Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. In campo oggi anche Jannik Sinner (LIVE)

Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Wimbledon
Londra, Regno Unito · 3 Luglio 2026
|⛅
|
12°C
Nuvole intermittenti, poi sole · Picco 28°C
|
|CIELO
|Nuvole intermittenti al mattino, poi parzialmente/prevalentemente soleggiato
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 3 Luglio
|
08:00
⛅
13°
|
09:00
⛅
15°
|
10:00
⛅
17°
|
11:00
⛅
20°
|
12:00
⛅
23°
|
13:00
⛅
25°
|
14:00
☀
26°
|
15:00
☀
27°
|
17:00
☀
28°
|
21:00
☀
25°
✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il terzo turno sull’erba
🎾 Programma del giorno — 3 Luglio
|
|
🎾
|
Wimbledon · Tabellone Principale
3° Turno · Erba
|
WIM R3
⛅ Variabile/soleggiato
✅ Asciutto
🎾 3° Turno
🌿 Erba
Centre Court – Ore: 2:30pm
A. Rinderknech vs N. Djokovic
Il match deve ancora iniziare
A. Sabalenka vs J. Ostapenko
Il match deve ancora iniziare
F. Auger-Aliassime vs M. Zheng
Il match deve ancora iniziare
No.1 Court – Ore: 2:00pm
D. Kasatkina vs N. Osaka
Il match deve ancora iniziare
J. Sinner vs J. Brooksby
Il match deve ancora iniziare
C. Liu vs C. Gauff
Il match deve ancora iniziare
No.2 Court – Ore: 12:00am
R. Safiullin
vs J. Fonseca
Slam Wimbledon
R. Safiullin•
30
2
J. Fonseca [24]
15
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Safiullin
None-None
0-15
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
J. Pegula vs J. Bouzas Maneiro
Il match deve ancora iniziare
H. Hurkacz vs T. Paul
Il match deve ancora iniziare
No.3 Court – Ore: 12:00am
B. Bencic vs A. Kalinskaya
Slam Wimbledon
B. Bencic [11]•
0
4
A. Kalinskaya [19]
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Kalinskaya
0-15
0-30
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
B. Bencic
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
A. Kalinskaya
None-None
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
J. Struff vs D. Medvedev
Il match deve ancora iniziare
K. Muchova vs M. Sawangkaew
Il match deve ancora iniziare
Court 12 – Ore: 12:00am
C. Moutet / A. Reymond vs J. Cash / L. Glasspool
Slam Wimbledon
C. Moutet / A. Reymond
0
3
J. Cash / L. Glasspool [3]•
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Moutet / A. Reymond
2-2 → 3-2
J. Cash / L. Glasspool
2-1 → 2-2
C. Moutet / A. Reymond
1-1 → 2-1
J. Cash / L. Glasspool
1-0 → 1-1
C. Moutet / A. Reymond
None-None
30-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
E. Alexandrova vs I. Jovic
Il match deve ancora iniziare
A. Davidovich Fokina vs M. Fucsovics
Il match deve ancora iniziare
Court 18 – Ore: 12:00am
H. Heliovaara / H. Patten vs M. Kiger / P. Trhac
Slam Wimbledon
H. Heliovaara / H. Patten [1]
15
4
M. Kiger / P. Trhac•
15
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Heliovaara / H. Patten
3-3 → 4-3
M. Kiger / P. Trhac
3-2 → 3-3
H. Heliovaara / H. Patten
2-2 → 3-2
M. Kiger / P. Trhac
2-1 → 2-2
H. Heliovaara / H. Patten
1-1 → 2-1
M. Kiger / P. Trhac
1-0 → 1-1
H. Heliovaara / H. Patten
None-None
0-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
R. Jodar vs S. Mochizuki
Il match deve ancora iniziare
N. Bartunkova vs B. Krejcikova
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – Ore: 12:00am
N. Kichenok / M. Ninomiya vs A. Muhammad / F. Stollar
Slam Wimbledon
N. Kichenok / M. Ninomiya
0
3
A. Muhammad / F. Stollar [16]•
30
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Kichenok / M. Ninomiya
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
