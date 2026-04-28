Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. Sabalenka crolla a Madrid – sei match point sprecati, Baptiste vola in semifinale

Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images
Notte epica al Mutua Madrid Open 2026, dove è caduta la grande favorita del torneo. Aryna Sabalenka, campionessa in carica e numero 1 del mondo, è stata eliminata da Hailey Baptiste al termine di una battaglia incredibile, chiusa dalla statunitense con il punteggio di 2-6, 6-2, 7-6.
La bielorussa ha avuto addirittura sei match point, ma non è riuscita a convertirne nemmeno uno. Baptiste, invece, ha giocato con enorme coraggio nei momenti decisivi, firmando una delle vittorie più importanti della sua carriera. Per lei è la prima semifinale in un torneo di questa categoria e anche la prima su terra battuta. In semifinale affronterà Mirra Andreeva.
Per Sabalenka si tratta di una sconfitta pesante, soprattutto considerando il contesto: con tante favorite già uscite di scena, il tabellone sembrava offrirle una grande occasione per confermarsi a Madrid. Invece la numero 1 del mondo ha pagato caro qualche passaggio a vuoto e le occasioni mancate nel terzo set.
In conferenza stampa, però, Sabalenka ha analizzato la sconfitta con lucidità, senza cercare scuse.
“È stata una partita dura. Lei ha giocato molto bene, anche io ho giocato bene. Credo di aver avuto alcune opportunità nel terzo set. Ho sentito che forse ero un po’ precipitosa in alcuni punti in quel momento. Ma va bene, a volte devi imparare, prendere il negativo da questa settimana e andare avanti”, ha spiegato la bielorussa.
Il grande rimpianto resta legato ai match point non trasformati. Sabalenka ha riconosciuto il merito dell’avversaria, capace di prendersi rischi enormi proprio quando la partita sembrava sul punto di chiudersi.
“Credo che lei abbia giocato grandi punti. Ho avuto alcune opportunità e non le ho sfruttate. Sento che ha giocato un tennis molto coraggioso in quei momenti di match point, e questo ha fatto la differenza”.
La partita era iniziata nel migliore dei modi per Sabalenka, dominante nel primo set. Poi, però, qualcosa è cambiato in apertura di secondo parziale. Secondo la numero 1 del mondo, quel game ha dato fiducia a Baptiste e ha cambiato l’inerzia dell’incontro.
“A Miami non le avevo concesso molte opportunità, non era riuscita a strapparmi il servizio. Qui, nel primo game del secondo set, ho commesso due doppi falli dal nulla e ho sentito che questo le ha dato fiducia. Da lì ha iniziato a giocare in modo più aggressivo. Come ho detto, ha giocato un tennis coraggioso. Che posso dire, brava lei”.
Sabalenka ha anche escluso di aver sentito una pressione particolare per il ruolo di favorita o per la striscia positiva che stava portando avanti.
“Non davvero. Stavo semplicemente giocando a tennis, cercando di trovare il modo di vincere la partita, ma oggi non ha funzionato. Come ho detto, in nessun momento ho pensato alla striscia”.
La sconfitta lascia inevitabilmente qualche interrogativo in vista dei prossimi appuntamenti sulla terra. Sabalenka esce da Madrid con una grande delusione e con la necessità di ritrovare certezze prima di Roma e soprattutto del Roland Garros.
Dall’altra parte, Baptiste si prende la notte più bella della sua carriera. Eliminare la numero 1 del mondo, campionessa in carica e grande favorita del torneo, dopo aver annullato sei match point, è un risultato che può cambiare una stagione. A Madrid, la statunitense ha dimostrato personalità, coraggio e una freddezza da grande giocatrice.
