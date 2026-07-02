Kyrgios, Wimbledon sembra già un ricordo: “Questi saranno gli ultimi servizi della mia carriera qui”

Il futuro di Nick Kyrgios appare sempre più vicino a essere raccontato al passato. L’australiano è stato eliminato al primo turno del doppio di Wimbledon 2026 insieme ad Alexander Bublik, sconfitto dalla coppia formata da Marcelo Arévalo e Mate Pavić. Ma più del risultato, a far discutere sono state alcune parole pronunciate durante il match.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Craig Gabriel, Kyrgios avrebbe detto al suo compagno di doppio che quelli sarebbero stati gli ultimi servizi della sua carriera a Wimbledon. Una frase che ha inevitabilmente alimentato le speculazioni su un ritiro ormai sempre più possibile.

Lo stesso Kyrgios ha poi lasciato intendere con grande chiarezza che il suo rapporto con Wimbledon potrebbe essere arrivato al capolinea. “Posso dire con una certa sicurezza che questo è il mio ultimo Wimbledon. Siamo sicuramente verso la fine: mi guardavo intorno e cercavo di assorbire tutto”, ha dichiarato l’australiano. Poi ha aggiunto: “Non so quanto mi resti ancora per sopportare tutto questo. Ogni volta che gioco è troppo”.

Il momento è stato particolarmente significativo. Prima di servire per l’ultima volta, l’australiano si è preso qualche secondo per guardarsi intorno e respirare l’atmosfera dell’All England Club, quasi consapevole del peso emotivo di quell’istante.

La scena rafforza una sensazione che accompagna Kyrgios da tempo. Dopo la finale raggiunta a Wimbledon nel 2022, il suo corpo non gli ha più permesso di competere con continuità. I gravi problemi a ginocchio, piede e polso hanno condizionato pesantemente gli ultimi anni, impedendogli di ritrovare stabilità e ritmo nel circuito.

Kyrgios ha provato più volte a tornare, ma ogni tentativo si è scontrato con nuove difficoltà fisiche. L’australiano non è mai riuscito a mettere insieme diverse settimane di competizione senza che il corpo tornasse a presentare il conto.

Anche il suo Wimbledon 2026 ha confermato questa realtà. Senza la possibilità di disputare il tabellone di singolare e subito fuori in doppio, Kyrgios ha potuto mostrare solo qualche lampo del talento che lo aveva reso uno dei giocatori più imprevedibili e spettacolari del circuito.

Per ora non esiste alcun annuncio ufficiale sul ritiro e non è ancora chiaro dove o quando Kyrgios deciderà di chiudere definitivamente la carriera. Le parole pronunciate a Londra, però, sembrano lasciare poco spazio ai dubbi sul rapporto ormai cambiato con Wimbledon.

Il torneo in cui ha raggiunto il punto più alto della sua carriera sembra già appartenere al passato. Resta soltanto da capire quando Nick Kyrgios sceglierà davvero di salutare il tennis professionistico e se ci sarà ancora spazio per un’ultima apparizione prima dell’addio definitivo.





Francesco Paolo Villarico