A. Muhammad / F. Stollar
2-2 → 2-3
N. Kichenok / M. Ninomiya
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
A. Muhammad / F. Stollar
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
N. Kichenok / M. Ninomiya
0-1 → 1-1
A. Muhammad / F. Stollar
None-None
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
J. de Jong / V. Royer vs A. Golubev / A. Nedovyesov
Il match deve ancora iniziare
S. Cirstea / A. Kalinskaya vs A. Kalinina / D. Yastremska
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – Ore: 12:00am
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela vs A. Krajicek / N. Mektic
Slam Wimbledon
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela
0
3
A. Krajicek / N. Mektic [14]•
15
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
A. Krajicek / N. Mektic
2-2 → 2-3
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela
1-2 → 2-2
A. Krajicek / N. Mektic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela
0-1 → 1-1
A. Krajicek / N. Mektic
0-0 → 0-1
I. Begu / J. Cristian vs E. Mertens / S. Zhang
Il match deve ancora iniziare
S. Hunter / C. McNally vs A. Bondar / M. Frech
Il match deve ancora iniziare
F. Christie / E. Silva vs K. Birrell / T. Gibson
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – Ore: 12:00am
M. Kessler / D. Shnaider vs A. Detiuc / I. Khromacheva
Slam Wimbledon
M. Kessler / D. Shnaider•
30
2
A. Detiuc / I. Khromacheva
30
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Detiuc / I. Khromacheva
2-3 → 2-4
M. Kessler / D. Shnaider
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 2-3
A. Detiuc / I. Khromacheva
2-1 → 2-2
M. Kessler / D. Shnaider
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
A. Detiuc / I. Khromacheva
1-0 → 1-1
M. Kessler / D. Shnaider
0-0 → 1-0
T. Griekspoor / B. van de Zandschulp vs P. Nouza / N. Oberleitner
Il match deve ancora iniziare
E. Jacquemot / D. Parry vs L. Noskova / R. Sramkova
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – Ore: 12:00am
K. Krawietz
/ T. Puetz
vs R. Burruchaga
/ T. Tirante
Slam Wimbledon
K. Krawietz / T. Puetz [7]•
40
2
R. Burruchaga / T. Tirante
40
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Krawietz / T. Puetz
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
R. Burruchaga / T. Tirante
2-2 → 2-3
K. Krawietz / T. Puetz
1-2 → 2-2
R. Burruchaga / T. Tirante
1-1 → 1-2
K. Krawietz / T. Puetz
0-1 → 1-1
R. Burruchaga / T. Tirante
0-0 → 0-1
M. Kato / K. Rakhimova vs E. Perez / D. Schuurs
Il match deve ancora iniziare
X. Jiang / Y. Xu vs V. Golubic / T. Valentova
Il match deve ancora iniziare
Y. Hanfmann / J. Struff vs V. Kopriva / F. Pieczonka
Il match deve ancora iniziare
Court 11 – Ore: 13:30pm
N. Melichar-Martinez / E. Routliffe vs M. Kostyuk / E. Ruse
Il match deve ancora iniziare
G. Andreozzi / A. Sutjiadi vs M. Guinard / K. Mladenovic
Il match deve ancora iniziare
L. Miedler / H. Guo vs A. Molteni / D. Jurak Schreiber
Il match deve ancora iniziare
Court 14 – Ore: 12:00am
J. Paul
/ R. Seggerman
vs C. Harrison
/ N. Skupski
Slam Wimbledon
J. Paul / R. Seggerman
0
4
C. Harrison / N. Skupski [5]•
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Paul / R. Seggerman
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
C. Harrison / N. Skupski
3-2 → 3-3
J. Paul / R. Seggerman
2-2 → 3-2
C. Harrison / N. Skupski
2-1 → 2-2
J. Paul / R. Seggerman
1-1 → 2-1
C. Harrison / N. Skupski
1-0 → 1-1
J. Paul / R. Seggerman