Combined Madrid 1000 ATP – WTA
Madrid, Spagna · 28 Aprile 2026
⛅
15°C
Prevalentemente soleggiato · Picco 26°C
CIELO
Variabile
PIOGGIA
Bassa
CAMPO
Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 28 Aprile
09:00
⛅
13°
10:00
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15°
11:00
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17°
12:00
☁
19°
13:00
☁
22°
14:00
☁
23°
15:00
⛅
24°
16:00
⛅
25°
17:00
☀
26°
18:00
⛅
24°
🎾 Programma del giorno — 28 Aprile
🎾
ATP 1000 – WTA 1000 · Tabellone Principale
4° Turno Maschile · Quarti di Finale Femminile
R4 / QF
⛅ Variabile
🎾 4° Turno ATP
🎾 Quarti WTA
🏀 Terra Rossa
Manolo Santana Stadium – ore 11:00
Jannik Sinner vs Cameron Norrie
ATP Madrid
Jannik Sinner [1]
6
7
Cameron Norrie [19]
2
5
Vincitore: Sinner
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Norrie
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
C. Norrie
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 3-4
C. Norrie
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
df
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
C. Norrie
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Sinner
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
5-2 → 6-2
C. Norrie
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-1 → 5-2
J. Sinner
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
4-1 → 5-1
C. Norrie
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
3-1 → 4-1
J. Sinner
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
2-1 → 3-1
C. Norrie
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
1-1 → 2-1
J. Sinner
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
Leylah Fernandez
vs Mirra Andreeva (Non prima 13:00)
WTA Madrid 1000
Leylah Fernandez [24]
0
6
3
0
Mirra Andreeva [9]
•
0
7
6
0
Vincitore: Andreeva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Mirra Andreeva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Leylah Fernandez
3-4 → 3-5
Mirra Andreeva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Leylah Fernandez
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Leylah Fernandez
2-1 → 2-2
Mirra Andreeva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Leylah Fernandez
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Mirra Andreeva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
0-3*
1*-3
1*-4
1-5*
1-6*
6-6 → 6-7
Mirra Andreeva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Leylah Fernandez
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Leylah Fernandez
4-4 → 5-4
Mirra Andreeva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Leylah Fernandez
4-2 → 4-3
Leylah Fernandez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Leylah Fernandez
1-1 → 2-1
Mirra Andreeva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Leylah Fernandez
0-0 → 1-0
Vit Kopriva
vs Rafael Jodar (Non prima 16:00)
ATP Madrid
Vit Kopriva
5
0
Rafael Jodar
7
6
Vincitore: Jodar
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Kopriva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-5 → 0-6
V. Kopriva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
0-3 → 0-4
V. Kopriva
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Jodar
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
V. Kopriva
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
3-4 → 4-4
R. Jodar
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
ace
3-3 → 3-4
V. Kopriva
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
V. Kopriva
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-2 → 2-2
R. Jodar
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
V. Kopriva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Aryna Sabalenka
vs Hailey Baptiste (Non prima 20:00)
WTA Madrid 1000
Aryna Sabalenka [1]
6
2
6
Hailey Baptiste [30]
2
6
7
Vincitore: Baptiste
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-0*
2-1*
3*-1
4*-1
4-2*
4-3*
5*-3
5*-4
5-5*
6-5*
6*-6
6*-7
6-6 → 6-7
Hailey Baptiste
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-6 → 6-6
Aryna Sabalenka
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-5 → 5-6
Hailey Baptiste
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Hailey Baptiste
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Aryna Sabalenka
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Aryna Sabalenka
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-0 → 2-1
Hailey Baptiste
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Hailey Baptiste
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 2-6
Aryna Sabalenka
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Hailey Baptiste
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-4 → 2-4
Aryna Sabalenka
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-4 → 1-4
Hailey Baptiste
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 0-4
Aryna Sabalenka
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Hailey Baptiste
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
Aryna Sabalenka
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Hailey Baptiste
