Combined Madrid ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. Sabalenka crolla a Madrid – sei match point sprecati, Baptiste vola in semifinale

28/04/2026 22:46 471 commenti
Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images
Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images

Notte epica al Mutua Madrid Open 2026, dove è caduta la grande favorita del torneo. Aryna Sabalenka, campionessa in carica e numero 1 del mondo, è stata eliminata da Hailey Baptiste al termine di una battaglia incredibile, chiusa dalla statunitense con il punteggio di 2-6, 6-2, 7-6.
La bielorussa ha avuto addirittura sei match point, ma non è riuscita a convertirne nemmeno uno. Baptiste, invece, ha giocato con enorme coraggio nei momenti decisivi, firmando una delle vittorie più importanti della sua carriera. Per lei è la prima semifinale in un torneo di questa categoria e anche la prima su terra battuta. In semifinale affronterà Mirra Andreeva.
Per Sabalenka si tratta di una sconfitta pesante, soprattutto considerando il contesto: con tante favorite già uscite di scena, il tabellone sembrava offrirle una grande occasione per confermarsi a Madrid. Invece la numero 1 del mondo ha pagato caro qualche passaggio a vuoto e le occasioni mancate nel terzo set.

In conferenza stampa, però, Sabalenka ha analizzato la sconfitta con lucidità, senza cercare scuse.
“È stata una partita dura. Lei ha giocato molto bene, anche io ho giocato bene. Credo di aver avuto alcune opportunità nel terzo set. Ho sentito che forse ero un po’ precipitosa in alcuni punti in quel momento. Ma va bene, a volte devi imparare, prendere il negativo da questa settimana e andare avanti”, ha spiegato la bielorussa.
Il grande rimpianto resta legato ai match point non trasformati. Sabalenka ha riconosciuto il merito dell’avversaria, capace di prendersi rischi enormi proprio quando la partita sembrava sul punto di chiudersi.
“Credo che lei abbia giocato grandi punti. Ho avuto alcune opportunità e non le ho sfruttate. Sento che ha giocato un tennis molto coraggioso in quei momenti di match point, e questo ha fatto la differenza”.
La partita era iniziata nel migliore dei modi per Sabalenka, dominante nel primo set. Poi, però, qualcosa è cambiato in apertura di secondo parziale. Secondo la numero 1 del mondo, quel game ha dato fiducia a Baptiste e ha cambiato l’inerzia dell’incontro.
“A Miami non le avevo concesso molte opportunità, non era riuscita a strapparmi il servizio. Qui, nel primo game del secondo set, ho commesso due doppi falli dal nulla e ho sentito che questo le ha dato fiducia. Da lì ha iniziato a giocare in modo più aggressivo. Come ho detto, ha giocato un tennis coraggioso. Che posso dire, brava lei”.
Sabalenka ha anche escluso di aver sentito una pressione particolare per il ruolo di favorita o per la striscia positiva che stava portando avanti.
“Non davvero. Stavo semplicemente giocando a tennis, cercando di trovare il modo di vincere la partita, ma oggi non ha funzionato. Come ho detto, in nessun momento ho pensato alla striscia”.

La sconfitta lascia inevitabilmente qualche interrogativo in vista dei prossimi appuntamenti sulla terra. Sabalenka esce da Madrid con una grande delusione e con la necessità di ritrovare certezze prima di Roma e soprattutto del Roland Garros.
Dall’altra parte, Baptiste si prende la notte più bella della sua carriera. Eliminare la numero 1 del mondo, campionessa in carica e grande favorita del torneo, dopo aver annullato sei match point, è un risultato che può cambiare una stagione. A Madrid, la statunitense ha dimostrato personalità, coraggio e una freddezza da grande giocatrice.
Combined Madrid 1000 ATP – WTA
Madrid, Spagna  ·  28 Aprile 2026
15°C
Prevalentemente soleggiato  ·  Picco 26°C
CIELO Variabile
PIOGGIA Bassa
CAMPO Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 28 Aprile
09:00
13°
10:00
15°
11:00
17°
12:00
19°
13:00
22°
14:00
23°
15:00
24°
16:00
25°
17:00
26°
18:00
24°
🎾  Programma del giorno — 28 Aprile
🎾
ATP 1000 – WTA 1000 · Tabellone Principale
4° Turno Maschile · Quarti di Finale Femminile
R4 / QF
⛅  Variabile
🎾  4° Turno ATP
🎾  Quarti WTA
🏀  Terra Rossa

Manolo Santana Stadium – ore 11:00
Jannik Sinner ITA vs Cameron Norrie GBR

ATP Madrid
Jannik Sinner [1]
6
7
Cameron Norrie [19]
2
5
Vincitore: Sinner
Mostra dettagli

Leylah Fernandez CAN vs Mirra Andreeva RUS (Non prima 13:00)

WTA Madrid 1000
Leylah Fernandez [24]
0
6
3
0
Mirra Andreeva [9]
0
7
6
0
Vincitore: Andreeva
Mostra dettagli

Vit Kopriva CZE vs Rafael Jodar ESP (Non prima 16:00)

ATP Madrid
Vit Kopriva
5
0
Rafael Jodar
7
6
Vincitore: Jodar
Mostra dettagli

Aryna Sabalenka BLR vs Hailey Baptiste USA (Non prima 20:00)

WTA Madrid 1000
Aryna Sabalenka [1]
6
2
6
Hailey Baptiste [30]
2
6
7
Vincitore: Baptiste
Mostra dettagli

Jakub Mensik CZE vs Alexander Zverev GER

ATP Madrid
Jakub Mensik [23]
30
4
7
1
Alexander Zverev [2]
15
6
6
1
Mostra dettagli






Arantxa Sanchez Stadium – ore 11:00
Tomas Martin Etcheverry ARG vs Arthur Fils FRA
ATP Madrid
Tomas Martin Etcheverry [25]
3
4
Arthur Fils [21]
6
6
Vincitore: Fils
Mostra dettagli

Jiri Lehecka CZE vs Lorenzo Musetti ITA

ATP Madrid
Jiri Lehecka [11]
6
6
Lorenzo Musetti [6]
3
3
Vincitore: Lehecka
Mostra dettagli

Stefanos Tsitsipas GRE vs Casper Ruud NOR

ATP Madrid
Stefanos Tsitsipas
7
6
6
Casper Ruud [12]
6
7
7
Vincitore: Ruud
Mostra dettagli

Francisco Cerundolo ARG vs Alexander Blockx BEL (Non prima 19:00)

ATP Madrid
Francisco Cerundolo [16]
6
2
Alexander Blockx
7
6
Vincitore: Blockx
Mostra dettagli

Daniil Medvedev RUS vs Flavio Cobolli ITA

ATP Madrid
Daniil Medvedev [7]
3
7
4
Flavio Cobolli [10]
6
5
6
Vincitore: Cobolli
Mostra dettagli





Stadium 3 – ore 11:00
Laura Siegemund GER / Vera Zvonareva RUS vs Aldila Sutjiadi INA / Janice Tjen INA

WTA Madrid 1000
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
5
7
10
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
7
5
8
Vincitore: Siegemund / Zvonareva
Mostra dettagli

Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO vs Alexander Bublik KAZ / Marc Polmans AUS

ATP Madrid
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [5]
6
6
Alexander Bublik / Marc Polmans
4
4
Vincitore: Arevalo / Pavic
Mostra dettagli

Ulrikke Eikeri NOR / Quinn Gleason USA vs Katerina Siniakova CZE / Taylor Townsend USA

WTA Madrid 1000
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
0
6
1
0
Katerina Siniakova / Taylor Townsend [2]
0
7
6
0
Vincitore: Siniakova / Townsend
Mostra dettagli

Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA vs Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR

ATP Madrid
Theo Arribage / Albano Olivetti
6
6
8
Harri Heliovaara / Henry Patten [3]
2
7
10
Vincitore: Heliovaara / Patten
Mostra dettagli

Romain Arneodo MON / Valentin Vacherot MON vs Yuki Bhambri IND / Michael Venus NZL

ATP Madrid
Romain Arneodo / Valentin Vacherot
7
3
10
Yuki Bhambri / Michael Venus
6
6
2
Vincitore: Arneodo / Vacherot
Mostra dettagli

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471 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
pablito 29-04-2026 00:50

Demenziale nella iberocapitale (!).

