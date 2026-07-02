Wimbledon, Sonego vince una maratona con Diallo: l’azzurro vola al terzo turno dopo 4 ore e 22 minuti

Lorenzo Sonego firma una vittoria enorme a Wimbledon 2026. Il torinese ha superato il canadese Gabriel Diallo al termine di una battaglia durissima, chiusa con il punteggio di 7-6(4) 4-6 7-6(4) 6-7(8) 6-3 dopo 4 ore e 22 minuti di gioco.

Una partita estenuante, decisa su pochissimi punti, come spesso accade sull’erba contro avversari dotati di grande servizio. Diallo ha confermato di essere un giocatore pericoloso su questa superficie, ma Sonego ha avuto il merito di restare sempre dentro il match, alternando servizio, variazioni, discese a rete e una grande capacità di lottare nei momenti più delicati.

Il primo set ha subito raccontato l’equilibrio della sfida. Entrambi hanno tenuto con continuità i propri turni di battuta, concedendo poco in risposta. Sonego ha però giocato meglio il tie-break, trovando coraggio, profondità e soluzioni offensive. Sul 7-6(4) l’azzurro ha messo la testa avanti.

Nel secondo parziale Diallo ha reagito. Il canadese ha trovato il break nel terzo game, approfittando di qualche errore di Sonego, e da quel momento ha protetto il vantaggio con il servizio. Il 6-4 ha rimesso la partita in perfetta parità.

Il terzo set è stato uno dei momenti più importanti dell’incontro. Sonego ha provato a scappare, ottenendo il break in avvio, ma Diallo è riuscito a rientrare. L’equilibrio si è trascinato ancora una volta fino al tie-break, dove Lorenzo ha tirato fuori una grande risposta di diritto e colpi coraggiosi nei punti decisivi. Il secondo 7-6(4) ha riportato avanti l’azzurro.

La partita sembrava indirizzata, ma Diallo non ha mollato. Nel quarto set il canadese ha continuato a servire forte e a cercare il punto rapido, mentre Sonego ha dovuto aggrapparsi alla prima e alla lucidità nei momenti di maggiore pressione. Anche questo parziale è arrivato al tie-break, il terzo della partita.

Questa volta è stato Diallo ad avere la meglio. Il canadese ha conquistato il quarto set 7-6(8), portando la sfida al quinto e trasformando il match in una vera prova di resistenza fisica e mentale.

Nel set decisivo, però, Sonego è ripartito con grande personalità. Ha tenuto il servizio in apertura e ha subito trovato il break con un passante di rovescio lungolinea vincente, salendo poi 3-0. Diallo è riuscito a rientrare fino al 3-2, ma l’azzurro non si è disunito.

Il nuovo strappo è arrivato nel sesto game. Sonego ha difeso in modo straordinario, ha trovato un passante di diritto spettacolare e ha sfruttato anche un pizzico di fortuna con il nastro per portarsi sul 4-2. Da lì ha gestito con grande maturità, salendo poi 5-2 con un servizio vincente.

Nel game finale, con Diallo al servizio per restare nel match, Sonego ha trovato l’ultima accelerazione. Sul match point ha risposto in modo aggressivo con il rovescio e ha chiuso con un diritto inside-in vincente, liberando tutta la tensione di una battaglia lunghissima.

È una vittoria di grande peso per Sonego, non solo per il risultato ma anche per il modo in cui è arrivata. Dopo un inizio di stagione complicato, l’azzurro sta ritrovando fiducia, ritmo e convinzione proprio sull’erba di Wimbledon, dove coraggio e lucidità fanno spesso la differenza.

Al terzo turno lo attende una sfida ancora più impegnativa contro Taylor Fritz. Ma Sonego ci arriverà con una certezza importante: dopo 4 ore e 22 minuti di battaglia, ha dimostrato di avere ancora energie, testa e tennis per competere ad alto livello sull’erba londinese.

Slam Wimbledon G. Diallo G. Diallo 6 6 6 7 2 L. Sonego L. Sonego 7 4 7 6 6 Vincitore: L. Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 2-6 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 0-3 → 1-3 L. Sonego 15-0 30-0 0-2 → 0-3 G. Diallo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 G. Diallo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Diallo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 30-0 40-0 0-15 15-30 15-40 40-15 0-30 40-30 40-40 40-A None-None 0-1 0-2 1-2 2-2 2-3 2-4 3-4 3-5 3-6 4-6 5-6 6-6 6-7 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 6-7 G. Diallo None-None 0-1 1-1 1-2 1-3 1-4 2-4 2-5 2-6 3-6 4-6 6-6 → 6-7 G. Diallo 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 L. Sonego 15-0 30-0 5-5 → 5-6 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Diallo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 L. Sonego 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 G. Diallo 15-0 40-0 2-1 → 3-1 L. Sonego 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 G. Diallo 15-0 30-0 4-4 → 5-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 L. Sonego 0-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 G. Diallo 15-15 30-15 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 1-0 → 1-1 G. Diallo None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico