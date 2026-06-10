Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Stoccarda e Hertogenbosch: I Risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo Mattia Bellucci (LIVE)

10/06/2026 08:03 1 commento
Mattia Bellucci nella foto
Mattia Bellucci nella foto

🇩🇪
ATP 250 Stoccarda
Stoccarda, Germania  ·  10 Giugno 2026

🌧
14°C
Nuvoloso, con qualche rovescio  ·  Picco 17°C
CIELO Nuvoloso
PIOGGIA Rovesci indicati nella giornata
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 10 Giugno
08:00
14°
09:00
15°
10:00
16°
11:00
16°
12:00
🌧
17°
Giorno
🌧
17°
Min
Max
🌡
17°
Cielo
Nubi
Campo
🌿
Erba
⚠  Giornata fresca e nuvolosa con rischio rovesci: programma da monitorare
🎾  Programma del giorno — 10 Giugno
🎾
ATP 250 · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
ATP R2
☁  Nuvoloso
🌧  Rovesci
🎾  2° Turno
🌿  Erba

Center Court – ore 11:00
Mattia Bellucci ITA vs Yannick Hanfmann GER

Il match deve ancora iniziare

Jan-Lennard Struff GER vs Alexander Bublik KAZ (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare

Martin Landaluce ESP vs Taylor Fritz USA (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Jiri Lehecka CZE / Corentin Moutet FRA vs Yannick Hanfmann GER / Jan-Lennard Struff GER

Il match deve ancora iniziare



Colosseum – ore 11:00
Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Gauthier Onclin BEL

Il match deve ancora iniziare

Arthur Reymond FRA / Luca Sanchez FRA vs Daniel Altmaier GER / Hendrik Jebens GER (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare

Alexander Bublik KAZ / Nick Kyrgios AUS vs Jakub Paul SUI / Ryan Seggerman USA

Il match deve ancora iniziare






🇳🇱
ATP 250 ‘s-Hertogenbosch
‘s-Hertogenbosch, Olanda  ·  10 Giugno 2026

🌧
12°C
Pioggia e rovesci  ·  Picco 17°C
CIELO Variabile, poi rovesci
PIOGGIA Rovesci indicati tra mattina e giornata
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 10 Giugno
08:00
12°
09:00
13°
10:00
15°
11:00
🌧
15°
12:00
🌧
15°
Giorno
🌧
17°
Min
Max
🌡
17°
Cielo
Var.
Campo
🌿
Erba
⚠  Pioggia e rovesci: attenzione al programma su erba
🎾  Programma del giorno — 10 Giugno
🎾
ATP 250 · Tabellone Principale
1° – 2° Turno · Erba
ATP R1-R2
🌧  Rovesci
⛅  Variabile
🎾  1°-2° Turno
🌿  Erba

Centre Court – ore 11:00
Tallon Griekspoor NED vs Botic van de Zandschulp NED (Non prima 13:00)

ATP 's-Hertogenbosch
Tallon Griekspoor [6]
0
6
6
2
Botic van de Zandschulp
0
2
7
0
Mostra dettagli

Martin Damm USA vs Alex de Minaur AUS

Il match deve ancora iniziare

Ugo Humbert FRA vs Benjamin Bonzi FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
James McCabe AUS vs Zizou Bergs BEL

Il match deve ancora iniziare

Emma Navarro USA vs Caty McNally USA (Non prima 12:00)

Il match deve ancora iniziare

Panna Udvardy HUN vs Daria Snigur UKR

Il match deve ancora iniziare

Robin Montgomery USA vs Greet Minnen BEL

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 11:00
Thijs Boogaard NED vs Yibing Wu CHN

Il match deve ancora iniziare

Hubert Hurkacz POL vs Marton Fucsovics HUN (Non prima 12:00)

ATP 's-Hertogenbosch
Hubert Hurkacz
0
6
1
Marton Fucsovics
0
3
2
Mostra dettagli

Felix Auger-Aliassime CAN / Denis Shapovalov CAN vs Petr Nouza CZE / Neil Oberleitner AUT

Il match deve ancora iniziare

Thijmen Loof NED / Mick Veldheer NED vs Sander Arends NED / David Pel NED

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – ore 11:00
Otto Virtanen FIN vs Kamil Majchrzak POL

Il match deve ancora iniziare

Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA vs Nuno Borges POR / Marc Polmans AUS

Il match deve ancora iniziare

N.Sriram Balaji IND / Rajeev Ram USA vs Zizou Bergs BEL / Arthur Rinderknech FRA

Il match deve ancora iniziare

Sander Gille BEL / Sem Verbeek NED vs Adam Pavlasek CZE / Patrik Rikl CZE

Il match deve ancora iniziare

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1 commento

tinapica 10-06-2026 08:10

Buongiorno! Sarà dura, anche perchè giocare “contro il pubblico” mai è facile.
Ma dopo aver visto il buon, a tratti ottimo, Pirata sceso in campo con DavidovicFochina, mi aspetto oggi una conferma.
Sempre arrembante, forza Olonese!

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