Mensik-PerticOne,
match nottambulo:
quasi l’una e hanno appena iniziato il 3zo set. 🙁

Ma non ci avevano messo una pezza sui match notturni ?

Fosse capitato a Jan, si sarebbe ritirato, come quella volta in faccia a Pioline. 😉

 471
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zag (Guest) 29-04-2026 00:29

Scritto da Forchetta Antonio

Scritto da antoniov
Vediamo adesso che succede con Cobolli !
Fatti valere Flavio !

Che oggi viene surclassato come è successo con Shelton.

Demolito! 🙄

 470
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enzo la barbera (Guest) 29-04-2026 00:23

@ Lo Scriba (#4603007)

Vi ricordo che questa sera Cobolli non ha vinto il torneo, ha passato un turno. Ricordo altresí che il russo Medvedev è un tennista in fase calante. Prima di criticare, aspettate i risultati finali. enzo

 469
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antoniov 29-04-2026 00:20

Scritto da Giambi
Sul set pari mi ero arrabbiato perché, come ho scritto, la ritenevo la più bella e convincente partita giocata da Cobolli ed una delle più avvincenti degli ultimi tempi e doveva chiudersi in 2 set.
Ammetto che non avrei mai pensato che Cobolli potesse reagire a quella mazzata andando a vincere il terzo set addirittura non al tie break ma strappando a 0 il servizio. Questo ragazzino merita di prendersi la top ten e lo abbiamo noi anche se l’erba del vicino è sempre la più verde per alcuni.

Le mie riflessioni sono sostanzialmente le stesse delle tue !

 468
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magilla 29-04-2026 00:19

Scritto da Gaz

Scritto da Gaz
Sto ancora

Scritto da Gaz

Scritto da Gaz
Il set finale Sabalenka-Baptiste è uno dei più epici che ricordi di recente.

Non so se match dell’anno ma probabilmente il set dell’anno.
Un palpitare di emozioni e grandi scambi,6 match point mancati ed è:
Una Sabalenka che finisce BARBARAMENTE nel rimorchio.

Mi ha lasciato ancora un po di Adrenalina.
Decimo game è stato fantastico,5 match points Sabalenka, 2 annullati alla disperata con serve and volley e una palla corta magistrale,poi va a servire Baptiste sul 6-5 30-30 commete doppio fallo.
Tie break e va subito 4-1 Sabalenka con 3 righe,una anche steccando,ho pensato: “Va be,it’s a Joke” spegniamo pure la TV.

Perché sono ancora invisibili i miei commenti, mentre vedo gli altri aggiornati ogni minuto?
Il match di Cobolli è finito,non dovrebbe comunque centrare nulla.
Domani comunque inizierò facendo un sunto delle spettacolo di questo match.

per sicurezza usa il traduttore di google 😆 😆 😆 buonanotte gaz!

 467
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Giambi (Guest) 29-04-2026 00:12

Sul set pari mi ero arrabbiato perché, come ho scritto, la ritenevo la più bella e convincente partita giocata da Cobolli ed una delle più avvincenti degli ultimi tempi e doveva chiudersi in 2 set.
Ammetto che non avrei mai pensato che Cobolli potesse reagire a quella mazzata andando a vincere il terzo set addirittura non al tie break ma strappando a 0 il servizio. Questo ragazzino merita di prendersi la top ten e lo abbiamo noi anche se l’erba del vicino è sempre la più verde per alcuni.

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+1: antoniov
robdes12 28-04-2026 23:55

Ma la pagina su Flavio quando arriva?

 465
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Lo Scriba 28-04-2026 23:51

Scritto da Leftwing13
A 21 anni appena compiuti, Cobolli era intorno al 180 del ranking. Quanto ha saputo migliorarsi, quanto ha saputo aggiungere al suo tennis!
La partita con Medvedev non è ancora finita, ma se anche la perdesse non cambierebbe nulla nella mia considerazione.
Che tennista è diventato! e chi, tra noi qui, immaginava il tennista che sarebbe diventato…
Questo mio pensiero è rivolto soprattutto a chi crede che un tennista non sarà mai al top (e ormai Cobolli lo è) se a vent’anni non è già tra i primi 50.