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
J. Peers / K. Swan vs E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
Il match deve ancora iniziare
L. Glasspool / T. Mihalikova vs K. Krawietz / V. Williams
Il match deve ancora iniziare
F. Cabral / E. Perez vs D. Pel / L. Kichenok
Il match deve ancora iniziare
Court 15 – Ore: 12:00am
I. Buse / M. Trungelliti vs F. Cabral / L. Miedler
Slam Wimbledon
I. Buse / M. Trungelliti
0
3
F. Cabral / L. Miedler [11]•
15
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Buse / M. Trungelliti
2-3 → 3-3
F. Cabral / L. Miedler
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
I. Buse / M. Trungelliti
1-2 → 2-2
F. Cabral / L. Miedler
15-0
30-15
30-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
I. Buse / M. Trungelliti
0-1 → 1-1
F. Cabral / L. Miedler
0-0 → 0-1
L. Johnson / E. Appleton vs J. Tracy / A. Danilina
Il match deve ancora iniziare
S. Errani / J. Paolini vs M. Kozyreva / I. Shymanovich
Il match deve ancora iniziare
Court 16 – Ore: 12:00am
M. Arevalo
/ M. Pavic
vs D. Stevenson
/ M. Willis
Slam Wimbledon
M. Arevalo / M. Pavic [6]•
30
4
D. Stevenson / M. Willis
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Stevenson / M. Willis
4-0 → 4-1
M. Arevalo / M. Pavic
3-0 → 4-0
D. Stevenson / M. Willis
2-0 → 3-0
M. Arevalo / M. Pavic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
D. Stevenson / M. Willis
None-None
0-15
0-30
0-40
30-40
0-0 → 1-0
C. Dolehide / A. Parks vs E. Pridankina / Q. Tang
Il match deve ancora iniziare
J. Zielinski / S. Hsieh vs M. Willis / H. Watson
Il match deve ancora iniziare
Court 17 – Ore: 12:00am
A. Guarachi
/ A. Rosolska
vs G. Dabrowski
/ L. Stefani
Slam Wimbledon
A. Guarachi / A. Rosolska
0
1
G. Dabrowski / L. Stefani [2]•
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Dabrowski / L. Stefani
A. Guarachi / A. Rosolska
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-4 → 1-4
G. Dabrowski / L. Stefani
0-3 → 0-4
A. Guarachi / A. Rosolska
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 0-3
G. Dabrowski / L. Stefani
0-1 → 0-2
A. Guarachi / A. Rosolska
None-None
0-15
15-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
A. Pavlasek / P. Rikl vs R. Hijikata / M. Polmans
Il match deve ancora iniziare
H. Patten / O. Nicholls vs E. King / G. Dabrowski
Il match deve ancora iniziare
Esatto. Se non ha crampi o malori improvvisi non ci perde con questi giocatori.
Se non ti chiami Alcaraz o Djokovic, devi sperare solo in un malore.
@ Inox (#4646359)
Ma secondo te Sinner è così sprovveduto o masochista da rendere pubblico in un intervista un suo problema che potrebbe ripresentarsi e dare così ai suoi avversari un vantaggio?
Autismo lieve ad alto funzionamento..
Perfwtto come sempre, non vale nemmeno la pena di leggere altro oggi. Ci vediamo direttamente domani
TOT CAPITA TOT SENTENTIAE.
Griskpoon crampi stava dominando.
Jannik d’ora in poi rischierà sempre in ogni incontro anche con tennisti oltre top100 il perché l’ha detto lui giorni fa quindi mettetevi l’anima in Pace e godetevi tutto quello che di buono arriverà se arriverà, prendere o lasciare…
Mochizuki ha 23 anni, quasi tre anni fa sconfisse Fritz agli ottavi e Popyrin ai quarti a Tokyo, perdendo poi in semifinale contro Karatsev in quello che credo sia stato l’ultimo acuto del russo-israeliano. Lo scorso anno vinse al primo turno a Wimbledon rimontando due set a Zeppieri e perdendo al turno successivo al 5° contro Khachanov (veniva dalle Q).
