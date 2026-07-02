McEnroe: “I problemi di Sinner sono legati alla tensione nervosa”

Continua a tenere banco la questione del malessere accusato da Jannik Sinner a Roland Garros. Il n.1 del mondo è rientrato a Wimbledon con un successo piuttosto sofferto contro Kecmanovic, e nemmeno ha brillato al secondo turno contro Borges, seppur vincendo in tre set e mostrando una condizione in crescendo nel corso dell’incontro. Nei primi due parziali l’italiano ha servito molto bene ma la sua spinta da fondo campo è stata incostante, meno vigorosa rispetto ai momenti migliori e costellata da diversi errori. Forse la preparazione intensa svolta per presentarsi al meglio ai Championships necessita di esser un po’ smaltita, e la condizione tecnica e fiducia nei colpi non è ancora al top (il terzo set contro il portoghese è stato molto buono, quando ormai Sinner giocava tranquillo e col vento in poppa). Ma c’è chi è convinto che i problemi di Jannik derivino soprattutto dalla testa: è John McEnroe. Il leggendario campione newyorkese, tre volte campione a Wimbledon, ha commentato in diretta per la BBC il match di secondo turno tra Sinner e Borges, e nel corso della telecronaca e è tornato su quanto accaduto all’azzurro al Roland Garros, esprimendo un parere netto.

“In Italia, dopo la sconfitta di Sinner al Roland Garros, c’è stato un vero e proprio terremoto mediatico”, ha dichiarato McEnroe. “Credetemi, nelle due settimane successive avranno fatto una quantità enorme di test. E sono pronto a scommettere che stiano ancora cercando di capire quale sia la causa.

Credo che una parte del problema, anche se non è piacevole dirlo, sia mentale, legata alla tensione nervosa. Poi c’è anche la pelle molto chiara e la difficoltà a sopportare il caldo, un aspetto che accomuna molti giocatori”. Quindi secondo McEnroe una difficoltà nel gestire la tensione in certi contesti penalizzerebbe oltremodo l’azzurro, aggravando qualche problema organico su cui sta lavorando da tempo con il suo team e medici.

John, parlando in diretta nel corso dell’incontro di secondo turno sul Centre court, ovviamente non poteva conoscere le dichiarazione successive di Sinner, quando ha parlato delle sue condizioni e del responso dei molti esami svolti in Italia dopo il k.o. a Parigi. McEnroe così aveva in precedenza affrontato il problema della “fragilità” di Jannik in certe condizioni ambientali. “Non è un problema nuovo. È una situazione con cui convive ormai da un paio d’anni”, aveva spiegato l’ex numero uno del mondo. “Affrontare condizioni di caldo estremo è durissimo, ma gli è già capitato in tre o quattro occasioni di essere colpito dai crampi. Per questo immagino che, negli ultimi tre o quattro anni, il suo team abbia fatto tutto il possibile, tra esami, test e interventi sull’alimentazione, per trovare una soluzione e ridurre al minimo questo problema. E sono convinto che continueranno a lavorarci”.

Mario Cecchi