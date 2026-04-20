Carlos Alcaraz: “Non so se potrò giocare il Roland Garros”
Carlos Alcaraz guarda al futuro con grande prudenza e, dopo l’infortunio al polso rimediato al Barcelona Open 2026, non è ancora in grado di garantire la propria presenza al Roland Garros. Le parole pronunciate dal campione spagnolo durante la serata dei Laureus Awards hanno inevitabilmente acceso nuove preoccupazioni attorno alle sue condizioni, soprattutto perché arrivano in un momento chiave della stagione su terra battuta.
Quello che inizialmente sembrava un semplice campanello d’allarme si è trasformato in un problema più serio del previsto. Alcaraz, infatti, ha ammesso di non sapere ancora se riuscirà a recuperare in tempo per difendere il titolo conquistato a Parigi lo scorso anno. Un’eventuale assenza avrebbe un peso enorme non solo dal punto di vista tecnico, ma anche in ottica classifica, visto che lo spagnolo è chiamato a difendere consecutivamente i trionfi ottenuti a Roma e al Roland Garros, per un totale di 3.000 punti pesantissimi nella corsa al numero 1 ATP contro Jannik Sinner.
Le dichiarazioni rilasciate a La 1 raccontano bene lo stato d’animo del murciano, sospeso tra cautela e speranza: “Vedremo. Il prossimo esame sarà cruciale, quindi stiamo facendo tutto il possibile affinché vada bene. Serve pazienza. Sto cercando di averne tanta in questi giorni, anche se si stanno facendo lunghi. Faremo degli esami nei prossimi giorni e da lì capiremo meglio l’entità dell’infortunio e i passi da seguire. Per ora provo a restare positivo e sereno”.
Parole che trasmettono incertezza, ma anche la consapevolezza che, in questo momento, la priorità assoluta debba essere la salute. Nelle immagini dell’intervista, Alcaraz è apparso con una férula al polso, un tutore necessario per immobilizzare l’articolazione e limitare ulteriormente l’infiammazione ai tendini. Un segnale che conferma come la situazione venga gestita con la massima attenzione.
Al di là del tema ranking, infatti, il vero nodo resta il recupero fisico. Gli infortuni al polso sono da sempre tra i più delicati nel tennis, e la storia recente insegna quanto possano condizionare anche carriere di altissimo livello. I casi di Dominic Thiem e Juan Martín del Potro restano esempi evidenti di quanto sia necessario non forzare i tempi.
Per Alcaraz, dunque, i prossimi giorni saranno decisivi. Gli esami annunciati chiariranno il quadro e permetteranno di capire se ci siano margini per puntare a Roma e soprattutto a Parigi. Fino ad allora, il tennis spagnolo e tutti i suoi tifosi restano con il fiato sospeso.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Carlos Alcaraz
Non c’era bisogno che lo dicessi tu, Alcaraz è già in doppia cifra per infortuni, quasi tutti muscolari a carico di addominali, quadricipiti, retto femorale, tendini del ginocchio, avambraccio e ora un misto tra polso ed avambraccio. Ha saltato per infortuni cinque mille, una Finals, uno Slam e due coppe Davis..ma come abbiamo visto qui è una carneficina anche di giocatori molti giovani: Draper, Rune, Fils, Musetti, Mensik, Shelton, Leheska, Aliassime e via dicendo. Addirittura fratture da stress. Il punto è che il tennis sta diventando uno sport molto fisico e i giocatori lo giocano con una forza spropositata per prevalere ed essere competitivi. Per questo la mia unica preoccupazione non sono le sconfitte di Sinner per virus, colpi di calore, crampi, allergie che sono, tra virgolette, benedette e che spero siano quanto di peggio gli possa capitare. Per fortuna il fisico “leggero”, la fluidità, la decontrazione che lo caratterizzano, spero lo tengano lontano da questo tipo di infortuni…
@ Tiger Woods (#4597174)
Ma infatti sono premi senza alcun valore , sono pilotati
Andrà al 100%,non ha detto nulla di negativo
Il Quadrupede Perissodattile…..
Rintanati pure nella tua tana con il pezzetto di formaggio australiano ormai ammuffito….
E poi non giocava più fino a fine anno….
Io veramente non posso crederci!
È fatto di cristallo?
A vederlo non sembrerebbe.
@ Annie3 (#4597224)
P.s. e Arina ha vinto il premio per la miglior sportiva donna! Beh, direi che il tennis ha sbancato!!!
Mamma che bella foto
Quindi a Roma ci va il prossimo anno! È chiaro no
Comunque l avevo scritto 2 o 3 anni fa che giocando un tennis simile e con il corpo da colturista prima o poi si rompesse.
Infatti. Questo intendevo. È meglio non dare nulla per scontato. Qualora il favorito per la vittoria restasse davvero fuori, l’ occasione sarebbe ghiotta.
Ma nulla è mai scontato. Specie 3 su 5, sulla terra, il meteo, avversari comunque esistenti. Insomma, tante variabili, ecco.
@ Gip (#4597235)
Chi è??
Beh lo scorso anno Alcaraz,in assenza di Sinner, ha perso con tennisti come Goffin e Lehecka… Quindi tutto può essere…
L’asino ragliante goderà come un riccio
Ahahahah per vincere il Rolando deve chiedere il permesso al Carlitos.ma vada a ciapa i ratt!!
Ha fatto un discorso bellissimo peró. Magari glielo avranno scritto, ma è stato bravo.
Non è vero che nulla sia scontato: i tuoi commenti lo sono. Scontati e fastidiosi.
Ma quanta falsità c’è in giro?!!
