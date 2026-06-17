Rusedski: “Kyrgios non merita una wild card per il tabellone principale di Wimbledon”

L’annuncio delle prime 6 wild card per l’edizione 2026 di Wimbledon ha scatenato una ridda di reazioni a livello globale, vista l’importanza dei Championships e la combinazione di situazioni che coinvolge vari tennisti assai amati dal pubblico e fuori dal “cut off” per l’accesso diretto al torneo londinese. Oltre a 4 giocatori britannici, Dimitrov e Wawrinka hanno ricevuto il prezioso pass per entrare tra i 128 dei Championships al via il prossimo 29 giugno. È stato premiato lo sfortunatissimo bulgaro, lo scorso anno costretto al ritiro quando era due set avanti contro Sinner, e lo svizzero, tre volte campione Slam e all’ultimo anno in carriera. È rimasto al momento a bocca asciutta Berrettini ma c’è una discreta possibilità che arrivi un ultimo forfait e quindi riesca ad ottenere un posto per classifica. Out anche Monfils, tra i nomi di alto profilo, e Nick Kyrgios, tennista assai discusso e impegnato in un difficile tentativo di rientro sul tour partendo proprio dall’erba, la superficie sulla quale ha ottenuto il risultato più prestigioso in carriera.

Dopo il forfait dell’ultimo minuto ad Halle, Kyrgios ha rassicurato via social sulle proprie condizioni, parlando di un piccolo inconveniente e rimandando l’appuntamento “a Maiorca e Wimbledon”. Già, Wimbledon… Nick arriverà a Londra per giocare le qualificazioni o il main draw? Questo a deciderlo sarà il comitato tecnico dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, con il ruolo decisivo di Tim Henman nella selezione dei profili più adeguati a ricevere una wild card per il tabellone principale di singolare o delle qualificazioni. Intanto spunta un parere autorevole e contrario all’assegnazione di un invito per il tabellone di singolare a Kyrgios: è quello di Greg Rusedski, ex n.4 ATP, da anni commentatore in vari network e da qualche settimana entrato nel team di Giovanni Mpetshi Perricard. Secondo il britannico Kyrgios non si merita di ricevere una wild card vista la sua scarsa tenuta fisica.

“Riceverà una wild card per il tabellone principale, per le qualificazioni, o gli verrà semplicemente detto di no? Questa è una decisione che spetterà a Tim Henman” afferma Rusedski in modo secco. “Non sono del tutto convinto che se la meriti. Penso che una wild card per le qualificazioni sarebbe più appropriata, anche se sono contento che non spetti a me deciderlo.”

“La grande incognita è se abbia una condizione fisica sufficiente per le partite e se sia fisicamente pronto a giocare al meglio dei cinque set. Una cosa è giocare una partita al meglio dei tre set, tutt’altra è competere al meglio dei cinque. È su questo che Wimbledon dovrà valutare attentamente la situazione.”

“Nick rimane una figura di enorme richiamo nel tennis maschile, soprattutto a causa di tutte le controversie che lo circondano. Ma la domanda è se abbia lavorato abbastanza duramente per meritare questa opportunità. Personalmente, propendo a pensare che probabilmente riceverà un invito dalle qualificazioni. Sarei sorpreso se ottenesse una wild card per il tabellone principale, anche se rimane uno dei giocatori più popolari del tennis maschile” conclude Rusedski.

Wimbledon dopo la comunicazione delle prime wild card non ha fornito ulteriori tempistiche su quando verranno assegnate le ultime due. Probabilmente si aspetterà fino al prossimo weekend, appena in tempo per l’avvio delle qualificazioni (scattano lunedì 22). Matteo Berrettini resta in attesa di un ultimo forfait che gli aprirebbe le porte per il main draw; visti i moltissimi giocatori in cattiva condizione o fermi da molto tempo (Fils, Musetti, Jodar, Machac, Blockx, solo per citarne alcuni) le speranze sono discrete, altrimenti non resta che attendere la decisione dell’AELTC. Anche Kyrgios, in quel di Maiorca, terrà lo smartphone costantemente sotto controllo, in attesa di buone nuove… ma arriveranno?

Marco Mazzoni