Wimbledon 2026 - Day 5 ATP, Copertina, WTA

Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. In campo oggi anche Jannik Sinner (LIVE)

03/07/2026 09:13 25 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

🇬🇧
Wimbledon
Londra, Regno Unito  ·  3 Luglio 2026

12°C
Nuvole intermittenti, poi sole  ·  Picco 28°C
CIELO Nuvole intermittenti al mattino, poi parzialmente/prevalentemente soleggiato
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 3 Luglio
08:00
13°
09:00
15°
10:00
17°
11:00
20°
12:00
23°
13:00
25°
14:00
26°
15:00
27°
17:00
28°
21:00
25°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il terzo turno sull’erba
🎾  Programma del giorno — 3 Luglio
🎾
Wimbledon · Tabellone Principale
3° Turno · Erba
WIM R3
⛅  Variabile/soleggiato
✅  Asciutto
🎾  3° Turno
🌿  Erba

Centre Court – Ore: 2:30pm
A. Rinderknech FRA vs N. Djokovic SRB

Il match deve ancora iniziare

A. Sabalenka IOA vs J. Ostapenko LAT

Il match deve ancora iniziare

F. Auger-Aliassime CAN vs M. Zheng USA

Il match deve ancora iniziare



No.1 Court – Ore: 2:00pm
D. Kasatkina AUS vs N. Osaka JPN

Il match deve ancora iniziare

J. Sinner ITA vs J. Brooksby USA

Il match deve ancora iniziare

C. Liu USA vs C. Gauff USA

Il match deve ancora iniziare




No.2 Court – Ore: 12:00am
R. Safiullin IOA vs J. Fonseca BRA
Slam Wimbledon
R. Safiullin
30
2
J. Fonseca [24]
15
2
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J. Pegula USA vs J. Bouzas Maneiro ESP

Il match deve ancora iniziare

H. Hurkacz POL vs T. Paul USA

Il match deve ancora iniziare



No.3 Court – Ore: 12:00am
B. Bencic SUI vs A. Kalinskaya IOA

Slam Wimbledon
B. Bencic [11]
0
4
A. Kalinskaya [19]
0
1
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J. Struff GER vs D. Medvedev IOA

Il match deve ancora iniziare

K. Muchova CZE vs M. Sawangkaew THA

Il match deve ancora iniziare



Court 12 – Ore: 12:00am
C. Moutet FRA / A. Reymond FRA vs J. Cash GBR / L. Glasspool GBR

Slam Wimbledon
C. Moutet / A. Reymond
0
3
J. Cash / L. Glasspool [3]
0
2
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E. Alexandrova IOA vs I. Jovic USA

Il match deve ancora iniziare

A. Davidovich Fokina ESP vs M. Fucsovics HUN

Il match deve ancora iniziare



Court 18 – Ore: 12:00am
H. Heliovaara FIN / H. Patten GBR vs M. Kiger USA / P. Trhac USA

Slam Wimbledon
H. Heliovaara / H. Patten [1]
15
4
M. Kiger / P. Trhac
15
3
Mostra dettagli

R. Jodar ESP vs S. Mochizuki JPN

Il match deve ancora iniziare

N. Bartunkova CZE vs B. Krejcikova CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – Ore: 12:00am
N. Kichenok UKR / M. Ninomiya JPN vs A. Muhammad USA / F. Stollar HUN

Slam Wimbledon
N. Kichenok / M. Ninomiya
0
3
A. Muhammad / F. Stollar [16]
30
3
Mostra dettagli

J. de Jong NED / V. Royer FRA vs A. Golubev KAZ / A. Nedovyesov KAZ

Il match deve ancora iniziare

S. Cirstea ROU / A. Kalinskaya IOA vs A. Kalinina UKR / D. Yastremska UKR

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – Ore: 12:00am
I. Liutarevich IOA / M. Reyes-Varela MEX vs A. Krajicek USA / N. Mektic CRO

Slam Wimbledon
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela
0
3
A. Krajicek / N. Mektic [14]
15
3
Mostra dettagli

I. Begu ROU / J. Cristian ROU vs E. Mertens BEL / S. Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare

S. Hunter AUS / C. McNally USA vs A. Bondar HUN / M. Frech POL

Il match deve ancora iniziare

F. Christie GBR / E. Silva GBR vs K. Birrell AUS / T. Gibson AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – Ore: 12:00am
M. Kessler USA / D. Shnaider IOA vs A. Detiuc CZE / I. Khromacheva IOA

