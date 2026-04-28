Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. Sabalenka crolla a Madrid – sei match point sprecati, Baptiste vola in semifinale

Notte epica al Mutua Madrid Open 2026, dove è caduta la grande favorita del torneo. Aryna Sabalenka, campionessa in carica e numero 1 del mondo, è stata eliminata da Hailey Baptiste al termine di una battaglia incredibile, chiusa dalla statunitense con il punteggio di 2-6, 6-2, 7-6.

La bielorussa ha avuto addirittura sei match point, ma non è riuscita a convertirne nemmeno uno. Baptiste, invece, ha giocato con enorme coraggio nei momenti decisivi, firmando una delle vittorie più importanti della sua carriera. Per lei è la prima semifinale in un torneo di questa categoria e anche la prima su terra battuta. In semifinale affronterà Mirra Andreeva.

Per Sabalenka si tratta di una sconfitta pesante, soprattutto considerando il contesto: con tante favorite già uscite di scena, il tabellone sembrava offrirle una grande occasione per confermarsi a Madrid. Invece la numero 1 del mondo ha pagato caro qualche passaggio a vuoto e le occasioni mancate nel terzo set.

In conferenza stampa, però, Sabalenka ha analizzato la sconfitta con lucidità, senza cercare scuse.

“È stata una partita dura. Lei ha giocato molto bene, anche io ho giocato bene. Credo di aver avuto alcune opportunità nel terzo set. Ho sentito che forse ero un po’ precipitosa in alcuni punti in quel momento. Ma va bene, a volte devi imparare, prendere il negativo da questa settimana e andare avanti”, ha spiegato la bielorussa.

Il grande rimpianto resta legato ai match point non trasformati. Sabalenka ha riconosciuto il merito dell’avversaria, capace di prendersi rischi enormi proprio quando la partita sembrava sul punto di chiudersi.

“Credo che lei abbia giocato grandi punti. Ho avuto alcune opportunità e non le ho sfruttate. Sento che ha giocato un tennis molto coraggioso in quei momenti di match point, e questo ha fatto la differenza”.

La partita era iniziata nel migliore dei modi per Sabalenka, dominante nel primo set. Poi, però, qualcosa è cambiato in apertura di secondo parziale. Secondo la numero 1 del mondo, quel game ha dato fiducia a Baptiste e ha cambiato l’inerzia dell’incontro.

“A Miami non le avevo concesso molte opportunità, non era riuscita a strapparmi il servizio. Qui, nel primo game del secondo set, ho commesso due doppi falli dal nulla e ho sentito che questo le ha dato fiducia. Da lì ha iniziato a giocare in modo più aggressivo. Come ho detto, ha giocato un tennis coraggioso. Che posso dire, brava lei”.

Sabalenka ha anche escluso di aver sentito una pressione particolare per il ruolo di favorita o per la striscia positiva che stava portando avanti.

“Non davvero. Stavo semplicemente giocando a tennis, cercando di trovare il modo di vincere la partita, ma oggi non ha funzionato. Come ho detto, in nessun momento ho pensato alla striscia”.

La sconfitta lascia inevitabilmente qualche interrogativo in vista dei prossimi appuntamenti sulla terra. Sabalenka esce da Madrid con una grande delusione e con la necessità di ritrovare certezze prima di Roma e soprattutto del Roland Garros.

Dall’altra parte, Baptiste si prende la notte più bella della sua carriera. Eliminare la numero 1 del mondo, campionessa in carica e grande favorita del torneo, dopo aver annullato sei match point, è un risultato che può cambiare una stagione. A Madrid, la statunitense ha dimostrato personalità, coraggio e una freddezza da grande giocatrice.

Combined Madrid 1000 ATP – WTA Madrid, Spagna · 28 Aprile 2026 ⛅ 15°C Prevalentemente soleggiato · Picco 26°C CIELO Variabile PIOGGIA Bassa CAMPO Terra Rossa TERRA ROSSA Previsioni ora per ora — 28 Aprile 09:00 ⛅ 13° 10:00 ☁ 15° 11:00 ☁ 17° 12:00 ☁ 19° 13:00 ☁ 22° 14:00 ☁ 23° 15:00 ⛅ 24° 16:00 ⛅ 25° 17:00 ☀ 26° 18:00 ⛅ 24° 🎾 Programma del giorno — 28 Aprile 🎾 ATP 1000 – WTA 1000 · Tabellone Principale 4° Turno Maschile · Quarti di Finale Femminile R4 / QF ⛅ Variabile