Chi crede una cosa del genere o è un incompetente o un troll o entrambe le cose.

 464
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Annie3 28-04-2026 23:51

Bravi tutti, ma il Supereroe del giorno è Flavietto!!! Si vede che giocare con i grandi lo gasa, gli ispira cose incredibili, davvero scambi e vincenti da campione immenso, sono senza parole…anche se, come tutti gli immensi campioni, ha compiuto due ingenuità che hanno consegnato a Medvedev il secondo set: ma si è fatto ampiamente perdonare, non ha fatto una grinza e indomito si è riappropriato del match da vero dominatore, il russo annichilito! E posso dire, quanto mi piace la componente calcistica di Flavio, la camminata, lo sguardo sfrontato…del resto nella Roma dello scudetto ha militato mio cugino, ragione di più per entusiasmarmi per questo ragazzo, davvero gran temperamento, gran coraggio, grande vittoria…p.s. e eroina al femminile la Baptiste, non l’ho vista ma che impresa battere la sportiva dell’anno!

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+1: Cogi53, Peter Parker
Forzaragazziforza (Guest) 28-04-2026 23:50

Grande cobbo, grinta e determinazione applicata al tennis, si è disunito su quell’errore nel secondo set che gli è costato il controbreak e poi il set, altrimenti poteva chiuderla in due, ora recupera che c’è un’altra bella impresa da fare

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Carota Senior 28-04-2026 23:49

Oggi non ho scritto nulla durante la partita di Musetti, ma provo tanto dolore nel leggere alcune cose, ci sta la critica, la cattiveria meno.
Questa superficie non è l’ideale per Lorenzo e Lehecka non è uno scappato di casa.
Io sono fiducioso che Lorenzo si riprenda bene per Roma e Parigi.
Forza Musetti.

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+1: antoniov, magilla, piper
Gaz (Guest) 28-04-2026 23:49

Scritto da Gaz
Sto ancora

Scritto da Gaz

Scritto da Gaz
Il set finale Sabalenka-Baptiste è uno dei più epici che ricordi di recente.

Non so se match dell’anno ma probabilmente il set dell’anno.
Un palpitare di emozioni e grandi scambi,6 match point mancati ed è:
Una Sabalenka che finisce BARBARAMENTE nel rimorchio.

Mi ha lasciato ancora un po di Adrenalina.
Decimo game è stato fantastico,5 match points Sabalenka, 2 annullati alla disperata con serve and volley e una palla corta magistrale,poi va a servire Baptiste sul 6-5 30-30 commete doppio fallo.
Tie break e va subito 4-1 Sabalenka con 3 righe,una anche steccando,ho pensato: “Va be,it’s a Joke” spegniamo pure la TV.

Perché sono ancora invisibili i miei commenti, mentre vedo gli altri aggiornati ogni minuto?
Il match di Cobolli è finito,non dovrebbe comunque centrare nulla.
Domani comunque inizierò facendo un sunto delle spettacolo di questo match.

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Golden Shark 28-04-2026 23:47

Avanti il prossimo

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Max (Guest) 28-04-2026 23:44

possiamo fare un giocatore OGM con il dna di Musetti e Cobolli?

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IlCera (Guest) 28-04-2026 23:42

Mi associo a grandissimi complimenti per questo ragazzo che veramente ha imparato che con l’attitudine e questa fantastica aggressività può veramente competere con tutti i migliori del circuito. Bravissimo.

 457
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+1: MarcoP
robdes12 28-04-2026 23:42

9 nella race, ha superato Aliassime. Il prossimo chi è, Zverev…si può fare.

 456
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+1: MarcoP
Giambi (Guest) 28-04-2026 23:41

Scritto da robdes12
Vittoriaaaa. Altro che Jodar, qui il livello è stato molto più alto. Bravo Flavio. Zverev, Medvedev, se non è da top ten questo livello di tennis che cosa lo è?

