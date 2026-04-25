Cobolli vince, ma esplode contro il campo: “Sembra di giocare a hockey sul ghiaccio”. Fritz-Riddle, amore al capolinea: finisce una delle coppie più note del tennis

Flavio Cobolli è riuscito a portare a casa il suo match al Mutua Madrid Open 2026 contro Camilo Ugo Carabelli, ma la vittoria dell’azzurro è stata accompagnata da un momento di forte tensione per le condizioni del campo.

Il tennista italiano, impegnato su una delle piste esterne del torneo, la numero 4, non ha nascosto il proprio malcontento durante la partita. Cobolli ha perso la pazienza e ha chiesto con insistenza di poter parlare con il supervisor ATP, lamentandosi in modo molto duro dello stato del terreno di gioco.

La protesta è stata chiara: secondo Cobolli, le condizioni della superficie rendevano quasi impossibile giocare in sicurezza. L’azzurro ha spiegato che il campo era troppo scivoloso e che non dava la sensazione di essere una vera terra battuta.

“Bisogna fare qualcosa per questo campo, è impossibile giocare qui. Questa non è terra battuta, scivola talmente tanto che sembra una pista da hockey sul ghiaccio”, ha detto Cobolli durante il match.

Una frase forte, che fotografa bene il livello di frustrazione del giocatore. Il paragone con l’hockey sul ghiaccio rende l’idea delle difficoltà avvertite dall’italiano negli spostamenti, soprattutto su una superficie come la terra battuta, dove la stabilità e la possibilità di scivolare in modo controllato sono fondamentali.

Nonostante il nervosismo, Cobolli è riuscito comunque a rimanere dentro la partita e a superare Carabelli, evitando che le condizioni del campo compromettessero il risultato. Una vittoria importante, ma anche una gara che lascia spazio a qualche riflessione sull’organizzazione e sulla qualità delle piste secondarie del torneo madrileno.

“you need to do something for this court, it’s impossible to play. it’s not clay, it’s really slippery, it’s like playing ice hockey on a tennis court” clock them pic.twitter.com/DeIU4ajxPq — ☾ sab (@signofhsab) April 25, 2026

Il caso Cobolli arriva in una giornata già ricca di notizie dentro e fuori dal campo. Nelle stesse ore, infatti, dal mondo del tennis è arrivata anche una novità extra-sportiva che riguarda Taylor Fritz e Morgan Riddle. Secondo quanto riportato da PEOPLE, il tennista statunitense e la nota influencer avrebbero interrotto la loro relazione dopo quasi sei anni insieme.

La coppia era diventata una delle più riconoscibili del circuito. Morgan Riddle, molto seguita sui social e protagonista di numerosi contenuti dai tornei, era spesso presente nel box di Fritz e aveva contribuito a raccontare il tennis a un pubblico più giovane, soprattutto negli Stati Uniti. I due avevano iniziato la loro relazione nel 2020 e negli anni erano apparsi insieme anche in contesti mediatici importanti.

La notizia della rottura coincide con un periodo complicato anche per Fritz dal punto di vista sportivo. Lo statunitense è infatti lontano dalle competizioni per un problema fisico al ginocchio, che lo ha costretto a rinunciare anche al torneo di Madrid.





Marco Rossi