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Hailey Baptiste
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Jakub Mensik
vs Alexander Zverev
ATP Madrid
Jakub Mensik [23]
30
4
7
1
Alexander Zverev [2]
•
15
6
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Zverev
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
4*-3
ace
5*-3
5-4*
6-4*
6-6 → 7-6
A. Zverev
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
40-30
df
4-3 → 4-4
A. Zverev
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
J. Mensik
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
1-1 → 2-1
A. Zverev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Zverev
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
ace
4-5 → 4-6
J. Mensik
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
40-30
df
3-5 → 4-5
A. Zverev
0-15
df
15-15
30-15
40-15
3-4 → 3-5
J. Mensik
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
J. Mensik
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
1-3 → 2-3
Arantxa Sanchez Stadium – ore 11:00
Tomas Martin Etcheverry
vs Arthur Fils
ATP Madrid
Tomas Martin Etcheverry [25]
3
4
Arthur Fils [21]
6
6
Vincitore: Fils
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Martin Etcheverry
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
A. Fils
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
T. Martin Etcheverry
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
T. Martin Etcheverry
1-3 → 2-3
A. Fils
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
T. Martin Etcheverry
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
A. Fils
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
0-1 → 0-2
T. Martin Etcheverry
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Martin Etcheverry
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
3-4 → 3-5
T. Martin Etcheverry
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-3 → 3-3
A. Fils
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
T. Martin Etcheverry
1-2 → 2-2
T. Martin Etcheverry
0-1 → 1-1
A. Fils
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Jiri Lehecka
vs Lorenzo Musetti
ATP Madrid
Jiri Lehecka [11]
6
6
Lorenzo Musetti [6]
3
3
Vincitore: Lehecka
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Musetti
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
J. Lehecka
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
L. Musetti
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
J. Lehecka
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Musetti
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
J. Lehecka
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
L. Musetti
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
L. Musetti
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
3-1 → 3-2
L. Musetti
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
L. Musetti
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Stefanos Tsitsipas
vs Casper Ruud
ATP Madrid
Stefanos Tsitsipas
7
6
6
Casper Ruud [12]
6
7
7
Vincitore: Ruud
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
3-1*
3*-2
3*-3
3-4*
3-5*
3*-6
6-6 → 6-7
S. Tsitsipas
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
S. Tsitsipas
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
C. Ruud
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
S. Tsitsipas
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
C. Ruud
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
4-2 → 4-3
S. Tsitsipas
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
C. Ruud
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
S. Tsitsipas
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
1-2 → 2-2
S. Tsitsipas
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
1-4*
1-5*
1*-6
2*-6
6-6 → 6-7
C. Ruud
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
S. Tsitsipas
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
C. Ruud
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
4-3 → 4-4
S. Tsitsipas
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
S. Tsitsipas
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
1-1 → 2-1
C. Ruud
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
df
30-40
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
ace
1*-1
1-2*
2-2*
3*-2
4*-2
5-2*
5-3*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
S. Tsitsipas
0-15
15-15
ace
15-30
df
30-30
40-30
5-6 → 6-6
C. Ruud
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-5 → 5-6
S. Tsitsipas
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Francisco Cerundolo
vs Alexander Blockx (Non prima 19:00)
ATP Madrid
Francisco Cerundolo [16]
6
2
Alexander Blockx
7
6
Vincitore: Blockx
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Blockx
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
2-4 → 2-5
F. Cerundolo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 2-4
F. Cerundolo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
A. Blockx
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
F. Cerundolo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
0-1 → 0-2
A. Blockx