MA CERTO HAI RAGIONISSIMA. I campioni li abbiamo noi. Partita sontuosa e di una bellezza come non se ne vedevano da un bel po’. Il vero tennis dove si è visto di tutto in tutti i fondamentali a partire dai lob. Cobolli consacrato

 455
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Alex77 (Guest) 28-04-2026 23:40

Che bravooo Cobolli, questo tra poco arriva in top ten se continua così, mamma mia

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enzo la barbera (Guest) 28-04-2026 23:38

Enzo non sbaglia. Che ho scritto stamane? Stasera vedrete! E avete visto tutti la battaglia vittoriosa di Cobolli, autore di un set stellare, poi il calo è il recupero finale. Un vero worrior. È Flavio il numero 2 italiano. Domani alle 16, è prevedibile un’altra feroce battaglia. Questo è il tennis che amo. enzo

 453
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Giambi (Guest) 28-04-2026 23:38

Partita sontuosa.

 452
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Lucio68e (Guest) 28-04-2026 23:37

@ Nike (#4602977)

mangiato non direi visto il duro match durato 3 set lottati

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Cogi53 28-04-2026 23:37

Meravigliosa prestazione di Cobolli. Impeccabile fino al 4 a 3 secondo set. Poi Medvedev, con una serie di difese impressionanti, ha ottenuto il controbreak, si è impostato in versione MURO, e ha vinto il set.
Temevo che Cobolli ne risentisse e si demoralizzasse, invece è restato attaccato al match e alla fine ha prevalso. Tantissimi scambi lunghi e di grande qualità. Bellissima partita. Bravi

 450
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+1: Carota Senior, Tennista dastrapazzo, MarcoP, antoniov
Vasco90 28-04-2026 23:37

Mitico flavio

 449
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+1: Cogi53, MarcoP
robdes12 28-04-2026 23:36

Scritto da magilla
che braaavooooooo….dove ha trovato le energie lo sasolo lui.Il piu bell’incontro di giornata!!!!!

O si, senza confronti. Una partita da finale 1000. E continua la lotta fra lui e Lehecka

 448
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+1: Cogi53, MarcoP, 63mauro
Ozzastru (Guest) 28-04-2026 23:36

Bravo ooo!!!

 447
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Detuqueridapresencia 28-04-2026 23:36

FLAVIO
DECIMO
MERIDIO

Manco la forza più per esultare

Non ha mollato
E ha vinto

 446
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+1: antoniov
Silvy__89 (Guest) 28-04-2026 23:36

E Cobolli c’è!!!! Bravissimo!

 445
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+1: Cogi53, antoniov
Paul Newman (Guest) 28-04-2026 23:35

Grande Flavio.
Hai vinto un incontro vero.
Altro che jodar….

 444
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Giuliano da Viareggio (Guest) 28-04-2026 23:35

GRANDE COBOLLIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!
LA CACCIA AL N.2 D’ITALIA E’ APERTA………….non me ne vogliano i tifosi del Muso, tra l’altro mio conterraneo, ma a me piacerebbe vedere il Cobbo ai vertici del tennis italiano (fermo restando la supremazia indiscussa di SINNERRRRR………

 443
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Lucio68e (Guest) 28-04-2026 23:35

Cobolli strepitoso contro un Medvedev forte forte! Non c’entra con il match ma è una vergogna non avere la bandierina russa accanto al nome di Medvedev (mio personale punto di vista sperando di non fare incavolare nessuno)

 442
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Nike (Guest) 28-04-2026 23:35

Lo avevo scritto ieri che Flavio se lo sarebbe mangiato ,è cambiato solo l’orario da pranzo a cena e aggiungo che questa è stata al momento la miglior partita del torneo per spettacolo intensità e colpi superiore anche a quella tra fonseca e jodar e neanche di poco!!!

 441
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robi (Guest) 28-04-2026 23:35

Che cobb….giocatore enorme ormai una sicurezza…grande sono emozionato è stata una partita di una intensità devastante…oggi questo Medvedev l’avrebbero battuto solo 3 o 4 giocatori…uno di questi è Flavio.

 440
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Tony_65 (Guest) 28-04-2026 23:34

Scritto da antoniov

Scritto da Tony_65
dopo il 4-2 per Cobolli il livello di Medvedev è salito molto, ora speriamo che il nostro resista così come ha fatto nel primo gioco dell’incontro: di riffa o di raffa la deve portare a casa!

