Cobolli da impazzire a Madrid: batte Medvedev e vola per la prima volta ai quarti di un Masters 1000

Il Gladiatore di Roma. C’è un filo conduttore in ogni partita di Flavio Cobolli: non si arrende mai. Non cede un centimetro di campo, non abbassa la guardia su un singolo scambio. Puoi batterlo — a volte succede — ma non potrai mai dire che è rimasto passivo, che si è lasciato travolgere senza reagire. Contro Daniil Medvedev, numero 10 del mondo e già numero 1 del ranking ATP, Flavio ha confermato tutto questo con una prestazione superlativa.

Mentalità da guerriero. Tenuta fisica impressionante. Un fiato che al terzo set, con oltre due ore nelle gambe, sembrava ancora inesauribile. Un gladiatore, nel senso più nobile del termine.

Primo Set: La Legge del Break. Il primo set è un’opera d’arte tattica. Cobolli entra in campo aggredendo la seconda di servizio di Medvedev, costringendo il russo a difendersi — la sua qualità migliore, certo, ma non abbastanza. Contro l’ex numero 1 del mondo ogni punto si conquista tre volte, e a volte non basta nemmeno. Flavio lo sa e non abbassa mai il ritmo. Il break arriva nel momento più improbabile: Cobolli era sotto 0-40. La pressione costante lo rimette in partita, Medvedev si disunisce, sbaglia in modo insolito per i suoi standard. Da quel momento Flavio cambia passo: un solo quindici ceduto in tre turni di servizio. Cinquanta minuti di intensità pazzesca, chiusi con una prima esterna che Medvedev non controlla. 6-3, il primo set è di Cobolli.

Secondo Set: La Rimonta del Russo. Il secondo set non cambia il copione tattico, ma cambia il risultato. Gli scambi sono pesanti, i rischi da fondo campo altissimi: ogni palla corta diventa un’opportunità per il vincente. Cobolli ottiene il break sull’1 pari con tre doppi falli consecutivi strappati a Medvedev, frutto di una risposta aggressiva sulla seconda che manda in confusione il russo. Break confermato a zero: il romano è avanti 3-1.Poi arriva l’interruzione. Una palla corta che non entra, un gratuito di rovescio, due numeri da campione di Medvedev: il controbreak è servito. Da 3-4 il russo prende fiducia e risale sul 5-4. Sul 5-6 Cobolli ha la palla per arrivare al tie-break, ma due dritti troppo forzati consegnano il set-point a Medvedev, che non perdona. 7-5, la battaglia continua.

Terzo Set: Il Momento della Verità. Il terzo set è un equilibrio perfetto, logorante, bellissimo. Ogni quindici è una storia a sé. Cobolli è stanco — si vede — ma non cede, perché sa che contro Medvedev i punti non vengono regalati mai. Il momento decisivo arriva sul 4 pari. Cobolli gioca una smorzata vincente, poi un missile di dritto. Medvedev è sotto pressione, sbaglia, poi crolla con un doppio fallo: break. È il break che decide tutto. Cobolli serve per il match. Due match-point al 40-15. Chiude con una demi-volée vincente che vale il quarto di finale. 6-4.

Le Parole di Flavio

“Sono contento di fare il mio primo quarto di finale qui. Ho giocato una grande partita, 6-3 e 4-3 era tutto perfetto, ed ho dovuto lottare fino al terzo. Sono riuscito a tenere nel terzo ed è stato molto importante.”

“Il punto del 4-3 sulla parità è stato brutto da perdere — devo migliorare anche in questo tipo di aspetto. Quel punto mi ha condizionato. Nel terzo mi sono ripreso ed ho battuto un grande giocatore. Importante è divertirsi e vivere ogni giorno con gioia. Per me non è un lavoro, è una passione.”

“Tante cose belle, non era una partita scontata. Tanti punti lunghi, dovevo trovare energia perché alla fine ero un po’ stanco. Oggi non era per niente semplice e sono orgoglioso di come ho giocato.”

Il Prossimo Avversario. Ai quarti di finale Cobolli affronterà il vincente del match tra Mensik e Alexander Zverev. Un altro ostacolo enorme — ma Flavio ha dimostrato oggi di non temerli.

La Cronaca (punto a punto)

1.set Inizio Cobolli, doppio fallo 0-15. Scambio pesante, Medvedev sbaglia per primo 15 pari. Ace 30-15. Secondo doppio fallo 30 pari. Ottimo da fondo campo Cobolli che vince ancora uno scambio durissimo 40-30. Sbaglia con il dritto Flavio 40-40. Pressa da fondo l’ex numero del mondo palla break. Attacca a rete Cobolli, parità. Prima vincente. Seconda debole, il russo aggredisce il servizio parità. Di nuovo uno scambio intenso, Cobolli sposta Medvedev che sbaglia vantaggio Flavio. Recupero fenomenale di Medvedev parità. Sbaglia la smorzata Cobolli, palla break. Ace 218 km/h. Servizio e dritto, palla game per Cobolli. Super smash da fondo, 11 minuti per il primo game, Cobolli tiene il servizio due doppi falli e due ace 1-0.

