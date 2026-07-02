Wimbledon 2026, Tyra Grant si ferma al secondo turno: Bouzkova vince con esperienza, ma l’azzurra conferma il suo potenziale

Ha passato le qualificazioni e vinto il primo match in uno Slam

Tyra Grant saluta Wimbledon 2026, sconfitta dalla ceca Marie Bouzkova, numero 23 del mondo, con il punteggio di 7-5 6-3. Un risultato forse più severo di quanto racconti la partita, soprattutto per quanto visto nel primo set, dove la giovane azzurra ha giocato a lungo alla pari con un’avversaria molto più esperta. Grant è stata la protagonista del match nel bene e nel male. Ha imposto il ritmo con il suo tennis aggressivo, ha cercato costantemente di prendere in mano gli scambi, ma nei momenti decisivi sono emersi i limiti di un gioco ancora in costruzione. Le sono costati caro i numerosi doppi falli, arrivati proprio nei game più importanti, e alcune scelte tattiche poco lucide, soprattutto nelle discese a rete e nella gestione dei punti delicati. Bouzkova, invece, ha avuto il merito di non perdere mai la calma. Ha assorbito la pressione iniziale, ha aspettato che l’impeto dell’azzurra si attenuasse e, con pazienza, ha trovato la chiave tattica dell’incontro. Dal secondo set ha iniziato a variare maggiormente il gioco, alternando palle lavorate a frequenti discese a rete per togliere tempo a Grant, costringendola spesso a colpire in posizioni scomode.

Per Tyra resta comunque un torneo molto positivo. Le quattro vittorie consecutive ottenute sull’erba nelle settimane precedenti e il livello espresso a tratti anche oggi confermano che può diventare competitiva anche su una superficie considerata inizialmente poco adatta alle sue caratteristiche.

Gli aspetti sui quali lavorare sono però evidenti: il servizio deve diventare un’arma e non un punto debole nei momenti di tensione, mentre negli spostamenti in avanti e nella lettura tattica dello scambio serve ancora esperienza. Le qualità tecniche non mancano, così come la pesantezza dei colpi da fondo. Il percorso è quello giusto, ma il margine di crescita resta ancora molto ampio.

Il Commento

Il 7-5 6-3 premia l’esperienza della ceca, ma lascia anche indicazioni incoraggianti per Tyra Grant. Il talento è evidente, il tennis offensivo ha già un livello importante e la personalità non manca. Per competere stabilmente a questi livelli serviranno però maggiore solidità al servizio, più attenzione tattica e una migliore gestione dei momenti chiave. Wimbledon conferma che il potenziale c’è tutto: ora bisogna trasformarlo in continuità.

La cronaca

L’avvio è tutto di Tyra Grant. Dopo aver annullato qualche incertezza nel primo turno di battuta, l’azzurra cresce rapidamente e nel terzo game strappa il servizio alla ceca grazie alla profondità delle risposte e all’aggressività da fondo. Il break viene confermato con autorità e Grant vola sul 3-1, dominando lo scambio con il diritto.

La partita cambia però nel sesto gioco. Dal 40-0 l’azzurra si complica la vita con una serie di errori e doppi falli, concede il controbreak e rimette Bouzkova in corsa. È il leitmotiv dell’intero incontro: Grant costruisce molto, ma concede altrettanto.

La ceca prende fiducia, continua a spezzare il ritmo con smorzate e frequenti discese a rete, mentre Tyra alterna vincenti spettacolari a errori evitabili. Sul 5-5 arriva il momento decisivo: un altro doppio fallo, un’incertezza su una palla corta e qualche scelta tattica discutibile permettono a Bouzkova di trovare il break. La numero 23 del mondo non si lascia sfuggire l’occasione e chiude il parziale per 7-5.

Nel secondo set Bouzkova entra definitivamente in controllo della partita. Ottiene subito il break approfittando ancora delle difficoltà al servizio dell’azzurra, che reagisce immediatamente recuperando il controbreak grazie alla qualità delle risposte.

Sul 2-2, però, la ceca cambia definitivamente marcia. Riduce gli errori, varia continuamente le traiettorie e soprattutto sale sempre più spesso a rete, togliendo tempo all’italiana. Grant continua a comandare molti scambi con il diritto, ma fatica a leggere le variazioni dell’avversaria e paga ancora qualche esitazione negli spostamenti in avanti.

Il break decisivo arriva sull’equilibrio del 3-3. Bouzkova allunga fino al 5-3 e nell’ultimo game annulla due palle break grazie al servizio, prima di chiudere l’incontro al primo match point utile.

Dal nostro inviato a Wimbledon, Enrico Milani

T. Grant vs M. Bouzkova

