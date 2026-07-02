Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Rafael Jódar rimonta Carreno conquista al terzo turno: ora sfida Mochizuki

Rafael Jódar resta in corsa a Wimbledon 2026. Il giovane madrileno ha completato una grande rimonta contro Pablo Carreño, imponendosi con il punteggio di 3-6 6-3 1-6 6-3 6-4 e conquistando l’accesso al terzo turno, dove affronterà il giapponese Shintaro Mochizuki.

La partita era stata sospesa mercoledì 1 luglio per oscurità, con Carreño avanti 2-1 nel quarto set e apparentemente in controllo sul piano morale e tennistico. Il giorno dopo, però, il match è cambiato completamente.

Jódar è rientrato in campo con un’altra energia. Fin dai primi scambi della ripresa, il madrileno ha ritrovato ritmo, profondità e continuità da fondo, tornando a essere quel giocatore capace di martellare gli avversari grazie a gambe instancabili e colpi pesanti, ma sempre controllati.

Carreño era a pochi game dalla vittoria, ma la pausa ha finito per favorire il più giovane dei due. Jódar ha trovato rapidamente il break nel quarto set e da quel momento ha preso fiducia, alzando progressivamente il livello e portando la sfida al parziale decisivo.

Nel quinto set la pressione è passata tutta sulle spalle di Carreño. Il gijonese ha provato a variare il gioco, cercando palle corte, discese a rete e cambi di ritmo, ma non è riuscito a imporre con continuità i suoi colpi piatti e profondi. Jódar, invece, riusciva sempre più spesso a prendere in mano lo scambio.

Carreño ha resistito a un primo assalto, salvando uno 0-40, ma nel turno di battuta successivo ha ceduto il servizio. Da lì il match è sembrato scivolare nelle mani del madrileno, più lucido, più preciso e soprattutto molto più efficace rispetto alla giornata precedente.

Il finale, però, non è stato privo di tensione. Jódar si è portato avanti 4-1 e doppio break, ma Carreño ha reagito con orgoglio, recuperando fino al 4-3 e rimettendo pressione sul servizio del giovane rivale. Proprio nel momento più delicato, però, Jódar ha trovato aiuto dalla battuta e ha poi chiuso senza ulteriori complicazioni.

La vittoria ha un peso importante non solo per il risultato, ma anche per il modo in cui è arrivata. Jódar ha saputo ribaltare una partita che sembrava indirizzata, cancellando le cattive sensazioni del giorno precedente e mostrando una maturità notevole nella gestione emotiva della ripresa.

Per Carreño resta l’amarezza di una grande occasione sfumata. L’esperienza e la combattività lo hanno tenuto aggrappato fino all’ultimo, ma non sono bastate contro un avversario che, alla distanza, ha trovato freschezza, coraggio e maggiore incisività.

Al terzo turno Jódar affronterà Shintaro Mochizuki, attuale numero 151 del mondo. Un’occasione importante per provare a spingersi ancora più avanti e raggiungere gli ottavi di finale in uno Slam che sta già regalando al giovane spagnolo un’enorme spinta di fiducia.

La riflessione è inevitabile: a volte nel tennis una sospensione può cambiare tutto. Una notte può spegnere l’inerzia di chi stava comandando e riaccendere le speranze di chi sembrava quasi fuori. Jódar ha saputo usare quella pausa nel modo migliore, trasformando un match complicato in una vittoria da giocatore vero.

🇬🇧 Wimbledon Londra, Regno Unito · 2 Luglio 2026 ☁ 18°C Variabile, poi soleggiato · Picco 27°C CIELO Nuvoloso al mattino, poi soleggiato nelle ore centrali e pomeridiane PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 2 Luglio 07:00 ⛅ 19° 08:00 ☁ 20° 09:00 ⛅ 22° 10:00 ⛅ 22° 11:00 ⛅ 24° 12:00 ☀ 24° 13:00 ☀ 25° 14:00 ☀ 26° 16:00 ☀ 27° 21:00 ☀ 23° ✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il secondo turno sull’erba 🎾 Programma del giorno — 2 Luglio 🎾 Wimbledon · Tabellone Principale 2° Turno · Erba WIM R2 ⛅ Variabile/soleggiato

✅ Asciutto

🎾 2° Turno

🌿 Erba

Centre Court – Ore: 2:30pm

K. Pliskova vs I. Swiatek



Slam Wimbledon K. Pliskova K. Pliskova 1 3 I. Swiatek [3] I. Swiatek [3] 6 6 Vincitore: I. Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 K. Pliskova 0-30 0-40 3-5 → 3-6 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 K. Pliskova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-4 → 3-4 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 K. Pliskova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 I. Swiatek 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 K. Pliskova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 I. Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 K. Pliskova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 1-6 K. Pliskova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 I. Swiatek 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-4 → 1-4 K. Pliskova 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 I. Swiatek 30-0 40-0 0-2 → 0-3 K. Pliskova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 I. Swiatek None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

M. Berrettini vs A. Fils



Slam Wimbledon M. Berrettini M. Berrettini 0 6 7 3 1 A. Fils [20] • A. Fils [20] 0 4 5 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 A. Fils 1-0 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 A. Fils 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 M. Berrettini 30-0 40-0 2-5 → 3-5 A. Fils 30-0 30-30 40-30 2-4 → 2-5 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 A. Fils 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. Fils 15-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 0-1 → 1-1 A. Fils 15-0 15-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 A. Fils 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 M. Berrettini 0-15 15-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 A. Fils 15-0 15-15 30-15 4-4 → 4-5 M. Berrettini 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Fils 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Fils 15-0 15-15 30-15 2-2 → 2-3 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Fils 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Fils 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Fils 30-0 40-0 5-3 → 5-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Fils 0-15 0-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 A. Fils 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-15 1-2 → 2-2 A. Fils 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Berrettini 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Fils None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

C. McNally vs E. Rybakina



Il match deve ancora iniziare

No.1 Court – Ore: 2:00pm

K. Swan vs M. Keys



Slam Wimbledon K. Swan K. Swan 1 4 M. Keys [26] M. Keys [26] 6 6 Vincitore: M. Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Keys 0-30 15-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 K. Swan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 M. Keys 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 K. Swan 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 M. Keys 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 K. Swan 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 M. Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 K. Swan 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Keys 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Swan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 K. Swan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 M. Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 1-3 → 1-4 K. Swan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 M. Keys 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 K. Swan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Keys None-None 0-15 15-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

V. Royer vs A. Zverev



Slam Wimbledon V. Royer V. Royer None 1 3 6 A. Zverev [2] • A. Zverev [2] None 6 6 7 Vincitore: A. Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Zverev None-None 6-7 A. Zverev None-None 1-0 2-0 3-0 3-1 4-1 5-1 6-1 6-2 6-3 6-6 → 6-7 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 V. Royer 15-0 30-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 A. Zverev 15-0 30-0 5-4 → 5-5 V. Royer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 V. Royer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 V. Royer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-3 → 2-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 V. Royer 15-0 15-15 40-15 0-2 → 1-2 A. Zverev 30-0 40-0 0-1 → 0-2 V. Royer 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 V. Royer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-15 2-4 → 2-5 V. Royer 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 V. Royer 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 V. Royer 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 V. Royer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 1-6 A. Zverev 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 1-5 V. Royer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 V. Royer 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 V. Royer None-None 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

J. Mensik vs G. Dimitrov



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon T. Fritz [6] T. Fritz [6] 6 6 7 P. Kypson P. Kypson 2 2 5 Vincitore: T. Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 P. Kypson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 P. Kypson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 P. Kypson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 T. Fritz 15-0 30-0 3-3 → 4-3 P. Kypson 15-0 30-0 40-15 3-2 → 3-3 T. Fritz 15-0 40-0 2-2 → 3-2 P. Kypson 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-30 1-1 → 2-1 P. Kypson 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 P. Kypson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 T. Fritz 15-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 P. Kypson 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 T. Fritz 15-15 30-15 2-2 → 3-2 P. Kypson 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-40 A-40 1-1 → 2-1 P. Kypson 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 P. Kypson 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 T. Fritz 0-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 P. Kypson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 T. Fritz 30-0 40-0 2-2 → 3-2 P. Kypson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 T. Fritz 15-0 30-0 1-1 → 2-1 P. Kypson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Fritz None-None 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