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
ace
5-4*
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
7-7*
7*-8
ace
8*-8
8-9*
6-6 → 6-7
A. Blockx
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 6-6
F. Cerundolo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
A. Blockx
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
F. Cerundolo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
3-3 → 4-3
A. Blockx
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Daniil Medvedev
vs Flavio Cobolli
ATP Madrid
Daniil Medvedev [7]
3
7
4
Flavio Cobolli [10]
6
5
6
Vincitore: Cobolli
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Cobolli
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
F. Cobolli
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
F. Cobolli
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Cobolli
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
40-A
6-5 → 7-5
D. Medvedev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
5-5 → 6-5
F. Cobolli
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 4-4
F. Cobolli
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
D. Medvedev
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
ace
40-A
df
1-1 → 1-2
F. Cobolli
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
D. Medvedev
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Cobolli
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
F. Cobolli
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-4 → 2-5
D. Medvedev
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
df
2-3 → 2-4
D. Medvedev
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-2 → 2-2
D. Medvedev
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
0-1 → 1-1
F. Cobolli
0-15
df
15-15
30-15
ace
30-30
df
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
0-0 → 0-1
Stadium 3 – ore 11:00
Laura Siegemund / Vera Zvonareva vs Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
WTA Madrid 1000
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
5
7
10
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
7
5
8
Vincitore: Siegemund / Zvonareva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
1-0
2-0
3-0
3-1
3-2
3-3
3-2
3-3
4-3
5-3
6-3
6-4
7-4
7-5
8-5
8-6
8-7
8-8
9-8
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
6-5 → 7-5
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
5-5 → 6-5
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
4-5 → 5-5
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-5 → 4-5
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
3-4 → 3-5
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
2-4 → 3-4
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-3 → 2-4
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
1-1 → 1-2
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-0 → 1-1
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
5-6 → 5-7
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
5-5 → 5-6
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
5-4 → 5-5
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
4-4 → 5-4
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
4-3 → 4-4
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-2 → 3-3
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
2-2 → 3-2
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
1-2 → 2-2
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-0 → 1-1
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Marcelo Arevalo
/ Mate Pavic vs Alexander Bublik / Marc Polmans
ATP Madrid
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [5]
6
6
Alexander Bublik / Marc Polmans
4
4
Vincitore: Arevalo / Pavic
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Arevalo / Pavic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-4 → 6-4
A. Bublik / Polmans
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
4-4 → 5-4
M. Arevalo / Pavic
3-4 → 4-4
A. Bublik / Polmans
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
M. Arevalo / Pavic
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
A. Bublik / Polmans
2-2 → 2-3
M. Arevalo / Pavic
1-2 → 2-2
A. Bublik / Polmans
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-1 → 1-2
M. Arevalo / Pavic
0-1 → 1-1
A. Bublik / Polmans
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Arevalo / Pavic
5-4 → 6-4
A. Bublik / Polmans
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-3 → 5-4
M. Arevalo / Pavic
4-3 → 5-3
A. Bublik / Polmans
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-3 → 4-3
M. Arevalo / Pavic
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-3 → 3-3
A. Bublik / Polmans
0-15
0-30
15-30
15-40
40-40
2-2 → 2-3
M. Arevalo / Pavic
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
1-2 → 2-2
A. Bublik / Polmans
1-1 → 1-2
M. Arevalo / Pavic
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
A. Bublik / Polmans
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Ulrikke Eikeri
/ Quinn Gleason vs Katerina Siniakova / Taylor Townsend
WTA Madrid 1000
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
