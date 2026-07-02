L’ATV BANCOMAT Tennis Open si conferma WTA 125: appuntamento con la 16ª edizione dal 12 al 19 luglio. Tre top 100 nell’entry list, c’è anche Tyra Grant Averni: “Felici di questa grande responsabilità”

Dopo il grande salto del 2025, l’ATV Bancomat Tennis Open è pronto per confermare il livello di tennis e gli elevati standard organizzativi. Dal 12 al 19 luglio, sui campi del Circolo Antico Tiro a Volo, il circuito tennistico femminile torna a Roma per la 16ª edizione del WTA 125 con un entry list molto interessante che contra tre Top 100 e diverse tenniste azzurre, tra le quali è presente anche la nuova rivelazione del tennis italiano Tyra Grant. Lo storico club romano ospiterà alcune delle migliori protagoniste del circuito, pronte a contendersi il trofeo di una kermesse che negli anni ha visto calcare i campi nomi di assoluto prestigio, tra cui Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Sara Errani, Tathiana Garbin, Martina Trevisan e Dayana Yastremska. Anche per l’edizione 2026 l’ingresso sarà gratuito, offrendo al pubblico l’opportunità di assistere da vicino a uno spettacolo sportivo di altissimo livello. Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento hanno partecipato: Alessia Pieretti, consigliera delegata Città Metropolitana di Roma; Massimo Itta, Chief Commercial Officer di Bancomat; Isidoro Alvisi, vice presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel; Giuseppe Centro, consigliere allo sport del Circolo Antico Tiro a Volo e membro del comitato organizzatore e Adriano Albanesi, direttore del torneo.

Tre Top 100 e la truppa azzurra: l’entry list del torneo – Come da tradizione, l’entry list della 16ª edizione dell’ATV Bancomat Tennis Open propone un interessante mix di giovani di prospettiva e atlete affermate. L’alto tasso tecnico è garantito da ben tre giocatrici appartenenti alla Top 100: si tratta di Oksana Selekhmeteva, numero 91 del mondo vincitrice dell’evento nel 2024 e finalista della passata edizione, Danka Kovinic e Francesca Jones, rispettivamente le prime tre teste di serie a Roma. Il pubblico, al quale sarà concesso accedere gratuitamente al Circolo Antico Tiro a Volo, potrà osservare anche le gesta di quattro tenniste azzurre. Oltre all’ex numero 46 WTA Lucia Bronzetti, ci sarà anche il talento Tyra Grant la quale sta vivendo proprio in questi giorni i momenti migliori della sua carriera. La romana classe 2008 ha passato le qualificazioni di Wimbledon e superato il primo turno del main draw sconfiggendo a sorpresa Katie Boulter. Con loro due ci saranno anche Nuria Brancaccio e Jennifer Ruggeri a completare la batteria italiana, in attesa dell’annuncio delle wild card e dei risultati delle qualificazioni. Nel gruppo delle giocatrici ai nastri di partenza c’è curiosità anche per Lois Boisson: la francese classe 2003 si è messa in mostra nella passata stagione con la semifinale raggiunta al Roland Garros e il trionfo al WTA 250 di Amburgo.

La carica del presidente Averni – L’attesa è già alta per un’edizione che promette un tabellone di grande prestigio, con la partecipazione di affermate protagoniste del circuito internazionale e delle migliori giovani in ascesa. Grande attenzione sarà riservata anche alle tenniste azzurre, grazie alle wild card messe a disposizione dal settore tecnico federale e della capitana di Billie Jean King Cup Tathiana Garbin, storica amica del torneo.

“La conferma del torneo nel circuito WTA 125 rappresenta per noi un motivo di grande soddisfazione e, allo stesso tempo, una responsabilità importante – ha raccontato Giorgio Averni, presidente del Circolo Antico Tiro a Volo –. Essere stabilmente tra i pochi tornei WTA organizzati in Italia è il riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi anni e dell’impegno quotidiano di tutto il nostro staff. Continueremo a investire per offrire alle giocatrici un evento all’altezza degli standard internazionali e al pubblico uno spettacolo di assoluta qualità. Sono orgoglioso del valore di una manifestazione che ha contribuito all’inizio di tante straordinarie carriere”.

Una soddisfazione condivisa anche da Giuseppe Centro, consigliere allo Sport del circolo e membro del Comitato Organizzatore: “La conferma del WTA 125 consolida il percorso di crescita dell’ATV Tennis Open e rappresenta uno stimolo a migliorarci ulteriormente. Siamo pronti ad accogliere ancora una volta grandi campionesse, i loro team e gli addetti ai lavori, garantendo l’ospitalità e l’organizzazione che da sempre contraddistinguono il nostro torneo. Vogliamo continuare a far crescere questo evento, rendendolo un punto di riferimento per il tennis femminile internazionale e per la città di Roma”.

Le parole della consigliera delegata di Città Metropolitana di Roma, Alessia Pieretti – Tra i relatori alla conferenza stampa, in rappresentanza di Città Metropolitana di Roma, ha presenziato la consigliera delegata Alessia Pieretti: “L’evoluzione di questo torneo dimostra quanto impegno ci sia stato nel corso degli anni. Roma e Città Metropolitana di Roma stanno mettendo a terra un lavoro di sinergia sui grandi eventi, portato avanti in prima persona dall’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato. Tutte le manifestazioni importanti hanno un grande eco in tutta la Capitale e sul territorio della provincia. Questo ci permette di rendere Roma una città metropolitana sotto tutti i punti di vista”.

