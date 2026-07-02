Verso il ritiro ATP, Copertina, Generica

Kyrgios, Wimbledon sembra già un ricordo: “Questi saranno gli ultimi servizi della mia carriera qui”

02/07/2026 14:22 14 commenti
Nick Kyrgios nella foto - Foto Getty Images
Nick Kyrgios nella foto - Foto Getty Images

Il futuro di Nick Kyrgios appare sempre più vicino a essere raccontato al passato. L’australiano è stato eliminato al primo turno del doppio di Wimbledon 2026 insieme ad Alexander Bublik, sconfitto dalla coppia formata da Marcelo Arévalo e Mate Pavić. Ma più del risultato, a far discutere sono state alcune parole pronunciate durante il match.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Craig Gabriel, Kyrgios avrebbe detto al suo compagno di doppio che quelli sarebbero stati gli ultimi servizi della sua carriera a Wimbledon. Una frase che ha inevitabilmente alimentato le speculazioni su un ritiro ormai sempre più possibile.

Lo stesso Kyrgios ha poi lasciato intendere con grande chiarezza che il suo rapporto con Wimbledon potrebbe essere arrivato al capolinea. “Posso dire con una certa sicurezza che questo è il mio ultimo Wimbledon. Siamo sicuramente verso la fine: mi guardavo intorno e cercavo di assorbire tutto”, ha dichiarato l’australiano. Poi ha aggiunto: “Non so quanto mi resti ancora per sopportare tutto questo. Ogni volta che gioco è troppo”.

Il momento è stato particolarmente significativo. Prima di servire per l’ultima volta, l’australiano si è preso qualche secondo per guardarsi intorno e respirare l’atmosfera dell’All England Club, quasi consapevole del peso emotivo di quell’istante.

La scena rafforza una sensazione che accompagna Kyrgios da tempo. Dopo la finale raggiunta a Wimbledon nel 2022, il suo corpo non gli ha più permesso di competere con continuità. I gravi problemi a ginocchio, piede e polso hanno condizionato pesantemente gli ultimi anni, impedendogli di ritrovare stabilità e ritmo nel circuito.

Kyrgios ha provato più volte a tornare, ma ogni tentativo si è scontrato con nuove difficoltà fisiche. L’australiano non è mai riuscito a mettere insieme diverse settimane di competizione senza che il corpo tornasse a presentare il conto.

Anche il suo Wimbledon 2026 ha confermato questa realtà. Senza la possibilità di disputare il tabellone di singolare e subito fuori in doppio, Kyrgios ha potuto mostrare solo qualche lampo del talento che lo aveva reso uno dei giocatori più imprevedibili e spettacolari del circuito.

Per ora non esiste alcun annuncio ufficiale sul ritiro e non è ancora chiaro dove o quando Kyrgios deciderà di chiudere definitivamente la carriera. Le parole pronunciate a Londra, però, sembrano lasciare poco spazio ai dubbi sul rapporto ormai cambiato con Wimbledon.

Il torneo in cui ha raggiunto il punto più alto della sua carriera sembra già appartenere al passato. Resta soltanto da capire quando Nick Kyrgios sceglierà davvero di salutare il tennis professionistico e se ci sarà ancora spazio per un’ultima apparizione prima dell’addio definitivo.



Francesco Paolo Villarico

TAG:

14 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Maxiclimb (Guest) 02-07-2026 18:32

I “gravi problemi a ginocchio, piede e polso hanno condizionato la sua carriera…” ma mai quanto i gravi problemi nella testa.

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Roberto (Guest) 02-07-2026 17:34

@ fate come il koala se non vi vuole non provate a ucciderla: mettetevi a dormire ( (#4645870)

Il più grande talento sprecato…

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ale (Guest) 02-07-2026 17:33

@ NonSoloSinner (#4645916)

Eh sì!!!

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
giallu 02-07-2026 16:53

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da italo
chiederà con Wc all’australian open 2027

Con o senza sciacquone?

Uguale: è intasato. Forse meglio senza in questo caso:-P

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
giallu 02-07-2026 16:52

Scritto da JannikUberAlles
Riusciremo a farcene una ragione?
Forse

I prossimi servizi saranno le ospitate nei peggiori saloon dell Outback. Anche quella e vita vissuta 😀

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 02-07-2026 16:43

Scritto da italo
chiederà con Wc all’australian open 2027

Con o senza sciacquone?

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
italo (Guest) 02-07-2026 16:42

chiederà con Wc all’australian open 2027

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Luca (Guest) 02-07-2026 16:34

Speriamo

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 02-07-2026 16:32

Riusciremo a farcene una ragione?

Forse 😉

 6
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, giallu
Livio (Guest) 02-07-2026 16:14

E sti cazzi?

 5
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Gilgamesh, Detuqueridapresencia
Yannick mon amour 02-07-2026 16:08

Peccato, io l’avrei visto come un grande doppista, ma mi sa che non ce la fa più nemmeno a giocare il doppio.

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
NonSoloSinner (Guest) 02-07-2026 16:04

A prescindere dagli odiosi giudizi su Sinner, comunque era uno spettacolo vederlo giocare

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Setrakian
Suro (Guest) 02-07-2026 14:51

Secondo me può continuare fino a 90 anni, invece

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
fate come il koala se non vi vuole non provate a ucciderla: mettetevi a dormire ( (Guest) 02-07-2026 14:34

Come sprecare un grande talento naturale, parlando troppo e allenandosi poco.

 1
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Setrakian, Gilgamesh