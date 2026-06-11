Billie Jean King Cup Finals 2026: sarà di nuovo Italia vs. Cina

Sarà di nuovo una sfida alla Cina ad inaugurare la difesa del titolo della nazionale italiana nelle Finals della Billie Jean King Cup 2026, una finale ad otto nazioni che andrà in scena a Shenzhen dal 22 al 27 settembre 2026, esattamente presso la imponente Shenzhen Bay Sports Centre Arena. La squadra capitanata da Tathiana Garbin ha superato il turno di Qualifiers lo scorso aprile a Velletri, imponendosi per 3 vittorie a 1 sulla squadra del Giappone, un successo che ha aperto le porte a Paolini e compagne per la final 8 del torneo. Le Finals andranno in scena con un tabellone ad eliminazione diretta, dai quarti di finale.

The 2026 #BJKCup Finals Draw is LOCKED IN 🔒 See you in Shenzhen, September 22-27! ✈️ pic.twitter.com/9WUhdPSH8e — Billie Jean King Cup (@BJKCup) June 11, 2026

Questo il tabellone sorteggiato:

(1) Italia vs. Cina

(3) Ucraina vs. Belgio

Kazakistan vs. (4) Spagna

Rep. Ceca vs. (2) Gran Bretagna

L’Italia andrà a caccia della settimana coppa per nazioni dopo il successo dello scorso anno, sempre a Shenzhen, dove le azzurre iniziarono la propria corsa proprio battendo la squadra locane. In caso di vittoria, l’Italia affronterà in semifinale Ucraina o Belgio. Ancora non si conosce la programmazione completa con l’ordine degli incontri (verrà comunicato a breve dalla ITF).