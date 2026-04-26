Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, WTA

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 26 Aprile 2026

26/04/2026 08:54 3 commenti
Lisa Pigato - Foto Mattia Martegani
Lisa Pigato - Foto Mattia Martegani

ITF DONNE – SINGOLARE: W75 Chiasso 🇨🇭, terra battuta – Finale

14:30 – 🇺🇿 M. Timofeeva vs 🇮🇹 L. Pigato

Il match deve ancora iniziare
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3 commenti

PAOLO (Guest) 26-04-2026 13:36

@ Cip (#4600710)

E la Pieri sr. ?
E inoltre,qualcuno ha notizie della Ambrosio?

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Cip (Guest) 26-04-2026 11:25

Scritto da utente non registrato
Ieri era più importante vincere per de Stefano piuttosto che per pigato. Quindi anche de Stefano non sarà nel tabellone di quali al Rg. D altro canto anche se avesse vinto ieri oggi avrebbe avuto poche chance con la timofeeva e non sarebbe cambiato nulla. Lisa invece ha decisamente piu chances e penso che si cancellerà anche dal 125 in Portogallo di settimana prossima

Timofeeva è stata oltremodo graziata al primo turno dal braccino dell’avversaria, perciò De Stefano avrebbe avuto le sue chance. In ogni caso De Stefano gioca spesso sul cemento, quindi vanno bene le quali a new York (fermo restando che le quali a Wimbledon sono più che fattibili). A New York c’è la possibilità di avere nelle qualificazioni Stefanini, Trevisan, Bronzetti, Pigato, Brancaccio,Grant,De Stefano e Ruggeri ( eventualmente Spiteri,deve fare però punti pesanti in Cina questa settimana e giocare bene fino alla scadenza). Non ricordo l’ultima volta con 8 tenniste nelle qualificazioni di uno slam

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utente non registrato 26-04-2026 11:01

Ieri era più importante vincere per de Stefano piuttosto che per pigato. Quindi anche de Stefano non sarà nel tabellone di quali al Rg. D altro canto anche se avesse vinto ieri oggi avrebbe avuto poche chance con la timofeeva e non sarebbe cambiato nulla. Lisa invece ha decisamente piu chances e penso che si cancellerà anche dal 125 in Portogallo di settimana prossima

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