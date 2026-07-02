Wimbledon 2026, Tyra Grant si ferma al secondo turno: Bouzkova vince con esperienza, ma l’azzurra conferma il suo potenziale
Tyra Grant saluta Wimbledon 2026, sconfitta dalla ceca Marie Bouzkova, numero 23 del mondo, con il punteggio di 7-5 6-3. Un risultato forse più severo di quanto racconti la partita, soprattutto per quanto visto nel primo set, dove la giovane azzurra ha giocato a lungo alla pari con un’avversaria molto più esperta. Grant è stata la protagonista del match nel bene e nel male. Ha imposto il ritmo con il suo tennis aggressivo, ha cercato costantemente di prendere in mano gli scambi, ma nei momenti decisivi sono emersi i limiti di un gioco ancora in costruzione. Le sono costati caro i numerosi doppi falli, arrivati proprio nei game più importanti, e alcune scelte tattiche poco lucide, soprattutto nelle discese a rete e nella gestione dei punti delicati. Bouzkova, invece, ha avuto il merito di non perdere mai la calma. Ha assorbito la pressione iniziale, ha aspettato che l’impeto dell’azzurra si attenuasse e, con pazienza, ha trovato la chiave tattica dell’incontro. Dal secondo set ha iniziato a variare maggiormente il gioco, alternando palle lavorate a frequenti discese a rete per togliere tempo a Grant, costringendola spesso a colpire in posizioni scomode.
Per Tyra resta comunque un torneo molto positivo. Le quattro vittorie consecutive ottenute sull’erba nelle settimane precedenti e il livello espresso a tratti anche oggi confermano che può diventare competitiva anche su una superficie considerata inizialmente poco adatta alle sue caratteristiche.
Gli aspetti sui quali lavorare sono però evidenti: il servizio deve diventare un’arma e non un punto debole nei momenti di tensione, mentre negli spostamenti in avanti e nella lettura tattica dello scambio serve ancora esperienza. Le qualità tecniche non mancano, così come la pesantezza dei colpi da fondo. Il percorso è quello giusto, ma il margine di crescita resta ancora molto ampio.
Il Commento
Il 7-5 6-3 premia l’esperienza della ceca, ma lascia anche indicazioni incoraggianti per Tyra Grant. Il talento è evidente, il tennis offensivo ha già un livello importante e la personalità non manca. Per competere stabilmente a questi livelli serviranno però maggiore solidità al servizio, più attenzione tattica e una migliore gestione dei momenti chiave. Wimbledon conferma che il potenziale c’è tutto: ora bisogna trasformarlo in continuità.
La cronaca
L’avvio è tutto di Tyra Grant. Dopo aver annullato qualche incertezza nel primo turno di battuta, l’azzurra cresce rapidamente e nel terzo game strappa il servizio alla ceca grazie alla profondità delle risposte e all’aggressività da fondo. Il break viene confermato con autorità e Grant vola sul 3-1, dominando lo scambio con il diritto.
La partita cambia però nel sesto gioco. Dal 40-0 l’azzurra si complica la vita con una serie di errori e doppi falli, concede il controbreak e rimette Bouzkova in corsa. È il leitmotiv dell’intero incontro: Grant costruisce molto, ma concede altrettanto.
La ceca prende fiducia, continua a spezzare il ritmo con smorzate e frequenti discese a rete, mentre Tyra alterna vincenti spettacolari a errori evitabili. Sul 5-5 arriva il momento decisivo: un altro doppio fallo, un’incertezza su una palla corta e qualche scelta tattica discutibile permettono a Bouzkova di trovare il break. La numero 23 del mondo non si lascia sfuggire l’occasione e chiude il parziale per 7-5.
Nel secondo set Bouzkova entra definitivamente in controllo della partita. Ottiene subito il break approfittando ancora delle difficoltà al servizio dell’azzurra, che reagisce immediatamente recuperando il controbreak grazie alla qualità delle risposte.
Sul 2-2, però, la ceca cambia definitivamente marcia. Riduce gli errori, varia continuamente le traiettorie e soprattutto sale sempre più spesso a rete, togliendo tempo all’italiana. Grant continua a comandare molti scambi con il diritto, ma fatica a leggere le variazioni dell’avversaria e paga ancora qualche esitazione negli spostamenti in avanti.
Il break decisivo arriva sull’equilibrio del 3-3. Bouzkova allunga fino al 5-3 e nell’ultimo game annulla due palle break grazie al servizio, prima di chiudere l’incontro al primo match point utile.
Dal nostro inviato a Wimbledon, Enrico Milani
T. Grant vs M. Bouzkova
TAG: Enrico Milani, Maria Bouzkova, Tyra Caterina Grant, Wimbledon 2026
Tutto vero, peró in molti abbiamo pensato a Camila 2.0. Ha solo 18 anni è un non senso. enzo
@ Luk77 (#4645851)
Ha solo 18 anni diamole tempo, non è certo una Giorgi 2.0 è seguita da Matteo Donati che ha competente a differenza di quell’altro che non ne aveva.La Grant ha fatto vedere che sa giocare tutti i colpi e ha diverse soluzioni l’esperienza arriverà col tempo e quindi le carte in regola per emergere ci sono tutte.
Tyra l’ ha persa con i doppi falli e scelte sbagliate quando aveva il punto già in tasca,anche i ripetuti lanci sono segno di insicurezza che poi hanno portato agli errori, bravissima comunque e giù con il lavoro duro per superare le lacune date anche dall’età
Il tennis ‘Rischiatutto’ della Grant stavolta non ha pagato.
E’ sufficiente che dall’altra parte della rete ci fosse una meno fallosa della Boulter e… la sconfitta è servita!
Una sconfitta che dovrebbe servirle ad imparare che a volte essere un po’ più conservativa potrebbe essere la tattica migliore.
Peccato perchè per come era iniziata pensavo che ce la poteva fare
@ Luk77 (#4645851)
Sarebbe meglio restasse una Grant1
Partita persa da Tyra. La Ceca brava a sfruttare i momenti di scarsa lucidità dell’italiana ma poteva benissimo andare in altro modo. Fa sempre un pò specie perdere in questo modo ma ci sta. Anche Jannik all’inizio giocava allo sparatutto ma poi si è disciplinato. Rispetto al primo Jannik più servizio e palla corta. Meno testa.
Una carriera da top 30, con un 1000 vinto e diversi risultati prestigiosi non sarebbe comunque da buttare.
🙂
Bravissima Tyra. Bouzkova molto solida da fondo e implacabile a rete, diciamo una “media” Krejcikova. Solo un piccolo rimpianto per quel game buttato via sul 3 a 2 , con tre palle di seguito per il 4 a 2 , a causa di un dritto finito in rete a campo aperto. Dopo quel colpo, non si e’ piu’ vista la stessa Tyra sicura di se’. Ma lo stesso, tanta tanta roba. Grande Tyra !
Nuovo BR per Tyra a 138. Temo che per New York non riuscirà a evitare le quali ma può puntare alla Top100 per Melbourne ’27
Un paio di anni, il tempo di crescere, e Tyra sarà top-10
Deve imparare e molto…il tempo per non ritrovarsi una Giorgi 2.0 c’è…non sprechiamolo
Bouzkova ultimamente ha fatto un salto di qualità Da Aprile ha a 18 W e 6 L , con due tornei vinti …..Brava la giovane azzurra ha dara filo da torcere ad una giocatrice cosi in palla…