T. Fritzvs P. Kypson

R. Jodar vs P. Carreno Busta



Slam Wimbledon R. Jodar [23] R. Jodar [23] 3 6 1 6 6 P. Carreno Busta P. Carreno Busta 6 3 6 3 4 Vincitore: R. Jodar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-4 R. Jodar 30-0 30-15 5-4 → 6-4 P. Carreno Busta 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 R. Jodar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 P. Carreno Busta 15-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 R. Jodar 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 4-2 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 R. Jodar 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 P. Carreno Busta 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 R. Jodar 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Carreno Busta 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 R. Jodar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 P. Carreno Busta 15-0 40-0 5-2 → 5-3 R. Jodar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 P. Carreno Busta 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 R. Jodar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 R. Jodar 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Jodar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 R. Jodar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 R. Jodar 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 R. Jodar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Jodar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 R. Jodar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 P. Carreno Busta 15-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 R. Jodar 15-0 40-0 3-1 → 4-1 P. Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 R. Jodar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 R. Jodar 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 R. Jodar 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 R. Jodar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 P. Carreno Busta 30-0 40-0 2-0 → 2-1 R. Jodar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 P. Carreno Busta None-None 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

A. Anisimova vs S. Kenin



Slam Wimbledon A. Anisimova [6] A. Anisimova [6] 6 4 7 S. Kenin S. Kenin 2 6 6 Vincitore: A. Anisimova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 7-2* 7-3* 8*-3 9*-3 6-6 → 7-6 S. Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Anisimova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 S. Kenin 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Anisimova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 S. Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Anisimova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 S. Kenin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 A. Anisimova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 1-3 → 2-3 S. Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 A. Anisimova 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 S. Kenin 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 A. Anisimova 0-15 0-30 15-30 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Kenin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Anisimova 30-0 40-0 3-5 → 4-5 S. Kenin 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Anisimova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 S. Kenin 15-0 30-0 2-3 → 2-4 A. Anisimova 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 S. Kenin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Anisimova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 S. Kenin 15-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Anisimova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Kenin 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 A. Anisimova 15-0 40-0 4-2 → 5-2 S. Kenin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 A. Anisimova 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 S. Kenin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 A. Anisimova 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Kenin 0-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Anisimova None-None 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

F. Tiafoe vs J. Choinski



Slam Wimbledon F. Tiafoe [17] F. Tiafoe [17] None 0 J. Choinski • J. Choinski None 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Choinski None-None 0-0

J. Paolini vs V. Golubic



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon A. de Minaur [5] A. de Minaur [5] 6 6 6 A. Mannarino A. Mannarino 3 2 2 Vincitore: A. de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. de Minaur 30-0 40-0 5-2 → 6-2 A. Mannarino 0-15 0-40 15-40 30-40 4-2 → 5-2 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 3-2 → 4-2 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Mannarino 15-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Mannarino 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 5-2 → 6-2 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 A. de Minaur 15-0 30-0 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Mannarino 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. de Minaur 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 1-1 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 A-40 5-3 → 6-3 A. Mannarino 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 A. de Minaur 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Mannarino 15-0 40-0 1-0 → 1-1 A. de Minaur None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

A. de Minaurvs A. Mannarino

A. Eala vs M. Joint



Slam Wimbledon A. Eala [29] A. Eala [29] 3 6 6 M. Joint M. Joint 6 2 0 Vincitore: A. Eala Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 A. Eala 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-0 → 6-0 M. Joint 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 A. Eala 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 M. Joint 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 A. Eala 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. Joint 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Eala 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 M. Joint 0-15 0-40 15-40 30-40 4-2 → 5-2 A. Eala 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Joint 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. Eala 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Joint 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Eala 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Joint 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Eala 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 M. Joint 15-0 30-0 40-0 40-30 3-4 → 3-5 A. Eala 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 M. Joint 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Eala 15-0 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 M. Joint 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Eala 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 M. Joint 15-0 30-0 40-15 0-1 → 0-2 A. Eala None-None 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

J. Duckworth vs F. Cobolli



Slam Wimbledon J. Duckworth J. Duckworth 40 6 6 4 F. Cobolli [9] • F. Cobolli [9] 40 7 3 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 4-3 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 F. Cobolli 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Duckworth 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Cobolli 15-15 30-15 2-1 → 2-2 J. Duckworth 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 J. Duckworth 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 40-30 3-2 → 4-2 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 J. Duckworth 15-0 15-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Cobolli 15-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 F. Cobolli 30-0 40-15 6-5 → 6-6 J. Duckworth 30-0 30-15 5-5 → 6-5 F. Cobolli 0-15 15-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 F. Cobolli 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 J. Duckworth 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 F. Cobolli 30-0 30-15 3-2 → 3-3 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Duckworth 15-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Duckworth None-None 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

C. Osorio vs L. Noskova



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon D. Shnaider [15] D. Shnaider [15] 4 6 2 L. Samsonova L. Samsonova 6 4 6 Vincitore: L. Samsonova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 L. Samsonova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 D. Shnaider 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 L. Samsonova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 D. Shnaider 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 L. Samsonova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 D. Shnaider 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 L. Samsonova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 D. Shnaider 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Samsonova 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 D. Shnaider 0-30 0-40 5-3 → 5-4 L. Samsonova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 D. Shnaider 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 L. Samsonova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 D. Shnaider 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 L. Samsonova 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 D. Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 L. Samsonova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 D. Shnaider 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Samsonova 0-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 D. Shnaider 15-0 30-0 30-30 40-30 3-5 → 4-5 L. Samsonova 15-0 15-15 30-15 3-4 → 3-5 D. Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 L. Samsonova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 D. Shnaider 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 L. Samsonova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 D. Shnaider 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 L. Samsonova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 D. Shnaider None-None 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

D. Shnaidervs L. Samsonova

B. Nakashima vs J. Struff



Slam Wimbledon B. Nakashima [28] B. Nakashima [28] 6 6 6 7 6 J. Struff J. Struff 4 7 7 6 7 Vincitore: J. Struff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 7-4* 7-5* 7*-6 7*-7 7-8* 7-9* 6-6 → 6-7 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 J. Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 B. Nakashima 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 J. Struff 15-0 30-0 40-15 5-3 → 5-4 B. Nakashima 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 J. Struff 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 B. Nakashima 15-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Struff 15-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Struff 0-15 15-15 30-15 1-1 → 1-2 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Struff 15-0 15-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 J. Struff 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 J. Struff 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 B. Nakashima 15-0 15-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 J. Struff 30-0 40-15 3-2 → 3-3 B. Nakashima 15-0 15-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 J. Struff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 1-1 → 2-1 J. Struff 15-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Nakashima 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 J. Struff 0-30 0-40 15-0 30-15 40-15 15-15 15-30 0-15 30-30 40-30 40-40 A-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 None-None 0-1 0-2 1-2 1-3 2-3 3-3 3-4 3-5 3-6 5-6 6-6 6-7 40-0 40-40 40-A 30-0 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 1-1 2-2 3-2 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7 5-7 7-7 8-7 9-7 6-7 J. Struff None-None 1-0 2-0 2-1 3-1 4-1 4-2 4-3 4-4 5-4 6-4 6-5 6-6 → 6-7 B. Nakashima 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 J. Struff 15-0 40-0 5-5 → 5-6 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 J. Struff 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 B. Nakashima 15-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Struff 30-0 3-3 → 3-4 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 2-3 → 3-3 J. Struff 15-0 40-0 2-2 → 2-3 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Struff 15-15 40-15 1-1 → 1-2 B. Nakashima 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Struff 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 J. Struff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 B. Nakashima 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 B. Nakashima 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 4-4 → 5-4 J. Struff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Struff 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Struff 30-0 40-15 2-1 → 2-2 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 1-1 → 2-1 J. Struff 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Struff 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 J. Struff 15-0 40-0 4-3 → 4-4 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 J. Struff 40-0 3-2 → 3-3 B. Nakashima 15-0 30-0 2-2 → 3-2 J. Struff 15-0 30-0 2-1 → 2-2 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Struff 0-15 15-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Nakashima None-None 30-0 40-0 0-0 → 1-0

