Masters 1000 Monte Carlo ATP, Copertina

Masters 1000 Monte Carlo: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo anche Jannik Sinner e Carlos Alcaraz (LIVE)

10/04/2026 09:36 18 commenti
Jannik Sinner - Foto Patrick Boren
Jannik Sinner - Foto Patrick Boren
Masters 1000 Monte Carlo
Monte Carlo, Monaco  ·  10 Aprile 2026

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CIELO Stabile
T. MAX 19°C
CAMPO Terra Rossa
TERRA ROSSA

Previsioni ora per ora — 10 Aprile

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16:00
19°

🎾  Programma del giorno — 10 Aprile

🎾
ATP Singles  ·  Tabellone Principale
Quarti di Finale  ·  Quarterfinals
Quarti

⛅  Sole / nubi leggere
🎾  ATP Quarti di Finale
🏀  Terra Rossa

Court Rainier III – ore 11:00
Joao Fonseca BRA vs Alexander Zverev GER

ATP Monte-Carlo
Joao Fonseca
0
0
Alexander Zverev [3]
0
0
Mostra dettagli

Felix Auger-Aliassime CAN vs Jannik Sinner ITA

Il match deve ancora iniziare

Carlos Alcaraz ESP vs Alexander Bublik KAZ

Il match deve ancora iniziare

Valentin Vacherot MCO vs Alex de Minaur AUS

Il match deve ancora iniziare



Court des Princes – ore 11:00
Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG vs Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA

ATP Monte-Carlo
Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1]
0
0
Guido Andreozzi / Manuel Guinard [8]
0
0
Mostra dettagli

Christian Harrison USA / Neal Skupski GBR vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO

Il match deve ancora iniziare

Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER vs Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR

Il match deve ancora iniziare

Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA vs Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR

Il match deve ancora iniziare

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😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Scaino 10-04-2026 10:40

Scritto da Roberto
@ Krik Kroc (#4589267)
Sesto è frazione di San Candido (Bz)

Che Bestialità!
Sexten/Sesto di Pusteria è un comune (Gemeinde Sexten – Comune di Sesto di Pusteria)come è un comune Innichen/San Candido.
Jannik è nato a Innichen/San Candido.
Probabilmente negli ultimi cinquant’anni (dato che nessuna più, salvo casi fortuiti ed eccezionali, partorisce in casa) non si sono verificate nascite a Sesto, dove non vi è alcun ospedale: il più vicino si trova ad Innichen/San Candido e lì nascono i bambini di Sexten/Sesto di Pusteria.

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magilla 10-04-2026 10:39

Scritto da enzo
Perchè dire che dopo Sinner c’è il vuoto non è una bestemmia! Andiamo ai fatti. Berrettini e Sonego sono quasi in quiescenza (pensione). Giocheranno ancora perchè è il loro mestiere, i tabelloni dei grandi tornei, prevedono minimo 64 giocatori, gli Slam 128. C’è spazio per tutti quelli bravi e loro lo sono. Poi c’è l’evanescente Musetti, che ha ottenuto buoni risultati ma non ha mai dato l’impressione di poter vincere un grosso torneo, è a digiuno da 4 anni. Aggiungo: li vedete Cobolli, Arnaldi, Bellucci, Maestrelli, protagonisti di uno Slam o torneo mille da due settimane? Di rincalzi neanche a parlarne. Per questo non vedo lo scandalo e tanto meno giustifico le offese a chi la pensa in questo modo. Dire che siamo i più forti al mondo mi sembra un tantino esagerato enzo

perche secondo me hai torto…..prima di tutti vincere dei tornei non è semplice specie se punti dai 500 in su…per cui se è evanescente Musetti lo sono tutti dal 5°posto in giu e un musetti in altre nazioni sarebbe il nr1 (tipo la francia per ora se lo sogna)…..cobolli e darderi stanno vivendo delle settimane no ma che prima o poi in un anno toccano a tutti e nonostante questo sono riusciti a vincere un 500 e un 250 (rispettivamente)…sonego e berrettini possono finire le loro belle carriere in serenita e qualche colpaccio possono sempre farlo….aggiungo che è inutile valutare la nazione piu forte del mondo facendo previsioni oniriche sui vari giovani…..per ora sono state previsioni fallimentari e basti pensare alla fatica che sta facendo van Assche.Ad oggi siamo i piu forti del mondo, giovani dietro ci sono…..in fondo la spagna non aveva nessuno fino a pochi mesi fa e oggi invece tutti vedete top 10 come tempo fa li vedevate per i francesi….ps: enzo dimmi tu quale è secondo te la nazione piu forte al mondo ad oggi

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Giovanni the troll hunter (Guest) 10-04-2026 10:35

Scritto da enzo
Perchè dire che dopo Sinner c’è il vuoto non è una bestemmia! Andiamo ai fatti. Berrettini e Sonego sono quasi in quiescenza (pensione). Giocheranno ancora perchè è il loro mestiere, i tabelloni dei grandi tornei, prevedono minimo 64 giocatori, gli Slam 128. C’è spazio per tutti quelli bravi e loro lo sono. Poi c’è l’evanescente Musetti, che ha ottenuto buoni risultati ma non ha mai dato l’impressione di poter vincere un grosso torneo, è a digiuno da 4 anni. Aggiungo: li vedete Cobolli, Arnaldi, Bellucci, Maestrelli, protagonisti di uno Slam o torneo mille da due settimane? Di rincalzi neanche a parlarne. Per questo non vedo lo scandalo e tanto meno giustifico le offese a chi la pensa in questo modo. Dire che siamo i più forti al mondo mi sembra un tantino esagerato enzo

Ecco il troll

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-1: Scaino
magilla 10-04-2026 10:25

bella giornata di tennis oggi….potrebbero essere tutti incontri incerti

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Just is Back 10-04-2026 10:24

Zverev, sinner, bublik e vacherot. Eh si, “punto” su una sconfitta di alcaraz

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JOA20 (Guest) 10-04-2026 10:16

Scritto da JannikUberAlles
Tra il canadese e l’italiano c’è un precedente di 2-4 ma con l’unico scontro su clay “vinto” da FAA (Madrid 2024) ma per RITIRO di Jannik.

Nel 2024 ci fu walkover, non viene conteggiato nelle statistiche. Nel lontano 2022 Auger vinse 6-2, 6-1 sempre a Madrid

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JOA20 (Guest) 10-04-2026 10:02

Scritto da Roberto
@ Krik Kroc (#4589267)
Sesto è frazione di San Candido (Bz)

No? Sesto è un paese a sé stante. San Candido è più grande e Sinner è nato lì perché non c’è un ospedale a Sesto

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Calvin (Guest) 10-04-2026 10:01

Fonseca-Zverev incontro veramente interessantissimo tra due molto forti e che hanno sulla terra un ottimo feeling.

Il torneo si è fatto imrpovvisamente aperto a causa dei due secondi set di ieri dei due super favoriti, anche se sono passaggi a vuoto che vengono metabiolizzati da un giorno all’altro ed entrambi avevano fatto un primo set assolutamente impressioante.

Ah come ultima cosa: “forza Demon!”

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JannikUberAlles 10-04-2026 09:55

Mentre il canadese FAA (#7 ATP) viene dato dai bookmaker a 7,5 invece l’avversario di Carlitos, il kazako Bublik (#11 ATP), viene dato a 9 (con min 7,5 e max 10).

Tra lo spagnolo ed il kazako non ci sono precedenti, sarà il loro primo scontro.

Tra il canadese e l’italiano c’è un precedente di 2-4 ma con l’unico scontro su clay “vinto” da FAA (Madrid 2024) ma per RITIRO di Jannik.

Forza S I N N E R !!!!

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Roberto (Guest) 10-04-2026 09:50

@ Krik Kroc (#4589267)

Sesto è frazione di San Candido (Bz)

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Krik Kroc 10-04-2026 09:48

Scritto da Nike
Avanti San Candido
Vai e Vinci

Sesto, non San Candido

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+1: Scaino
Nike (Guest) 10-04-2026 09:35

Avanti San Candido
Vai e Vinci

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Giallo Naso (Guest) 10-04-2026 09:34

Forza Jan andiamo a prenderci il n1. se poi arrivasse anche una clamorosa sconfitta con bublik…

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JOA20 (Guest) 10-04-2026 09:23

Scritto da Elvis
FAA mi fa quasi pena, oggi ennesima ripassata…

Premesso che gli do poco chance contro Jannik, bisogna vedere quanto ha recuperato l’altoatesino dopo il malessere avuto contro Machac

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JannikUberAlles 10-04-2026 09:22

Questi tornei che si svolgono in 1 sola settimana mi stanno sfiancando sulla poltrona…

…figurarsi in campo, sotto un sole già cocente!

Forza J A N N I K !!!!

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+1: magilla, Sonj
enzo (Guest) 10-04-2026 09:11

Perchè dire che dopo Sinner c’è il vuoto non è una bestemmia! Andiamo ai fatti. Berrettini e Sonego sono quasi in quiescenza (pensione). Giocheranno ancora perchè è il loro mestiere, i tabelloni dei grandi tornei, prevedono minimo 64 giocatori, gli Slam 128. C’è spazio per tutti quelli bravi e loro lo sono. Poi c’è l’evanescente Musetti, che ha ottenuto buoni risultati ma non ha mai dato l’impressione di poter vincere un grosso torneo, è a digiuno da 4 anni. Aggiungo: li vedete Cobolli, Arnaldi, Bellucci, Maestrelli, protagonisti di uno Slam o torneo mille da due settimane? Di rincalzi neanche a parlarne. Per questo non vedo lo scandalo e tanto meno giustifico le offese a chi la pensa in questo modo. Dire che siamo i più forti al mondo mi sembra un tantino esagerato enzo

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+1: Krik Kroc, Scaino
-1: brunodalla, Marco M., Just is Back
Peter Parker 10-04-2026 08:59

Forza Jannik,grande Campione.

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Elvis (Guest) 10-04-2026 08:44

FAA mi fa quasi pena, oggi ennesima ripassata…

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