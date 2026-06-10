Roland Garros da record in TV: Zverev e Chwalinska spingono gli ascolti in Germania e Polonia

Il Roland Garros 2026 ha fatto registrare ascolti storici in Europa. Nonostante un’edizione segnata da assenze pesanti e cadute inattese, il torneo parigino ha confermato la sua forza mediatica, con numeri da record soprattutto in Germania e Polonia.

Il dato è significativo perché arriva in un’edizione nella quale alcuni dei grandi nomi più attesi non sono arrivati fino in fondo. Carlos Alcaraz era fuori prima dell’inizio del torneo, Jannik Sinner è uscito al secondo turno e diversi top 10 sono caduti presto. Eppure, il pubblico ha risposto con grande forza.

Il tennis resta uno sport globale, ma continua a vivere moltissimo delle storie nazionali. È questo il primo dato che emerge dal bilancio delle audience: quando un giocatore o una giocatrice riesce a trascinare un Paese dentro una grande impresa, gli ascolti esplodono.

In Germania, il protagonista assoluto è stato Alexander Zverev. Il suo trionfo al Roland Garros ha trasformato la finale maschile in un evento televisivo storico. Secondo i dati riportati, la giornata della vittoria del tedesco è diventata la migliore nella storia di Eurosport Germania, superando persino il dato del successo di Jan Ullrich al Tour de France 1997.

I numeri raccontano la portata dell’evento: oltre due milioni di spettatori medi hanno seguito in Germania la finale di Zverev, con un picco di 2,9 milioni. L’edizione 2026 del Roland Garros è così diventata la più vista di sempre nel Paese, con una crescita del 49% rispetto al 2025.

Un dato ancora più rilevante se si considera che nel 2025 il torneo aveva potuto contare su una finale molto attesa tra Sinner e Alcaraz. Questa volta, invece, è stata la spinta emotiva di Zverev a fare la differenza: il primo Slam del tedesco ha acceso un intero Paese.

Record anche in Polonia, dove Maja Chwalinska è stata una delle grandi storie del torneo. Proveniente dalle qualificazioni, con un percorso personale e sportivo fatto di difficoltà, sacrifici e rinascita, la polacca ha saputo conquistare il pubblico fino alla finale contro Mirra Andreeva.

La finale femminile ha fatto registrare numeri impressionanti: è stata la finale del Roland Garros più vista di sempre in Polonia, considerando sia il maschile sia il femminile. Il picco ha raggiunto i 3,5 milioni di spettatori, diventando anche il match di tennis più visto nella storia di Eurosport Polonia.

Il dato assume ancora più peso perché supera il precedente riferimento legato a Iga Swiatek, la grande stella del tennis polacco. La finale di Swiatek contro Jasmine Paolini nel 2024 aveva ottenuto un risultato inferiore del 28% rispetto a quello registrato quest’anno da Chwalinska.

La storia di Chwalinska ha dimostrato ancora una volta quanto il racconto personale conti quasi quanto il risultato sportivo. Non era soltanto una finale Slam: era il percorso inatteso di una giocatrice capace di trasformarsi in simbolo nazionale nel giro di due settimane.

Il successo del Roland Garros 2026 non si è fermato però alla televisione tradizionale. Warner Bros. Discovery ha registrato anche un forte incremento del consumo digitale: HBO Max ha raggiunto il record di spettatori in streaming per il torneo in Europa.

I dati indicano una crescita del 5% degli spettatori unici rispetto all’edizione precedente, un aumento del 34% nelle visualizzazioni video e un incremento del 20% nelle ore viste sui contenuti della piattaforma.

Questo aspetto è forse il più interessante in prospettiva. Il pubblico del tennis non sta semplicemente aumentando: sta cambiando il modo di seguire il tennis. Sempre più spettatori alternano TV, streaming, app, contenuti brevi e video social, costruendo un’esperienza più frammentata ma anche più continua.

La considerazione principale è che il tennis, anche senza tutti i suoi nomi più mediatici fino all’ultima domenica, ha dimostrato di avere una forza narrativa enorme. Zverev e Chwalinska hanno acceso due mercati strategici, confermando quanto il fattore nazionale resti decisivo negli ascolti sportivi.

Allo stesso tempo, il dato digitale racconta una trasformazione ormai irreversibile: i grandi tornei non vivono più soltanto di finali e dirette televisive, ma di contenuti distribuiti su più piattaforme, disponibili in ogni momento e costruiti intorno alle storie dei protagonisti.

Il Roland Garros 2026 lascia quindi un messaggio chiaro: il tennis cresce quando riesce a unire campioni, identità nazionale e racconto personale. E in vista di Wimbledon, la sfida sarà capire quali nuove storie riusciranno a trascinare il pubblico europeo verso altri record.