Slam Wimbledon
M. Kessler / D. Shnaider
30
2
A. Detiuc / I. Khromacheva
30
4
Mostra dettagli

T. Griekspoor NED / B. van de Zandschulp NED vs P. Nouza CZE / N. Oberleitner AUT

Il match deve ancora iniziare

E. Jacquemot FRA / D. Parry FRA vs L. Noskova CZE / R. Sramkova SVK

Il match deve ancora iniziare




Court 8 – Ore: 12:00am
K. Krawietz GER / T. Puetz GER vs R. Burruchaga ARG / T. Tirante ARG
Slam Wimbledon
K. Krawietz / T. Puetz [7]
40
2
R. Burruchaga / T. Tirante
40
3
Mostra dettagli

M. Kato JPN / K. Rakhimova UZB vs E. Perez AUS / D. Schuurs NED

Il match deve ancora iniziare

X. Jiang CHN / Y. Xu CHN vs V. Golubic SUI / T. Valentova CZE

Il match deve ancora iniziare

Y. Hanfmann GER / J. Struff GER vs V. Kopriva CZE / F. Pieczonka POL

Il match deve ancora iniziare



Court 11 – Ore: 13:30pm
N. Melichar-Martinez USA / E. Routliffe NZL vs M. Kostyuk UKR / E. Ruse ROU

Il match deve ancora iniziare

G. Andreozzi ARG / A. Sutjiadi INA vs M. Guinard FRA / K. Mladenovic FRA

Il match deve ancora iniziare

L. Miedler AUT / H. Guo CHN vs A. Molteni ARG / D. Jurak Schreiber CRO

Il match deve ancora iniziare




Court 14 – Ore: 12:00am
J. Paul SUI / R. Seggerman USA vs C. Harrison USA / N. Skupski GBR
Slam Wimbledon
J. Paul / R. Seggerman
0
4
C. Harrison / N. Skupski [5]
0
3
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J. Peers AUS / K. Swan GBR vs E. Roger-Vasselin FRA / L. Siegemund GER

Il match deve ancora iniziare

L. Glasspool GBR / T. Mihalikova SVK vs K. Krawietz GER / V. Williams USA

Il match deve ancora iniziare

F. Cabral POR / E. Perez AUS vs D. Pel NED / L. Kichenok UKR

Il match deve ancora iniziare



Court 15 – Ore: 12:00am
I. Buse PER / M. Trungelliti ARG vs F. Cabral POR / L. Miedler AUT

Slam Wimbledon
I. Buse / M. Trungelliti
0
3
F. Cabral / L. Miedler [11]
15
3
Mostra dettagli

L. Johnson GBR / E. Appleton GBR vs J. Tracy USA / A. Danilina KAZ

Il match deve ancora iniziare

S. Errani ITA / J. Paolini ITA vs M. Kozyreva IOA / I. Shymanovich IOA

Il match deve ancora iniziare




Court 16 – Ore: 12:00am
M. Arevalo ESA / M. Pavic CRO vs D. Stevenson GBR / M. Willis GBR
Slam Wimbledon
M. Arevalo / M. Pavic [6]
30
4
D. Stevenson / M. Willis
0
1
Mostra dettagli

C. Dolehide USA / A. Parks USA vs E. Pridankina IOA / Q. Tang CHN

Il match deve ancora iniziare

J. Zielinski POL / S. Hsieh TPE vs M. Willis GBR / H. Watson GBR

Il match deve ancora iniziare




Court 17 – Ore: 12:00am
A. Guarachi CHI / A. Rosolska POL vs G. Dabrowski CAN / L. Stefani BRA
Slam Wimbledon
A. Guarachi / A. Rosolska
0
1
G. Dabrowski / L. Stefani [2]
0
4
Mostra dettagli

A. Pavlasek CZE / P. Rikl CZE vs R. Hijikata AUS / M. Polmans AUS

Il match deve ancora iniziare

H. Patten GBR / O. Nicholls GBR vs E. King USA / G. Dabrowski CAN

Il match deve ancora iniziare

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25 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Silvy__89 03-07-2026 12:31