🎾 4° Turno ATP

🎾 Quarti WTA

🏀 Terra Rossa

Manolo Santana Stadium – ore 11:00

Jannik Sinner vs Cameron Norrie



ATP Madrid Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 6 7 Cameron Norrie [19] Cameron Norrie [19] 2 5 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Sinner 15-0 6-5 → 7-5 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 5-5 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 J. Sinner 0-15 df 0-30 0-40 3-2 → 3-3 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Sinner 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-1 → 5-1 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-1 → 4-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 1-1 → 2-1 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1

Leylah Fernandez vs Mirra Andreeva (Non prima 13:00)



WTA Madrid 1000 Leylah Fernandez [24] Leylah Fernandez [24] 0 6 3 0 Mirra Andreeva [9] • Mirra Andreeva [9] 0 7 6 0 Vincitore: Andreeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Mirra Andreeva 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Mirra Andreeva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Leylah Fernandez 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Mirra Andreeva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Leylah Fernandez 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Mirra Andreeva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Leylah Fernandez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Mirra Andreeva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 0-3* 1*-3 1*-4 1-5* 1-6* 6-6 → 6-7 Mirra Andreeva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Leylah Fernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Mirra Andreeva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Leylah Fernandez 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Leylah Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Mirra Andreeva 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Mirra Andreeva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Vit Kopriva vs Rafael Jodar (Non prima 16:00)



ATP Madrid Vit Kopriva Vit Kopriva 5 0 Rafael Jodar Rafael Jodar 7 6 Vincitore: Jodar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 V. Kopriva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-5 → 0-6 R. Jodar 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 V. Kopriva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-3 → 0-4 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 V. Kopriva 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 R. Jodar 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 V. Kopriva 0-15 0-30 df 0-40 5-6 → 5-7 R. Jodar 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 V. Kopriva 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-4 → 4-4 R. Jodar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 V. Kopriva 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 V. Kopriva 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-2 → 2-2 R. Jodar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 V. Kopriva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Jodar 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Aryna Sabalenka vs Hailey Baptiste (Non prima 20:00)



WTA Madrid 1000 Aryna Sabalenka [1] Aryna Sabalenka [1] 6 2 6 Hailey Baptiste [30] Hailey Baptiste [30] 2 6 7 Vincitore: Baptiste Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 2-1* 3*-1 4*-1 4-2* 4-3* 5*-3 5*-4 5-5* 6-5* 6*-6 6*-7 6-6 → 6-7 Hailey Baptiste 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-6 → 6-6 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Hailey Baptiste 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Hailey Baptiste 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Hailey Baptiste 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 Hailey Baptiste 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Hailey Baptiste 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 2-4 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Hailey Baptiste 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Hailey Baptiste 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Hailey Baptiste 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Hailey Baptiste 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Jakub Mensik vs Alexander Zverev



ATP Madrid Jakub Mensik [23] Jakub Mensik [23] 30 4 7 1 Alexander Zverev [2] • Alexander Zverev [2] 15 6 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 1-1 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 ace 5*-3 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Zverev 15-0 5-4 → 5-5 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 df 4-3 → 4-4 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 4-5 → 4-6 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 df 3-5 → 4-5 A. Zverev 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 2-4 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-1 → 0-2 J. Mensik 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 0-0 → 0-1

ATP Madrid Tomas Martin Etcheverry [25] Tomas Martin Etcheverry [25] 3 4 Arthur Fils [21] Arthur Fils [21] 6 6 Vincitore: Fils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Fils 4-5 → 4-6 T. Martin Etcheverry 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. Fils 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. Fils 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. Fils 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 A. Fils 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Fils 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-4 → 3-5 A. Fils 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 A. Fils 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Fils 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Fils 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

Tomas Martin Etcheverryvs Arthur Fils

Jiri Lehecka vs Lorenzo Musetti



ATP Madrid Jiri Lehecka [11] Jiri Lehecka [11] 6 6 Lorenzo Musetti [6] Lorenzo Musetti [6] 3 3 Vincitore: Lehecka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 J. Lehecka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-1 → 3-2 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

Stefanos Tsitsipas vs Casper Ruud



ATP Madrid Stefanos Tsitsipas Stefanos Tsitsipas 7 6 6 Casper Ruud [12] Casper Ruud [12] 6 7 7 Vincitore: Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 S. Tsitsipas 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-2 → 4-3 S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 6-6 → 6-7 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 5-5 → 6-5 C. Ruud 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 C. Ruud 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 S. Tsitsipas 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 5-6 → 6-6 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 C. Ruud 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Francisco Cerundolo vs Alexander Blockx (Non prima 19:00)



