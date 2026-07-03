I Tennis Foundation presenta il nuovo progetto benefico Little Tennis Champions 2026-27, iniziativa che coinvolgerà Italia, Albania, Kosovo, Montenegro e Romania.

La conferenza stampa di presentazione è in programma mercoledì 8 luglio alle ore 11 presso il Circolo della Stampa Sporting di Torino, in corso G. Agnelli 45.

Il progetto conferma l’impegno di I Tennis Foundation nel promuovere il tennis come strumento di crescita, inclusione e opportunità, con uno sguardo rivolto ai giovani talenti e ai contesti in cui lo sport può diventare un mezzo concreto di sviluppo personale e sociale.

All’incontro interverranno diversi protagonisti del tennis italiano. Tra gli ospiti annunciati ci saranno Matteo Donati, coach di Tyra Grant, Gipo Arbino, coach di Filippo Romano, Alessandro Petrone, ex coach di Matteo Arnaldi, e Simone Bongiovanni, co-founder e team manager di I Tennis Foundation.

La nuova edizione di Little Tennis Champions si inserisce in un percorso già orientato alla valorizzazione dei giovani e alla costruzione di opportunità attraverso il tennis, con una dimensione internazionale che abbraccia più Paesi dell’area europea e balcanica.

L’appuntamento di Torino rappresenterà dunque l’occasione per illustrare obiettivi, struttura e prospettive del progetto, oltre che per raccontare il ruolo dello sport nella formazione dei ragazzi e nella creazione di percorsi educativi e agonistici sostenibili.