Il livello di Daniil sarà pure salito, ma Flavio ha sparacchiato alcune palle fuori in momenti importantissimi, così come in momenti altrettanto importanti si è incaponito con le palle corte, sbagliandole.
Doveva giocare con maggiore accortezza l’ultimo game del secondo set per giocarselo al tie break.
Pensavo si sarebbe sciolto nel terzo set e invece …..

Cobolli è uno tosto! Ha continuato ad incaponirsi ed ha pure vinto con una palla corta!…:-)

 439
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+1: Inox, MarcoP
Giuseppe (Guest) 28-04-2026 23:34

Un Cobolli esaltante e spettacolare ha vinto con grande merito un’intensa partita contro Medvedev. Grazie Flavio! Sei ai quarti, complimenti! Tanto cuore e tanto tennis!

 438
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+1: Cogi53, MarcoP, 63mauro
Livio (Guest) 28-04-2026 23:34

La più bella partita del 2026 di un italiano.
Grazie Flavio! La tua tenacia ed il tuo modo di vivere la partita spero siano di esempio per tanti! Cari trollisti tornate nelle vostre tane.

 437
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+1: Maurantonio, Arnarderi, Marcorava
Italo (Guest) 28-04-2026 23:33

Cobolli è l’esempio che il lavoro e consapevolezza dei propri ti può portare lontano.
l’ingresso nei top ten è solo questione di tempo.
Nella race è già nono e per quanto mi riguarda può arrivare in finale.
Senza Alcaraz, la finale diventa un obiettivo di tanti e il romano ha dimostrato che sul rosso solo Sinner è fuori portata

 436
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Carota Senior 28-04-2026 23:33

Anche Cobolli che mi fa piangere!
Che campione, che garra, che emozione.
Grazie Flavio

 435
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+1: antoniov, Detuqueridapresencia, Cogi53, Arnarderi, Marcorava
magilla 28-04-2026 23:33

che braaavooooooo….dove ha trovato le energie lo sasolo lui.Il piu bell’incontro di giornata!!!!!

 434
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+1: antoniov, Detuqueridapresencia, Carota Senior, Cogi53, MarcoP, 63mauro
antoniov 28-04-2026 23:33

Scritto da antoniov

Scritto da Tony_65
dopo il 4-2 per Cobolli il livello di Medvedev è salito molto, ora speriamo che il nostro resista così come ha fatto nel primo gioco dell’incontro: di riffa o di raffa la deve portare a casa!

Il livello di Daniil sarà pure salito, ma Flavio ha sparacchiato alcune palle fuori in momenti importantissimi, così come in momenti altrettanto importanti si è incaponito con le palle corte, sbagliandole.
Doveva giocare con maggiore accortezza l’ultimo game del secondo set per giocarselo al tie break.
Temevo si sarebbe sciolto nel terzo set e invece …..

…. e invece ha tirato fuori un gran cuore di leone e a sciogliersi è stato il russo !

FLAVIO STUPEFACENTE … SUPERSTAR !!!

 433
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+1: Maurantonio, Carota Senior, Detuqueridapresencia, Cogi53, Inox, MarcoP, Marcorava
Maurantonio 28-04-2026 23:33

Scritto da antoniov
Nooooooooooooo Flavio, NO !
Che dispiacere dopo un match sontuoso …
Ora quante energie ti sono rimaste per il terzo set ?
Andiamo ragazzo … forza

Abbastanza per vincere

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GIALAPPA SBANDY REMIX 28-04-2026 23:32

E siam contenti !
Dopo Zverev, arriva una vittoria anche con Medvedev.
Iniziano a non essere noccioline !
Bravo Flavio : Cobellissimo !

 431
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james_9000 (Guest) 28-04-2026 23:32

Grande Flaviooooooooooo!!!!
Impressionante!
Grazie grande gladiatore!

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Harry Poster (Guest) 28-04-2026 23:32

FLAVIOOOOOO

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robdes12 28-04-2026 23:32

Vittoriaaaa. Altro che Jodar, qui il livello è stato molto più alto. Bravo Flavio. Zverev, Medvedev, se non è da top ten questo livello di tennis che cosa lo è?

 428
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+1: Maurantonio, marcauro, Carota Senior, antoniov, Cogi53, Marcorava
sasuzzo 28-04-2026 23:32

Da Dio da Dio

 427
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Inox 28-04-2026 23:31

E allora???