ATP Madrid Francisco Cerundolo [16] Francisco Cerundolo [16] 6 2 Alexander Blockx Alexander Blockx 7 6 Vincitore: Blockx Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 A. Blockx 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 A. Blockx 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 0-1 → 0-2 A. Blockx 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 ace 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 ace 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 A. Blockx 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Blockx 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 A. Blockx 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 F. Cerundolo 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Blockx 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Daniil Medvedev vs Flavio Cobolli



ATP Madrid Daniil Medvedev [7] Daniil Medvedev [7] 3 7 4 Flavio Cobolli [10] Flavio Cobolli [10] 6 5 6 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 df 4-4 → 4-5 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 1-3 → 2-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 ace 40-A df 1-1 → 1-2 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Cobolli 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1

Stadium 3 – ore 11:00

Laura Siegemund / Vera Zvonareva vs Aldila Sutjiadi / Janice Tjen



WTA Madrid 1000 Laura Siegemund / Vera Zvonareva Laura Siegemund / Vera Zvonareva 5 7 10 Aldila Sutjiadi / Janice Tjen Aldila Sutjiadi / Janice Tjen 7 5 8 Vincitore: Siegemund / Zvonareva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 Aldila Sutjiadi / Janice Tjen 1-0 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 1-0 2-0 3-0 3-1 3-2 3-3 3-2 3-3 4-3 5-3 6-3 6-4 7-4 7-5 8-5 8-6 8-7 8-8 9-8 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Aldila Sutjiadi / Janice Tjen 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Aldila Sutjiadi / Janice Tjen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-5 → 5-5 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-5 → 4-5 Aldila Sutjiadi / Janice Tjen 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-4 → 3-4 Aldila Sutjiadi / Janice Tjen 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 2-4 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Aldila Sutjiadi / Janice Tjen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Aldila Sutjiadi / Janice Tjen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Aldila Sutjiadi / Janice Tjen 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 Aldila Sutjiadi / Janice Tjen 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Aldila Sutjiadi / Janice Tjen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-3 → 4-4 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Aldila Sutjiadi / Janice Tjen 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Aldila Sutjiadi / Janice Tjen 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Aldila Sutjiadi / Janice Tjen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Alexander Bublik / Marc Polmans



ATP Madrid Marcelo Arevalo / Mate Pavic [5] Marcelo Arevalo / Mate Pavic [5] 6 6 Alexander Bublik / Marc Polmans Alexander Bublik / Marc Polmans 4 4 Vincitore: Arevalo / Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 A. Bublik / Polmans 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 4-4 → 5-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-4 → 4-4 A. Bublik / Polmans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Bublik / Polmans 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 2-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Bublik / Polmans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 A. Bublik / Polmans 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Bublik / Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Bublik / Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 4-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 A. Bublik / Polmans 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 2-2 → 2-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Bublik / Polmans 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Arevalo / Pavic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 A. Bublik / Polmans 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason vs Katerina Siniakova / Taylor Townsend



WTA Madrid 1000 Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason • Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 0 6 1 0 Katerina Siniakova / Taylor Townsend [2] Katerina Siniakova / Taylor Townsend [2] 0 7 6 0 Vincitore: Siniakova / Townsend Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-5 → 1-6 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-3 → 1-4 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-2 → 1-2 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-1 2*-1 2-2* 2-3* 3*-3 3*-4 3-5* 3-6* 4*-6 6-6 → 6-7 Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 6-6 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-5 → 5-5 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Theo Arribage / Albano Olivetti vs Harri Heliovaara / Henry Patten



ATP Madrid Theo Arribage / Albano Olivetti Theo Arribage / Albano Olivetti 6 6 8 Harri Heliovaara / Henry Patten [3] Harri Heliovaara / Henry Patten [3] 2 7 10 Vincitore: Heliovaara / Patten Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 H. Heliovaara / Patten 0-1 1-1 2-1 2-2 3-2 df 4-2 4-3 4-4 ace 4-5 5-5 5-6 6-6 7-6 8-6 9-6 9-7 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* ace 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 2-3 → 3-3 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-2 → 6-2 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-2 → 5-2 T. Arribage / Olivetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 T. Arribage / Olivetti 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 T. Arribage / Olivetti 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-1 → 1-1 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Romain Arneodo / Valentin Vacherot vs Yuki Bhambri / Michael Venus

