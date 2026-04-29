Torneo Salsomaggiore: Giornata positiva per i colori azzurri

Si è concluso sui campi del Tennis Club Salsomaggiore il primo turno di gara e buone notizie per quanto riguarda i nostri ragazzi. Nel torneo femminile ha superato agevolmente il turno la romana Alessia Antici che ha lasciato tre giochi alla Minzat ripescata come lucky loser dalle qualificazioni. Sulla stessa falsariga il match tra la campionessa italiana under 16 la brianzola Beatrice Gatti e la barese Giulia Russo che pur vantava una miglior classifica juniores. Approda al secondo turno anche la 17enne palermitana Alessandra Fiorillo che ha superato al terzo set la livornese Sveva Fumagalli. Purtroppo la Fumagalli sotto per 3 a 1 nel terzo set ha sofferto di un forte dolore al polso e si è dovuta ritirare. Esordio vincente per la n°1 del torneo la ceka Sekerkova che ha avuto diverse difficoltà contro la 17enne napoletana Ginevra Spinelli. Nel torneo maschile successo del romano Mattia Baroni che ha vinto in rimonta contro il portoghese Monteiro. Una bella prestazione quella del triestino Tommaso Pedretti che ha sconfitto l’inglese Moxon. La sorpresa del giorno il successo del pavese Giovanni Boi sul n°3 del torneo il francese Abbas ma una sorpresa relativa visto che il francese è sceso in campo in precarie condizioni fisiche. Sotto gli occhi di Omar Camporese in veste di coach il n°1 del torneo il turco Kaan Kosaner ha giocato in controllo contro la wild card del circolo il milanese Leonardo Fiocchi. Malgrado la sconfitta una buona prestazione di Filippo Catalano che ha impegnato duramente il portoghese De Rosa Castro nella partita migliore della giornata. In serata l’estone Anikina ,14 anni , ha mostrato il suo talento piegando Asia Basiletti che però deve avere più fiducia nei suoi mezzi. A chiusura della giornata il confronto tra il francese Pradat e Filippo Alfano ha visto l’azzurro lasciare le briciole al suo avversario . Domani ottavi di finale , da seguire con interesse gli incontri tra Marigliano e il francese Martin e tra Sofia Ferraris e Laura Pop.

Domani incontri a partire dalle 9.30.

Risultati

Singolare Maschile 1° turno : Pedretti (Ita) b Moxon (Gbr) 6/0 7/5;Baroni (Ita) b Monteiro (Por) 1/6 6/4 6/3;Cosimi (Ita) b Ink (Est) 6/2 3/0 rit.;Boi (Ita) b Abbas (Fra) 6/3 6/2;Mueller (Ger) b Mondini(Ita) 6/4 6/2;Kosaner (Tur) b Fiocchi (Ita) 6/2 6/2;De Rosa Castro (Por) b Catalano (Ita) 3/6 6/3 6/4;Alfano (Ita) b Pradat (Fra) 6/0 6/2.

Singolare Femminile 1°turno : Frommenwiler (Sui) b Francese (Ita) 4/6 6/0 6/0;Antici (Ita) b Minzat (Ita) 6/0 6/3;Gatti (Ita) b Russo (Ita) 6/4 6/2;Sekerkova (Cze) b Spinelli (Ita) 6/2 7/5;Fiorillo (Ita) b Fumagalli (Ita) 4/6 6/0 3/1rit.;Badzerova (NoFlag) b Cerbo (Ita) 6/1 7/6 (6);Tiquart (Ger) b Batti (Ita) 6/2 6/3;Ainikina (Est) b Basiletti (Ita) 6/4 6/2.