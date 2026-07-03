Dodig sceglie la NCAA: il tennis universitario americano diventa sempre più centrale nel futuro dei giovani

La NCAA continua a guadagnare terreno nel tennis professionistico. L’ultimo segnale arriva da Matej Dodig, attuale numero 208 del mondo e una delle promesse più interessanti del tennis croato, che da agosto giocherà per la University of Texas.

La notizia colpisce perché Dodig non è un giovane ancora lontano dal circuito professionistico. Al contrario, il ventenne croato era pienamente inserito nel mondo ATP: la scorsa settimana ha disputato le qualificazioni di Wimbledon, arrivando al secondo turno, e pochi mesi fa aveva raggiunto il numero 199 del ranking mondiale.

Il suo profilo rende la scelta ancora più significativa. Dodig non è una promessa qualsiasi: nel 2025 ha vinto il Challenger di Trieste partendo dalle qualificazioni e ha già conquistato nove titoli professionistici tra singolare e doppio. In questa stagione, inoltre, ha giocato le qualificazioni dei primi tre Slam dell’anno.

Si tratta quindi di un caso molto diverso rispetto al passato. Fino a qualche anno fa, la strada universitaria americana veniva spesso vista come una soluzione per chi faticava a entrare davvero nel professionismo. Oggi, invece, inizia a diventare una scelta strategica anche per giocatori già presenti nella Top 250 ATP.

La University of Texas si conferma così uno dei poli più ambiziosi del tennis universitario mondiale. Il programma guidato da Bruce Berque potrà contare anche su altri giovani di grande prospettiva come Tomasz Berkieta e Gabriel Debru, costruendo una squadra dal potenziale enorme.

Il caso Dodig conferma una tendenza sempre più evidente. Le nuove regole NIL, che permettono agli atleti universitari di percepire compensi legati a nome, immagine e somiglianza, hanno cambiato profondamente il panorama. A questo si aggiungono strutture di altissimo livello, staff tecnici professionali, preparazione atletica, formazione accademica e un ambiente competitivo ma meno spietato rispetto al circuito ATP.

Per un giovane giocatore, la scelta non è più così semplice come in passato. Restare nel circuito significa accumulare esperienza, punti e abitudine alla pressione, ma comporta anche costi elevati, viaggi continui, solitudine e il rischio di bruciarsi troppo presto. La NCAA, invece, può offrire tempo, protezione, crescita fisica e mentale, oltre a una base economica più sostenibile.

La domanda diventa inevitabile: la NCAA è una minaccia per l’ATP o può diventare il suo miglior alleato? Da un lato, il circuito professionistico rischia di perdere per alcuni anni giocatori già pronti per Challenger e qualificazioni Slam. Dall’altro, però, potrebbe ritrovarsi in futuro atleti più maturi, più strutturati e più preparati ad affrontare la durezza del tour.

La riflessione più interessante riguarda proprio il modello di crescita. Il tennis ha spesso spinto i talenti giovanissimi verso una professionalizzazione precoce, chiedendo loro risultati, viaggi e pressione già a 17 o 18 anni. La NCAA propone un percorso diverso: non necessariamente più lento, ma forse più sostenibile.

Il caso Dodig dimostra che il tennis universitario americano non è più solo una seconda strada. Sta diventando una vera alternativa al professionismo immediato, capace di attrarre anche chi ha già classifica, risultati e prospettive nel circuito ATP.

Se sempre più giocatori di questo livello seguiranno la stessa direzione, la struttura del tennis mondiale potrebbe cambiare profondamente. Non più una sola via obbligata verso il vertice, ma percorsi paralleli, con la NCAA pronta a diventare una fabbrica di talenti sempre più competitiva e influente.





Francesco Paolo Villarico