Scritto da Giambitto

Scritto da Calvin
Jannik non perde con un giocatore del livello di Brooksby, salvo non uscire sulle sue gambe dal campo, da anni.
Quest’anno ha perso da Mensik, da Nole (uno in un 500 di richiamo e l’altro in una partita assurda e stregata)
L’anno scorso ha perso da Alcaraz, da Bublik la prima su erba, da Grikspoon.
L’anno prima ha perso da Alcaraz, da tsitsipas (con furto), da Medvedev (quello vero), da Rublev.
A livello SLAM, fatta salva l’incredibile sconfitta con ALtmaier a parigi 2023 (e lo svenimento nell’ultima parigi che per me non può mai contare) sono anni che perde solo con top 5, semmai perde.
Ora io capisco la scaramanzia, capisco anche che nel tennis non esistono risultati scontati e TUTTI un minimo rischiano sempre contro CHIUNQUE, ma che il pronostico della partita sia appena appena chiuso è innegabile.

Griskpoon crampi stava dominando.

Esatto. Se non ha crampi o malori improvvisi non ci perde con questi giocatori.
Se non ti chiami Alcaraz o Djokovic, devi sperare solo in un malore.

 25
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Tonino (Guest) 03-07-2026 12:22

@ Inox (#4646359)

Ma secondo te Sinner è così sprovveduto o masochista da rendere pubblico in un intervista un suo problema che potrebbe ripresentarsi e dare così ai suoi avversari un vantaggio?

 24
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Giampi 03-07-2026 12:14

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da Silvy__89
Ho sentito un intervista di Brooksby in cui diceva che si sente a suo agio a giocare sull’erba…mah…ovvio che Jannik è nettamente superiore ma bisogna stare attenti. Forza campione!

Forse è il caso di presentare questo Brooksby, un giocatore a molti (non mi riferisco a te, da cui ho solo preso spunto) sconosciuto:
– americano
– nato nel 2000 (vs 2001)
– alto 1,93 (come Jannik)
– 1 titolo (vs 29)
– quasi 4 milioni di premi (vs 65)
– oggi #81 (vs #1)
– BR #33 nel ’22 (vs #1)
– W/L 72/63 (vs 358/89)
Personalmente lo trovo simpatico, soprattutto dopo il dicembre 2024, quando il ragazzo ha rivelato di soffrire fin da piccolo per una forma grave di autismo.
Nel 2023 venne sospeso per 18 mesi (pena poi ridotta a 13 mesi da ITIA) per aver saltato 3 controlli antidoping nel giro di 1 solo anno.
Si è pure dovuto operare ai polsi, sia al dx che al sx.
Nel 2025 ha vinto il 250 di Houston da qualificato e #507 ATP.
Gli spettatori più attenti si ricorderanno la sua “maratona” con Cobolli agli ultimi US Open.
Buon tennis a tutti!

Autismo lieve ad alto funzionamento..

 23
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No Way (Guest) 03-07-2026 12:08

Scritto da walden

Scritto da tinapica
Non credo guarderò tennis oggi, per dare un po’ di respiro a chi mi ospita per farmelo vedere.
Ma incontri interessanti ce n’è: ad esempio la curiosità di vedere se improvvisamente Mocizuchi abbia deciso di fiorire tardivamente e tradurre tra i pro quelle capacità che lo resero vittorioso su questi campi da junior.
L’avversario comincia ad essere un discreto banco di prova, stiamo a vedere (si fa per dire, almeno per quanto mi riguarda…ma date le già dimostrate intenzioni editoriali dell’emittente che ha il monopolio su questo torneo penso che anche voi rischiate di non poterlo veramente vedere).

Mochizuki ha 23 anni, quasi tre anni fa sconfisse Fritz agli ottavi e Popyrin ai quarti a Tokyo, perdendo poi in semifinale contro Karatsev in quello che credo sia stato l’ultimo acuto del russo-israeliano. Lo scorso anno vinse al primo turno a Wimbledon rimontando due set a Zeppieri e perdendo al turno successivo al 5° contro Khachanov (veniva dalle Q).
L’erba ed il veloce sono le sue superfici preferite, ma quest’anno ha combinato poco fino a Wimbledon, la mia opinione è che non sia seguito adeguatamente, da quando anni fa interruppe la collaborazione con Sanguinetti.