J. Fearnley vs J. Munar



Slam Wimbledon J. Fearnley J. Fearnley 40 4 6 1 J. Munar • J. Munar A 6 7 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Munar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 J. Fearnley 0-15 15-15 40-15 0-2 → 1-2 J. Munar 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 J. Fearnley 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 J. Fearnley 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 J. Munar 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Fearnley 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 J. Munar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Fearnley 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 J. Munar 15-0 15-15 30-15 30-30 3-3 → 3-4 J. Fearnley 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 2-3 → 3-3 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Fearnley 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Munar 15-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Fearnley 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 J. Munar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Fearnley 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 J. Munar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 J. Fearnley 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 A-40 2-5 → 3-5 J. Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 J. Fearnley 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 J. Munar 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 J. Fearnley 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Fearnley 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Munar None-None 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

S. Cirstea vs K. Birrell



Il match deve ancora iniziare

K. Jacquet vs A. Bublik



Il match deve ancora iniziare

Court 18 – Ore: 12:00am

A. Fery vs O. Virtanen



Slam Wimbledon A. Fery A. Fery 5 7 6 6 O. Virtanen O. Virtanen 7 6 3 3 Vincitore: A. Fery Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 A. Fery 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 O. Virtanen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 A. Fery 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 A. Fery 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 O. Virtanen 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 A. Fery 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 O. Virtanen 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Fery 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 O. Virtanen 0-15 0-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 A. Fery 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 O. Virtanen 0-15 15-15 30-15 4-2 → 4-3 A. Fery 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 O. Virtanen 0-15 0-40 2-2 → 3-2 A. Fery 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Fery 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 O. Virtanen 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 A. Fery 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Fery 15-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 O. Virtanen 15-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 A. Fery 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 O. Virtanen 0-15 30-15 3-2 → 3-3 A. Fery 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 O. Virtanen 15-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Fery 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 O. Virtanen 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Fery 15-0 15-15 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 O. Virtanen 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 A. Fery 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 O. Virtanen 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Fery 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 O. Virtanen 15-0 30-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 A. Fery 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 O. Virtanen 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Fery 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 O. Virtanen 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 2-1 → 2-2 A. Fery 15-0 30-0 1-1 → 2-1 O. Virtanen 0-15 30-15 40-15 40-40 1-0 → 1-1 A. Fery None-None 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

A. Blinkova vs M. Kostyuk



Slam Wimbledon A. Blinkova A. Blinkova 7 3 3 M. Kostyuk [12] M. Kostyuk [12] 6 6 6 Vincitore: M. Kostyuk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Kostyuk 15-0 15-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Blinkova 0-15 15-15 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Kostyuk 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 A. Blinkova 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 M. Kostyuk 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. Blinkova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Kostyuk 0-15 15-15 30-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Blinkova 0-15 0-40 1-0 → 1-1 M. Kostyuk 0-15 0-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Blinkova 0-15 15-15 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 3-5 → 3-6 M. Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Blinkova 15-0 15-15 30-15 2-4 → 3-4 M. Kostyuk 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Blinkova 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 M. Kostyuk 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Blinkova 0-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 M. Kostyuk 0-15 15-15 30-15 1-0 → 1-1 A. Blinkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 A. Blinkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 M. Kostyuk 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 A. Blinkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 M. Kostyuk 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 A. Blinkova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-4 → 4-4 M. Kostyuk 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Blinkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Kostyuk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Blinkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Kostyuk 0-15 0-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 A. Blinkova 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 M. Kostyuk None-None 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 0-0 → 0-1

J. Lehecka vs A. Molcan



Slam Wimbledon J. Lehecka [13] J. Lehecka [13] 30 3 A. Molcan • A. Molcan 40 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Molcan 15-0 30-0 40-15 40-30 3-2 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Molcan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Lehecka 15-0 15-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Molcan 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Lehecka None-None 0-15 15-15 40-15 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon A. Danilina / A. Krunic [3] A. Danilina / A. Krunic [3] 6 1 6 L. Fernandez / Y. Putintseva L. Fernandez / Y. Putintseva 2 6 3 Vincitore: A. Danilina/A. Krunic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Danilina / A. Krunic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 L. Fernandez / Y. Putintseva 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 A. Danilina / A. Krunic 15-0 30-0 4-2 → 5-2 L. Fernandez / Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 A. Danilina / A. Krunic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Fernandez / Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Danilina / A. Krunic 15-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 L. Fernandez / Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Danilina / A. Krunic 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 L. Fernandez / Y. Putintseva 15-0 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 A. Danilina / A. Krunic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-5 → 1-5 L. Fernandez / Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 A. Danilina / A. Krunic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 L. Fernandez / Y. Putintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 A. Danilina / A. Krunic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 L. Fernandez / Y. Putintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Danilina / A. Krunic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 L. Fernandez / Y. Putintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 A. Danilina / A. Krunic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 L. Fernandez / Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 3-1 → 3-2 A. Danilina / A. Krunic 0-15 15-0 30-15 40-15 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 L. Fernandez / Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 A. Danilina / A. Krunic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 L. Fernandez / Y. Putintseva None-None 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

A. Danilina/ A. Krunicvs L. Fernandez/ Y. Putintseva

Y. Starodubtseva / P. Stearns vs I. Haverlag / P. Udvardy



Slam Wimbledon Y. Starodubtseva / P. Stearns Y. Starodubtseva / P. Stearns 6 4 6 I. Haverlag / P. Udvardy I. Haverlag / P. Udvardy 4 6 4 Vincitore: Y. Starodubtseva/P. Stearns Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Y. Starodubtseva / P. Stearns 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 I. Haverlag / P. Udvardy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Y. Starodubtseva / P. Stearns 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 I. Haverlag / P. Udvardy 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Y. Starodubtseva / P. Stearns 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 I. Haverlag / P. Udvardy 15-0 40-0 2-2 → 2-3 Y. Starodubtseva / P. Stearns 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 I. Haverlag / P. Udvardy 0-15 0-30 1-1 → 2-1 Y. Starodubtseva / P. Stearns 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 I. Haverlag / P. Udvardy 15-0 15-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Y. Starodubtseva / P. Stearns 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 I. Haverlag / P. Udvardy 15-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Y. Starodubtseva / P. Stearns 0-15 15-15 30-15 30-30 3-4 → 4-4 I. Haverlag / P. Udvardy 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Y. Starodubtseva / P. Stearns 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 I. Haverlag / P. Udvardy 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Y. Starodubtseva / P. Stearns 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 I. Haverlag / P. Udvardy 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Y. Starodubtseva / P. Stearns 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 I. Haverlag / P. Udvardy 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Y. Starodubtseva / P. Stearns 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 I. Haverlag / P. Udvardy 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Y. Starodubtseva / P. Stearns 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 I. Haverlag / P. Udvardy 15-0 30-0 40-15 4-2 → 4-3 Y. Starodubtseva / P. Stearns 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 I. Haverlag / P. Udvardy 15-0 30-0 3-1 → 3-2 Y. Starodubtseva / P. Stearns 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 3-1 I. Haverlag / P. Udvardy 0-15 0-40 2-0 → 3-0 Y. Starodubtseva / P. Stearns 0-15 15-15 40-15 1-0 → 2-0 I. Haverlag / P. Udvardy None-None 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

S. Arends / D. Pel vs T. Griekspoor / B. van de Zandschulp



Slam Wimbledon S. Arends / D. Pel [15] S. Arends / D. Pel [15] 4 4 T. Griekspoor / B. van de Zandschulp T. Griekspoor / B. van de Zandschulp 6 6 Vincitore: T. Griekspoor/B. van de Zandschulp Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Griekspoor / B. van de Zandschulp 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 S. Arends / D. Pel 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 T. Griekspoor / B. van de Zandschulp 15-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 S. Arends / D. Pel 15-0 30-0 2-4 → 3-4 T. Griekspoor / B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-30 30-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 S. Arends / D. Pel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 T. Griekspoor / B. van de Zandschulp 15-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 S. Arends / D. Pel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 T. Griekspoor / B. van de Zandschulp 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 S. Arends / D. Pel 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Griekspoor / B. van de Zandschulp 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 S. Arends / D. Pel 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 T. Griekspoor / B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 3-5 S. Arends / D. Pel 15-0 30-0 40-0 40-30 1-5 → 2-5 T. Griekspoor / B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-15 1-4 → 1-5 S. Arends / D. Pel 15-0 30-0 0-4 → 1-4 T. Griekspoor / B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 S. Arends / D. Pel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 T. Griekspoor / B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 0-1 → 0-2 S. Arends / D. Pel None-None 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Y. Hanfmann / J. Struff vs V. Kopriva / F. Pieczonka



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ore: 12:00am

R. Galloway / J. Peers vs M. Granollers / H. Zeballos



Slam Wimbledon R. Galloway / J. Peers R. Galloway / J. Peers 6 3 M. Granollers / H. Zeballos [2] M. Granollers / H. Zeballos [2] 7 6 Vincitore: M. Granollers/H. Zeballos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 R. Galloway / J. Peers 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-5 → 3-5 M. Granollers / H. Zeballos 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 R. Galloway / J. Peers 40-0 1-4 → 2-4 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 R. Galloway / J. Peers 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 R. Galloway / J. Peers 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 1-1* 1*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 R. Galloway / J. Peers 15-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 R. Galloway / J. Peers 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 R. Galloway / J. Peers 15-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 40-0 3-2 → 3-3 R. Galloway / J. Peers 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 R. Galloway / J. Peers 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Galloway / J. Peers None-None 15-0 30-0 30-15 0-0 → 1-0

I. Liutarevich / M. Reyes-Varela vs B. Bonzi / A. Rinderknech



Il match deve ancora iniziare

S. Doumbia / F. Reboul vs V. Kirkov / B. Stevens



Slam Wimbledon S. Doumbia / F. Reboul [13] S. Doumbia / F. Reboul [13] 2 7 6 V. Kirkov / B. Stevens V. Kirkov / B. Stevens 6 5 3 Vincitore: S. Doumbia/F. Reboul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 S. Doumbia / F. Reboul 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 V. Kirkov / B. Stevens 0-15 0-30 15-30 30-40 A-40 5-2 → 5-3 S. Doumbia / F. Reboul 15-0 15-15 40-15 4-2 → 5-2 V. Kirkov / B. Stevens 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 S. Doumbia / F. Reboul 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 V. Kirkov / B. Stevens 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 S. Doumbia / F. Reboul 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 V. Kirkov / B. Stevens 15-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Doumbia / F. Reboul 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 V. Kirkov / B. Stevens 0-15 0-30 0-40 30-40 6-5 → 7-5 S. Doumbia / F. Reboul 30-0 30-15 30-30 5-5 → 6-5 V. Kirkov / B. Stevens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 S. Doumbia / F. Reboul 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 V. Kirkov / B. Stevens 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 S. Doumbia / F. Reboul 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 V. Kirkov / B. Stevens 0-15 15-15 15-30 30-30 2-3 → 3-3 S. Doumbia / F. Reboul 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 V. Kirkov / B. Stevens 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Doumbia / F. Reboul 15-0 15-15 15-30 30-40 1-1 → 1-2 V. Kirkov / B. Stevens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 S. Doumbia / F. Reboul 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 V. Kirkov / B. Stevens 15-0 15-15 30-30 2-5 → 2-6 S. Doumbia / F. Reboul 30-0 40-0 1-5 → 2-5 V. Kirkov / B. Stevens 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 1-5 S. Doumbia / F. Reboul 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 V. Kirkov / B. Stevens 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 S. Doumbia / F. Reboul 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 V. Kirkov / B. Stevens 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Doumbia / F. Reboul None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

K. Siniakova / T. Townsend vs H. Chan / C. Tauson



Slam Wimbledon K. Siniakova / T. Townsend [1] K. Siniakova / T. Townsend [1] 0 6 2 H. Chan / C. Tauson • H. Chan / C. Tauson 0 4 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 H. Chan / C. Tauson 2-0 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 H. Chan / C. Tauson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Siniakova / T. Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 H. Chan / C. Tauson 15-0 40-0 5-3 → 5-4 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 H. Chan / C. Tauson 0-15 0-30 30-30 30-40 A-40 4-2 → 4-3 K. Siniakova / T. Townsend 0-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 H. Chan / C. Tauson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 A-40 3-1 → 3-2 K. Siniakova / T. Townsend 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 H. Chan / C. Tauson 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 H. Chan / C. Tauson None-None 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon A. Goransson / E. King A. Goransson / E. King 7 6 3 P. Nouza / N. Oberleitner P. Nouza / N. Oberleitner 6 7 6 Vincitore: P. Nouza/N. Oberleitner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 P. Nouza / N. Oberleitner 15-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Goransson / E. King 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 P. Nouza / N. Oberleitner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Goransson / E. King 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 P. Nouza / N. Oberleitner 0-15 15-15 15-30 1-3 → 2-3 A. Goransson / E. King 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 P. Nouza / N. Oberleitner 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Goransson / E. King 15-0 15-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Nouza / N. Oberleitner 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 P. Nouza / N. Oberleitner 0-15 15-15 15-30 30-30 6-5 → 6-6 A. Goransson / E. King 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 P. Nouza / N. Oberleitner 15-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Goransson / E. King 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 P. Nouza / N. Oberleitner 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Goransson / E. King 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 P. Nouza / N. Oberleitner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Goransson / E. King 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 P. Nouza / N. Oberleitner 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Goransson / E. King 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 P. Nouza / N. Oberleitner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Goransson / E. King 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 A. Goransson / E. King 30-0 40-15 5-6 → 6-6 P. Nouza / N. Oberleitner 15-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Goransson / E. King 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 P. Nouza / N. Oberleitner 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Goransson / E. King 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 P. Nouza / N. Oberleitner 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Goransson / E. King 15-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 P. Nouza / N. Oberleitner 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Goransson / E. King 0-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 P. Nouza / N. Oberleitner 0-15 15-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Goransson / E. King 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Nouza / N. Oberleitner None-None 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

A. Goransson/ E. Kingvs P. Nouza/ N. Oberleitner

S. Aoyama / E. Liang vs J. Bouzas Maneiro / Z. Sonmez



Slam Wimbledon S. Aoyama / E. Liang [13] S. Aoyama / E. Liang [13] 5 6 6 J. Bouzas Maneiro / Z. Sonmez J. Bouzas Maneiro / Z. Sonmez 7 2 2 Vincitore: S. Aoyama/E. Liang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 J. Bouzas Maneiro / Z. Sonmez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 S. Aoyama / E. Liang 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 J. Bouzas Maneiro / Z. Sonmez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 S. Aoyama / E. Liang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Bouzas Maneiro / Z. Sonmez 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 S. Aoyama / E. Liang 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Bouzas Maneiro / Z. Sonmez 15-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Aoyama / E. Liang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Bouzas Maneiro / Z. Sonmez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 S. Aoyama / E. Liang 15-0 40-0 4-2 → 5-2 J. Bouzas Maneiro / Z. Sonmez 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 S. Aoyama / E. Liang 15-0 30-0 3-1 → 4-1 J. Bouzas Maneiro / Z. Sonmez 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 S. Aoyama / E. Liang 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 J. Bouzas Maneiro / Z. Sonmez 15-0 30-0 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 S. Aoyama / E. Liang 15-0 30-0 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Bouzas Maneiro / Z. Sonmez 15-0 30-0 30-15 5-6 → 5-7 S. Aoyama / E. Liang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 J. Bouzas Maneiro / Z. Sonmez 30-0 40-0 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 S. Aoyama / E. Liang 15-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Bouzas Maneiro / Z. Sonmez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 S. Aoyama / E. Liang 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 J. Bouzas Maneiro / Z. Sonmez 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Aoyama / E. Liang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-A 3-1 → 3-2 J. Bouzas Maneiro / Z. Sonmez 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 S. Aoyama / E. Liang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 J. Bouzas Maneiro / Z. Sonmez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 S. Aoyama / E. Liang None-None 0-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

