. Khachanov
vs Y. Hanfmann
Slam Wimbledon
K. Khachanov [19]
30
6
6
2
Y. Hanfmann
•
40
3
4
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
Y. Hanfmann
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
Y. Hanfmann
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Hanfmann
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Y. Hanfmann
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Y. Hanfmann
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Khachanov
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Y. Hanfmann
15-0
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Y. Hanfmann
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Y. Hanfmann
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
E. Mertens
vs M. Timofeeva
Slam Wimbledon
E. Mertens [25]
•
40
1
M. Timofeeva
30
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Mertens
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
M. Timofeeva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
E. Mertens
None-None
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Court 15 – Ore: 12:00am
D. Snigur vs L. Jeanjean
Slam Wimbledon
D. Snigur
6
6
L. Jeanjean
4
3
Vincitore: D. Snigur
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Jeanjean
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
40-A
5-3 → 6-3
L. Jeanjean
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
D. Snigur
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 3-3
D. Snigur
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Jeanjean
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
D. Snigur
15-0
30-0
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
L. Jeanjean
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
L. Jeanjean
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
L. Jeanjean
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Z. Bergs
vs J. Faria
Slam Wimbledon
Z. Bergs
7
4
6
6
J. Faria
6
6
2
3
Vincitore: Z. Bergs
Servizio
Svolgimento
Set 4
J. Faria
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
J. Faria
15-0
30-0
30-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
J. Faria
15-0
30-0
30-15
40-30
A-40
3-0 → 3-1
J. Faria
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Z. Bergs
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
J. Faria
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-2 → 4-2
Z. Bergs
15-0
15-15
15-30
15-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Bergs
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
4*-2
4-3*
5-3*
5*-4
5*-5
5-6*
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
Z. Bergs
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
J. Faria
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Z. Bergs
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
Z. Bergs
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
J. Faria
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Z. Bergs
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
J. Faria
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Z. Bergs
15-15
15-30
15-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
J. Faria
None-None
0-15
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
K. Rakhimova
vs M. Sakkari
Slam Wimbledon
K. Rakhimova
•
30
3
5
M. Sakkari
30
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Rakhimova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-0 → 4-0
M. Sakkari
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-A
2-0 → 3-0
K. Rakhimova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
M. Sakkari
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Sakkari
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
K. Rakhimova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 3-4
M. Sakkari
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
K. Rakhimova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
M. Sakkari
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
K. Rakhimova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
M. Sakkari
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
K. Rakhimova
None-None
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 1-0
E. Alexandrova
/ M. Joint vs V. Erjavec / P. Marcinko
Slam Wimbledon
E. Alexandrova / M. Joint
•
30
3
V. Erjavec / P. Marcinko
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Alexandrova / M. Joint
V. Erjavec / P. Marcinko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
E. Alexandrova / M. Joint
1-2 → 2-2
V. Erjavec / P. Marcinko
1-1 → 1-2
E. Alexandrova / M. Joint
0-1 → 1-1
V. Erjavec / P. Marcinko
None-None
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Court 16 – Ore: 12:00am
T. Grant vs M. Bouzkova
Slam Wimbledon
T. Grant
5
3
M. Bouzkova [21]
7
6
Vincitore: M. Bouzkova
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Bouzkova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
T. Grant
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
M. Bouzkova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 1-2
T. Grant
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Grant
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-6 → 5-7
M. Bouzkova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
T. Grant
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
T. Grant
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
3-2 → 3-3
M. Bouzkova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
T. Grant
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
M. Bouzkova
None-None
15-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
M. Bolkvadze
vs A. Krueger
Slam Wimbledon
M. Bolkvadze
1
0
A. Krueger
6
6
Vincitore: A. Krueger
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Bolkvadze
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-4 → 0-5
A. Krueger
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Krueger
15-0
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
