Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 03 Luglio 2026

Lisa Pigato - Foto Mattia Martegani
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Amstelveen (Olanda), terra battuta – Quarti di Finale
11:00 Marino P. vs Naw H.
ITF M15 Amstelveen - 2026-06-28T00:00:00Z
Pietro Marino
2
1
Hazem Naw
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Pietro Marino
0-15
15-15
30-15
30-40
40-40
A-40
0-5 → 1-5
Hazem Naw
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Pietro Marino
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Hazem Naw
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
11:00 Noce G. M. vs Nicod J.
ITF M15 Amstelveen - 2026-06-28T00:00:00Z
Gabriele Maria Noce
1
0
Jakub Nicod
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Gabriele Maria Noce
0-4 → 0-5
Gabriele Maria Noce
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-2 → 0-3
Gabriele Maria Noce
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Gabriele Maria Noce
1-4 → 1-5
Gabriele Maria Noce
0-3 → 1-3
Gabriele Maria Noce
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-1 → 0-2
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Kayseri 7 (Turchia), cemento – Quarti di Finale
10:30 Coccioli A.
vs Azoidis D.
ITF M15 Kayseri - 2026-06-28T00:00:00Z
Dimitris Azoidis
6
6
Alessandro Coccioli
3
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Dimitris Azoidis
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
5-3 → 6-3
Alessandro Coccioli
5-2 → 5-3
Dimitris Azoidis
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Alessandro Coccioli
4-1 → 4-2
Dimitris Azoidis
4-0 → 4-1
Alessandro Coccioli
0-15
30-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Dimitris Azoidis
2-0 → 3-0
Alessandro Coccioli
1-0 → 2-0
Dimitris Azoidis
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alessandro Coccioli
15-0
30-0
40-15
40-40
A-40
40-40
A-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Dimitris Azoidis
4-3 → 5-3
Alessandro Coccioli
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Dimitris Azoidis
0-15
15-15
30-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Alessandro Coccioli
2-2 → 2-3
Dimitris Azoidis
1-2 → 2-2
Alessandro Coccioli
0-15
15-15
30-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Dimitris Azoidis
0-1 → 1-1
Alessandro Coccioli
0-0 → 0-1
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Kursumlijska Banja 7 (Serbia), terra battuta – Quarti di Finale
10:30 Derepasko T.
vs de Marchi A.
ITF M15 Kursumlijska Banja - 2026-06-28T00:00:00Z
Timofei Derepasko
30
7
1
Andrea De Marchi•
40
5
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Andrea De Marchi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
Timofei Derepasko
0-15
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Andrea De Marchi
6-5 → 7-5
Timofei Derepasko
5-5 → 6-5
Andrea De Marchi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
Timofei Derepasko
4-4 → 4-5
Andrea De Marchi
3-4 → 4-4
Timofei Derepasko
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Andrea De Marchi
3-2 → 3-3
Timofei Derepasko
2-2 → 3-2
Andrea De Marchi
15-0
15-15
30-15
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Timofei Derepasko
1-1 → 2-1
Andrea De Marchi
1-0 → 1-1
Timofei Derepasko
0-0 → 1-0
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Store (Slovenia), terra battuta – Quarti di Finale
10:00 Baroni N.
vs Retelj M.
ITF M15 Store - 2026-06-29T00:00:00Z
Marko Retelj
4
0
Niccolo Baroni
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Marko Retelj
0-15
15-15
15-30
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Marko Retelj
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-4 → 4-5
Marko Retelj
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Niccolo Baroni
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Marko Retelj
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Niccolo Baroni
0-15
0-30
0-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
10:00 D’Agostino S. vs Savano M.
ITF M15 Store - 2026-06-29T00:00:00Z
Stefano D\'Agostino
6
6
Michael Savano
2
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Stefano D\'Agostino
5-2 → 6-2
Stefano D\'Agostino
3-2 → 4-2
Stefano D\'Agostino
2-1 → 3-1
Stefano D\'Agostino
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Stefano D\'Agostino
5-2 → 6-2
Michael Savano
0-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Stefano D\'Agostino
3-2 → 4-2
Michael Savano
15-0
30-0
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Stefano D\'Agostino
2-1 → 3-1
Stefano D\'Agostino
1-0 → 2-0
12:00 Boros A. vs Tortora D.
ITF M15 Store - 2026-06-29T00:00:00Z
Attila Dominik Boros•
0
2
Davide Tortora
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Attila Dominik Boros
1-1 → 1-2
Davide Tortora
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Attila Dominik Boros
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Umag (Croazia), terra battuta – Quarti di Finale
16:00 Cerny M.
vs Fellin P. O.
Il match deve ancora iniziare
16:00 Kucera J. vs Castagnola L.
Il match deve ancora iniziare
16:00 Martin A. vs Bocchi L.
Il match deve ancora iniziare
16:00 Oradini G. vs Angelini L.
Il match deve ancora iniziare
ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Rabat (Marocco), terra battuta – Quarti di Finale
15:00 Bennani K.
vs Giunta M.
Il match deve ancora iniziare
ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Skopje (Macedonia del Nord), terra battuta – Quarti di Finale
11:30 Ivanovski K.
vs Weis A.
ITF M25 Skopje - 2026-06-28T00:00:00Z
Alexander Weis
0
5
Kalin Ivanovski•
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kalin Ivanovski
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-4 → 4-5
Alexander Weis
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Alexander Weis
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Alexander Weis
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Kalin Ivanovski
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
ITF DONNE – SINGOLARE: W100 Cary, NC (USA), cemento – Quarti di Finale
02:30 Liutova K.
vs Stefanini L.
Il match deve ancora iniziare
ITF DONNE – SINGOLARE: W35 Aix-les-Bains (Francia), terra battuta – Quarti di Finale
16:30 Lew Yan Foon A.
vs Zantedeschi A.
Il match deve ancora iniziare
ITF DONNE – SINGOLARE: W50 Stuttgart-Vaihingen (Germania), terra battuta – Quarti di Finale
12:00 Pigato L.
vs Carle M. L.
ITF W50 Stuttgart-Vaihingen - 2026-06-29T00:00:00Z
Lisa Pigato
40
2
Maria Lourdes Carle•
40
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Maria Lourdes Carle
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
Lisa Pigato
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Maria Lourdes Carle
1-0 → 2-0
4 commenti
Daje Lisa,
continua l’assalto al cielo.
@ Ozzastru (#4646348)
ASSOLUTAMENTE no, è cosa risaputa
Mi chiedo e vi chiedo: si può vivere economicamente giocando in ITF?
Quanti nomi intrappolati nella rete ITF da sempre….