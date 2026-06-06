Agassi critica la scelta di Mensik: “Un mental coach in semifinale Slam? Io avrei chiamato mia madre”

Andre Agassi continua a non usare mezze misure nelle sue analisi durante il Roland Garros 2026. L’ex numero uno del mondo, impegnato come opinionista per TNT Sports, ha commentato con una certa durezza una scelta compiuta da Jakub Mensik prima della semifinale contro Alexander Zverev.

Il giovane tennista ceco, protagonista di un torneo straordinario a Parigi, avrebbe deciso di affidarsi a un allenatore mentale proprio alla vigilia della sua prima semifinale Slam. Una mossa che non ha convinto Agassi, secondo cui intervenire in modo così marcato sul piano psicologico proprio in una fase tanto delicata può comportare più rischi che benefici.

“Non sono molto favorevole all’idea di portare un allenatore mentale in semifinale di un Grande Slam”, ha dichiarato Agassi.

L’ex campione americano ha poi spiegato il suo punto di vista con una frase destinata a far discutere.

“A quel punto dovresti portare tua madre. Qualcosa del tipo: ‘Dai mamma, vieni a vedermi giocare la semifinale’. Ma portare un allenatore mentale, non so, mi sembra che abbia solo svantaggi”.

Una posizione netta, che riflette la visione di Agassi su un tema sempre più centrale nel tennis moderno: la gestione della pressione. Oggi il lavoro mentale è considerato parte integrante della preparazione di un atleta, soprattutto ai massimi livelli. Ma secondo l’ex numero uno del mondo, il momento scelto da Mensik sarebbe stato tutt’altro che ideale.

Il ragionamento di Agassi sembra basarsi su un principio semplice: in una semifinale Slam, il giocatore deve sentirsi il più possibile naturale, protetto, leggero. Inserire una figura nuova proprio in quel contesto rischia di aumentare la percezione dell’evento, invece di normalizzarla.

Per Mensik, quella contro Zverev era la partita più importante della carriera. Il ceco arrivava da un percorso clamoroso, culminato con la vittoria nei quarti contro Joao Fonseca, e aveva davanti l’occasione di raggiungere la prima finale Slam. In situazioni del genere, ogni dettaglio può pesare: routine, ambiente, parole dello staff, tensione emotiva.

Agassi non contesta in generale l’utilità del lavoro mentale, ma mette in discussione la tempistica. Una figura di questo tipo, per essere davvero efficace, dovrebbe far parte di un percorso costruito nel tempo, non comparire improvvisamente alla vigilia di una delle partite più importanti della vita sportiva di un giocatore.

La sua osservazione, volutamente provocatoria, apre comunque un dibattito interessante. Nel tennis contemporaneo, dove la pressione è enorme e l’esposizione mediatica cresce sempre più, molti giocatori si affidano a psicologi, mental coach o figure specializzate nella gestione emotiva. Il punto è capire quando e come inserirle nel lavoro quotidiano.

Nel caso di Mensik, il risultato contro Zverev darà inevitabilmente ancora più spazio alle interpretazioni. Se una scelta funziona, viene letta come lungimirante. Se non funziona, diventa facilmente un errore. È la legge spietata del grande sport, soprattutto quando si parla di Slam.

Agassi, dal canto suo, resta fedele al suo stile: diretto, schietto, poco incline alle formule diplomatiche. La sua frase sulla madre è già diventata una delle più curiose del torneo, ma dietro la battuta c’è un concetto preciso: nelle grandi partite, a volte, più che aggiungere elementi nuovi, serve semplificare.

Mensik ha comunque vissuto un Roland Garros di altissimo livello e la sua crescita resta uno dei temi forti del torneo. Ma la scelta del mental coach alla vigilia della semifinale continuerà probabilmente a far discutere.

E quando a esprimere il dubbio è uno come Andre Agassi, il dibattito è destinato ad allargarsi: nei momenti decisivi, meglio cercare nuove risorse o affidarsi a ciò che ti ha portato fin lì?





Francesco Paolo Villarico