Fils e Machac k.o., forfait al torneo di Halle

È sempre più lunga la lista dei giocatori infortunati e costretti a saltare importanti appuntamenti nelle prossime settimane, e in particolare la situazione diventa ancor più “grave” dal punto di vista sportivo quando un tennista non può preparare adeguatamente Wimbledon, con le sole tre settimane di tornei su erba prima del massimo evento stagionale per storia e prestigio. Dopo i forfait da poco annunciati per la prossima settimana di Vacherot (out per tutta la stagione su erba), Draper e Musetti, si aggiungono a questa lista anche Arthur Fils e Tomas Machac, out per l’ATP 500 di Halle al via in Germania il prossimo 15 giugno. Machac si è infortunato al piede sinistro a Roland Garros, uno dei tanti problemi sofferti dal potente ma altrettanto fragile giocatore ceco, che spera di rientrare in tempo per Wimbledon ma intanto è costretto a rinunciare ad una tappa di avvicinamento molto importante.

Ancor più fitto il mistero sulla condizioni di Fils che, dopo il ritiro patito a Roma nel match contro Pellegrino dopo pochi game, ha saltato lo Slam di casa all’ultimo tuffo, dando ben poche spiegazioni sulle sue reali condizioni e parlando solo di un ritiro precauzionale per un fastidio all’anca, seppur non grave. Dopo aver saltato il torneo di s’Hertogenbosch questa settimana, adesso arriva il forfait anche per Halle. Da Parigi affermano che Arthur potrebbe chiedere una wild card all’ultimo minuto per il torneo su erba di Maiorca, al via la settimana prima di Wimbledon, ma siamo solo alle ipotesi. Infatti alcuni commentatori sono assai scettici sulle reali condizioni del n.21 al mondo, ventilando la possibilità che dopo Parigi il francese possa saltare concretamente anche il terzo Slam del 2026, dopo aver rinunciato anche agli Australian Open a gennaio.

Rientrato in attività a Montpellier lo scorso febbraio, Fils ha ritrovato piuttosto rapidamente una buona condizione, vincendo il torneo Barcellona, arrivando in finale a Doha (battuto nettamente da Alcaraz) e quindi in semifinale a Madrid, stoppato da un fortissimo Sinner. Sembrava tornato a lucido Fils dopo molti mesi passati a recuperare da un serio problema alla schiena; adesso è l’anca a tormentarlo. Ce la farà per Wimbledon?

Mario Cecchi