Carlitos ha appena vinto il premio al Miglior Sportivo dell’anno, nella cerimonia a Madrid egregiamente presentata da un elegantissimo Novak…polso imbragato nel tutore che spuntava dalla giacca, ha fatto un bel discorso di ringraziamento citando Novak e Jannik, anche lui fra le nomination, come esempi e riferimenti per lui, ma non ha fatto ovviamente cenno all’infortunio
Dopo periodo de jella, verrà periodo de culo! (Cit., per i più giovani)
Forza Carlos, non tardare troppo, il tennis ha bisogno di te!
P.S.: per chi non lo sapesse, sono filoitaliano a oltranza, di questi tempi tocca esplicitarlo
…
Spero che Carlitos possa recuperare in fretta e che possa, insieme al nostro Jannik, regalarci sfide epiche!
Siamo in Spagna che ti aspettavi?Ovviamente favoriscono gli atleti di casa,per dire gli Australian Open,Wimbledon,Atp Finals più finale negli altri 2 slam superano il Roland Garros e gli Us Open di Alcaraz
Ci sono Tirolesi
E ci sono ….lesi
Dispiace la rivalità e il rispetto fra questi due ragazzi sono un bell’esempio di cultura sportiva spero che Carlos si rimetta al più presto per farci vivere le belle sfide con Jannik, sfide che fanno già parte della storia del tennis e lo saranno certamente nel futuro che verrà.
Se cosi sarà , mi spiacerebbe moltissimo .
Ma confido che tutto si risolva al meglio ed in tempi piu’ brevi di quelli che magari si possono ipotizzare / temere ad oggi !
Buena suerte Carlitos !!
Ovviamente dopo aver augurato la buona guarigione a Carlos , non posso che augurare a Jannik di approfittare dell’assenza del rivale per provare a vincere tutto.
Parigi avrà gusto come qualunque titolo che vincerà con Carlos, proprio come quando Jannik era assente per infortunio o stop WADA e francamente non mi sembra che Carlos si sia sentito meno felice quando tornò #1 a causa dello stop di Jannik così come quei titoli faranno parte di lui senza macchia.
Gli infortuni fanno parte del gioco e se ne arrivano così tanti è segno che non ha la stessa qualità del rivale.
Fa tutto parte del risultato finale nella carriera,quando si tirerà un rigo sul totale.
Guarda che fra 30 anni nessuno ricorderà che Sinner vinse il Roland Garros 2026 perché non vi era CARLONE.
L’ albo d’ oro a fianco dell’ anno 2026 metterà il nome di Sinner.
@ Lorenzo (#4597185)
Cominciamo con le Trollare, che povertà sto blog
Non tutto il male viene per nuocere.
A Miami contro Korda e, ancor di più nella finale di Montecarlo era parso fuori focus e senza il suo solito mordente.
Se davvero restasse fuori un paio di mesi, magari ritrova la concentrazione e la grinta del campione che è.
Per me Sinner a sto punto,salta sto Madrid e Roma per vincere senza sudare Parigi
Qualsiasi cosa fa Alcaraz,Sinner non potrà mai vincere Madrid Roma e Parigi…
Io spero in Parigi
Poi con Alcaraz in campo lui e piu concentrato cosi non vorrei che magari si rilassi un po….
Clicca qui per visualizzarlo.
Cosí, forse, Sinner riesce a vincere il Roland Garros.
Forse. Nulla è scontato che magari qualcun altro trova le 2 settimane della vita…
Peró senza il Carlitos sarebbe uno smacco assurdo per il Tirolese.
Premesso che auguro a Carlito una prontissima guarigione, senza di lui non è la stessa cosa; penso che Jannik faccia benissimo a fare Madrid e in caso qualche piccolo acciacco o stanchezza non fare Roma o farlo in surplus…….dai Jannik, regalaci la cinquina
Fino a ieri pensavo fossimo in ambito di “fastidio” e di “ritiri precauzionali”.
La dinamica dell’infortunio e la reazione non sembravano presagire uno scenario di possibile compromissione dell’intera stagione su terra.
Però in effetti non sempre la gravità di un infortunio è proporzionale all’entità del dolore a caldo nell’immediato.
Adesso inizio ad essere preoccupato… Mi spiacerebbe molto se Alcaraz fosse costretto a saltare lo Slam parigino… In bocca al lupo al Campione di Murcia.
A posteriori direi folle andare a giocare a Barcellona, ma questi sono davvero giocattoli, Nadal, alla loro età, faceva senza problemi Barcellona, i tre mille, Parigi e poi si giocava la finale a Wimbledon con Roger
A parte gli scherzi non è affatto facile gestire un calendario ATP siffatto, sarà un’ altro anno anomalo, peccato.
Che i problemi seri siano altri siamo tutti d’accordo. Però qui si parla di tennis
Pogacar cosa doveva fare per vincere? Conquistare nello stesso anno tutte e 5 le monumento, i 3 grandi giri e il mondiale, sia la corsa in linea che la crono?
SUPERUOMO X quanto mi riguarda, potresti già appendere la racchetta al chiodo.
Le emozioni che mi hai fatto vivere in questi 3 – 4 anni sono più che sufficienti.
eri in giuria?
Guardate e gioite, è presente e sorridente ai Laureus, tra un pò verrà premiato e regalerà una parola di speranza ai suoi affranti e preoccupati tifosi…
Basta articoli basati sul nulla….
Se è infortunato non gioca….
La cartina di tornasole sarà Roma.
Se andrà significa che non è nulla di serio e preoccupante. Se non va invece il problema c’è e vedremo come riuscirà a gestirlo.
Giochera’ il prossimo se ne avra’ voglia, i problemi sono altri