Perfwtto come sempre, non vale nemmeno la pena di leggere altro oggi. Ci vediamo direttamente domani

 22
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-1: Inox
Giambitto (Guest) 03-07-2026 12:01

Scritto da nicola 1984
Potrei fare una lunga lista di amici(anche se,a dire il vero,molti non stanno più commentando con la frequenza di prima…)qui su livetennis che hanno dimostrato di saperci,eccome,di tennis e di avere una memoria storica non indifferente,dote quanto mai preziosa oggi che si tende a sparare cavolate,pronostici,a fare i veggenti
come se nulla fosse.
Personalmente,da mero appassionato e non avendo esperienza specifica in tema,ho tutto da guadagnare nell’ascoltare disamine tecniche(perchè di questo si dovrebbe
parlare in un forum dedicato al tennis),come pure sentire raffronti sui giocatori o sulle differenze tra il modo di giocare attuale e quello dell’epoca passata.
Quindi,senza fare inutile ironia,a mio parere ben vengano i contributi dell’amico walden o del comandante,di pier no guest,marco M.e di tanti altri(con cui mi scuso
in anticipo per non averli nominati…ma la memoria ogni tanto tradisce)che vogliono alimentare la discussione in maniera propositiva e competente….
Ricordo sempre a me stesso che l’ascolto e il relativo confronto di tutti i pareri e le opinioni,è una risorsa preziosissima,sopratutto per chi non sa…purtroppo,
oggi,i contributi tecnici e i post interessanti si stanno sempre più inaridendo a causa di questo clima da stadio per lasciare spazio a offese,cattiverie gratuite e castronerie varie e questo,sinceramente,è la cosa che mi dispiace di più:perdere tempo così,invece di scambiarsi pareri,sensazioni,giudizi o anche semplici ricordi
e alimentare così una discussione sana e costruttiva.

TOT CAPITA TOT SENTENTIAE.

 21
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+1: Inox
Giambitto (Guest) 03-07-2026 11:57

Scritto da Calvin
Jannik non perde con un giocatore del livello di Brooksby, salvo non uscire sulle sue gambe dal campo, da anni.
Quest’anno ha perso da Mensik, da Nole (uno in un 500 di richiamo e l’altro in una partita assurda e stregata)
L’anno scorso ha perso da Alcaraz, da Bublik la prima su erba, da Grikspoon.
L’anno prima ha perso da Alcaraz, da tsitsipas (con furto), da Medvedev (quello vero), da Rublev.
A livello SLAM, fatta salva l’incredibile sconfitta con ALtmaier a parigi 2023 (e lo svenimento nell’ultima parigi che per me non può mai contare) sono anni che perde solo con top 5, semmai perde.
Ora io capisco la scaramanzia, capisco anche che nel tennis non esistono risultati scontati e TUTTI un minimo rischiano sempre contro CHIUNQUE, ma che il pronostico della partita sia appena appena chiuso è innegabile.

Griskpoon crampi stava dominando.

 20
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Inox 03-07-2026 11:39

Jannik d’ora in poi rischierà sempre in ogni incontro anche con tennisti oltre top100 il perché l’ha detto lui giorni fa quindi mettetevi l’anima in Pace e godetevi tutto quello che di buono arriverà se arriverà, prendere o lasciare…

 19
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walden 03-07-2026 11:35

Scritto da tinapica
Non credo guarderò tennis oggi, per dare un po’ di respiro a chi mi ospita per farmelo vedere.
Ma incontri interessanti ce n’è: ad esempio la curiosità di vedere se improvvisamente Mocizuchi abbia deciso di fiorire tardivamente e tradurre tra i pro quelle capacità che lo resero vittorioso su questi campi da junior.
L’avversario comincia ad essere un discreto banco di prova, stiamo a vedere (si fa per dire, almeno per quanto mi riguarda…ma date le già dimostrate intenzioni editoriali dell’emittente che ha il monopolio su questo torneo penso che anche voi rischiate di non poterlo veramente vedere).

Mochizuki ha 23 anni, quasi tre anni fa sconfisse Fritz agli ottavi e Popyrin ai quarti a Tokyo, perdendo poi in semifinale contro Karatsev in quello che credo sia stato l’ultimo acuto del russo-israeliano. Lo scorso anno vinse al primo turno a Wimbledon rimontando due set a Zeppieri e perdendo al turno successivo al 5° contro Khachanov (veniva dalle Q).
L’erba ed il veloce sono le sue superfici preferite, ma quest’anno ha combinato poco fino a Wimbledon, la mia opinione è che non sia seguito adeguatamente, da quando anni fa interruppe la collaborazione con Sanguinetti.

