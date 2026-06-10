Favoriti avanti al “Città di Crema”: giovedì i quarti di finale con tantissima Italia

Il numero di giocatori rimasti in corsa cala, la qualità degli incontri aumenta. È la legge dei tornei di tennis, compresa l’edizione numero 20 del torneo internazionale under 16 “Città di Crema”, lanciato verso la tre giorni conclusiva. Al Tennis Club Crema, un mercoledì intenso ha allineato i tabelloni di singolare ai quarti di finale, con poche sorprese e tante conferme, specialmente nel maschile che ha già la certezza di incoronare di nuovo un azzurro, per la terza volta consecutiva nel torneo targato Tennis Europe. Ancora in gara sei delle otto teste di serie: ci sono i primi quattro favoriti della vigilia, mentre è uscito di scena al secondo turno il numero 5 del seeding Andrea Cerbo, sconfitto per 7-5 4-6 6-3 dall’umbro Filippo Capitanelli. L’altra sorpresa ai quarti è il genovese Matteo Rusca, che dopo aver eliminato all’esordio il n.8 Simone Cristiani si è confermato contro Nicola Di Lorenzo, imponendosi 6-3 3-6 7-5 in una delle sfide più equilibrate di giornata. Decisamente più semplice, invece, il confronto che ha promosso il favorito numero uno Sebastiano Mantovani, il quale ha lasciato solamente cinque giochi a Christian Agrati, chiudendo per 6-3 6-2 grazie a una prestazione più convincente rispetto a quella di 24 ore prima. Tutto facile anche per la seconda testa di serie Gianluca Tanzi, che ha risolto con un doppio 6-1 la sfida con Mattia Di Giovannantonio, e per la terza, Bruno Condorelli. Il catanese classe 2011 non ha incontrato particolari difficoltà contro Tom Barcia (6-2 6-3). Ottimo successo anche per il perugino Alberto Scotacci, passato per 6-4 6-2 contro Tyson Sebastian Grant.

Nel femminile, invece, le teste di serie approdate ai quarti di finale sono la metà, quattro, ma ben tre delle otto avevano salutato la compagnia già all’esordio. L’unica a farlo agli ottavi è stata la piemontese Nicole Maccario, numero 4 del seeding, sconfitta per 6-1 6-3 dalla giapponese Rio Sotodate, capace di conquistare i quarti di finale dopo essere partita dalle qualificazioni. Come lei anche due italiane: la brianzola Aila Zennaro (avanti senza scendere in campo, causa forfait di Anna Manfrin) e la milanese Eleonora Vismara, che invece ha fatto fuori per 6-4 6-3 la portoghese Matilde Figueiredo. Complessivamente, per l’Italia al femminile la buona notizia è che il numero di straniere rimaste in corsa è sceso da cinque a due: oltre alla Figueiredo, hanno perso anche la rumena Eliza Andra Deaconu (battuta per 6-4 7-6 dall’altoatesina Lilli Marth) e la giapponese Meina Hirai, rimontata e battuta dalla prima testa di serie Maria Koukoutsi, a segno per 2-6 6-3 6-2. Fra le azzurre, ai quarti anche Anastasia Dmitriev, Victoria Galeone e la seconda testa di serie Marta Gazzetti, che nei primi due incontri al Tennis Club Crema si è aggiudicata 24 dei 25 giochi disputati. Giovedì, sui campi in terra battuta di via del Fante sono in programma tutte le sfide dei quarti di finale dei tabelloni di singolare, oltre alle semifinali dei doppi. Con ingresso gratuito.

RISULTATI

Singolare maschile. Secondo turno: Sebastiano Mantovani (Ita) b. Christian Agrati (Ita) 6-3 6-2, Enrico Pepe (Ita) b. Filippo Scaburri (Ita) 7-5 7-6, Bruno Condorelli (Ita) b. Tom Barcia (Ita) 6-2 6-3, Filippo Capitanelli (Ita) b. Andrea Cerbo (Ita) 7-5 4-6 6-3, Matteo Rusca (Ita) b. Nicola Di Lorenzo (Ita) 6-3 3-6 7-5, Alessio Cardillo (Ita) b. Filippo Fazion (Ita) 7-5 1-6 6-3, Alberto Scotacci (Ita) b. Tyson Sebastian Grant (Ita) 6-4 6-2, Gianluca Tanzi (Ita) b. Mattia Di Giovannantonio (Ita) 6-1 6-1.

Singolare femminile. Secondo turno: Maria Koukoutsi (Gre) b. Meina Hirai (Jpn) 2-6 6-3 6-2, Aila Zennaro (Ita) b. Anna Manfrin (Ita) ritiro, Lilli Marth (Ita) b. Eliza Andra Deaconu (Rou) 6-4 7-6, Anastasia Dmitriev (Ita) b. Anna Campagno (Ita) 6-4 6-1, Victoria Galeone (Ita) b. Lucrezia Cavalieri (Ita) 6-0 1-0 ritiro, Rio Sotodate (Jpn) b. Nicole Maccario (Ita) 6-1 6-3, Eleonora Vismara (Ita) b. Matilde Figueiredo (Por) 6-4 6-3, Marta Gazzetti (Ita) b. Luna Boesso (Ita) 6-0 6-0.