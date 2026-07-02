Wimbledon 2026, Cobolli cresce ancora: Duckworth si arrende dopo tre ore di battaglia

Flavio Cobolli continua la sua corsa a Wimbledon. Il romano conquista il terzo turno superando in quasi tre ore di gioco (2h57′) l’australiano James Duckworth, numero 79 del mondo, con il punteggio di 7-6(4) 3-6 7-6(3) 6-1. Una vittoria costruita con pazienza, qualità e carattere contro un avversario molto più insidioso di quanto racconti la classifica, capace di giocare un tennis estremamente aggressivo sull’erba, fatto di colpi piatti, continui cambi di ritmo e frequenti discese a rete. Cobolli ha dovuto lottare su ogni quindici. Duckworth non ha praticamente regalato nulla, cercando costantemente di prendere in mano lo scambio non appena l’azzurro lasciava una palla leggermente più corta. Flavio ha alternato momenti di tennis eccellente a qualche passaggio a vuoto, soprattutto sul piano nervoso. In diverse occasioni si è lasciato distrarre da qualche chiamata dell’Hawk-Eye e dal dialogo con il proprio angolo, concedendo gratuitamente due o tre punti. Ma è proprio questa la differenza rispetto al passato: oggi Cobolli riesce a ritrovare la concentrazione molto più velocemente e, quando lo fa, il livello del suo tennis torna immediatamente da top player. Il momento simbolo della partita arriva nel tie-break del terzo set. Sul 2-2 il romano mette insieme quattro punti semplicemente straordinari, impreziositi da due demi-volée di rara sensibilità che ricordano quelle dei grandi interpreti del gioco sull’erba. Il pubblico del Campo 2 si alza in piedi ad applaudirlo e da quel momento l’inerzia della partita cambia definitivamente. Anche il servizio continua a crescere. I numeri parlano di 16 ace e appena 4 doppi falli, una prestazione che conferma i progressi mostrati nelle ultime settimane. Resta ancora qualcosa da migliorare, soprattutto nella ricerca di soluzioni offensive in controtempo quando l’avversario concede qualche spazio, ma il livello raggiunto dal romano è ormai evidente.

Il caldo che avvolge l’All England Club rende ancora più pesante una sfida già molto fisica. Duckworth parte servendo costantemente oltre i 200 km/h e conferma subito di essere un avversario pericolosissimo sull’erba. L’australiano gioca a tutto braccio, colpisce piatto sia di diritto sia di rovescio, utilizza bene il back e cerca spesso la rete. Cobolli, però, entra in campo con un atteggiamento completamente diverso rispetto all’inizio del match contro Navone. È più concentrato, più presente mentalmente e soprattutto più efficace al servizio. Il primo set vive sul perfetto equilibrio. Le occasioni in risposta sono praticamente inesistenti e la logica conclusione è il tie-break. Duckworth vola rapidamente sul 4-1 approfittando di qualche distrazione dell’azzurro, ma da quel momento Cobolli cambia completamente marcia. Ritrova calma, aggressività e qualità, infila cinque punti consecutivi e conquista un parziale che vale molto più di un semplice 7-6.

L’australiano reagisce nel secondo set aumentando ulteriormente la pressione. Anticipa, attacca, toglie tempo al romano e trova il break decisivo a metà frazione. Cobolli fatica a trovare continuità e, pur procurandosi due palle per il controbreak, non riesce a rientrare. Duckworth chiude 6-3 e riporta il match in perfetto equilibrio. Il terzo set rappresenta il momento decisivo dell’incontro. Entrambi i giocatori hanno occasioni in risposta, ma nessuno riesce a piazzare il colpo decisivo. Cobolli attraversa qualche momento di nervosismo per alcune chiamate dell’Hawk-Eye, ma stavolta riesce a ritrovare subito lucidità.

Si arriva così a un secondo tie-break. Sul 2-2 il romano alza il livello in maniera impressionante: accelerazioni, passanti e due demi-volée di altissima scuola gli consegnano quattro set point. Duckworth ne annulla uno con una grande prima di servizio, ma sul successivo Cobolli chiude ancora con una splendida demi-volée che fa esplodere il pubblico. A quel punto la resistenza dell’australiano si spegne. Nel quarto set Duckworth perde immediatamente il servizio con due doppi falli consecutivi e consegna di fatto l’inerzia dell’incontro all’azzurro. Cobolli sente il momento, continua ad aggredire e non concede più nulla. Arriva anche il doppio break e il 6-1 finale certifica una vittoria meritata.