R. Burruchaga / T. Tirante vs R. Collignon / D. Prizmic



Il match deve ancora iniziare

N. Bartunkova / A. Eala vs S. Kenin / J. Ostapenko



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon T. Arribage / A. Olivetti [10] T. Arribage / A. Olivetti [10] 6 6 O. Luz / R. Matos O. Luz / R. Matos 3 2 Vincitore: T. Arribage/A. Olivetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 T. Arribage / A. Olivetti 15-0 15-15 30-15 5-2 → 6-2 O. Luz / R. Matos 15-0 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 T. Arribage / A. Olivetti 15-0 15-15 30-15 3-2 → 4-2 O. Luz / R. Matos 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 T. Arribage / A. Olivetti 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 O. Luz / R. Matos 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Arribage / A. Olivetti 15-0 40-0 0-1 → 1-1 O. Luz / R. Matos 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Arribage / A. Olivetti 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 O. Luz / R. Matos 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 T. Arribage / A. Olivetti 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-2 → 4-3 O. Luz / R. Matos 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 T. Arribage / A. Olivetti 30-0 40-0 3-1 → 4-1 O. Luz / R. Matos 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 T. Arribage / A. Olivetti 15-0 30-0 40-15 1-1 → 2-1 O. Luz / R. Matos 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 T. Arribage / A. Olivetti None-None 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

T. Arribage/ A. Olivettivs O. Luz/ R. Matos

E. Chong / A. Tikhonova vs E. Cocciaretto / A. Li



Slam Wimbledon E. Chong / A. Tikhonova E. Chong / A. Tikhonova 6 7 E. Cocciaretto / A. Li E. Cocciaretto / A. Li 3 6 Vincitore: E. Chong/A. Tikhonova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 E. Cocciaretto / A. Li 30-0 40-0 6-5 → 6-6 E. Chong / A. Tikhonova 15-0 30-0 30-15 5-5 → 6-5 E. Cocciaretto / A. Li 15-0 30-0 30-15 5-4 → 5-5 E. Chong / A. Tikhonova 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 E. Cocciaretto / A. Li 0-30 0-40 4-3 → 5-3 E. Chong / A. Tikhonova 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 3-3 → 4-3 E. Cocciaretto / A. Li 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 E. Chong / A. Tikhonova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 E. Cocciaretto / A. Li 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 E. Chong / A. Tikhonova 15-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 E. Cocciaretto / A. Li 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 E. Chong / A. Tikhonova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Cocciaretto / A. Li 0-15 0-40 5-3 → 6-3 E. Chong / A. Tikhonova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 5-3 E. Cocciaretto / A. Li 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 E. Chong / A. Tikhonova 15-0 30-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 E. Cocciaretto / A. Li 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 E. Chong / A. Tikhonova 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 E. Cocciaretto / A. Li 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 E. Chong / A. Tikhonova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 E. Cocciaretto / A. Li None-None 0-30 0-0 → 1-0

R. Cash / J. Tracy vs N. Barrientos / N. Borges



Slam Wimbledon R. Cash / J. Tracy [12] R. Cash / J. Tracy [12] 6 6 N. Barrientos / N. Borges N. Barrientos / N. Borges 3 4 Vincitore: R. Cash/J. Tracy Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Cash / J. Tracy 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 N. Barrientos / N. Borges 15-15 40-15 5-3 → 5-4 R. Cash / J. Tracy 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 N. Barrientos / N. Borges 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 R. Cash / J. Tracy 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 N. Barrientos / N. Borges 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 R. Cash / J. Tracy 0-15 0-30 0-40 3-0 → 3-1 N. Barrientos / N. Borges 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 R. Cash / J. Tracy 15-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 N. Barrientos / N. Borges 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Cash / J. Tracy 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-3 → 6-3 N. Barrientos / N. Borges 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 R. Cash / J. Tracy 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 N. Barrientos / N. Borges 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 R. Cash / J. Tracy 15-0 30-0 30-15 40-15 40-40 A-40 2-2 → 3-2 N. Barrientos / N. Borges 15-15 40-15 2-1 → 2-2 R. Cash / J. Tracy 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 N. Barrientos / N. Borges 15-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Cash / J. Tracy None-None 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

I. Neel / G. Olmos vs E. Hozumi / F. Wu



Slam Wimbledon I. Neel / G. Olmos I. Neel / G. Olmos 6 6 E. Hozumi / F. Wu E. Hozumi / F. Wu 3 2 Vincitore: I. Neel/G. Olmos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 I. Neel / G. Olmos 0-15 15-15 15-30 30-30 5-2 → 6-2 E. Hozumi / F. Wu 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 I. Neel / G. Olmos 15-0 30-0 30-15 40-30 3-2 → 4-2 E. Hozumi / F. Wu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 I. Neel / G. Olmos 0-15 0-30 0-40 30-40 2-1 → 2-2 E. Hozumi / F. Wu 0-30 1-1 → 2-1 I. Neel / G. Olmos 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 E. Hozumi / F. Wu 30-0 30-15 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 I. Neel / G. Olmos 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 E. Hozumi / F. Wu 0-15 0-30 15-30 4-3 → 5-3 I. Neel / G. Olmos 15-0 30-0 3-3 → 4-3 E. Hozumi / F. Wu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 I. Neel / G. Olmos 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 E. Hozumi / F. Wu 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 I. Neel / G. Olmos 15-0 30-0 0-2 → 1-2 E. Hozumi / F. Wu 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 I. Neel / G. Olmos None-None 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Court 8 – Ore: 12:00am

N. Balaji / M. Demoliner vs S. Gille / S. Verbeek



Slam Wimbledon N. Balaji / M. Demoliner N. Balaji / M. Demoliner 6 6 4 S. Gille / S. Verbeek S. Gille / S. Verbeek 3 7 6 Vincitore: S. Gille/S. Verbeek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 S. Gille / S. Verbeek 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 N. Balaji / M. Demoliner 0-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 S. Gille / S. Verbeek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 N. Balaji / M. Demoliner 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 S. Gille / S. Verbeek 15-0 30-0 2-3 → 2-4 N. Balaji / M. Demoliner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 S. Gille / S. Verbeek 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 N. Balaji / M. Demoliner 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 S. Gille / S. Verbeek 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 N. Balaji / M. Demoliner 0-15 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 N. Balaji / M. Demoliner 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 S. Gille / S. Verbeek 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 N. Balaji / M. Demoliner 15-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 S. Gille / S. Verbeek 15-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 N. Balaji / M. Demoliner 15-0 15-15 40-15 3-4 → 4-4 S. Gille / S. Verbeek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 N. Balaji / M. Demoliner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 S. Gille / S. Verbeek 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 N. Balaji / M. Demoliner 15-0 30-0 1-2 → 2-2 S. Gille / S. Verbeek 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 N. Balaji / M. Demoliner 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Gille / S. Verbeek 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Balaji / M. Demoliner 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 S. Gille / S. Verbeek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 N. Balaji / M. Demoliner 15-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Gille / S. Verbeek 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 N. Balaji / M. Demoliner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 S. Gille / S. Verbeek 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 N. Balaji / M. Demoliner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 S. Gille / S. Verbeek 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Balaji / M. Demoliner None-None 15-0 30-15 30-30 0-0 → 1-0