•
0
6
1
0
Katerina Siniakova / Taylor Townsend [2]
0
7
6
0
Vincitore: Siniakova / Townsend
Servizio
Svolgimento
Set 3
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-5 → 1-6
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
1-4 → 1-5
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-3 → 1-4
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
1-2 → 1-3
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-2 → 1-2
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
0-1 → 0-2
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1*-1
2*-1
2-2*
2-3*
3*-3
3*-4
3-5*
3-6*
4*-6
6-6 → 6-7
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
6-5 → 6-6
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 6-5
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
4-5 → 5-5
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
4-3 → 4-4
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
4-2 → 4-3
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-1 → 2-2
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
1-1 → 2-1
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
0-0 → 0-1
Theo Arribage
/ Albano Olivetti vs Harri Heliovaara / Henry Patten
ATP Madrid
Theo Arribage / Albano Olivetti
6
6
8
Harri Heliovaara / Henry Patten [3]
2
7
10
Vincitore: Heliovaara / Patten
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Heliovaara / Patten
0-1
1-1
2-1
2-2
3-2
df
4-2
4-3
4-4
ace
4-5
5-5
5-6
6-6
7-6
8-6
9-6
9-7
9-8
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
df
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
ace
4-4*
5*-4
6*-4
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
8-8*
8*-9
6-6 → 6-7
T. Arribage / Olivetti
5-6 → 6-6
H. Heliovaara / Patten
5-5 → 5-6
T. Arribage / Olivetti
4-5 → 5-5
H. Heliovaara / Patten
4-4 → 4-5
T. Arribage / Olivetti
3-4 → 4-4
H. Heliovaara / Patten
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
T. Arribage / Olivetti
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
2-3 → 3-3
H. Heliovaara / Patten
2-2 → 2-3
T. Arribage / Olivetti
1-2 → 2-2
H. Heliovaara / Patten
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
T. Arribage / Olivetti
0-1 → 1-1
H. Heliovaara / Patten
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Arribage / Olivetti
5-2 → 6-2
H. Heliovaara / Patten
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-2 → 5-2
T. Arribage / Olivetti
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
H. Heliovaara / Patten
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-2 → 3-2
T. Arribage / Olivetti
1-2 → 2-2
H. Heliovaara / Patten
1-1 → 1-2
T. Arribage / Olivetti
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
0-1 → 1-1
H. Heliovaara / Patten
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Romain Arneodo
/ Valentin Vacherot vs Yuki Bhambri / Michael Venus
ATP Madrid
Romain Arneodo / Valentin Vacherot
7
3
10
Yuki Bhambri / Michael Venus
6
6
2
Vincitore: Arneodo / Vacherot
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Arneodo / Vacherot
1-0
ace
2-0
2-1
3-1
4-1
4-2
5-2
6-2
7-2
8-2
9-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Bhambri / Venus
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
40-30
3-5 → 3-6
R. Arneodo / Vacherot
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
2-5 → 3-5
Y. Bhambri / Venus
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
2-4 → 2-5
R. Arneodo / Vacherot
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-4 → 2-4
Y. Bhambri / Venus
1-3 → 1-4
R. Arneodo / Vacherot
0-3 → 1-3
Y. Bhambri / Venus
0-2 → 0-3
R. Arneodo / Vacherot
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Y. Bhambri / Venus
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
ace
1-1*
2*-1
3*-1
4-1*
5-1*
5*-2
6*-2
6-3*
6-6 → 7-6
Y. Bhambri / Venus
6-5 → 6-6
R. Arneodo / Vacherot
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
5-5 → 6-5
Y. Bhambri / Venus
5-4 → 5-5
R. Arneodo / Vacherot
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-4 → 5-4
Y. Bhambri / Venus
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-3 → 4-4
R. Arneodo / Vacherot
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-2 → 4-3
Y. Bhambri / Venus
4-1 → 4-2
R. Arneodo / Vacherot
3-1 → 4-1
Y. Bhambri / Venus
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
R. Arneodo / Vacherot
1-1 → 2-1
Y. Bhambri / Venus
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
R. Arneodo / Vacherot
0-0 → 1-0
Demenziale nella iberocapitale (!).
Mensik-PerticOne,
match nottambulo:
quasi l’una e hanno appena iniziato il 3zo set. 🙁
Ma non ci avevano messo una pezza sui match notturni ?
Fosse capitato a Jan, si sarebbe ritirato, come quella volta in faccia a Pioline. 😉
Demolito! 🙄
@ Lo Scriba (#4603007)
Vi ricordo che questa sera Cobolli non ha vinto il torneo, ha passato un turno. Ricordo altresí che il russo Medvedev è un tennista in fase calante. Prima di criticare, aspettate i risultati finali. enzo
Le mie riflessioni sono sostanzialmente le stesse delle tue !
per sicurezza usa il traduttore di google 😆 😆 😆 buonanotte gaz!