Il commento

Al terzo turno lo attende un altro banco di prova importante contro Karen Khachanov, testa di serie numero 19 del torneo e numero 22 del mondo. Un avversario di grande esperienza, ma Cobolli arriva all’appuntamento con fiducia crescente. Quando la partita si trasforma in una battaglia, il romano ha ormai dimostrato di saper tirare fuori il meglio del proprio tennis. Il tennis di Flavio continua a crescere partita dopo partita. Se contro Navone era stata soprattutto una prova di carattere, contro Duckworth sono arrivati segnali importanti anche sul piano tecnico. Wimbledon continua, e per Cobolli il bello potrebbe essere appena cominciato.

La cronaca

1.set Primi quattro giochi senza particolari emozioni. Entrambi i giocatori tengono il servizio senza problemi 2-2.

Duckworth insidioso con il back 15-0. Esce il rovescio di Flavio 30-0. Gioco a zero 4-3.

Prima e schiaffo al volo 15-0. Ancora una prima 30-0. Attacca con il back basso l’australiano, Cobolli sbaglia il passante 30-15. Due ottime prime, gioco veloce 3-3.

A rete Duckworth 30-0. Super passante di Flavio 30-30. In ritardo con il rovescio Cobolli Duckworth tiene la battuta 4-3.

Ace Cobolli. Attacco di dritto e volée vincente dell’australiano 15-15. Seconda profonda 30-15. Attacca Duckworth, volée vincente 30-30. Esce la risposta 40-30. Seconda in slice gioco Cobolli 4-4.

Ottimo Duckworth con servizio e da fondo, gioco a zero 5-4.

Sbaglia da fondo Cobolli 0-15. Ottima accelerazione di dritto 15-15.Il servizio gira mille 40-15. Ancora una prima 5-5.

Due risposte non precise Duckworth avanti 30-0. Stecca il dritto il nativo di Sidney che prenota il tie-break 6-5.

Ottimo Cobolli si va al tie-break 6-6.

Inizia Duckworth. Servizio sulla riga 1-0. Scambio da terra rossa, Flavio sposta Duckworth 1-1. Seconda debole, l’australiano attacca 1-2. A rete Duckworth 3-1. Super passante dell’australiano che prende il largo 4-1. Sbaglia Duckworth che resta avanti 4-2. Servizio vincente Cobolli si avvicina 3-4. Risposta perfetta Duckworth mette out 4-4. Risposta vincente 5-4 Cobolli. Ace due set-point 6-4. Risposta in rete Cobolli primo set 7-6(4).

2.set. Nel secondo set equilibrio fino al 2-2. Poi Cobolli sbaglia due dritti e si ritrova a difendere tre palle break consecutive. La seconda è quella giusta, Duckworth passa avanti e conferma il break. Flavio ritrova la prima ed accorcia sul 3-4. Ottavo game ed è Cobolli ad avere due possibilità 15-40 per lui per rimettersi in cora. Duckworth ritrova la prima e conferma sul 5-3. Flavio è in confusione. Spreca due dritti e cede anocra il servizio. Finisce 6-3 Duckworth e peccato perché sarà l’australiano a servire per primo.

3.set Inizia bene Duckworth 1-0. Cobolli Difende due palle break, ma alla fine ne esce fuori 1-1.

E’ la volta di Duckworth di difendere due break point sul 15-40. L’australiano prende l’iniziativa, scende a rete, ed annulla 2-1.

Bene Cobolli che piazza due prime e tiene il gioco senza problemi 2-2.

Riposta profonda 0-15. Cobolli vede fuori una palla e si innervosisce 40-15. E’ tutta una questione di calma due dritti vincenti 40-40. Prima vincente vantaggio Duckworth. Rovescio profondo, parità. Dritto vincente ancora vantaggio Australia. Risposta in rete 3-2.

Prima vincente 15-15. Brutto gratuito di rovescio 15-30. Stupenda azione di gioco di Cobolli 30-30. Lento in uscita dal servizio Flavio, palla break 30-40. Prima vincente parità. Ace. Palla corta e lob delizioso, Cobolli tiene il servizio 3-3.

Fuori il dritto di Duckworth 15-15.Il n.79 del mondo si apre il campo con la prima 40-15. Smash out di Cobolli 4-3.