H. Guo / K. Mladenovic vs J. Burrage / M. Stojsavljevic



Slam Wimbledon H. Guo / K. Mladenovic [10] H. Guo / K. Mladenovic [10] 6 7 J. Burrage / M. Stojsavljevic J. Burrage / M. Stojsavljevic 3 5 Vincitore: H. Guo/K. Mladenovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 H. Guo / K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 J. Burrage / M. Stojsavljevic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 H. Guo / K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 J. Burrage / M. Stojsavljevic 0-15 15-15 40-15 4-4 → 4-5 H. Guo / K. Mladenovic 15-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 J. Burrage / M. Stojsavljevic 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 H. Guo / K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 J. Burrage / M. Stojsavljevic 15-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 H. Guo / K. Mladenovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 J. Burrage / M. Stojsavljevic 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 H. Guo / K. Mladenovic 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 J. Burrage / M. Stojsavljevic 15-0 15-15 15-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Guo / K. Mladenovic 0-15 15-15 15-30 30-30 5-3 → 6-3 J. Burrage / M. Stojsavljevic 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 H. Guo / K. Mladenovic 30-0 40-0 4-2 → 5-2 J. Burrage / M. Stojsavljevic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 H. Guo / K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Burrage / M. Stojsavljevic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 H. Guo / K. Mladenovic 15-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 J. Burrage / M. Stojsavljevic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 H. Guo / K. Mladenovic None-None 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

A. Dudeney / M. Xu vs S. Hsieh / X. Wang



Slam Wimbledon A. Dudeney / M. Xu A. Dudeney / M. Xu 3 4 S. Hsieh / X. Wang S. Hsieh / X. Wang 6 6 Vincitore: S. Hsieh/X. Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Hsieh / X. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 A. Dudeney / M. Xu 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 S. Hsieh / X. Wang 0-15 15-15 15-30 30-40 2-5 → 3-5 A. Dudeney / M. Xu 15-0 15-15 40-15 1-5 → 2-5 S. Hsieh / X. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 A. Dudeney / M. Xu 15-15 15-30 30-40 1-3 → 1-4 S. Hsieh / X. Wang 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Dudeney / M. Xu 15-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 S. Hsieh / X. Wang 15-0 15-15 30-15 0-1 → 0-2 A. Dudeney / M. Xu 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Hsieh / X. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 A. Dudeney / M. Xu 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 S. Hsieh / X. Wang 15-0 40-0 2-4 → 2-5 A. Dudeney / M. Xu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 S. Hsieh / X. Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 A. Dudeney / M. Xu 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 S. Hsieh / X. Wang 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 A. Dudeney / M. Xu 0-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 S. Hsieh / X. Wang None-None 0-15 15-15 30-15 0-0 → 0-1

J. Maleckova / M. Skoch vs T. Mihalikova / O. Nicholls



Slam Wimbledon J. Maleckova / M. Skoch • J. Maleckova / M. Skoch 40 6 3 T. Mihalikova / O. Nicholls [12] T. Mihalikova / O. Nicholls [12] 40 2 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Maleckova / M. Skoch 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 3-4 T. Mihalikova / O. Nicholls 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 J. Maleckova / M. Skoch 15-0 30-0 1-4 → 2-4 T. Mihalikova / O. Nicholls 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 J. Maleckova / M. Skoch 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 T. Mihalikova / O. Nicholls 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Maleckova / M. Skoch 15-0 15-15 30-15 0-1 → 1-1 T. Mihalikova / O. Nicholls 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Maleckova / M. Skoch 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 T. Mihalikova / O. Nicholls 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 J. Maleckova / M. Skoch 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 T. Mihalikova / O. Nicholls 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 J. Maleckova / M. Skoch 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 T. Mihalikova / O. Nicholls 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Maleckova / M. Skoch 15-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Mihalikova / O. Nicholls None-None 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 10 – Ore: 12:00am

C. Frantzen / R. Haase vs R. Ho / H. Jebens



Slam Wimbledon C. Frantzen / R. Haase C. Frantzen / R. Haase 4 6 R. Ho / H. Jebens R. Ho / H. Jebens 6 7 Vincitore: R. Ho/H. Jebens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 R. Ho / H. Jebens 15-0 30-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 C. Frantzen / R. Haase 15-0 30-0 40-15 5-5 → 6-5 R. Ho / H. Jebens 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 C. Frantzen / R. Haase 15-0 30-0 4-4 → 5-4 R. Ho / H. Jebens 15-0 30-0 40-0 40-30 4-3 → 4-4 C. Frantzen / R. Haase 0-15 15-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 R. Ho / H. Jebens 15-0 15-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 C. Frantzen / R. Haase 15-0 30-0 2-2 → 3-2 R. Ho / H. Jebens 0-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 C. Frantzen / R. Haase 15-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Ho / H. Jebens 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 C. Frantzen / R. Haase 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Ho / H. Jebens 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 C. Frantzen / R. Haase 15-0 40-0 3-5 → 4-5 R. Ho / H. Jebens 30-0 3-4 → 3-5 C. Frantzen / R. Haase 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 R. Ho / H. Jebens 15-0 15-15 40-15 3-2 → 3-3 C. Frantzen / R. Haase 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Ho / H. Jebens 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 C. Frantzen / R. Haase 15-0 30-0 40-15 1-1 → 2-1 R. Ho / H. Jebens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Frantzen / R. Haase None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

L. Kichenok / D. Krawczyk vs O. Oliynykova / R. Zarazua



Slam Wimbledon L. Kichenok / D. Krawczyk [11] L. Kichenok / D. Krawczyk [11] 6 6 O. Oliynykova / R. Zarazua O. Oliynykova / R. Zarazua 1 0 Vincitore: L. Kichenok/D. Krawczyk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 O. Oliynykova / R. Zarazua 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-0 → 6-0 L. Kichenok / D. Krawczyk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 O. Oliynykova / R. Zarazua 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 L. Kichenok / D. Krawczyk 15-0 30-0 2-0 → 3-0 O. Oliynykova / R. Zarazua 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 L. Kichenok / D. Krawczyk 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 O. Oliynykova / R. Zarazua 0-15 0-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 L. Kichenok / D. Krawczyk 0-15 15-15 15-30 40-30 4-1 → 5-1 O. Oliynykova / R. Zarazua 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 L. Kichenok / D. Krawczyk 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 O. Oliynykova / R. Zarazua 0-15 0-30 15-40 1-1 → 2-1 L. Kichenok / D. Krawczyk 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 O. Oliynykova / R. Zarazua None-None 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 A-40 0-0 → 0-1

J. Rojer / T. Winegar vs Y. Bhambri / M. Venus



Slam Wimbledon J. Rojer / T. Winegar J. Rojer / T. Winegar 6 6 Y. Bhambri / M. Venus Y. Bhambri / M. Venus 3 4 Vincitore: J. Rojer/T. Winegar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Rojer / T. Winegar 15-0 40-0 5-4 → 6-4 Y. Bhambri / M. Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 J. Rojer / T. Winegar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Y. Bhambri / M. Venus 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 J. Rojer / T. Winegar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Y. Bhambri / M. Venus 15-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Rojer / T. Winegar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Y. Bhambri / M. Venus 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Rojer / T. Winegar 30-0 30-15 40-30 0-1 → 1-1 Y. Bhambri / M. Venus 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Rojer / T. Winegar 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Y. Bhambri / M. Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 J. Rojer / T. Winegar 15-0 40-0 4-2 → 5-2 Y. Bhambri / M. Venus 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 J. Rojer / T. Winegar 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Y. Bhambri / M. Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 J. Rojer / T. Winegar 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Y. Bhambri / M. Venus 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Rojer / T. Winegar None-None 0-15 15-15 40-15 0-0 → 1-0

A. Potapova / L. Tagger vs M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo



Slam Wimbledon A. Potapova / L. Tagger A. Potapova / L. Tagger 2 0 M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo 6 6 Vincitore: M. Bouzkova/S. Sorribes Tormo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-5 → 0-6 A. Potapova / L. Tagger 30-0 40-0 40-15 40-40 40-A 0-4 → 0-5 M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 A. Potapova / L. Tagger 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Potapova / L. Tagger 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo 15-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 A. Potapova / L. Tagger 15-0 15-15 30-15 30-30 1-5 → 2-5 M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 A. Potapova / L. Tagger 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 A. Potapova / L. Tagger 15-15 30-15 40-30 0-2 → 1-2 M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Potapova / L. Tagger None-None 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Court 11 – Ore: 12:00am