1-5 → 1-6
M. Bolkvadze
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
M. Bolkvadze
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
A. Krueger
None-None
0-15
0-30
0-40
30-40
0-0 → 1-0
Q. Halys
vs M. Giron
Slam Wimbledon
Q. Halys
6
3
4
M. Giron
7
6
6
Vincitore: M. Giron
Servizio
Svolgimento
Set 3
Q. Halys
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
M. Giron
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
M. Giron
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
M. Giron
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Giron
15-0
30-15
30-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Q. Halys
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
Q. Halys
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
A-40
2-3 → 3-3
M. Giron
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Q. Halys
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
0-1*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
2-4*
3*-4
4*-4
4-5*
4-6*
5*-6
6-6 → 6-7
Q. Halys
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
M. Giron
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
M. Brooks
/ A. Rajecki vs L. Siegemund / V. Zvonareva
Slam Wimbledon
M. Brooks / A. Rajecki
•
40
4
0
L. Siegemund / V. Zvonareva [7]
15
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Siegemund / V. Zvonareva
0-15
0-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 4-6
M. Brooks / A. Rajecki
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
L. Siegemund / V. Zvonareva
3-4 → 3-5
M. Brooks / A. Rajecki
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
L. Siegemund / V. Zvonareva
2-3 → 2-4
M. Brooks / A. Rajecki
15-0
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
L. Siegemund / V. Zvonareva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
M. Brooks / A. Rajecki
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
L. Siegemund / V. Zvonareva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
M. Brooks / A. Rajecki
None-None
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Court 17 – Ore: 12:00am
E. Navarro vs O. Selekhmeteva
Slam Wimbledon
E. Navarro [23]
3
6
6
O. Selekhmeteva
6
4
1
Vincitore: E. Navarro
Servizio
Svolgimento
Set 3
O. Selekhmeteva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
O. Selekhmeteva
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
E. Navarro
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
E. Navarro
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Selekhmeteva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 4-2
E. Navarro
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
E. Navarro
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Navarro
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 3-5
O. Selekhmeteva
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
40-A
1-3 → 2-3
O. Selekhmeteva
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Z. Svajda
vs K. Majchrzak
Slam Wimbledon
Z. Svajda
2
6
6
6
6
K. Majchrzak
6
2
7
4
3
Vincitore: Z. Svajda
Servizio
Svolgimento
Set 5
K. Majchrzak
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-3 → 6-3
K. Majchrzak
0-15
15-30
30-30
40-30
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 4
Z. Svajda
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
5-4 → 6-4
Z. Svajda
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
K. Majchrzak
15-0
40-0
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-30
15-40
15-15
30-15
40-15
0-40
30-0
40-40
40-30
A-40
40-40
40-A
None-None
Z. Svajda
None-None
0-1
0-2
1-2
1-3
2-3
2-4
3-4
4-4
5-4
5-5
5-6
6-6 → 6-7
Z. Svajda
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
K. Majchrzak
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Z. Svajda
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Svajda
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
K. Majchrzak
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
Z. Svajda
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-1 → 3-2
K. Majchrzak
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Svajda
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
Z. Svajda
None-None
0-15
0-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
H. Dart
/ M. Lumsden vs A. Sutjiadi / J. Tjen
Slam Wimbledon
H. Dart / M. Lumsden
A
3
2
A. Sutjiadi / J. Tjen
•
40
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Sutjiadi / J. Tjen
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
H. Dart / M. Lumsden
1-3 → 2-3
A. Sutjiadi / J. Tjen
0-3 → 1-3
H. Dart / M. Lumsden
0-2 → 0-3
A. Sutjiadi / J. Tjen
0-1 → 0-2
H. Dart / M. Lumsden
15-0
30-0
30-15
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Sutjiadi / J. Tjen
3-5 → 3-6
H. Dart / M. Lumsden
3-4 → 3-5
A. Sutjiadi / J. Tjen
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-4 → 3-4
H. Dart / M. Lumsden
1-4 → 2-4
A. Sutjiadi / J. Tjen
1-3 → 1-4
H. Dart / M. Lumsden
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
A. Sutjiadi / J. Tjen
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
H. Dart / M. Lumsden
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
A. Sutjiadi / J. Tjen
None-None
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
K. Piter
/ A. Siskova vs K. Boulter / H. Watson
Slam Wimbledon
K. Piter / A. Siskova
15
0
K. Boulter / H. Watson
•
30
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Boulter / H. Watson
None-None
15-0
15-15
30-15
Sull’esplosività non dico nulla, ma sulla resistenza dove sarebbe tutta questa superiorità? Mi pare che Matteo abbia fatto vedere di poter giocare con efficacia a lungo già a Parigi. E’ stato fortunato Fils a non subire il controbreak, anche lui s’è scusato per quel servizio “forse” dentro (data l’approssimazione del falco quella palla poteva essere sia dentro come fuori). Come vedi lotta c’è ancora, non è che i turni di Fils vadano via lisci come l’olio.