Tenta la palla corta Flavio 0-15. Risponde corto Duckworth, dritto vincente 15-15. Fulmine di risposta dell’australiano 15-30. Volèe in contropiede di Cobolli che chiude uno scambio lunghissimo 30-30. Risposta in rete 40-30. Attacco vincente in back dell’australiano 40-40. Duckworth regala la risposta vantaggio Cobolli. Dritto vincente parità. Ritrova la prima Flavio vantaggio. Riga per il 79 del ranking. Parità. A rete Duckworth, palla break. Ancora una prima. Parità. Ace, vantaggio Flavio. Spinge il dritto anomalo Flavio 4-4.

Risposta fuori 15-0. Rovescio sulla riga 30-0. Risposta vincente di Flavio 30-15. Servizio e dritto per Duckworth 40-15. Prima al centro 5-4.

Dritoo sulla riga 15-0. Prima vincente 30-0. Ottimo da fondo con il dritto Flavio 40-0. Si spenge sulla rete la palla corta 40-15. Doppio fallo 40-30. Servizio e dritto incrociato 5-5.

Difesa da campione di Cobolli che recupera due volée 0-15. Passante vincente 0-30. Risposta in rete sulla seconda 15-30. Ace 30-30. A rete Flavio demi volée non passa, vantaggio Duckworth. Prima vincente l’australiano prenota il tie-break.

Demi volée di Cobolli degna del suo sponsor ON (ex Federer). Ancora a rete Flavio 30-0. Ace 40-0. Seconda a uscire gioca a zero 6-6 tie break.

Tie break inizia Duckworth. Risponde out Cobolli 0-1. Ace 1-1. Smash vincente 2-1. Attacca Duckworth esce il passante di Cobolli 2-2. Scambio pressante, Duckworth sbaglia 3-2 Flavio. Prima vincente si cambia sul 4-2. Fulmine incrociato di Cobolli 5-2. Risposta vincente di rovescio quattro set-point 6-2. Ottima prima dell’australiano 6-3. Demi volée da spettacolo 7-6(3). Cobolli avanti due set a uno.

4.set Inizia Cobolli. Prova la palla corta Flavio 0-15. Sulla parte bassa della rete il passante di Cobolli 0-30. Due prime e Cobolli si rimette in corsa 30-30. Rallenta Flavio Duckworth spara fuori 40-30. Volée in rete 1-0.

Nastro favorevole all’australiano 15-0. Brutta risposta di Cobolli 30-0. Passante vincente 30-15. A rete Duckworth che chiude il gioco 1-1.

Tre prime di Cobolli 40-0. Esce la contro smorzata di Cobolli 40-15. Dritto vincente Flavio continua la corsa in testa 2-1.

Attacco di dritto e volèe vincente di Cobolli 0-15. Prima al centro 15-15. Risposta out 30-15. Doppio fallo 30-30. Doppio fallo palla break 30-40. Cobolli tiene la palla profonda, Duckworth mette in rete. Break 1-3.

Duckworth falloso 15-0. Esce il rovescio del nativo di Sidney 30-0. Stecca la risposta Duckworth 40-0. A rete Flavio l’australiano lo infila 40-15. Ace break confermato 4-1.

Due prime di Duckworth, una palla corta vincente di Flavio 30-30. Passante stratosferico di Cobolli, palla per il doppio break 30-40. Doppio fallo, break 1-5.

Sbaglia il dritto Duckworth 0-15. Servizio e dritto 30-0. Dritto out dell’australiano tre match point 40-0. Flavio chiude 6-1 è terzo turno.

Slam Wimbledon J. Duckworth J. Duckworth 6 6 6 1 F. Cobolli [9] F. Cobolli [9] 7 3 7 6 Vincitore: F. Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 1-6 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 J. Duckworth 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 F. Cobolli 15-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 J. Duckworth 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 15-40 40-0 40-15 15-15 15-0 30-0 None-None 6-7 F. Cobolli None-None 0-1 1-1 2-1 2-2 3-2 4-2 5-2 6-2 6-3 6-6 → 6-7 F. Cobolli 15-0 30-0 6-5 → 6-6 J. Duckworth 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 F. Cobolli 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 J. Duckworth 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 F. Cobolli 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Duckworth 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Cobolli 15-15 30-15 2-1 → 2-2 J. Duckworth 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 J. Duckworth 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 40-30 3-2 → 4-2 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 J. Duckworth 15-0 15-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Cobolli 15-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 F. Cobolli 30-0 40-15 6-5 → 6-6 J. Duckworth 30-0 30-15 5-5 → 6-5 F. Cobolli 0-15 15-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 F. Cobolli 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 J. Duckworth 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 F. Cobolli 30-0 30-15 3-2 → 3-3 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Duckworth 15-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Duckworth None-None 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0





Dal nostro inviato a Wimbledon, Enrico Milani