Grande risposta di Flavio 0-15. Esce il dritto di Medvedev 0-30. Prima vincente 15-30. Servizio e dritto 30-30. Favoloso da fondo Cobolli, dritto vincente palla break 30-40. Dentro il campo il russo. Parità. Ace. Risposta aggressiva di Flavio, parità. Altro scambio intenso, Medvedev fa il punto e chiude il game, altri 7 minuti di partita 1-1.

A rete Flavio, volée vincente 15-0. Servizio e rovescio vincente 30-0. Scambio di ricami sotto rete, Medvedev sbaglia 40-0. Gioco a zero 2-1.

Si ferma in mezzo al campo la smorzata di Cobolli 15-0. Esce il recupero di Cobolli 30-0. Bene Flavio 40-40. Flavio recupera, ma il dritto esce, vantaggio Medvedev. Risposta vincente, parità. Servizio e dritto per Daniil. Ancora uno scambio intenso, che Cobolli controlla, parità. Ace. Prima vincente, gioco di 7 minuti, Medvedev porta a casa il servizio 2-2.

Sbaglia per primo Medvedev, 15-0. Grande difesa della rete per Flavio 30-0. Bene la pressione di Cobolli da fondo 40-0. Gioco a zero 3-2.

Due prime vincenti per il russo 30-0. Altro ace 40-0. Super risposta 40-30. Esce il rovescio di Medvedev 40-40. Cerca l’angolo Daniil, esce il rovescio, palla break 30-40. Doppio fallo, arriva il break 2-4.

Scambio intenso, Cobolli costringe Medvedev all’errore 15-0. Palla corta e lob, Cobolli atleticamente perfetto 30-0. Ace, 40-15. Risposta in rete, break confermato 5-2.

Bene con la prima Medvedev 40-0. Risponde profondo Flavio, 40-15. Ace, Medvedev resta nel set 3-5.

Cobolli serve per il set. In rete il back del romano 0-15. Prima vincente 15-15. Esce male dal servizio Cobolli 15-30. Sbaglia il cambio lungo linea Cobolli due palle break 15-40. Grande scambio che Cobolli chiude con dritto violento 30-40. Servizio vincente parità. Comanda da fondo Flavio set-point. Palla corta in rete, parità. Prima vincente, secondo set-point. Risponde bene Medvedev, parità. Grande prima terzo set-point.

Prima ad uscire, primo set Cobolli 6-3.

2.set Al servizio Medvedev, Cobolli, lob perfetto 0-15. Prima di Medvedev 15 pari. Servizio e rovescio per il russo 30-15. Doppio fallo 30-30. Ancora servizio e rovescio 40-30. Sbaglia lo schiaffo al bolo Daniil parità. Questa volta è il russo che gestisce bene lo scambio, vantaggio Medvedev. Prima e smash 1-0.

Gioca corto Cobolli 0-15. Ottima prima 15-15. Bene con il dritto Medvedev 15-30. Servizio e schiaffo al volo 30-30. Il nastro aiuta il romano 40-30. Meno intensi i colpi da fondo di Cobolli 40-40. Grande prima, vantaggio Italia. Chiude con il dritto Flavio 1-1.

Prima pesante 15-0. Sbaglia la palla corta Flavio, 30-0. Carica il dritto Cobolli 30-15. Doppio fallo 30-30. Attacca sulla seconda del russo Cobolli 40-40. Grande risposta e dritto a chiudere palla break. Rovescio corto di Flavio, palla in rete, parità. Servizio e dritto, vantaggio Medvedev. Super lob di Cobolli, il russo applaude. Doppio fallo palla break. Ace, parità. Tiene bene lo scambio Flavio, ancora palla break. Doppio fallo arriva il break 1-2.

Passante vincente 15-0. Prima vincente 30-0. Spettacolo Cobolli rovescio lungolinea vincente 40-0. Gioco a zero, break confermato 3-1.

Esce il rovescio di Cobolli 15-0. Palla corta e lob, Flavio perfetto 15-15. Medvedev tiene il servizio 2-3.

Prima vincente. Servizio e dritto 15-0. Errore gratuito del russo 30-0. Esce il rovescio di Cobolli 30-15. Sfonda con il dritto Flavio 40-15. In rete la volée di Flavio 40-30. Prima vincente break confermato 4-2.

Bene da fondo Medvedev 30-0. Seconda del russo, Cobolli spara il vincente 30-15. Errore di rovescio 40-15. Risposta in rete Medvedev resta vicino 3-4.

Out la risposta di Daniil 15-0. Sbaglia la smorzata Cobolli 15-15. Brutto rovescio in rete di Flavio 15-30. Dritto pesante 30-30. Scambio incredibile, Medvedev straordinario palla break 30-40. Risponde profondo il russo, break 4-4.