Kenin ha giocato una gran partita inaspettata visto l’orribile stato di forma di quest’anno, ma non avevo dubbi che arrivata al tiebreak finale del terzo si sarebbe sciolta. Un gran peccato come molte altre sue partite, ma spero le dia un po’ di fiducia (e magari dovrebbe un po’ dimagrire anche).
Francamente andrei piano a dare per certa la vittoria di Matteo perché sul piano del gioco si erba non c’è paragone ma se fisicamente Fils sta bene è una rogna perché a resistenza ed esplosività siamo su piani ben diversi.
Ok non parlo più…Oggi il modestissimo australiano è impossessato da Federer
Oddio, la partita non è finita, però questi due set attestano, così come i quarti di Parigi, che Berrettini in buona salute è ancora un giocatore ben più che competitivo. Peccato che non abbia potuto giocare almeno un torneo su erba prima di Wimbledon, il che, dati i nomi che li hanno vinti, fa pensare che un Matteo in questo stato di forma avrebbe avuto ben pochi problemi a vincerne almeno uno. Adesso ha un ranking discreto, ma troppo riduttivo per un giocatore di questa caratura.
Non è infelice, è semplice ignoranza, chiamiamola con il suo nome
@ No Way (#4645974)
Non so.. se uno scrive solo è sempre per dare contro a Sinner inopinatamente, mi chiedo che senso ha la sua presenza
a me se sinner vince il torneo o meno non interessa.
a differenza tua, che sei tifoso, sono un semplice appassionato di tennis e con una certa obiettività posso ribadire che se sta bene non ha avversari tecnici che lo possono fermare.
potrebbe incontrare Zverev.. o Fritz ma con entrambi ci va a nozze.
Certo sarebbe bello rivedere Berrettini in finale slam. ma la sua arma migliore, il servizio, si scontrerebbero con la migliore risposta del circuito
Questo Berrettini non ha molto da invidiare a quello che fece sfracelli qui a Wimbledon
Ammetto che pensavo che Fils potesse essere più pericoloso. Lo avevo sopravvalutato. Bravo Matteo!
la palla del contro break sul 6-5 ha dimostrato in modo clamoroso come l’impugnatura di Fils sia completamente sbagliata per l’erba.
il francese sembra un leone in gabbia ma giocando cosi’ non ha una chance
Ma che partita sta giocando Berrettini. Non siamo più abituati a vedere in campo questo tipo di tennis. Il povero Fils è ossessianato da tutti questi tagli e alternanze colpi radenti, rallentati, picchiati. Pare di vedere un dotatissimo principiante contro un guru del tennis.
Jodar è forte, ma forse lo abbiamo un po’ sopravvalutato
Perchè gli avrebbe portato sfiga? Ho temuto, leggendo, che Jannik si fosse ritirato dal torneo.
A Zverev hanno preparato un’autostrada, quasi meglio di quello che succedeva al titolare del n.2 …
Cioè Jodar ieri aveva un piede e mezzo fuori dal torneo.
Si salva solo grazie all’interruzione per oscurità
Diallo-Sonego, per me, comprese le mie emozioni, finora, incontro dell’anno, giocato da due giocatori indomiti.
Forza Giovane cuore granata!
@ Senjey93 (#4645953)
Fils Jodar al massimo può essere la finale di un challenger….
@ italo (#4645921)
Se volevi portargli sfiga a Sinner ci sei riuscito, complimenti…
a me sembra che pochi si ricordino quando è nata e cosa ha vinto…tranne qualche fan….infatti ha bisogno di qualche improvvisa comparsata, per far parlare di se…
Flavio ha salvato il tie break e set da top 10, giocando il suo miglior tennis sotto pressione nel momento più importante.
Si, io per lui guardo la race perché anche l’anno scorso il grosso dei punti lo fece da Wimbledon in poi per cui é nei prossimi mesi che rischia di uscirci, fino ad ora pur coi problemi fisici la classifica é scesa ma non in modo drammatico.