L’erba ed il veloce sono le sue superfici preferite, ma quest’anno ha combinato poco fino a Wimbledon, la mia opinione è che non sia seguito adeguatamente, da quando anni fa interruppe la collaborazione con Sanguinetti.
@ grinta2 (#4646354)
Complimenti , volevo dire
Sono perfettamente d’accordo, complice
Ogni giocatore rischia sempre con qualunque altro giocatore: le partite incominciano sempre 0-0 e vanno giocate.
Poi se uno è oggettivamente più forte dell’avversario ha maggiori (poco, molto, moltissimo) probabilità di vittoria.
Potrei fare una lunga lista di amici(anche se,a dire il vero,molti non stanno più commentando con la frequenza di prima…)qui su livetennis che hanno dimostrato di saperci,eccome,di tennis e di avere una memoria storica non indifferente,dote quanto mai preziosa oggi che si tende a sparare cavolate,pronostici,a fare i veggenti
come se nulla fosse.
Personalmente,da mero appassionato e non avendo esperienza specifica in tema,ho tutto da guadagnare nell’ascoltare disamine tecniche(perchè di questo si dovrebbe
parlare in un forum dedicato al tennis),come pure sentire raffronti sui giocatori o sulle differenze tra il modo di giocare attuale e quello dell’epoca passata.
Quindi,senza fare inutile ironia,a mio parere ben vengano i contributi dell’amico walden o del comandante,di pier no guest,marco M.e di tanti altri(con cui mi scuso
in anticipo per non averli nominati…ma la memoria ogni tanto tradisce)che vogliono alimentare la discussione in maniera propositiva e competente….
Ricordo sempre a me stesso che l’ascolto e il relativo confronto di tutti i pareri e le opinioni,è una risorsa preziosissima,sopratutto per chi non sa…purtroppo,
oggi,i contributi tecnici e i post interessanti si stanno sempre più inaridendo a causa di questo clima da stadio per lasciare spazio a offese,cattiverie gratuite e castronerie varie e questo,sinceramente,è la cosa che mi dispiace di più:perdere tempo così,invece di scambiarsi pareri,sensazioni,giudizi o anche semplici ricordi
e alimentare così una discussione sana e costruttiva.
Non credo guarderò tennis oggi, per dare un po’ di respiro a chi mi ospita per farmelo vedere.
Ma incontri interessanti ce n’è: ad esempio la curiosità di vedere se improvvisamente Mocizuchi abbia deciso di fiorire tardivamente e tradurre tra i pro quelle capacità che lo resero vittorioso su questi campi da junior.
L’avversario comincia ad essere un discreto banco di prova, stiamo a vedere (si fa per dire, almeno per quanto mi riguarda…ma date le già dimostrate intenzioni editoriali dell’emittente che ha il monopolio su questo torneo penso che anche voi rischiate di non poterlo veramente vedere).
Per me non rischia solo contro Nole (se nole ci arriva in semifinale, perché data l’età ogni partita bisogan vedere come sta)…gente come Medvedev se sta in giornata buona, Zverev se serve bene, FAA, volendo essere pessimisti anche Jodar che è un incognita su erba possono procurargli un rischio (ovvaimenet da favorito).
Contro gli altri rischia solo che succeda una cosa molto strana
Scrissi una cappellata: si tratta del doppio misto!
Non pensavo cominciasse già così presto.
Noto solo ora che la coppia Anglo-Finnica è…”scoppiata”.
Per caso Heliovaara si è infortunato?
Chi è il nuovo compagno, connazionale, di Patten?