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grinta2 (Guest) 03-07-2026 11:31

@ grinta2 (#4646354)

Complimenti , volevo dire

 17
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grinta2 (Guest) 03-07-2026 11:30

Scritto da nicola 1984
Potrei fare una lunga lista di amici(anche se,a dire il vero,molti non stanno più commentando con la frequenza di prima…)qui su livetennis che hanno dimostrato di saperci,eccome,di tennis e di avere una memoria storica non indifferente,dote quanto mai preziosa oggi che si tende a sparare cavolate,pronostici,a fare i veggenti
come se nulla fosse.
Personalmente,da mero appassionato e non avendo esperienza specifica in tema,ho tutto da guadagnare nell’ascoltare disamine tecniche(perchè di questo si dovrebbe
parlare in un forum dedicato al tennis),come pure sentire raffronti sui giocatori o sulle differenze tra il modo di giocare attuale e quello dell’epoca passata.
Quindi,senza fare inutile ironia,a mio parere ben vengano i contributi dell’amico walden o del comandante,di pier no guest,marco M.e di tanti altri(con cui mi scuso
in anticipo per non averli nominati…ma la memoria ogni tanto tradisce)che vogliono alimentare la discussione in maniera propositiva e competente….
Ricordo sempre a me stesso che l’ascolto e il relativo confronto di tutti i pareri e le opinioni,è una risorsa preziosissima,sopratutto per chi non sa…purtroppo,
oggi,i contributi tecnici e i post interessanti si stanno sempre più inaridendo a causa di questo clima da stadio per lasciare spazio a offese,cattiverie gratuite e castronerie varie e questo,sinceramente,è la cosa che mi dispiace di più:perdere tempo così,invece di scambiarsi pareri,sensazioni,giudizi o anche semplici ricordi
e alimentare così una discussione sana e costruttiva.

Sono perfettamente d’accordo, complice

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Scaino 03-07-2026 10:55

Scritto da Angy005
Oggi Sinner rischia..speriamo stia bene

Ogni giocatore rischia sempre con qualunque altro giocatore: le partite incominciano sempre 0-0 e vanno giocate.
Poi se uno è oggettivamente più forte dell’avversario ha maggiori (poco, molto, moltissimo) probabilità di vittoria.

 15
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+1: Inox
nicola 1984 (Guest) 03-07-2026 10:53

Potrei fare una lunga lista di amici(anche se,a dire il vero,molti non stanno più commentando con la frequenza di prima…)qui su livetennis che hanno dimostrato di saperci,eccome,di tennis e di avere una memoria storica non indifferente,dote quanto mai preziosa oggi che si tende a sparare cavolate,pronostici,a fare i veggenti
come se nulla fosse.
Personalmente,da mero appassionato e non avendo esperienza specifica in tema,ho tutto da guadagnare nell’ascoltare disamine tecniche(perchè di questo si dovrebbe
parlare in un forum dedicato al tennis),come pure sentire raffronti sui giocatori o sulle differenze tra il modo di giocare attuale e quello dell’epoca passata.
Quindi,senza fare inutile ironia,a mio parere ben vengano i contributi dell’amico walden o del comandante,di pier no guest,marco M.e di tanti altri(con cui mi scuso
in anticipo per non averli nominati…ma la memoria ogni tanto tradisce)che vogliono alimentare la discussione in maniera propositiva e competente….
Ricordo sempre a me stesso che l’ascolto e il relativo confronto di tutti i pareri e le opinioni,è una risorsa preziosissima,sopratutto per chi non sa…purtroppo,
oggi,i contributi tecnici e i post interessanti si stanno sempre più inaridendo a causa di questo clima da stadio per lasciare spazio a offese,cattiverie gratuite e castronerie varie e questo,sinceramente,è la cosa che mi dispiace di più:perdere tempo così,invece di scambiarsi pareri,sensazioni,giudizi o anche semplici ricordi
e alimentare così una discussione sana e costruttiva.