Peró é vero che 80 del mondo significa partire dalle quali dei prossimi 1000 e 500, quindi ribadisco 100 punti (per ora) fondamentali in questo torneo
concordo. si può non essere d’accordo con gli altri utenti ma questa uscita è davvero infelice
Roba che questo sito è impestato dei tuoi commenti saccenti, e ti permetti di scrivere a un utente di andarsene “che stiamo meglio tutti”… Ma tutti chi scusa, a nome di chi parli? Chi sono i tuoi elettori?
ma è anche 80 in quella generale. Ha tempo per salire ancora così da evitare, in un prossimo futuro, di dover giocare qualificazioni. Il suo è un tennis di resistenza, gli anni passano ed è meglio non dover faticare prima dell’inizio dei tornei.
Ps. Ma quanto sta giocando bene Matteo, un vero gioco da erba, o per lo meno da erba contemporanea. La superficie che faceva dannare i terraioli, Nadal compreso, da tempo è stata ‘ingentilita’.
Un ottimo Berrettini nel primo set. Questa è la sua superficie. Fils invece sembra un pesce fuor d’acqua, gioca troppo di forza mentre qui ci vuole la mano e ci vogliono le variazioni.
Quoto Italo naturalmente
@ Giostefa (#4645928)
A me tennisticamente (esteticamente va da se)la Camila piaceva molto, gioie e dolori ma quando era in palla devastante..
SONEGO AL TERZO TURNO DI WIMBLEDON!!!!! GRANDISSIMO RISULTATO PER LUI…..Speriamo possano raggiungerlo anche Berretto e Cobbo, per formare il quartetto con SINNERRRRRR!!!!!!!!!
Sarebbe veramente un successo della squadra azzurra qui a Londra……
il francese ha aperture troppo ampie per dare fastidio a un Berrettini centrato
Sonny c’é! Due vittorie che sono ossigeno puro per la sua annata. Ora con Fritz é chiuso ma intanto é risalito al 110 della race. L’obiettivo top 100 entro fine anno (che secondo me é adeguato ad un’annata sfortunata come questa) non sembra più così ostico come lo era prima di questo torneo
Sono mesi che lo ripeto: FILS-JODAR sarà la finale di Wimbledon. Il temp, come sempre, è galantuomo.
Oddio, non mi pare che Jannik tiri la prima costantemente fra i 160 e poco più di 180 kmh nè abbia quel ritmo medio e quel gioco attendista di Carreno. Guarda la partita di Matteo con Fils e ti dovresti accorgere che il ritmo è decisamente più vivace di quella dei due spagnoli. Jòdar è valido, questo è indubbio, ma a me pare che siano proprio i suoi sostenitori a ritenerlo, per adesso, più forte di quel che è. Non mi pare che, per adesso, abbia la stanza da letto piena zeppa di scalpi eccellenti. Semmai lui è finito sulla parete dei vari Sinner, Darderi, Fils, Zverev.
Fils non è un giocatore da erba e chi pensa che sia favorito contro Berrettini non ha capito nulla di tennis.
il romano può spingersi almeno ai quarti… lo ritengo superiore anche a Mensik, se sta bene ovviamente
E zitto zitto il Polipo arriva al terzo turno meritando la vittoria. Della compagnia ; Arnaldi Darderi Cobolli Bellucci,gran stato di forma sull’erba, era il meno accreditato ed invece si regala Fritz. Bravo.
Bravo Lorenzo! E uno è andato
Beh c’è da dire però che quest’anno è stato fermo 3 mesi per un infortunio al polso, direi che è una buona attenuante per le difficoltà riscontrate quest’anno, ora sembra di nuovo sul pezzo, peccato che al prossimo turno se la vedrà con Fritz, a mio avviso il favorito della parte bassa per arrivare in finale
Sonny è così, prestazioni maiuscole intervallate da periodi in cui non vince più di due partite di fila. Oggi poteva chiuderla in 4 set ma vabbè, non mi ha mai dato l’impressione di essere inferiore a Diallo. Ottima resa al servizio, sia con la prima che con la seconda
@ enzolab (#4645841)
La Giorgi è nata il 30/12/1991 e si è ritirata l’11/04/2024… Quindi non si è ritirata a 30 anni…Altrimenti non avrebbe vinto il WTA 250 di Merida il 26/02/2023. Le date non possono essere smentite mentre le opinioni sì! La Giorgi non è mai migliorata? I fatti parrebbero dire altro:il WTA 1000 di Montreal-cioe il torneo più importante della sua carriera-lo ha vinto il 15/08/2021(cioe a pochi mesi dai 30 anni)… È chiaro che ognuno può pensarla come vuole ma date e risultati possono raccontare una realtà diversa dalle opinioni espresse da una persona… Fortuna che ci sono persone che erano convinte che di lei ci si sarebbe dimenticati in poco tempo. A poco più di 2 anni dal suo ritiro pare non sia così…
chi parla male di Jodar sotto sotto lo teme in prospettiva Sinner.
