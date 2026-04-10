Masters 1000 Monte Carlo: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo anche Jannik Sinner e Carlos Alcaraz (LIVE)
Court Rainier III – ore 11:00
Joao Fonseca vs Alexander Zverev
Felix Auger-Aliassime vs Jannik Sinner
Carlos Alcaraz vs Alexander Bublik
Valentin Vacherot vs Alex de Minaur
Court des Princes – ore 11:00
Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Guido Andreozzi / Manuel Guinard
Christian Harrison / Neal Skupski vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic
Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Julian Cash / Lloyd Glasspool
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Harri Heliovaara / Henry Patten
TAG: Jannik Sinner, Masters 1000 Monte Carlo, Masters 1000 Monte Carlo 2026
Che Bestialità!
Sexten/Sesto di Pusteria è un comune (Gemeinde Sexten – Comune di Sesto di Pusteria)come è un comune Innichen/San Candido.
Jannik è nato a Innichen/San Candido.
Probabilmente negli ultimi cinquant’anni (dato che nessuna più, salvo casi fortuiti ed eccezionali, partorisce in casa) non si sono verificate nascite a Sesto, dove non vi è alcun ospedale: il più vicino si trova ad Innichen/San Candido e lì nascono i bambini di Sexten/Sesto di Pusteria.
perche secondo me hai torto…..prima di tutti vincere dei tornei non è semplice specie se punti dai 500 in su…per cui se è evanescente Musetti lo sono tutti dal 5°posto in giu e un musetti in altre nazioni sarebbe il nr1 (tipo la francia per ora se lo sogna)…..cobolli e darderi stanno vivendo delle settimane no ma che prima o poi in un anno toccano a tutti e nonostante questo sono riusciti a vincere un 500 e un 250 (rispettivamente)…sonego e berrettini possono finire le loro belle carriere in serenita e qualche colpaccio possono sempre farlo….aggiungo che è inutile valutare la nazione piu forte del mondo facendo previsioni oniriche sui vari giovani…..per ora sono state previsioni fallimentari e basti pensare alla fatica che sta facendo van Assche.Ad oggi siamo i piu forti del mondo, giovani dietro ci sono…..in fondo la spagna non aveva nessuno fino a pochi mesi fa e oggi invece tutti vedete top 10 come tempo fa li vedevate per i francesi….ps: enzo dimmi tu quale è secondo te la nazione piu forte al mondo ad oggi
Ecco il troll
bella giornata di tennis oggi….potrebbero essere tutti incontri incerti
Zverev, sinner, bublik e vacherot. Eh si, “punto” su una sconfitta di alcaraz
Nel 2024 ci fu walkover, non viene conteggiato nelle statistiche. Nel lontano 2022 Auger vinse 6-2, 6-1 sempre a Madrid
No? Sesto è un paese a sé stante. San Candido è più grande e Sinner è nato lì perché non c’è un ospedale a Sesto
Fonseca-Zverev incontro veramente interessantissimo tra due molto forti e che hanno sulla terra un ottimo feeling.
Il torneo si è fatto imrpovvisamente aperto a causa dei due secondi set di ieri dei due super favoriti, anche se sono passaggi a vuoto che vengono metabiolizzati da un giorno all’altro ed entrambi avevano fatto un primo set assolutamente impressioante.
Ah come ultima cosa: “forza Demon!”
Mentre il canadese FAA (#7 ATP) viene dato dai bookmaker a 7,5 invece l’avversario di Carlitos, il kazako Bublik (#11 ATP), viene dato a 9 (con min 7,5 e max 10).
Tra lo spagnolo ed il kazako non ci sono precedenti, sarà il loro primo scontro.
Tra il canadese e l’italiano c’è un precedente di 2-4 ma con l’unico scontro su clay “vinto” da FAA (Madrid 2024) ma per RITIRO di Jannik.
Forza S I N N E R !!!!
@ Krik Kroc (#4589267)
Sesto è frazione di San Candido (Bz)
Sesto, non San Candido
Avanti San Candido
Vai e Vinci
Forza Jan andiamo a prenderci il n1. se poi arrivasse anche una clamorosa sconfitta con bublik…
Premesso che gli do poco chance contro Jannik, bisogna vedere quanto ha recuperato l’altoatesino dopo il malessere avuto contro Machac
Questi tornei che si svolgono in 1 sola settimana mi stanno sfiancando sulla poltrona…
…figurarsi in campo, sotto un sole già cocente!
Forza J A N N I K !!!!
Perchè dire che dopo Sinner c’è il vuoto non è una bestemmia! Andiamo ai fatti. Berrettini e Sonego sono quasi in quiescenza (pensione). Giocheranno ancora perchè è il loro mestiere, i tabelloni dei grandi tornei, prevedono minimo 64 giocatori, gli Slam 128. C’è spazio per tutti quelli bravi e loro lo sono. Poi c’è l’evanescente Musetti, che ha ottenuto buoni risultati ma non ha mai dato l’impressione di poter vincere un grosso torneo, è a digiuno da 4 anni. Aggiungo: li vedete Cobolli, Arnaldi, Bellucci, Maestrelli, protagonisti di uno Slam o torneo mille da due settimane? Di rincalzi neanche a parlarne. Per questo non vedo lo scandalo e tanto meno giustifico le offese a chi la pensa in questo modo. Dire che siamo i più forti al mondo mi sembra un tantino esagerato enzo
Forza Jannik,grande Campione.
FAA mi fa quasi pena, oggi ennesima ripassata…