ATP 250 Stoccarda e Hertogenbosch: I Risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo Mattia Bellucci (LIVE)

Mattia Bellucci nella foto
ATP 250 Stoccarda
Stoccarda, Germania · 10 Giugno 2026
|🌧
|
14°C
Nuvoloso, con qualche rovescio · Picco 17°C
|
|CIELO
|Nuvoloso
|PIOGGIA
|Rovesci indicati nella giornata
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 10 Giugno
|
08:00
☁
14°
|
09:00
☁
15°
|
10:00
☁
16°
|
11:00
☁
16°
|
12:00
🌧
17°
|
Giorno
🌧
17°
|
Min
☾
9°
|
Max
🌡
17°
|
Cielo
☁
Nubi
|
Campo
🌿
Erba
⚠ Giornata fresca e nuvolosa con rischio rovesci: programma da monitorare
🎾 Programma del giorno — 10 Giugno
|
|
🎾
|
ATP 250 · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
|
ATP R2
☁ Nuvoloso
🌧 Rovesci
🎾 2° Turno
🌿 Erba
Center Court – ore 11:00
Mattia Bellucci vs Yannick Hanfmann
Il match deve ancora iniziare
Jan-Lennard Struff vs Alexander Bublik (Non prima 12:30)
Il match deve ancora iniziare
Martin Landaluce vs Taylor Fritz (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Jiri Lehecka / Corentin Moutet vs Yannick Hanfmann / Jan-Lennard Struff
Il match deve ancora iniziare
Colosseum – ore 11:00
Giovanni Mpetshi Perricard vs Gauthier Onclin
Il match deve ancora iniziare
Arthur Reymond / Luca Sanchez vs Daniel Altmaier / Hendrik Jebens (Non prima 12:30)
Il match deve ancora iniziare
Alexander Bublik / Nick Kyrgios vs Jakub Paul / Ryan Seggerman
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 ‘s-Hertogenbosch
‘s-Hertogenbosch, Olanda · 10 Giugno 2026
|🌧
|
12°C
Pioggia e rovesci · Picco 17°C
|
|CIELO
|Variabile, poi rovesci
|PIOGGIA
|Rovesci indicati tra mattina e giornata
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 10 Giugno
|
08:00
☀
12°
|
09:00
⛅
13°
|
10:00
⛅
15°
|
11:00
🌧
15°
|
12:00
🌧
15°
|
Giorno
🌧
17°
|
Min
☾
9°
|
Max
🌡
17°
|
Cielo
⛅
Var.
|
Campo
🌿
Erba
⚠ Pioggia e rovesci: attenzione al programma su erba
🎾 Programma del giorno — 10 Giugno
|
|
🎾
|
ATP 250 · Tabellone Principale
1° – 2° Turno · Erba
|
ATP R1-R2
🌧 Rovesci
⛅ Variabile
🎾 1°-2° Turno
🌿 Erba
Centre Court – ore 11:00
Tallon Griekspoor vs Botic van de Zandschulp (Non prima 13:00)
ATP 's-Hertogenbosch
Tallon Griekspoor [6]
0
6
6
2
Botic van de Zandschulp•
0
2
7
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
B. van de Zandschulp
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
2-3*
ace
2-4*
2*-5
2*-6
6-6 → 6-7
B. van de Zandschulp
6-5 → 6-6
T. Griekspoor
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
B. van de Zandschulp
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
B. van de Zandschulp
4-3 → 5-3
T. Griekspoor
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
B. van de Zandschulp
3-2 → 4-2
T. Griekspoor
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 3-2
B. van de Zandschulp
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
2-1 → 2-2
B. van de Zandschulp
1-0 → 1-1
T. Griekspoor
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. van de Zandschulp
0-15
0-30
df
15-30
ace
15-40
30-40
5-2 → 6-2
T. Griekspoor
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
4-2 → 5-2
B. van de Zandschulp
3-2 → 4-2
B. van de Zandschulp
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
2-1 → 2-2
T. Griekspoor
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
1-1 → 2-1
B. van de Zandschulp
15-0
ace
15-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Martin Damm vs Alex de Minaur
Il match deve ancora iniziare
Ugo Humbert vs Benjamin Bonzi
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
James McCabe vs Zizou Bergs
Il match deve ancora iniziare
Emma Navarro vs Caty McNally (Non prima 12:00)
Il match deve ancora iniziare
Panna Udvardy vs Daria Snigur
Il match deve ancora iniziare
Robin Montgomery vs Greet Minnen
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 11:00
Thijs Boogaard vs Yibing Wu
Il match deve ancora iniziare
Hubert Hurkacz vs Marton Fucsovics (Non prima 12:00)
ATP 's-Hertogenbosch
Hubert Hurkacz•
0
6
1
Marton Fucsovics
0
3
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Hurkacz
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
df
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
M. Fucsovics
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Hurkacz
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
5-3 → 6-3
M. Fucsovics
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
H. Hurkacz
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
3-1 → 4-1
M. Fucsovics
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
df
1-0 → 2-0
H. Hurkacz
15-15
df
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Felix Auger-Aliassime / Denis Shapovalov vs Petr Nouza / Neil Oberleitner
Il match deve ancora iniziare
Thijmen Loof / Mick Veldheer vs Sander Arends / David Pel
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – ore 11:00
Otto Virtanen vs Kamil Majchrzak
Il match deve ancora iniziare
Theo Arribage / Albano Olivetti vs Nuno Borges / Marc Polmans
Il match deve ancora iniziare
N.Sriram Balaji / Rajeev Ram vs Zizou Bergs / Arthur Rinderknech
Il match deve ancora iniziare
Sander Gille / Sem Verbeek vs Adam Pavlasek / Patrik Rikl
Il match deve ancora iniziare
1 commento
Buongiorno! Sarà dura, anche perchè giocare “contro il pubblico” mai è facile.
Ma dopo aver visto il buon, a tratti ottimo, Pirata sceso in campo con DavidovicFochina, mi aspetto oggi una conferma.
Sempre arrembante, forza Olonese!