Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 03 Luglio 2026

03/07/2026 08:22 4 commenti
Lisa Pigato - Foto Mattia Martegani
Lisa Pigato - Foto Mattia Martegani

ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Amstelveen (Olanda), terra battuta – Quarti di Finale
11:00 Marino P. ITA vs Naw H. SYR

ITF M15 Amstelveen - 2026-06-28T00:00:00Z
Pietro Marino
2
1
Hazem Naw
6
6
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11:00 Noce G. M. ITA vs Nicod J. CZE

ITF M15 Amstelveen - 2026-06-28T00:00:00Z
Gabriele Maria Noce
1
0
Jakub Nicod
6
6
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ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Kayseri 7 (Turchia), cemento – Quarti di Finale
10:30 Coccioli A. ITA vs Azoidis D. GRE
ITF M15 Kayseri - 2026-06-28T00:00:00Z
Dimitris Azoidis
6
6
Alessandro Coccioli
3
3
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ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Kursumlijska Banja 7 (Serbia), terra battuta – Quarti di Finale
10:30 Derepasko T. --- vs de Marchi A. ITA
ITF M15 Kursumlijska Banja - 2026-06-28T00:00:00Z
Timofei Derepasko
30
7
1
Andrea De Marchi
40
5
0
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ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Store (Slovenia), terra battuta – Quarti di Finale
10:00 Baroni N. ITA vs Retelj M. SLO
ITF M15 Store - 2026-06-29T00:00:00Z
Marko Retelj
4
0
Niccolo Baroni
6
6
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10:00 D’Agostino S. ITA vs Savano M. USA

ITF M15 Store - 2026-06-29T00:00:00Z
Stefano D\'Agostino
6
6
Michael Savano
2
2
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12:00 Boros A. HUN vs Tortora D. ITA

ITF M15 Store - 2026-06-29T00:00:00Z
Attila Dominik Boros
0
2
Davide Tortora
0
2
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ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Umag (Croazia), terra battuta – Quarti di Finale
16:00 Cerny M. CZE vs Fellin P. O. ITA
Il match deve ancora iniziare

16:00 Kucera J. CZE vs Castagnola L. ITA

Il match deve ancora iniziare

16:00 Martin A. SVK vs Bocchi L. ITA

Il match deve ancora iniziare

16:00 Oradini G. ITA vs Angelini L. ITA

Il match deve ancora iniziare




ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Rabat (Marocco), terra battuta – Quarti di Finale
15:00 Bennani K. MAR vs Giunta M. ITA
Il match deve ancora iniziare




ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Skopje (Macedonia del Nord), terra battuta – Quarti di Finale
11:30 Ivanovski K. MKD vs Weis A. ITA
ITF M25 Skopje - 2026-06-28T00:00:00Z
Alexander Weis
0
5
Kalin Ivanovski
0
5
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ITF DONNE – SINGOLARE: W100 Cary, NC (USA), cemento – Quarti di Finale
02:30 Liutova K. --- vs Stefanini L. ITA
Il match deve ancora iniziare




ITF DONNE – SINGOLARE: W35 Aix-les-Bains (Francia), terra battuta – Quarti di Finale
16:30 Lew Yan Foon A. FRA vs Zantedeschi A. ITA
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ITF DONNE – SINGOLARE: W50 Stuttgart-Vaihingen (Germania), terra battuta – Quarti di Finale
12:00 Pigato L. ITA vs Carle M. L. ARG
ITF W50 Stuttgart-Vaihingen - 2026-06-29T00:00:00Z
Lisa Pigato
40
2
Maria Lourdes Carle
40
1
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4 commenti

demorpurgo (Guest) 03-07-2026 12:26

Daje Lisa,
continua l’assalto al cielo.

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Alain 03-07-2026 11:29

@ Ozzastru (#4646348)

ASSOLUTAMENTE no, è cosa risaputa

 3
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Ozzastru (Guest) 03-07-2026 11:11

Mi chiedo e vi chiedo: si può vivere economicamente giocando in ITF?

 2
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Arthur Ashe (Guest) 03-07-2026 09:16

Quanti nomi intrappolati nella rete ITF da sempre….

 1
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