Forse è il caso di presentare questo Brooksby, un giocatore a molti (non mi riferisco a te, da cui ho solo preso spunto) sconosciuto:
– americano
– nato nel 2000 (vs 2001)
– alto 1,93 (come Jannik)
– 1 titolo (vs 29)
– quasi 4 milioni di premi (vs 65)
– oggi #81 (vs #1)
– BR #33 nel ’22 (vs #1)
– W/L 72/63 (vs 358/89)
Personalmente lo trovo simpatico, soprattutto dopo il dicembre 2024, quando il ragazzo ha rivelato di soffrire fin da piccolo per una forma grave di autismo.
Nel 2023 venne sospeso per 18 mesi (pena poi ridotta a 13 mesi da ITIA) per aver saltato 3 controlli antidoping nel giro di 1 solo anno.
Si è pure dovuto operare ai polsi, sia al dx che al sx.
Nel 2025 ha vinto il 250 di Houston da qualificato e #507 ATP.
Gli spettatori più attenti si ricorderanno la sua “maratona” con Cobolli agli ultimi US Open.
Buon tennis a tutti! 😉
Prima di dire se Sinner rischia o non rischia, è meglio aspettare la disamina dell’amico walden che ne sa più di tutti
tutto giusto.
la scaramanzia è roba da tifosi, l’obiettività da appassionati.
con l’avanzare del torneo sparirà la ruggine e alzerà il livello per superare quel tanto che basta l’avversario di circostanza.
l’unico rischio? portare di nuovo al quinto djokovic.. a quel punto se il serbo sta bene è l’unico che può batterlo essendo l’unico campione vero nel tabellone
Jannik non perde con un giocatore del livello di Brooksby, salvo non uscire sulle sue gambe dal campo, da anni.
Quest’anno ha perso da Mensik, da Nole (uno in un 500 di richiamo e l’altro in una partita assurda e stregata)
L’anno scorso ha perso da Alcaraz, da Bublik la prima su erba, da Grikspoon.
L’anno prima ha perso da Alcaraz, da tsitsipas (con furto), da Medvedev (quello vero), da Rublev.
A livello SLAM, fatta salva l’incredibile sconfitta con ALtmaier a parigi 2023 (e lo svenimento nell’ultima parigi che per me non può mai contare) sono anni che perde solo con top 5, semmai perde.
Ora io capisco la scaramanzia, capisco anche che nel tennis non esistono risultati scontati e TUTTI un minimo rischiano sempre contro CHIUNQUE, ma che il pronostico della partita sia appena appena chiuso è innegabile.
Sinner ha dichiarato di aver fatto un nuovo “blocco” di preparazione prima di Wimbledon, proprio come prima di IW, e questo dovrebbe dargli forza per almeno 3 mesi…
…questo lavoro lo sta “pagando” sul piano tecnico, mi pare, ma sta affinando i colpi durante il torneo, in particolare in questi primi turni, dove sta mostrando un nuovo piano tattico: forzare i colpi ed accorciare gli scambi.
Sta spingendo molto pure sul servizio, con “seconde” anche a 190 kmh, accettando il rischio di 5-6 “doppi falli” a partita ma beneficiando di decine di “ace” e quindi risparmiando molte energie.
Chi pensa che l’azzurro possa correre dei rischi con Brooksby, non solo non conosce Jannik ma non conosce affatto il tennis!!!
Ho sentito un intervista di Brooksby in cui diceva che si sente a suo agio a giocare sull’erba…mah…ovvio che Jannik è nettamente superiore ma bisogna stare attenti. Forza campione!
Sinner si è presentato a Wimbledon con un bel po’ di massa muscolare in più considerando la sua costituzione fisica longilinea slanciata… Sarà stato questo dettaglio della preparazione a incidere nelle fasi iniziali del torneo?
Non credo proprio rischi.
Non oggi, non con questo avversario.
Poi certo se ha uno dei suoi malori, il discorso cambia, ma a quel punto rischierebbe anche con Baez o addirittura con te dall’ altra parte della rete.
Oggi Sinner rischia..speriamo stia bene