ma state tranquilli che, per tipo di gioco, non può impensierirlo.
A dispetto della ruggine dei primi 2 turni, l’unico vero avversario dell’altoatesino rimane la sua salute.
Più vedo giocare Sonego e più sono convinto che l’erba è la sua superfice migliore.
E mi sorprende che quest’anno sia stato incostante.. uno come lui, sempre attaccato al punto è a cavallo della centesima posizione.
E Nonno Struff batte Nakashima… qualcuno ha notizia di Fonti magiche sulle Alpi Bavaresi?
cosa avevo scritto… Carregno, il re degli scansatori… vittoria regalata a Jodar, che continua ad avere fortuna…ma prima o poi finirà…
viene da un brutto periodo, ma sinceramnete a me da fastidio…
Simona sei gentilissima! Veramente detto con il cuore……
concordo sulle potenzialità. Al netto di qualche dubbio sulle capacità di marcati miglioramenti negli spostamenti, confesso di far fatica a individuare la sua mentalità, percepisco segnali contraddittori (ma è un mio problema). Quel che è certo, vista questa partita, che basta davvero poco per essere competiva a un ottimo livello. L’avversaria di oggi ha vinto la partita per due semplici fattori: è una giocatrice che conosce molto bene l’erba e ha gestito il resto con esperienza. La partita poteva benissimo finire in modo diverso. Ma non è un singolo risultato che serve alla Grant.
anche sinner…
Scusate, ma Diallo ha qualche problema 😆 ? E il pugnetto a ogni punto, dico ogni punto, vinto ?
Se dico che Jódar è fortunello nei tabelloni qualcuno se la prende ?
Ma poi Busta trova sempre il suo connazionale ?
Carogna Bestia detto Scansone
WinItaly_ex_Berga 02-07-2026 12:45
Prova del 9 per Otto.
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= 72
Sono bravo in aritmetica
@ Atom (#4645815)
Ha 18 anni ed è al primo slam.
Le basi ci sono.
La costruzione del tutto richiede tempo, dedizione e sacrifici.
Ha fatto un’ ottima figura.
Bene Lorenzo che vince il secondo TB con lo stesso punteggio del primo. 2set a 1 per il momento..
resta il fatto che Buse-Trungelliti stanno giocando un doppio, non un singolare come pensava erroneamente “Giuliano da Viareggio”
Ho scritto semplicemente un evidenza.
Buon proseguimento di commenti e soprattutto buon proseguimento di torneo a Sinner.
Ah meno male che ti leggo, amico, ero preoccupato.
Post esemplare.
In realtà è proprio la ricerca della palla corta non troppo corta che l’ ha condannata. Un Sinnerismo da miglioramento da mostrare ai detrattori che Sinner può permettersi con i più deboli in cui prova e riprova con alterne fortune dall’ alto di colpi imparabili come il servizio che riducono i problemi se li perde e lei meno contro le marpione Ceche! Dovrebbe focalizzarsi sul suo gioco di base nel chiudere i punti perché ingannare le esperte con colpucci furbi da diciottenne è dura.
Più che svagata, direi che le manca un po’ di concentrazione, gioca istintiva, ma d’altronde non è certo una veterana, certo alla sua età l’Andreeva o la Jovic, per citare le ultime emerse, erano ben altro (la Jovic è sua coetanea ed è già in top20), ma a parte questi fenomeni, non ce ne sono molte altre.
Ancora un po’ rozza, servizio su cui lavorare, ma la base c’è.
Quanto ha regalato questa Grant !
termina la corsa della Grant, che anche oggi, mi sento di promuovere.
nonostante l’handicap del servizio è sempre stata li’ contro un avversaria, leggerina si’, ma a suo agio e in fiducia su questi campi.