 426
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Silvio (Guest) 28-04-2026 23:31

Enorme. Flaviooooooooooo

 425
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+1: marcauro, Cogi53, antoniov, MarcoP
Ehol 28-04-2026 23:31

Grandissima partita di Flavio! Bravo, bravo, BRAVO!

 424
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robdes12 28-04-2026 23:30

Scritto da antoniov

Scritto da Tony_65
dopo il 4-2 per Cobolli il livello di Medvedev è salito molto, ora speriamo che il nostro resista così come ha fatto nel primo gioco dell’incontro: di riffa o di raffa la deve portare a casa!

Il livello di Daniil sarà pure salito, ma Flavio ha sparacchiato alcune palle fuori in momenti importantissimi, così come in momenti altrettanto importanti si è incaponito con le palle corte, sbagliandole.
Doveva giocare con maggiore accortezza l’ultimo game del secondo set per giocarselo al tie break.
Pensavo si sarebbe sciolto nel terzo set e invece …..

Io direi anche con il contropiede quando poteva tirare a campo libero. Ma sono errori tattici che partita dopo partita verranno corretti.

 423
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+1: Maurantonio, antoniov, MarcoP
Lucio68e (Guest) 28-04-2026 23:30

dallo 0-30 fino al break ottenuto flavio ha giocato un tennis spaziale speriamo porta a casa il match

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robdes12 28-04-2026 23:29

Scritto da Casual
Daniil, non importa la superficie, è sempre fenomenale nel gestire le botte dell’avversario, il problema è che Flavio si incaponisce sempre con il suo gioco esplosivo, anche su palle dove non è necessario, e poi si fa trovare sorpreso dalle risposte di Medvedev

Lo stesso dicasi per Danil. E adesso vediamo se il servizio aiuta Flavio. Non vedo perchè dovrebbe violentare il suo gioco. Di Musetti leggo che dovrebbe cobollizzarsi o sinnerizzarsi, adesso Flavio dovrebbe giocare di variazioni?

 421
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antoniov 28-04-2026 23:28

Scritto da Tony_65
dopo il 4-2 per Cobolli il livello di Medvedev è salito molto, ora speriamo che il nostro resista così come ha fatto nel primo gioco dell’incontro: di riffa o di raffa la deve portare a casa!

Il livello di Daniil sarà pure salito, ma Flavio ha sparacchiato alcune palle fuori in momenti importantissimi, così come in momenti altrettanto importanti si è incaponito con le palle corte, sbagliandole.
Doveva giocare con maggiore accortezza l’ultimo game del secondo set per giocarselo al tie break.

Temevo si sarebbe sciolto nel terzo set e invece …..

 420
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+1: Don Budge fathers, Detuqueridapresencia
Don Budge fathers 28-04-2026 23:28

Dopo il break andiamo a chiudere Flavio….

 419
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+1: antoniov, Detuqueridapresencia
Inox 28-04-2026 23:28

Adesso chiudiamo però

 418
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Ehol 28-04-2026 23:28

Grande Flavioooo! Il primo 15 lo ha destabilizzato, poi si è poreso 2 punti di forza e alla fine il solito doppio fallo di frustrazione gli regala un break FONDAMENTALE! Dai che è quasi fatta! Ora concentrazione …

 417
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Lukaa 28-04-2026 23:25

Però la Baptiste, evidentemente on fire, direi che anche la sconfitta di Jasmine ci stava

 416
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Casual 28-04-2026 23:24

Daniil, non importa la superficie, è sempre fenomenale nel gestire le botte dell’avversario, il problema è che Flavio si incaponisce sempre con il suo gioco esplosivo, anche su palle dove non è necessario, e poi si fa trovare sorpreso dalle risposte di Medvedev

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+1: MarcoP
Ehol 28-04-2026 23:12

Daniile è entrato in modalità terminator al servizio … si fa dura strappargli un break …

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Tony_65 (Guest) 28-04-2026 23:11

dopo il 4-2 per Cobolli il livello di Medvedev è salito molto, ora speriamo che il nostro resista così come ha fatto nel primo gioco dell’incontro: di riffa o di raffa la deve portare a casa!

