Francisco Cerundolo cambia rotta: Massu è il nuovo coach

Occasione sprecata, ghiottissima e forse irripetibile. Così in Argentina hanno apostrofato la sconfitta a sorpresa patita da Francisco Cerundolo contro Zachary Svajda a Roland Garros, un match di terzo turno che vista l’eliminazione dello strafavorito Jannik Sinner è costata carissima all’argentino, con una vera voragine da quella parte del tabellone non sfruttata. Cerundolo, n.27 del mondo, deve aver pensato la stessa cosa dopo aver perso malamente contro un tennista che prima di RG26 aveva vinto un solo match in carriera a livello ATP su terra battuta, e già nel corso di quella pessima prestazione la sua tensione e frustrazione era altissima, con un continuo battibecco col suo angolo e coach Pablo Cuevas. La classica goccia che ha fatto traboccare il vaso: con Cuevas non funziona, serve altro per ripartire con rinnovate ambizioni.

Come conferma il quotidiano di Buenos Aires La Nacion, Cerundolo sta per arrivare a Londra per giocare al Queen’s con un nuovo allenatore: il cileno Nicolas Massu. Il giornale argentino entra nei dettagli di un rapporto tra Cerundolo e Cuevas già spigoloso e guastato definitivamente nel corso della sconfitta a Parigi, quando Francisco in più occasioni si rivolse con veemenza al suo allenatore Cuevas, con quest’ultimo che decise di lasciare il Court 14 dopo la richiesta esplicita del giocatore, “vattene”. Nel box dell’argentino non era inoltre presente Nicolas Pastor, l’altro tecnico che faceva parte dello staff. Indizi che lasciavano presagire un cambiamento nel team al termine del torneo parigino. E così è stato.

Massu, oggi 46 anni ed ex numero 9 del mondo nel 2004, ricopre da oltre un decennio il ruolo di capitano della squadra cilena di Coppa Davis. Un incarico che tuttavia non gli ha impedito di seguire privatamente giocatori del circuito: lo scorso marzo, ad esempio, si è conclusa la sua collaborazione con il polacco Hubert Hurkacz, dopo un anno e mezzo di lavoro insieme. Massu è entrato nella storia del tennis vincendo due medaglie d’oro ai Giochi Olimpici di Atene 2004, nel singolare e nel doppio (in coppia con Fernando Gonzalez).

Prima di partire per Londra e l’inizio della stagione sull’erba, il maggiore dei fratelli Cerundolo si è allenato sui campi in cemento del complesso Pilara a Buenos Aires, racconta La Nacion. Proprio lì Massu ha già iniziato a lavorare al suo fianco. Sembra che Cuevas per il momento resterà nello staff tecnico, in attesa di vedere come andrà il primo test in torneo con Massu, con l’uruguaiano pronto a lasciare il timone al cileno, a meno che Francisco e Pablo non riescano a ricomporre il rapporto e magari creare uno staff “allargato” a più allenatori, come oggi accade per moltissimi Pro. Uno scenario che il quotidiano argentino non scarta ma anzi reputa possibile.

Marco Mazzoni