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+1: Inox, walden, Alessandro6.9
tinapica 03-07-2026 10:52

Non credo guarderò tennis oggi, per dare un po’ di respiro a chi mi ospita per farmelo vedere.
Ma incontri interessanti ce n’è: ad esempio la curiosità di vedere se improvvisamente Mocizuchi abbia deciso di fiorire tardivamente e tradurre tra i pro quelle capacità che lo resero vittorioso su questi campi da junior.
L’avversario comincia ad essere un discreto banco di prova, stiamo a vedere (si fa per dire, almeno per quanto mi riguarda…ma date le già dimostrate intenzioni editoriali dell’emittente che ha il monopolio su questo torneo penso che anche voi rischiate di non poterlo veramente vedere).

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Calvin (Guest) 03-07-2026 10:49

Scritto da italo

Scritto da Calvin
Jannik non perde con un giocatore del livello di Brooksby, salvo non uscire sulle sue gambe dal campo, da anni.
Quest’anno ha perso da Mensik, da Nole (uno in un 500 di richiamo e l’altro in una partita assurda e stregata)
L’anno scorso ha perso da Alcaraz, da Bublik la prima su erba, da Grikspoon.
L’anno prima ha perso da Alcaraz, da tsitsipas (con furto), da Medvedev (quello vero), da Rublev.
A livello SLAM, fatta salva l’incredibile sconfitta con ALtmaier a parigi 2023 (e lo svenimento nell’ultima parigi che per me non può mai contare) sono anni che perde solo con top 5, semmai perde.
Ora io capisco la scaramanzia, capisco anche che nel tennis non esistono risultati scontati e TUTTI un minimo rischiano sempre contro CHIUNQUE, ma che il pronostico della partita sia appena appena chiuso è innegabile.

tutto giusto.
la scaramanzia è roba da tifosi, l’obiettività da appassionati.
con l’avanzare del torneo sparirà la ruggine e alzerà il livello per superare quel tanto che basta l’avversario di circostanza.
l’unico rischio? portare di nuovo al quinto djokovic.. a quel punto se il serbo sta bene è l’unico che può batterlo essendo l’unico campione vero nel tabellone

Per me non rischia solo contro Nole (se nole ci arriva in semifinale, perché data l’età ogni partita bisogan vedere come sta)…gente come Medvedev se sta in giornata buona, Zverev se serve bene, FAA, volendo essere pessimisti anche Jodar che è un incognita su erba possono procurargli un rischio (ovvaimenet da favorito).
Contro gli altri rischia solo che succeda una cosa molto strana

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tinapica 03-07-2026 10:45

Scritto da tinapica
Noto solo ora che la coppia Anglo-Finnica è…”scoppiata”.
Per caso Heliovaara si è infortunato?
Chi è il nuovo compagno, connazionale, di Patten?

Scrissi una cappellata: si tratta del doppio misto!
Non pensavo cominciasse già così presto.

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tinapica 03-07-2026 10:41

Noto solo ora che la coppia Anglo-Finnica è…”scoppiata”.
Per caso Heliovaara si è infortunato?
Chi è il nuovo compagno, connazionale, di Patten?

 10
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JannikUberAlles 03-07-2026 10:25

Scritto da Silvy__89
Ho sentito un intervista di Brooksby in cui diceva che si sente a suo agio a giocare sull’erba…mah…ovvio che Jannik è nettamente superiore ma bisogna stare attenti. Forza campione!

Forse è il caso di presentare questo Brooksby, un giocatore a molti (non mi riferisco a te, da cui ho solo preso spunto) sconosciuto:
– americano
– nato nel 2000 (vs 2001)
– alto 1,93 (come Jannik)
– 1 titolo (vs 29)
– quasi 4 milioni di premi (vs 65)
– oggi #81 (vs #1)
– BR #33 nel ’22 (vs #1)
– W/L 72/63 (vs 358/89)

Personalmente lo trovo simpatico, soprattutto dopo il dicembre 2024, quando il ragazzo ha rivelato di soffrire fin da piccolo per una forma grave di autismo.

Nel 2023 venne sospeso per 18 mesi (pena poi ridotta a 13 mesi da ITIA) per aver saltato 3 controlli antidoping nel giro di 1 solo anno.

Si è pure dovuto operare ai polsi, sia al dx che al sx.

Nel 2025 ha vinto il 250 di Houston da qualificato e #507 ATP.

Gli spettatori più attenti si ricorderanno la sua “maratona” con Cobolli agli ultimi US Open.