 413
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+1: MarcoP
james_9000 (Guest) 28-04-2026 23:10

PS
Aver perso il secondo set con quei 3 o 4 punti pazzeschi di Medvedev e non essere andato via di testa è già una gran cosa.
Bravo Flavio!

 412
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Gaz (Guest) 28-04-2026 23:09

I miei commenti non sono ancora visibili,non centrando con Cobolli.

 411
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Giambi (Guest) 28-04-2026 23:08

Il punto vincente fatto dando la schiena alla rete ha cambiato le sorti del match. Questo è il tennis Cobolli stava giocando una partita sontuosa la sua più bella.

 410
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james_9000 (Guest) 28-04-2026 23:08

Medvedev sta giocando su livelli che da tempo non esprimeva.
Se Cobolli regge a questo test partirà la sua rincorsa alla top ten.
Forza gladiatore!

 409
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piper 28-04-2026 23:07

@ Il mio personalissimo cartellino (#4602926)

Ricordo anch’io quel match contro Vitus perso al tiebreak del 5° set

 408
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+1: MarcoP
Silvio (Guest) 28-04-2026 23:07

Bisogna anche dire bravo all’avversario qualche volta. Daniil ha fatto un paio di numeri da fenomeno. Flavio c’è. Daje.

 407
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+1: MarcoP
robdes12 28-04-2026 23:06

Scritto da magilla

Scritto da Annie3
@ magilla (#4602872)
E allora che c’azzecca che però Cerundolo era scarso? Parla bene di Blockx, punto, senza tirare in ballo l’avversario…perdonami, ma a me queste posizioni cerchiobottiste per non esporsi nettamente non mi piacciono proprio, per questo mi adiro!!!

io non ho scritto che cerundolo è scarso….ho scritto che l’atteggiamento in campo mi sembrava lo stesso di darderi di ieri quando affrontava lo stesso cerundolo…..non troverai mai un mio post dove definisco un giocatore scarso.e

ok, ma è partita fatta e finita. Non sarebbe il caso di concentrarsi su questa con Flavio ancora in corso? Tra l’altro qualitativamente ben superiore a quella del belga con Cerundolo senior.

 406
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+1: magilla, Carota Senior
Gaz (Guest) 28-04-2026 23:05

Sto ancora

Scritto da Gaz

Scritto da Gaz
Il set finale Sabalenka-Baptiste è uno dei più epici che ricordi di recente.

Non so se match dell’anno ma probabilmente il set dell’anno.
Un palpitare di emozioni e grandi scambi,6 match point mancati ed è:
Una Sabalenka che finisce BARBARAMENTE nel rimorchio.

Mi ha lasciato ancora un po di Adrenalina.
Decimo game è stato fantastico,5 match points Sabalenka, 2 annullati alla disperata con serve and volley e una palla corta magistrale,poi va a servire Baptiste sul 6-5 30-30 commete doppio fallo.
Tie break e va subito 4-1 Sabalenka con 3 righe,una anche steccando,ho pensato: “Va be,it’s a Joke” spegniamo pure la TV.

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magilla 28-04-2026 23:03

Scritto da Annie3
@ magilla (#4602872)
E allora che c’azzecca che però Cerundolo era scarso? Parla bene di Blockx, punto, senza tirare in ballo l’avversario…perdonami, ma a me queste posizioni cerchiobottiste per non esporsi nettamente non mi piacciono proprio, per questo mi adiro!!!

io non ho scritto che cerundolo è scarso….ho scritto che l’atteggiamento in campo mi sembrava lo stesso di darderi di ieri quando affrontava lo stesso cerundolo…..non troverai mai un mio post dove definisco un giocatore scarso.e

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+1: Marco M.
goldrust 28-04-2026 23:02

Cobolli ha perso lucidità mentre Medvedev sembra più presente a sé stesso e sta acquisendo sicurezza

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sasuzzo 28-04-2026 23:02

Ha giocato da Dio stasera. Peccato quei 2 punti a rete andato addosso a Medvedev piuttosto che incrociare: l avrebbe chiusa

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Ehol 28-04-2026 23:00

Mannaggia al russo, ha tirato fuori le unghie quando serviva e ha messo sotto pressione Cobolli … Vabbè, daje Flavio che si può portare a casa lo stesso …

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