Sul set pari mi ero arrabbiato perché, come ho scritto, la ritenevo la più bella e convincente partita giocata da Cobolli ed una delle più avvincenti degli ultimi tempi e doveva chiudersi in 2 set.
Ammetto che non avrei mai pensato che Cobolli potesse reagire a quella mazzata andando a vincere il terzo set addirittura non al tie break ma strappando a 0 il servizio. Questo ragazzino merita di prendersi la top ten e lo abbiamo noi anche se l’erba del vicino è sempre la più verde per alcuni.
Ma la pagina su Flavio quando arriva?
Chi crede una cosa del genere o è un incompetente o un troll o entrambe le cose.
Bravi tutti, ma il Supereroe del giorno è Flavietto!!! Si vede che giocare con i grandi lo gasa, gli ispira cose incredibili, davvero scambi e vincenti da campione immenso, sono senza parole…anche se, come tutti gli immensi campioni, ha compiuto due ingenuità che hanno consegnato a Medvedev il secondo set: ma si è fatto ampiamente perdonare, non ha fatto una grinza e indomito si è riappropriato del match da vero dominatore, il russo annichilito! E posso dire, quanto mi piace la componente calcistica di Flavio, la camminata, lo sguardo sfrontato…del resto nella Roma dello scudetto ha militato mio cugino, ragione di più per entusiasmarmi per questo ragazzo, davvero gran temperamento, gran coraggio, grande vittoria…p.s. e eroina al femminile la Baptiste, non l’ho vista ma che impresa battere la sportiva dell’anno!
Grande cobbo, grinta e determinazione applicata al tennis, si è disunito su quell’errore nel secondo set che gli è costato il controbreak e poi il set, altrimenti poteva chiuderla in due, ora recupera che c’è un’altra bella impresa da fare
Oggi non ho scritto nulla durante la partita di Musetti, ma provo tanto dolore nel leggere alcune cose, ci sta la critica, la cattiveria meno.
Questa superficie non è l’ideale per Lorenzo e Lehecka non è uno scappato di casa.
Io sono fiducioso che Lorenzo si riprenda bene per Roma e Parigi.
Forza Musetti.
Perché sono ancora invisibili i miei commenti, mentre vedo gli altri aggiornati ogni minuto?
Il match di Cobolli è finito,non dovrebbe comunque centrare nulla.
Domani comunque inizierò facendo un sunto delle spettacolo di questo match.
Avanti il prossimo
possiamo fare un giocatore OGM con il dna di Musetti e Cobolli?
Mi associo a grandissimi complimenti per questo ragazzo che veramente ha imparato che con l’attitudine e questa fantastica aggressività può veramente competere con tutti i migliori del circuito. Bravissimo.
9 nella race, ha superato Aliassime. Il prossimo chi è, Zverev…si può fare.
MA CERTO HAI RAGIONISSIMA. I campioni li abbiamo noi. Partita sontuosa e di una bellezza come non se ne vedevano da un bel po’. Il vero tennis dove si è visto di tutto in tutti i fondamentali a partire dai lob. Cobolli consacrato
Che bravooo Cobolli, questo tra poco arriva in top ten se continua così, mamma mia
Enzo non sbaglia. Che ho scritto stamane? Stasera vedrete! E avete visto tutti la battaglia vittoriosa di Cobolli, autore di un set stellare, poi il calo è il recupero finale. Un vero worrior. È Flavio il numero 2 italiano. Domani alle 16, è prevedibile un’altra feroce battaglia. Questo è il tennis che amo. enzo
Partita sontuosa.
@ Nike (#4602977)
mangiato non direi visto il duro match durato 3 set lottati
Meravigliosa prestazione di Cobolli. Impeccabile fino al 4 a 3 secondo set. Poi Medvedev, con una serie di difese impressionanti, ha ottenuto il controbreak, si è impostato in versione MURO, e ha vinto il set.