D. Jurak Schreiber / A. Ruzic vs U. Eikeri / Q. Gleason



Slam Wimbledon D. Jurak Schreiber / A. Ruzic D. Jurak Schreiber / A. Ruzic 0 3 U. Eikeri / Q. Gleason [15] U. Eikeri / Q. Gleason [15] 6 6 Vincitore: U. Eikeri/Q. Gleason Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Jurak Schreiber / A. Ruzic 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 U. Eikeri / Q. Gleason 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 D. Jurak Schreiber / A. Ruzic 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 U. Eikeri / Q. Gleason 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 D. Jurak Schreiber / A. Ruzic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 U. Eikeri / Q. Gleason 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 D. Jurak Schreiber / A. Ruzic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 U. Eikeri / Q. Gleason 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 D. Jurak Schreiber / A. Ruzic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 U. Eikeri / Q. Gleason 15-0 40-0 0-5 → 0-6 D. Jurak Schreiber / A. Ruzic 0-15 0-30 0-40 15-40 0-4 → 0-5 U. Eikeri / Q. Gleason 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 D. Jurak Schreiber / A. Ruzic 0-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 U. Eikeri / Q. Gleason 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 D. Jurak Schreiber / A. Ruzic None-None 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

I. Buse / M. Trungelliti vs M. Fucsovics / F. Marozsan



Il match deve ancora iniziare

M. Kempen / A. Panova vs I. Jovic / M. Linette



Slam Wimbledon M. Kempen / A. Panova M. Kempen / A. Panova 6 6 7 I. Jovic / M. Linette I. Jovic / M. Linette 7 1 5 Vincitore: M. Kempen/A. Panova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 M. Kempen / A. Panova 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 I. Jovic / M. Linette 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 M. Kempen / A. Panova 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 I. Jovic / M. Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Kempen / A. Panova 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 I. Jovic / M. Linette 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Kempen / A. Panova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 I. Jovic / M. Linette 0-30 0-40 2-2 → 3-2 M. Kempen / A. Panova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 I. Jovic / M. Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Kempen / A. Panova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 I. Jovic / M. Linette 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Kempen / A. Panova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 I. Jovic / M. Linette 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-0 → 5-1 M. Kempen / A. Panova 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 I. Jovic / M. Linette 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 M. Kempen / A. Panova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 I. Jovic / M. Linette 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Kempen / A. Panova 30-0 30-15 30-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 0*-6 6-6 → 6-7 M. Kempen / A. Panova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 I. Jovic / M. Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Kempen / A. Panova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 I. Jovic / M. Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 M. Kempen / A. Panova 0-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 I. Jovic / M. Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Kempen / A. Panova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 I. Jovic / M. Linette 15-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 M. Kempen / A. Panova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 I. Jovic / M. Linette 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 M. Kempen / A. Panova 15-15 30-15 0-1 → 1-1 I. Jovic / M. Linette None-None 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

P. Carreno Busta / J. Munar vs G. Andreozzi / M. Guinard



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ore: 12:00am

G. Diallo vs L. Sonego



Slam Wimbledon G. Diallo G. Diallo 6 6 6 7 2 L. Sonego L. Sonego 7 4 7 6 6 Vincitore: L. Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 2-6 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 0-3 → 1-3 L. Sonego 15-0 30-0 0-2 → 0-3 G. Diallo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 G. Diallo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Diallo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 30-0 40-0 0-15 15-30 15-40 40-15 0-30 40-30 40-40 40-A None-None 0-1 0-2 1-2 2-2 2-3 2-4 3-4 3-5 3-6 4-6 5-6 6-6 6-7 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 6-7 G. Diallo None-None 0-1 1-1 1-2 1-3 1-4 2-4 2-5 2-6 3-6 4-6 6-6 → 6-7 G. Diallo 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 L. Sonego 15-0 30-0 5-5 → 5-6 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Diallo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 L. Sonego 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 G. Diallo 15-0 40-0 2-1 → 3-1 L. Sonego 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 G. Diallo 15-0 30-0 4-4 → 5-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 L. Sonego 0-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 G. Diallo 15-15 30-15 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 1-0 → 1-1 G. Diallo None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

K. Khachanov vs Y. Hanfmann



Slam Wimbledon K. Khachanov [19] K. Khachanov [19] 30 6 6 2 Y. Hanfmann • Y. Hanfmann 40 3 4 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Y. Hanfmann 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Y. Hanfmann 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 K. Khachanov 0-15 15-15 40-15 0-1 → 1-1 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Khachanov 0-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Y. Hanfmann 15-0 30-0 5-3 → 5-4 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Y. Hanfmann 15-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Y. Hanfmann 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 40-30 1-0 → 2-0 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Y. Hanfmann 15-0 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 K. Khachanov 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Y. Hanfmann 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 K. Khachanov 15-0 30-0 3-1 → 4-1 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Y. Hanfmann 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 K. Khachanov None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

E. Mertens vs M. Timofeeva



Slam Wimbledon E. Mertens [25] • E. Mertens [25] 40 1 M. Timofeeva M. Timofeeva 30 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 E. Mertens 15-0 15-15 40-15 40-30 1-3 M. Timofeeva 0-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 1-3 E. Mertens 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 M. Timofeeva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 E. Mertens None-None 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Court 15 – Ore: 12:00am

D. Snigur vs L. Jeanjean



Slam Wimbledon D. Snigur D. Snigur 6 6 L. Jeanjean L. Jeanjean 4 3 Vincitore: D. Snigur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Jeanjean 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 D. Snigur 15-0 40-0 4-3 → 5-3 L. Jeanjean 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 D. Snigur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 L. Jeanjean 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 D. Snigur 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 L. Jeanjean 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 D. Snigur 15-0 15-15 40-15 1-0 → 2-0 L. Jeanjean 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Snigur 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 L. Jeanjean 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 D. Snigur 0-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 L. Jeanjean 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 D. Snigur 15-0 30-0 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Jeanjean 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Snigur 0-15 0-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 L. Jeanjean 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 D. Snigur 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Jeanjean None-None 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Z. Bergs vs J. Faria



Slam Wimbledon Z. Bergs Z. Bergs 7 4 6 6 J. Faria J. Faria 6 6 2 3 Vincitore: Z. Bergs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 J. Faria 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Faria 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Z. Bergs 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 J. Faria 15-0 30-0 30-15 40-30 A-40 3-0 → 3-1 Z. Bergs 15-0 40-0 2-0 → 3-0 J. Faria 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 J. Faria 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Z. Bergs 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 J. Faria 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Z. Bergs 30-0 2-2 → 3-2 J. Faria 15-0 30-0 2-1 → 2-2 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 1-1 → 2-1 J. Faria 0-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Z. Bergs 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Faria 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Z. Bergs 15-15 30-15 3-5 → 4-5 J. Faria 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 3-5 Z. Bergs 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 J. Faria 0-15 15-15 30-15 30-30 2-3 → 2-4 Z. Bergs 15-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Faria 15-0 30-0 1-2 → 1-3 Z. Bergs 15-0 30-0 0-2 → 1-2 J. Faria 15-0 30-0 0-1 → 0-2 Z. Bergs 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 J. Faria 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 J. Faria 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 J. Faria 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 J. Faria 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Z. Bergs 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Faria 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Z. Bergs 15-15 15-30 15-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 J. Faria None-None 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

K. Rakhimova vs M. Sakkari



Slam Wimbledon K. Rakhimova • K. Rakhimova 30 3 5 M. Sakkari M. Sakkari 30 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 K. Rakhimova 0-15 15-15 30-15 30-30 5-0 M. Sakkari 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 K. Rakhimova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 M. Sakkari 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-A 2-0 → 3-0 K. Rakhimova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. Sakkari 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Rakhimova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 M. Sakkari 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 K. Rakhimova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 M. Sakkari 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 K. Rakhimova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 M. Sakkari 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 K. Rakhimova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Sakkari 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Rakhimova None-None 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

