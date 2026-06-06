Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 15. Oggi è la finale del singolare femminile tra Mirra Andreeva vs Maja Chwalinska (LIVE)
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🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00
Horacio Zeballos / Marcel Granollers vs Henry Patten / Harri Heliovaara
Maja Chwalinska vs Mirra Andreeva (non prima ore 15:00)
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Gilles Simon / Marion Bartoli vs Jo-Wilfried Tsonga / Nathalie Dechy
Diede De groot vs Ksenia Chasteau
Henri Leconte / Guy Forget vs John Mcenroe / Michael Chang
Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Ana Ivanovic / Daniela Hantuchova vs Tatiana Golovin / Alizé Cornet
Alisa Oktiabreva vs Xinran Sun
Luis Guto Miguel vs Michael Antonius
Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie vs Daniel Jade / Mathys Domenc
Court 14 – Ore: 11:00
Ahmet Kaplan vs Niels Vink
Tokito Oda vs Alfie Hewett
Welles Newman / Jordyn Hazelitt vs Katerina Zajickova / Jana Kovackova
TAG: Roland Garros, Roland Garros 2026
8 commenti
La polacca è la tennista che più mi ha impressionato in questo rolando, gioca di testa, ti fa impazzire con scambi sempre diversi.Non perde mai la calma e la fa perdere alle avversarie, e la russa in questo senso non è tra le più tranquille.
Non conoscevo prima di questo Roland Garros la Andreeva, è stata una piacevole sorpresa, ragazza molto affascinante e con un gioco estremamente piacevole.
Forza Maja !
Andreeva è una predestinata, gioca un gran tennis e credo che alla fine della carriera avrà vinto parecchi slam. Oggi il mio tifo però va tutto a Chwalinska, che potrebbe completare un’impresa straordinaria.
Anche lo scorso anno la sta stagione è finita praticamente ad Agosto, altrimenti sarebbe probabilmente tra le prime 250 tenniste,200-250 riflette esattamente il valore del momento in termini wta di tenniste che arrivano in finale o anche in semifinale di uno slam juniores, alcune si perdono un po nel giro di un anno,altre saranno tra le prime 250 WTA nel giro di un anno,la Oktiabreva è già molto avanti e a buon punto.
Avremo anche il titolo juniores,che affronto prima.
La Sun per il double,a pochissime è riuscito di vincere Bonfiglio e RG,a testimonianza che il Bonfiglio non è stato un exploit,non ho avuto però la possibilità di vederla su Supertennis per l’occasione,e me ne rammarico,tra lei è il double c’è però un grosso problema di mezzo,la numero 308 wta (best ranking 280, credo).
La Oktiabreva non giocava uno slam juniores dal 2023, è venuta un po a rubare le caramelle, da fuori quota.
Nel 2023 al primo slam arriva in semifinale al RG, battuta da Korneeva,lo Us Open successivo sarà poi il suo ultimo slam fino ad oggi.
Salta praticamente tutto il 2024,gioca solo un W15 a metà Dicembre,e lo vince pure.
Nel 2025 vince due W35 e un W50,riceve una WC per le qualificazioni del WTA 250 di Bogotà,dove supera anche un turno, prima di dare forfait,supera successivamente le qualificazioni di un WTA 125,in Portogallo se non ricordo male,uno di quelli vinti da Chwalinska,non ricordo se la prima settimana o la seconda,due tornei in due settimane.
Ieri è venuta però fuori da una battaglia contro la più piccola delle sorelle Kovackova,Jana classe 2010,del quale sicuramente riparleremo presto.
Questo Slam , ad ogni turno , ha sempre riservato almeno una grande sorpresa … nel femminile o nel maschile .
Non vedo perchè debba smentirsi proprio per le finali .
Quindi facciamo pure che ” vada regolare ” oggi … e poi domani … 😎
Oggi Maja potrebbe eguagliare la dolce Emmuccia.
L’unica differenza è che Raducanu in quell’incredibile USOpen non perse un set dalle qualificazioni al trionfo, la polacca ne ha invece perso uno, sin qui.
Mai nessuno, comunque, ne tra maschi e femmine, nella storia di questo sport, ha fatto mai tali imprese.