Temevo che Cobolli ne risentisse e si demoralizzasse, invece è restato attaccato al match e alla fine ha prevalso. Tantissimi scambi lunghi e di grande qualità. Bellissima partita. Bravi
Mitico flavio
O si, senza confronti. Una partita da finale 1000. E continua la lotta fra lui e Lehecka
Bravo ooo!!!
FLAVIO
DECIMO
MERIDIO
Manco la forza più per esultare
Non ha mollato
E ha vinto
E Cobolli c’è!!!! Bravissimo!
Grande Flavio.
Hai vinto un incontro vero.
Altro che jodar….
GRANDE COBOLLIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!
LA CACCIA AL N.2 D’ITALIA E’ APERTA………….non me ne vogliano i tifosi del Muso, tra l’altro mio conterraneo, ma a me piacerebbe vedere il Cobbo ai vertici del tennis italiano (fermo restando la supremazia indiscussa di SINNERRRRR………
Cobolli strepitoso contro un Medvedev forte forte! Non c’entra con il match ma è una vergogna non avere la bandierina russa accanto al nome di Medvedev (mio personale punto di vista sperando di non fare incavolare nessuno)
Lo avevo scritto ieri che Flavio se lo sarebbe mangiato ,è cambiato solo l’orario da pranzo a cena e aggiungo che questa è stata al momento la miglior partita del torneo per spettacolo intensità e colpi superiore anche a quella tra fonseca e jodar e neanche di poco!!!
Che cobb….giocatore enorme ormai una sicurezza…grande sono emozionato è stata una partita di una intensità devastante…oggi questo Medvedev l’avrebbero battuto solo 3 o 4 giocatori…uno di questi è Flavio.
Cobolli è uno tosto! Ha continuato ad incaponirsi ed ha pure vinto con una palla corta!…:-)
Un Cobolli esaltante e spettacolare ha vinto con grande merito un’intensa partita contro Medvedev. Grazie Flavio! Sei ai quarti, complimenti! Tanto cuore e tanto tennis!
La più bella partita del 2026 di un italiano.
Grazie Flavio! La tua tenacia ed il tuo modo di vivere la partita spero siano di esempio per tanti! Cari trollisti tornate nelle vostre tane.
Cobolli è l’esempio che il lavoro e consapevolezza dei propri ti può portare lontano.
l’ingresso nei top ten è solo questione di tempo.
Nella race è già nono e per quanto mi riguarda può arrivare in finale.
Senza Alcaraz, la finale diventa un obiettivo di tanti e il romano ha dimostrato che sul rosso solo Sinner è fuori portata
Anche Cobolli che mi fa piangere!
Che campione, che garra, che emozione.
Grazie Flavio
che braaavooooooo….dove ha trovato le energie lo sasolo lui.Il piu bell’incontro di giornata!!!!!
…. e invece ha tirato fuori un gran cuore di leone e a sciogliersi è stato il russo !
FLAVIO STUPEFACENTE … SUPERSTAR !!!
Abbastanza per vincere
E siam contenti !
Dopo Zverev, arriva una vittoria anche con Medvedev.
Iniziano a non essere noccioline !
Bravo Flavio : Cobellissimo !
Grande Flaviooooooooooo!!!!
Impressionante!
Grazie grande gladiatore!
FLAVIOOOOOO
Vittoriaaaa. Altro che Jodar, qui il livello è stato molto più alto. Bravo Flavio. Zverev, Medvedev, se non è da top ten questo livello di tennis che cosa lo è?
Da Dio da Dio
E allora???
Enorme. Flaviooooooooooo
Grandissima partita di Flavio! Bravo, bravo, BRAVO!