Prima vincente 15-0. Servizio e dritto 30-0. Seconda vincente 40-0. Ace gioco a zero 5-4.

Inizia bene Flavio 15-0. Impreciso con il rovescio 15-15. Scambio pesante, Cobolli mette in difficoltà Medvedev sul rovescio 30-15. Fuori il dritto del russo 40-15. Domina lo scambio Flavio 5-5.

Fuori il rovescio di Cobolli 15-0. Lungo il dritto di Medvedev 15-15. Fuori di poco il passante di Flavio 30-15. Grande attacco di rovescio 30-30. Incredibile difesa di Medvedev 40-30. Ace, Medvedev si assicura almeno il tie-break 6-5.

Cobolli serve per restare nel set. Domina fondo il russo 0-15. A rete Medvedev 0-30. Gratuito del russo 15-30. Ace a 224 km/h 30-30. Il nastro aiuta Flavio 40-30. Resta in rete la palla corta 40-40. Esagera con il dritto Flavio, set-point. Forza il dritto Cobolli, Medvedev porta a casa in rimonta il secondo set 7-5.

3.set Inizia bene Medvedev che lascia un solo punto 1-0.

A rete Flavio, 15-0. Finalmente entra la palla corta 30-0. Sbaglia Medvedev 40-0. Risposta vincente del russo 40-15. Servizio e dritto, 1-1.

Ace , Medvedev è salito al servizio 15-0. Ancora un ace 30-0. Errore di Flavio 40-0. Gioco a zero 2-1.

Serve and volley di qualità 15-0. Non passa il rovescio di Cobolli 15-15.Gratuito di Medvedev uno dei pochi 30-15. Prima al centro 40-15. Ancora una prima 2-2.

Dritto sul nastro per il romano 15-0. Prima esterna 30-0. Ottima risposta di Flavio 30-15. Spinge Medvedev 40-15. Il russo che rigioca al suo livello resta avanti 3-2.

Fuori il rovescio del russo 15-0. Servizio e dritto 30-0. Back in rete 30-15. Secondo gratuito di Flavio, rigido con le gambe 30-30. Attacca da lontano Cobolli 40-30. Recupera Flavio 3-3.

Lungolinea vincente di Flavio 0-15. Risposta in rete 15 pari. Grande prima 30-15. Oltre due ore di gioco le energie sono in riserva. Ancora un’ottima prima 40-15. In rete il dritto di Cobolli, Medvedev avanti 4-3.

Fuori il dritto di Cobolli 0-15. Attacca Medvedev 0-30. Spinge con il dritto Flavio 15-30. Prima e schiaffo al volo 30-30. Scambio durissimo, dritto contro dritto, Cobolli chiude 40-30. Prima e rovescio vincente Cobolli un esempio di come si deve stare in campo a lottare 4-4.

Palla corta e passante 0-15. Esce lo schiaffo al volo di Medvedev 0-30. Dritto sulla riga di Flavio tre palle break 0-40. Doppio fallo e break 4-5.

Cobolli serve per il match. Fuori il dritto di Medvedev 15-0. Grande prima 30-0. Il nastro aiuta Medvedev 30-15. Palla corta perfetta e volée vincente due match-point 40-15 . Demi volée vincente Cobolli hai quarti 6-4.

ATP Madrid Daniil Medvedev [7] Daniil Medvedev [7] 3 7 4 Flavio Cobolli [10] Flavio Cobolli [10] 6 5 6 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 df 4-4 → 4-5 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 1-3 → 2-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 ace 40-A df 1-1 → 1-2 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Cobolli 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1

MEDVEDEV 🇷🇺 vs COBOLLI 🇮🇹 SERVICE STATS 259

Serve Rating

278 8

Aces

5 7

Double Faults

2 60/100 (60%)

First Serve

61/105 (58%) 47/60 (78%)

1st Serve Pts Won

43/61 (70%) 16/40 (40%)

2nd Serve Pts Won

27/44 (61%) 3/6 (50%)

Break Pts Saved

4/6 (67%) 15

Service Games Played

16 RETURN STATS 114

Return Rating

152 18/61 (30%)

1st Srv Return Pts

13/60 (22%) 17/44 (39%)

2nd Srv Return Pts

24/40 (60%) 2/6 (33%)

Break Pts Converted

3/6 (50%) 16

Return Games Played

15 POINT STATS 10/19 (53%)

Net Points Won

10/15 (67%) 27

Winners

37 34

Unforced Errors

31 63/100 (63%)

Service Pts Won

70/105 (67%) 35/105 (33%)

Return Pts Won

37/100 (37%) 98/205 (48%)

Total Points Won

107/205 (52%) SERVICE SPEED 215 km/h

Max Speed

224 km/h 200 km/h

1st Serve Avg

191 km/h 163 km/h

2nd Serve Avg

160 km/h





Enrico Milani