L’augurio del vice presidente FITP, Isidoro Alvisi – L’upgrade del WTA 125 della Capitale e la successiva conferma della categoria per il 2026 portano anche la firma della Federazione Italiana Tennis e Padel, costantemente al fianco del Circolo Antico Tiro a Volo nel corso di tutte le edizioni. “Se il movimento azzurro sta ottenendo grandi risultati, vincendo grandi trofei e producendo numerosi talenti, è anche grazie a questi eventi – ha sottolineato il vice presidente della Federtennis, Isidoro Alvisi –. Quando si arriva a ripetere un torneo del genere per sedici volte significa che alle spalle c’è una grande organizzazione e il supporto costante degli sponsor, che vanno ringraziati a dovere. Nel portare anche i saluti del presidente Angelo Binaghi, ribadisco che constatiamo ogni anno le capacità di questa kermesse che seguiremo con grande attenzione anche nel 2026, sapendo che al Circolo Antico Tiro a Volo la FITP è in buone mani. Non resta che godersi l’ATV Bancomat Tennis Open sapendo che c’è sempre margine di crescita, nonostante sia stato raggiunto un livello molto importante”.

BANCOMAT ancora al fianco del WTA 125 di Roma – “A livello personale provo grande affetto per questo storico circolo che vivo da numerosi anni, il cui fiore all’occhiello non può che essere il torneo internazionale – le parole del Chief Commercial Officer di Bancomat, Massimo Itta –. La scorsa stagione la kermesse è passata dal circuito ITF a quello WTA con un upgrade meritato del quale abbiamo fatto parte con Bancomat in qualità di title sponsor, ruolo che interpretiamo anche nel 2026. Abbiamo rilanciato la nostra realtà negli ultimi tempi, creando un asset nazionale di servizio in termini di protezione ed economia reale del Paese”. Oltre al profondo rinnovamento aziendale, Bancomat sceglie continuamente di associarsi alle passioni degli italiani: “Lo sport e la musica sono tra i più grandi movimenti dell’Italia. Quello che facciamo quotidianamente è andare alla ricerca di accordi di questo tipo, coltivando tali passioni insieme ai cittadini. Tra di esse c’è ovviamente il calcio, ma abbiamo inserito con piacere il tennis soprattutto attraverso il WTA 125 di Roma, uno degli eventi femminili più importanti della disciplina dopo gli Internazionali BNL d’Italia”.

Cenni storici – L’ATV Tennis Open giunge quest’anno alla sedicesima edizione, la seconda in qualità di WTA 125. Il primo torneo, da $10.000, prende il via nel 2005, con l’allora azzurra Romina Oprandi ad aggiudicarsi il titolo. Il salto di qualità arriva nel 2007, quando il montepremi viene innalzato a $100.000 in un’edizione dal campo di partecipazione stellare: vince la belga Caroline Maes, ma sono presenti due future Top 10 e finaliste Slam come Sara Errani e Anastasia Pavlyuchenkova (all’epoca quindicenne); nonché Mirjana Lucic e Kristen Flipkens, che negli anni a seguire sarebbero giunte rispettivamente in semifinale all’Australian Open e a Wimbledon. In quel tabellone anche Alizè Cornet, che l’anno dopo avrebbe raggiunto la finale agli Internazionali BNL d’Italia sfiorando un posto tra le prime dieci al mondo. Il 2008 è l’anno del successo di Tathiana Garbin, attuale capitano della nazionale italiana di Billie Jean King Cup che puntualmente torna all’Antico Tiro a Volo per seguire le ragazze più promettenti del tennis azzurro. Quella fu anche l’edizione dell’allora sedicenne Camila Giorgi. Nel 2015 è Martina Trevisan, semifinalista al Roland Garros 2022, a trionfare. La finale del 2018 è storia: a contendersi il titolo le giovanissime Dayana Yastremska e Anastasia Potapova, che due anni prima si erano affrontate nella finale di Wimbledon junior. Nel 2019 è il turno di Sara Errani, che torna al successo dopo una cavalcata tanto difficile quanto emozionante. Nelle ultime quattro edizioni successi della croata Tara Wurth (2022), della spagnola Jessica Bouzas Maneiro (2023), della russa Oksana Selekhmeteva (2024) e della croata Petra Marcinko (2025). L’Antico Tiro a Volo però ha lanciato sui grandi palcoscenici anche giocatrici che sui campi capitolini non sono state in grado di vincere l’ambito trofeo. All’appello ci sono ben sette Top 10: Anastasia Pavlyuchenkova, Jelena Dokic, Julia Goerges, Jessica Pegula, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina e Jasmine Paolini.

ALBO D’ORO ATV TENNIS OPEN

2025 Petra Marcinko

2024 Oksana Selekhmeteva

2023 Jéssica Bouzas Maneiro

2022 Tara Wurth

2019 Sara Errani

2018 Dayana Yastremska

2017 Kateryna Kozlova

2016 Silvia Soler Espinosa

2015 Martina Trevisan

2011 Christina McHale

2010 Lourdes Domínguez Lino

2008 Tathiana Garbin

2007 Caroline Maes

2006 Anna Floris

2005 Romina Oprandi