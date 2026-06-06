Roland Garros 2026 ATP, Copertina, WTA

Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 15. Oggi è la finale del singolare femminile tra Mirra Andreeva vs Maja Chwalinska (LIVE)

06/06/2026 10:09 8 commenti
Risultati dal Roland Garros - Foto Getty Images
Risultati dal Roland Garros - Foto Getty Images

🇫🇷
Roland Garros
Parigi, Francia  ·  6 Giugno 2026

🌧
16°C
Pioggia leggera e rovesci  ·  Picco 22°C
CIELO Variabile, schiarite nel pomeriggio
PIOGGIA Rovesci intermittenti
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 6 Giugno
09:00
15°
10:00
🌧
15°
11:00
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16°
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17°
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18:00
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⚠  Rovesci intermittenti: attenzione al programma delle finali
🎾  Programma del giorno — 6 Giugno
🎾
Roland Garros · Tabellone Principale
Finali · Terra Battuta
RG F
🌧  Rovesci
☀  Schiarite
⚠  Instabile
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00
Horacio Zeballos ARG / Marcel Granollers ESP vs Henry Patten GBR / Harri Heliovaara FIN

Il match deve ancora iniziare

Maja Chwalinska POL vs Mirra Andreeva RUS (non prima ore 15:00)

Il match deve ancora iniziare




Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Gilles Simon FRA / Marion Bartoli FRA vs Jo-Wilfried Tsonga FRA / Nathalie Dechy FRA

Il match deve ancora iniziare

Diede De groot NED vs Ksenia Chasteau FRA

Il match deve ancora iniziare

Henri Leconte FRA / Guy Forget FRA vs John Mcenroe USA / Michael Chang USA

Il match deve ancora iniziare




Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Ana Ivanovic SRB / Daniela Hantuchova SVK vs Tatiana Golovin FRA / Alizé Cornet FRA

Il match deve ancora iniziare

Alisa Oktiabreva --- vs Xinran Sun CHN

Il match deve ancora iniziare

Luis Guto Miguel BRA vs Michael Antonius USA

Il match deve ancora iniziare

Vincent Jakob Reisach GER / Jamie Mackenzie GER vs Daniel Jade FRA / Mathys Domenc FRA

Il match deve ancora iniziare




Court 14 – Ore: 11:00
Ahmet Kaplan TUR vs Niels Vink NED

Il match deve ancora iniziare

Tokito Oda JPN vs Alfie Hewett GBR

Il match deve ancora iniziare

Welles Newman USA / Jordyn Hazelitt USA vs Katerina Zajickova CZE / Jana Kovackova CZE

Il match deve ancora iniziare

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8 commenti

omerjno 06-06-2026 10:20

La polacca è la tennista che più mi ha impressionato in questo rolando, gioca di testa, ti fa impazzire con scambi sempre diversi.Non perde mai la calma e la fa perdere alle avversarie, e la russa in questo senso non è tra le più tranquille.

 8
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Rafael (Guest) 06-06-2026 10:05

Non conoscevo prima di questo Roland Garros la Andreeva, è stata una piacevole sorpresa, ragazza molto affascinante e con un gioco estremamente piacevole.

 7
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fondo (Guest) 06-06-2026 09:35

Forza Maja !

 6
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Murakami 06-06-2026 09:28

Andreeva è una predestinata, gioca un gran tennis e credo che alla fine della carriera avrà vinto parecchi slam. Oggi il mio tifo però va tutto a Chwalinska, che potrebbe completare un’impresa straordinaria.

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+1: Taxi Driver
Gaz (Guest) 06-06-2026 09:16

Scritto da Gaz
Avremo anche il titolo juniores,che affronto prima.
La Sun per il double,a pochissime è riuscito di vincere Bonfiglio e RG,a testimonianza che il Bonfiglio non è stato un exploit,non ho avuto però la possibilità di vederla su Supertennis per l’occasione,e me ne rammarico,tra lei è il double c’è però un grosso problema di mezzo,la numero 308 wta (best ranking 280, credo).
La Oktiabreva non giocava uno slam juniores dal 2023, è venuta un po a rubare le caramelle, da fuori quota.
Nel 2023 al primo slam arriva in semifinale al RG, battuta da Korneeva,lo Us Open successivo sarà poi il suo ultimo slam fino ad oggi.
Salta praticamente tutto il 2024,gioca solo un W15 a metà Dicembre,e lo vince pure.
Nel 2025 vince due W35 e un W50,riceve una WC per le qualificazioni del WTA 250 di Bogotà,dove supera anche un turno, prima di dare forfait,supera successivamente le qualificazioni di un WTA 125,in Portogallo se non ricordo male,uno di quelli vinti da Chwalinska,non ricordo se la prima settimana o la seconda,due tornei in due settimane.
Ieri è venuta però fuori da una battaglia contro la più piccola delle sorelle Kovackova,Jana classe 2010,del quale sicuramente riparleremo presto.

Anche lo scorso anno la sta stagione è finita praticamente ad Agosto, altrimenti sarebbe probabilmente tra le prime 250 tenniste,200-250 riflette esattamente il valore del momento in termini wta di tenniste che arrivano in finale o anche in semifinale di uno slam juniores, alcune si perdono un po nel giro di un anno,altre saranno tra le prime 250 WTA nel giro di un anno,la Oktiabreva è già molto avanti e a buon punto.

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Gaz (Guest) 06-06-2026 09:07

Avremo anche il titolo juniores,che affronto prima.
La Sun per il double,a pochissime è riuscito di vincere Bonfiglio e RG,a testimonianza che il Bonfiglio non è stato un exploit,non ho avuto però la possibilità di vederla su Supertennis per l’occasione,e me ne rammarico,tra lei è il double c’è però un grosso problema di mezzo,la numero 308 wta (best ranking 280, credo).

La Oktiabreva non giocava uno slam juniores dal 2023, è venuta un po a rubare le caramelle, da fuori quota.
Nel 2023 al primo slam arriva in semifinale al RG, battuta da Korneeva,lo Us Open successivo sarà poi il suo ultimo slam fino ad oggi.
Salta praticamente tutto il 2024,gioca solo un W15 a metà Dicembre,e lo vince pure.
Nel 2025 vince due W35 e un W50,riceve una WC per le qualificazioni del WTA 250 di Bogotà,dove supera anche un turno, prima di dare forfait,supera successivamente le qualificazioni di un WTA 125,in Portogallo se non ricordo male,uno di quelli vinti da Chwalinska,non ricordo se la prima settimana o la seconda,due tornei in due settimane.
Ieri è venuta però fuori da una battaglia contro la più piccola delle sorelle Kovackova,Jana classe 2010,del quale sicuramente riparleremo presto.

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+1: Taxi Driver
Golden Shark 06-06-2026 08:56

Questo Slam , ad ogni turno , ha sempre riservato almeno una grande sorpresa … nel femminile o nel maschile .

Non vedo perchè debba smentirsi proprio per le finali .

Quindi facciamo pure che ” vada regolare ” oggi … e poi domani … 😎

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+1: piper, Taxi Driver
Taxi Driver 06-06-2026 08:39

Oggi Maja potrebbe eguagliare la dolce Emmuccia.
L’unica differenza è che Raducanu in quell’incredibile USOpen non perse un set dalle qualificazioni al trionfo, la polacca ne ha invece perso uno, sin qui.

Mai nessuno, comunque, ne tra maschi e femmine, nella storia di questo sport, ha fatto mai tali imprese.

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