Buon tennis a tutti! 😉

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Groucho (Guest) 03-07-2026 10:18

Prima di dire se Sinner rischia o non rischia, è meglio aspettare la disamina dell’amico walden che ne sa più di tutti

 8
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italo (Guest) 03-07-2026 10:18

Scritto da Calvin
Jannik non perde con un giocatore del livello di Brooksby, salvo non uscire sulle sue gambe dal campo, da anni.
Quest’anno ha perso da Mensik, da Nole (uno in un 500 di richiamo e l’altro in una partita assurda e stregata)
L’anno scorso ha perso da Alcaraz, da Bublik la prima su erba, da Grikspoon.
L’anno prima ha perso da Alcaraz, da tsitsipas (con furto), da Medvedev (quello vero), da Rublev.
A livello SLAM, fatta salva l’incredibile sconfitta con ALtmaier a parigi 2023 (e lo svenimento nell’ultima parigi che per me non può mai contare) sono anni che perde solo con top 5, semmai perde.
Ora io capisco la scaramanzia, capisco anche che nel tennis non esistono risultati scontati e TUTTI un minimo rischiano sempre contro CHIUNQUE, ma che il pronostico della partita sia appena appena chiuso è innegabile.

tutto giusto.
la scaramanzia è roba da tifosi, l’obiettività da appassionati.
con l’avanzare del torneo sparirà la ruggine e alzerà il livello per superare quel tanto che basta l’avversario di circostanza.
l’unico rischio? portare di nuovo al quinto djokovic.. a quel punto se il serbo sta bene è l’unico che può batterlo essendo l’unico campione vero nel tabellone

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Calvin (Guest) 03-07-2026 10:09

Jannik non perde con un giocatore del livello di Brooksby, salvo non uscire sulle sue gambe dal campo, da anni.

Quest’anno ha perso da Mensik, da Nole (uno in un 500 di richiamo e l’altro in una partita assurda e stregata)

L’anno scorso ha perso da Alcaraz, da Bublik la prima su erba, da Grikspoon.

L’anno prima ha perso da Alcaraz, da tsitsipas (con furto), da Medvedev (quello vero), da Rublev.

A livello SLAM, fatta salva l’incredibile sconfitta con ALtmaier a parigi 2023 (e lo svenimento nell’ultima parigi che per me non può mai contare) sono anni che perde solo con top 5, semmai perde.

Ora io capisco la scaramanzia, capisco anche che nel tennis non esistono risultati scontati e TUTTI un minimo rischiano sempre contro CHIUNQUE, ma che il pronostico della partita sia appena appena chiuso è innegabile.

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JannikUberAlles 03-07-2026 10:00

Sinner ha dichiarato di aver fatto un nuovo “blocco” di preparazione prima di Wimbledon, proprio come prima di IW, e questo dovrebbe dargli forza per almeno 3 mesi…

…questo lavoro lo sta “pagando” sul piano tecnico, mi pare, ma sta affinando i colpi durante il torneo, in particolare in questi primi turni, dove sta mostrando un nuovo piano tattico: forzare i colpi ed accorciare gli scambi.

Sta spingendo molto pure sul servizio, con “seconde” anche a 190 kmh, accettando il rischio di 5-6 “doppi falli” a partita ma beneficiando di decine di “ace” e quindi risparmiando molte energie.

Chi pensa che l’azzurro possa correre dei rischi con Brooksby, non solo non conosce Jannik ma non conosce affatto il tennis!!!

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Silvy__89 03-07-2026 09:08

Ho sentito un intervista di Brooksby in cui diceva che si sente a suo agio a giocare sull’erba…mah…ovvio che Jannik è nettamente superiore ma bisogna stare attenti. Forza campione!

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Lukas (Guest) 03-07-2026 08:59

Sinner si è presentato a Wimbledon con un bel po’ di massa muscolare in più considerando la sua costituzione fisica longilinea slanciata… Sarà stato questo dettaglio della preparazione a incidere nelle fasi iniziali del torneo?

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OspiteSgradito (Guest) 03-07-2026 08:26

Scritto da Angy005
Oggi Sinner rischia..speriamo stia bene

Non credo proprio rischi.
Non oggi, non con questo avversario.
Poi certo se ha uno dei suoi malori, il discorso cambia, ma a quel punto rischierebbe anche con Baez o addirittura con te dall’ altra parte della rete.

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Angy005 (Guest) 03-07-2026 07:45

Oggi Sinner rischia..speriamo stia bene

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-1: Detuqueridapresencia, Silvy__89, Sonj, JannikUberAlles