E. Alexandrova / M. Joint vs V. Erjavec / P. Marcinko



Slam Wimbledon E. Alexandrova / M. Joint • E. Alexandrova / M. Joint 30 3 V. Erjavec / P. Marcinko V. Erjavec / P. Marcinko 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 E. Alexandrova / M. Joint 30-0 3-2 V. Erjavec / P. Marcinko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 E. Alexandrova / M. Joint 0-15 15-15 40-15 1-2 → 2-2 V. Erjavec / P. Marcinko 30-0 30-15 40-30 1-1 → 1-2 E. Alexandrova / M. Joint 0-15 15-15 40-15 0-1 → 1-1 V. Erjavec / P. Marcinko None-None 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 16 – Ore: 12:00am

T. Grant vs M. Bouzkova



Slam Wimbledon T. Grant T. Grant 5 3 M. Bouzkova [21] M. Bouzkova [21] 7 6 Vincitore: M. Bouzkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Bouzkova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 T. Grant 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 M. Bouzkova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 T. Grant 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Bouzkova 15-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 T. Grant 15-0 15-15 30-15 1-2 → 2-2 M. Bouzkova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 T. Grant 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Bouzkova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 T. Grant 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 M. Bouzkova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 T. Grant 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Bouzkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 T. Grant 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Bouzkova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 T. Grant 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 M. Bouzkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 T. Grant 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Bouzkova 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 T. Grant 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Bouzkova None-None 15-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

M. Bolkvadze vs A. Krueger



Slam Wimbledon M. Bolkvadze M. Bolkvadze 1 0 A. Krueger A. Krueger 6 6 Vincitore: A. Krueger Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 A. Krueger 15-0 30-0 40-15 0-5 → 0-6 M. Bolkvadze 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-4 → 0-5 A. Krueger 0-15 15-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 M. Bolkvadze 0-30 0-40 0-2 → 0-3 A. Krueger 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Bolkvadze 15-0 15-15 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Krueger 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 M. Bolkvadze 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 A. Krueger 15-15 30-15 40-30 1-3 → 1-4 M. Bolkvadze 0-15 0-30 15-40 1-2 → 1-3 A. Krueger 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Bolkvadze 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 A. Krueger None-None 0-15 0-30 0-40 30-40 0-0 → 1-0

Q. Halys vs M. Giron



Slam Wimbledon Q. Halys Q. Halys 6 3 4 M. Giron M. Giron 7 6 6 Vincitore: M. Giron Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Q. Halys 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 M. Giron 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Q. Halys 0-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 M. Giron 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Q. Halys 15-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Giron 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Q. Halys 15-0 40-0 0-2 → 1-2 M. Giron 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 0-1 → 0-2 Q. Halys 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Giron 15-0 30-15 30-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Q. Halys 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 M. Giron 15-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Q. Halys 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A A-40 2-3 → 3-3 M. Giron 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Q. Halys 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 M. Giron 15-0 40-0 2-0 → 2-1 Q. Halys 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. Giron 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 M. Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 Q. Halys 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. Giron 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Giron 15-0 40-0 4-3 → 4-4 Q. Halys 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 4-3 M. Giron 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Giron 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Q. Halys 15-0 15-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Giron 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Q. Halys None-None 0-15 40-30 0-0 → 1-0

M. Brooks / A. Rajecki vs L. Siegemund / V. Zvonareva



Slam Wimbledon M. Brooks / A. Rajecki • M. Brooks / A. Rajecki 40 4 0 L. Siegemund / V. Zvonareva [7] L. Siegemund / V. Zvonareva [7] 15 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Brooks / A. Rajecki 0-15 15-15 40-15 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Siegemund / V. Zvonareva 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Brooks / A. Rajecki 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Brooks / A. Rajecki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 L. Siegemund / V. Zvonareva 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 M. Brooks / A. Rajecki 15-0 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 M. Brooks / A. Rajecki 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 L. Siegemund / V. Zvonareva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Brooks / A. Rajecki None-None 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 17 – Ore: 12:00am

E. Navarro vs O. Selekhmeteva



Slam Wimbledon E. Navarro [23] E. Navarro [23] 3 6 6 O. Selekhmeteva O. Selekhmeteva 6 4 1 Vincitore: E. Navarro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 E. Navarro 15-15 15-30 30-30 5-1 → 6-1 O. Selekhmeteva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 E. Navarro 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 O. Selekhmeteva 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 E. Navarro 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 O. Selekhmeteva 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 E. Navarro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 O. Selekhmeteva 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 E. Navarro 0-15 15-15 30-15 4-4 → 5-4 O. Selekhmeteva 0-15 15-15 15-30 40-30 4-3 → 4-4 E. Navarro 0-15 0-40 4-2 → 4-3 O. Selekhmeteva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 E. Navarro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 O. Selekhmeteva 15-0 30-0 3-0 → 3-1 E. Navarro 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 O. Selekhmeteva 0-15 0-30 15-40 1-0 → 2-0 E. Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 O. Selekhmeteva 15-0 30-0 3-5 → 3-6 E. Navarro 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 O. Selekhmeteva 15-0 30-0 3-3 → 3-4 E. Navarro 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 O. Selekhmeteva 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 E. Navarro 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 O. Selekhmeteva 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 E. Navarro 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 O. Selekhmeteva None-None 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Z. Svajda vs K. Majchrzak



Slam Wimbledon Z. Svajda Z. Svajda 2 6 6 6 6 K. Majchrzak K. Majchrzak 6 2 7 4 3 Vincitore: Z. Svajda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-3 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Z. Svajda 0-15 30-15 4-3 → 5-3 K. Majchrzak 15-0 40-0 4-2 → 4-3 Z. Svajda 30-0 40-15 3-2 → 4-2 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Z. Svajda 15-0 30-0 2-1 → 3-1 K. Majchrzak 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 0-1 → 1-1 K. Majchrzak 0-15 15-30 30-30 40-30 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 Z. Svajda 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-4 → 6-4 K. Majchrzak 30-0 5-3 → 5-4 Z. Svajda 0-15 15-15 15-30 40-30 4-3 → 5-3 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Z. Svajda 15-0 40-0 3-2 → 4-2 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Z. Svajda 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 K. Majchrzak 0-15 0-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Z. Svajda 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Majchrzak 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 K. Majchrzak 15-0 40-0 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-30 15-40 15-15 30-15 40-15 0-40 30-0 40-40 40-30 A-40 40-40 40-A None-None 6-7 Z. Svajda None-None 0-1 0-2 1-2 1-3 2-3 2-4 3-4 4-4 5-4 5-5 5-6 6-6 → 6-7 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Z. Svajda 15-0 40-0 5-5 → 6-5 K. Majchrzak 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Z. Svajda 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 K. Majchrzak 15-0 40-0 4-3 → 4-4 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 K. Majchrzak 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Z. Svajda 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Z. Svajda 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Majchrzak 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Z. Svajda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 K. Majchrzak 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 Z. Svajda 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 K. Majchrzak 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Z. Svajda 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 K. Majchrzak 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Z. Svajda 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Z. Svajda 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 K. Majchrzak 0-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Z. Svajda 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 K. Majchrzak 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Z. Svajda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 K. Majchrzak 15-0 40-0 1-2 → 1-3 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 0-1 → 0-2 Z. Svajda None-None 0-15 0-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

H. Dart / M. Lumsden vs A. Sutjiadi / J. Tjen



Slam Wimbledon H. Dart / M. Lumsden H. Dart / M. Lumsden A 3 2 A. Sutjiadi / J. Tjen • A. Sutjiadi / J. Tjen 40 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Sutjiadi / J. Tjen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 H. Dart / M. Lumsden 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Sutjiadi / J. Tjen 0-15 0-30 0-40 0-3 → 1-3 H. Dart / M. Lumsden 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 A. Sutjiadi / J. Tjen 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 H. Dart / M. Lumsden 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Sutjiadi / J. Tjen 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 H. Dart / M. Lumsden 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 A. Sutjiadi / J. Tjen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 H. Dart / M. Lumsden 15-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 A. Sutjiadi / J. Tjen 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 H. Dart / M. Lumsden 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Sutjiadi / J. Tjen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 H. Dart / M. Lumsden 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Sutjiadi / J. Tjen None-None 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

K. Piter / A. Siskova vs K. Boulter / H. Watson