Io direi anche con il contropiede quando poteva tirare a campo libero. Ma sono errori tattici che partita dopo partita verranno corretti.
dallo 0-30 fino al break ottenuto flavio ha giocato un tennis spaziale speriamo porta a casa il match
Lo stesso dicasi per Danil. E adesso vediamo se il servizio aiuta Flavio. Non vedo perchè dovrebbe violentare il suo gioco. Di Musetti leggo che dovrebbe cobollizzarsi o sinnerizzarsi, adesso Flavio dovrebbe giocare di variazioni?
Il livello di Daniil sarà pure salito, ma Flavio ha sparacchiato alcune palle fuori in momenti importantissimi, così come in momenti altrettanto importanti si è incaponito con le palle corte, sbagliandole.
Doveva giocare con maggiore accortezza l’ultimo game del secondo set per giocarselo al tie break.
Temevo si sarebbe sciolto nel terzo set e invece …..
Dopo il break andiamo a chiudere Flavio….
Adesso chiudiamo però
Grande Flavioooo! Il primo 15 lo ha destabilizzato, poi si è poreso 2 punti di forza e alla fine il solito doppio fallo di frustrazione gli regala un break FONDAMENTALE! Dai che è quasi fatta! Ora concentrazione …
Però la Baptiste, evidentemente on fire, direi che anche la sconfitta di Jasmine ci stava
Daniil, non importa la superficie, è sempre fenomenale nel gestire le botte dell’avversario, il problema è che Flavio si incaponisce sempre con il suo gioco esplosivo, anche su palle dove non è necessario, e poi si fa trovare sorpreso dalle risposte di Medvedev
Daniile è entrato in modalità terminator al servizio … si fa dura strappargli un break …
dopo il 4-2 per Cobolli il livello di Medvedev è salito molto, ora speriamo che il nostro resista così come ha fatto nel primo gioco dell’incontro: di riffa o di raffa la deve portare a casa!
PS
Aver perso il secondo set con quei 3 o 4 punti pazzeschi di Medvedev e non essere andato via di testa è già una gran cosa.
Bravo Flavio!
I miei commenti non sono ancora visibili,non centrando con Cobolli.
Il punto vincente fatto dando la schiena alla rete ha cambiato le sorti del match. Questo è il tennis Cobolli stava giocando una partita sontuosa la sua più bella.
Medvedev sta giocando su livelli che da tempo non esprimeva.
Se Cobolli regge a questo test partirà la sua rincorsa alla top ten.
Forza gladiatore!
@ Il mio personalissimo cartellino (#4602926)
Ricordo anch’io quel match contro Vitus perso al tiebreak del 5° set
Bisogna anche dire bravo all’avversario qualche volta. Daniil ha fatto un paio di numeri da fenomeno. Flavio c’è. Daje.
ok, ma è partita fatta e finita. Non sarebbe il caso di concentrarsi su questa con Flavio ancora in corso? Tra l’altro qualitativamente ben superiore a quella del belga con Cerundolo senior.
Sto ancora
Mi ha lasciato ancora un po di Adrenalina.
Decimo game è stato fantastico,5 match points Sabalenka, 2 annullati alla disperata con serve and volley e una palla corta magistrale,poi va a servire Baptiste sul 6-5 30-30 commete doppio fallo.
Tie break e va subito 4-1 Sabalenka con 3 righe,una anche steccando,ho pensato: “Va be,it’s a Joke” spegniamo pure la TV.
io non ho scritto che cerundolo è scarso….ho scritto che l’atteggiamento in campo mi sembrava lo stesso di darderi di ieri quando affrontava lo stesso cerundolo…..non troverai mai un mio post dove definisco un giocatore scarso.e
Cobolli ha perso lucidità mentre Medvedev sembra più presente a sé stesso e sta acquisendo sicurezza
Ha giocato da Dio stasera. Peccato quei 2 punti a rete andato addosso a Medvedev piuttosto che incrociare: l avrebbe chiusa
Mannaggia al russo, ha tirato fuori le unghie quando serviva e ha messo sotto pressione Cobolli … Vabbè, daje Flavio che si può portare a casa lo stesso …