Spero solo che lo staff dell’italo-americana non tenti di “giorgizzare” troppo il suo gioco perchè non si può sempre concludere lo scambio in 2-3 colpi.
è un discorso di tennis percentuale.. e la carriera di camila è li’ come monito
Ehm, si sono appena ritirati gli ungheresi
@ italo (#4645826)
Bravo, anche a me, vedendogli fare tanti errori, è venuta in mente la Giorgi. Camila si è ritirata a 30 anni, senza mai migliorare. Speriamo che la Grant non segue le sue orme. La ceca è una giocatrice regolare, niente di piú. enzo
E la ragazzina hai un grande braccio ma purtroppo il suo punto debole sono le gambe in una casa in cui il padre Era un campione di pallacanestro quindi sensibilità nel braccio ma gambe carenti e riprova e tutto ciò si vede anche le palle corte e sono sempre ottime ma le tira un po’ mirando un po’ scolastiche
Mi sembra evidente quale sia il principale difetto di Tyra: la mobilità. Soprattutto quando si hanno due gambe massiccie come le sue. Non sempre nel tennis agilità e potenza vanno d’accordo. Se da una parte quando colpisce da ferma è in grado di esplodere vincenti strabilianti dall’altra va in affanno quando deve correre o piegarsi. Anche i doppi falli e l’icerto lancio di palla possono dipendere da quello. Comunque è molto giovane e sottoposta a precisi programmi di allenamento si può migliorare. Per ora meno male che è riuscita a recuperare il break nel secondo set. Forza Tyra, non mollare.
E la ragazzina hai un grande braccio ma purtroppo il suo punto debole sono le gambe in una casa in cui il padre Era un campione di pallacanestro quindi sensibilità nel braccio ma gambe carenti e riprova e tutto ciò si vede anche le palle corte e sono sempre ottime ma le tira un po’ mirandoci un po’ scolastiche
La Grant è molto giovane e giustamente ancora poco esperta. Entrambe stanno facendo fatica a gestire il vento che va e viene e ovviamente l’altra è un po’ più abituata.
Poi perde sistematicamente tutti o quasi i punti un po’ “strani”.
Ma secondo me è normale, sono tutte situazioni che, crescendo, tenderanno a migliorare. L’importante è continuare a fare esperienza e restare sempre lì mentalmente nella partita, forza!
Promette molto bene, quando entra la prima ha un dritto esplosivo. Ma troppi doppi falli, e poi caratterialmente sembra soffrire quando è in svantaggio. Comunque su servizio deve lavorare molto, molto. Quando sarà sicura del suo servizio sarà pronta per diventare una protagonista del tennis femminile
e allora vattene, che stiamo meglio tutti, per quello che scrivi, poi…
Sinner ha superato due turni salvandosi con il servizio. Non si può pretendere che Tyra che ha 7 anni di meno possa essere al suo livello. Ci darai tante soddisfazioni (Tyra Caterina) in futuro e comunque non penso che con Bouzkova sia già finita.
la grant sta facendo una marea di doppi falli. lo spirito di camila si sta impossando di lei?
soprattutto sta continuamente sbagliando il lancio di palla… mi chiedo… ma non c’è un limite in cui l’arbitro può intervenire su questo tipo di errore?
fossi l’avversaria chiederei
Quanti lanci di palla ripetuti si possono fare prima di prendere un warning?
Perchè anche l’avversaria si potrebbe stufare e quindi protestare
Grant ha fatto 8 doppi falli . Gioca meglio e perde . Gli occorre un vero coach …….questa diventa forte
Set un po’ buttato con tanti errori di Caterina, oggi il servizio non entra
Purtroppo Caterina vorrebbe risolvere tutto in due colpi ma al terzo colpo e matematico ti butta la palla in rete o fuori deve lavorare molto sugli spostamenti perche ha le gambe a occhio e croce mi sembrano un po’ sorde e Tozze però con la testa si riesce a superare questo ed altro
Questa Grant e’ una potenziale campionessa ma va sgrezzata tanto . Gioca svagata
La Grant, se non si infortuna, è top ten in 2 anni. Mi gioco la suocera!
Non la vedo, ma le scriteriate sono sempre il meglio di questo sport.
Speriamo di tornare alle partite senza senso di qualcuna…
Camila per sempre.
Beh, dovresti cancellare il tuo commento :-; visto che di doppio trattasi
Prova del 9 per Otto.
Peccato per il break da 40-0, ma è proprio in queste cose che si vede la giovane età.
Comunque sta facendo vedere che a tennis con una to 25 (pure discretamente erbivora) ci può giocare già più o meno alla pari.
In un post dove si commentano i risultati odierni e le partite in atto, ancora a menarla con Sinner e i suoi malanni.
Assurdo.
Appunto..mettiamo le cose nelle giuste proporzioni. Senza scomodare Alcaraz che vedremo quando e “come” tornerà basti pensare a come sta il povero Draper che sta vedendo sfumare una carriera ad alto livello..
Caro Caro Giampi nessuno sano di testa non metterebbe la firma e quando gli si è girato il ginocchio mi si è fermato il cuore come se fosse mio figlio.
Parli di uno che ha giocato per quasi un anno con la possibilità di una squalifica per doping e ha comunque vinto un paio di Slam, qualche 1000, le Finals e la Davis. Certo è un problema diverso ma non ho dubbi che Sinner imparerà a gestire anche questa roba
Amico mio ma ti è chiaro che due giorni fa ha rischiato di rompersi il ginocchio o no? Ti è chiaro che minimo sarebbe stato fuori un anno e chissà come tornava? Ti è chiaro che questo non è un “problema di salute” ma un concatenarsi di fattori che possono, come ha detto “capitare” di nuovo? Se anche dovesse succedere due volte l’anno ci dobbiamo strappare i capelli? Manca proprio il senso delle proporzioni…Io, in cambio di una carriera senza infortuni muscolari o tendinei firmo subito e firma anche Sinner e dovresti firmare pure tu. Del resto, pure lui cinque-sei partite all’anno le dovrà pure perdere…
giocano insieme nel doppio…
Sono d’accordo con te, come si fa a non essere preoccupati dopo queste dichiarazioni?
@ Giambitto (#4645726)
Perché ti aspettavi cose diverse, io l’ho detto subito che questa sarebbe stata la sua spada di Damocle, si vede che è nel suo destino averne una..
Oggi tranne Matteo che ha una partita molto complicata, gli altri mi sembra abbiano avversari ampiamente alla loro portata. Per me anche la Grant avrà le sue possibilità
Ritorno sulle dichiarazioni di Sinner testuale: ABBIAMO CAPITO COSA È SUCCESSO A PARIGI MA POTREBBE RICAPITARE. Quindi potrebbe ricapitare di dover ritirarsi sul 2/0 5/1 terzo set. Mi chiedo con che animo è sceso e scenderà in campo avendo questa spada di Damocle nel cervello. Sono molto preoccupato.
La mattina si lavora. Breve spuntino e si comincia con Wimbledon e alla sera campionato del mondo di calcio. Chiedimi se sono felice?
Berrettini ha un match complesso.
Se Fils gioca come può e sa (e come ha fatto contro Collignon) non vedo come Matteo possa farcela.
Ma è appunto un “se” e col Francese spesso mezzo rotto il “mai dire mai” è d’ obbligo.
Sonego secondo me batte Diallo. Il canadese era sotto un treno contro Bonzi, poi ritiratosi. Lo vidi contro Draper a Eastbourne e mi è parso più arruffone del solito.
Flavio lo vedo teso. Il tornado Parigino lo ha destabilizzato e ci sta. Oggi trova un avversario che sa servire, ma nulla di più o quasi. Su questa superficie Cobolli ha comunque battuto gente come Cilic e Mensik che servono ancora meglio dell’ Australiano. Dipende da lui e dalla sua condizione, soprattutto mentale.
Paolini ha l’ intelligenza tattica per non farsi irretire dalla Golubic che spesso va invece a nozze con ste ragazzette sparapalle. La vedo favorita.
Resta Grant. Probabilmente perde, ma sono (quasi) certo che se la giocherà. Son sempre donnine e fino all’ ultimo punto la partita non è chiusa.
Vai Caterina, missione quasi impossibile ma lei ci deve credere sempre!!!
Redazione: Buse-Trungelliti nel campo 11 e’ chiaramente un refuso da cancellare, entrambi gia’ eliminati!